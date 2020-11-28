Зеленський: Музей Голодомору є найважливішим для України і обов'язково буде завершений
Національний музеї Голодомору-геноциду обов'язково буде завершено.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Президент України Володимир Зеленський заявив на церемонії пам'яті жертв голодоморів у суботу в Києві.
"Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету Міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.
Зранку вони прибули до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві. Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору.
Після цього Президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.
30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.
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Сьогодні ми молимося за душі мільйонів ненароджених і знищених. Згадуємо синів і дочок найродючіших українських земель, що були жорстоко вбиті голодом, організованим людожерським комуністичним режимом.
Попри намагання Кремля знищити наш волелюбний народ, Україна вижила та зберегла власну пам'ять. Бо правду не стерти, не знищити. Ми добре знаємо, що історична відповідальність за Голодомор 1932-33 років лежить на Російській Федерації як правонаступниці СРСР, і той злочин не має терміну давності. Росія знову, як і сто років тому, розгорнула агресію проти України, щоб повернути її в імперію. У Кремлі знову ненавидять і бояться вільної європейської України. Але вони вже не зможуть повернути колесо історії у зворотному напрямку.
Ми пам'ятаємо! Ми сильні!
Вічна пам'ять жертвам Голодомору!
Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу і незалежність України!
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