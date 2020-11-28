Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва
Міністерство закордонних справ України домоглося повернення в країну її громадянина Михайла Орєшнікова, якого за запитом РФ затримали в аеропорту Джакарти.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол", - пише міністр.
"Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави", - додав мінистр.
Орєшніков був затриманий владою Індонезії в аеропорту Джакарти 6 листопада за запитом Росії. У РФ блогера звинувачують у нападі на поліцейського.
Орєшніков - уродженець Чебоксар. У 2014 році він пішки перейшов російсько-український кордон, щоб попросити в Україні політичного притулку. У 2016 році отримав громадянство нашої країни.
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Це звичайний нацист.З кодла дохлого Тесака,Коротких,Желєзнова,та інших москалів .,що заводились в Україну через аваківський Азов.
"З Чебоксар до Києва перебрався Михайло Орєшников, лідер чуваського відділення «Оккупай-педофіляй». У Росії проти нього порушили кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. В липні 2014 роки він перейшов державний кордон між Росією і Україною, попросивши політичного притулку. У статусі біженця йому відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону «Азов», в який він вступив, вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України. Орєшников розповідав, що в 2014 році продовжував «полювати на педофілів», але вже в складі «Азова». У «Азові» відповідали, що такі дії дійсно були, але «відловлювали педофілів» не «Азов», а «азовців»." https://zaborona.com/tesak-i-ultrapravi/
Чувак который родился в ЧЕБОКСАРАХ в Раске Федераске....набил там мусору мордяку и слинял в Украину как политический беженец!!!!))))
Кулеба!!!!
Дурачек....акстись!!!!
ДЕБИЛЫ!!!
Порошенко и Украина- самые коррумпированные в Европе , 2016 год - вот такой иминдж страны в мире ....
Так би мовити, щоб були недалеко та під пильним наглядом кого-треба