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Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва

Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва

Міністерство закордонних справ України домоглося повернення в країну її громадянина Михайла Орєшнікова, якого за запитом РФ затримали в аеропорту Джакарти.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол", - пише міністр.

"Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави", - додав мінистр.

Також читайте: Українського блогера Орєшнікова затримали в Індонезії на запит РФ

Орєшніков був затриманий владою Індонезії в аеропорту Джакарти 6 листопада за запитом Росії. У РФ блогера звинувачують у нападі на поліцейського.
Орєшніков - уродженець Чебоксар. У 2014 році він пішки перейшов російсько-український кордон, щоб попросити в Україні політичного притулку. У 2016 році  отримав громадянство нашої країни.

Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва 01

Індонезія (149) МЗС (4111) українці (2537) блогер (181) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
Звичайно, це не авторитет Кулєби дався взнаки. І тим паче не авторитет Зєлєнского. Це працюють ще залишки міжнародного авторитету, завойовоного попередньою владою. Як би комусь не хотілося заперечувати той факт.
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28.11.2020 12:15
+8
Це ж авторітет попередньої влади видав росії Тумгоєва
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28.11.2020 12:57
+6
Кто нибудь знает где его блог?И есть ли он вообще?
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28.11.2020 12:30
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28.11.2020 12:06 Відповісти
Звичайно, це не авторитет Кулєби дався взнаки. І тим паче не авторитет Зєлєнского. Це працюють ще залишки міжнародного авторитету, завойовоного попередньою владою. Як би комусь не хотілося заперечувати той факт.
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28.11.2020 12:15 Відповісти
Це ж авторітет попередньої влади видав росії Тумгоєва
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28.11.2020 12:57 Відповісти
Дехто знехтував заповідь "Не сотвори собі кумира". Хоча влада в Україні - ще той гадюшник. Порох намагався сколупнути Рюкзакова (саме після рюкзакгейту), але у вееру не знайшлося голосів. Зараз цей всєяміністр рулить, як і при "старій" владі.
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28.11.2020 13:02 Відповісти
Так.І в межах того ж договору з екстрадиції отримав злочинців з території рф.
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28.11.2020 13:17 Відповісти
Віддали би кацапам і цього Арєшнікова, щоб ще більше злочинців з РФ отримати.
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28.11.2020 14:10 Відповісти
Аякже. Спецслужби рф інтегрували в Україну свого агента,щоб отримати назад.
Це звичайний нацист.З кодла дохлого Тесака,Коротких,Желєзнова,та інших москалів .,що заводились в Україну через аваківський Азов.
"З Чебоксар до Києва перебрався Михайло Орєшников, лідер чуваського відділення «Оккупай-педофіляй». У Росії проти нього порушили кримінальну справу за напад на поліцейських під час однієї з його акцій на підтримку України. В липні 2014 роки він перейшов державний кордон між Росією і Україною, попросивши політичного притулку. У статусі біженця йому відмовили, але, за його словами, завдяки підтримці батальйону «Азов», в який він вступив, вдалося отримати посвідку на проживання, а потім - громадянство України. Орєшников розповідав, що в 2014 році продовжував «полювати на педофілів», але вже в складі «Азова». У «Азові» відповідали, що такі дії дійсно були, але «відловлювали педофілів» не «Азов», а «азовців»." https://zaborona.com/tesak-i-ultrapravi/
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28.11.2020 14:22 Відповісти
Не стоит даже пытаться найти более идиотское объяснение)Ну,хоть немного можно быть в реальности?
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28.11.2020 13:13 Відповісти
Пояснення чого? Того, що Зєлєнскій на міжнародній арені навіть не те, щоб повний нуль, а жирний мінус? У мее пояснення є. Тільки зебілам воно не сподобається.
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28.11.2020 13:57 Відповісти
Клоун Зеля тут не при делах.И хряк Пэтя тут тоже не при делах.Или напомнить,что про Питрушку говорила Грибаускайте,например?Четкая работа дипломатов-вот и все.И не тули горбатого
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28.11.2020 14:18 Відповісти
Блаженний, зовнішньо-політична діяльність - напрямок роботи президента, визначений Конституцією. Тому вчи предмет, про який пишеш. І починай з Конституції. Бо як раз до зовнішньо-політичних відносин Порошенко і Зєлєнскій мають безпосередній стосунок. А зт і як виконував свою роботу, видно хоча б по візитах і контактах як Порошенка, так і Зєлєнского.
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28.11.2020 16:09 Відповісти
Твоя никчемность зашкаливает.Какое отношение имеют визиты президентов к международному праву?Это ИНТЕРПОЛ и он аполитичен(по крайней мере формально).Интерпол снял с розыска нашего гражданина потому,что любит Пэтю?Та ты клоун похлеще Зели)Его сняли с розыска потому,что наши дипломаты подтвердили его украинское гражданство.Хочешь поговорить о визитах и контактах?Спрошу еще раз:повторить,что Грибаускайте сказала о Питруне?И не пиши мне о своем Зеле:то,что он мудак,я и без твоего убогого кавканья знаю
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28.11.2020 16:21 Відповісти
Голосував за "лиш би не Порошенко"? 😁 Це і пояснює твої потуги не визнавати очевидне. Міжнародні відносини включають у себе і міжнародне право в тому числі. Хоча допусквюаю, ти того не знав. 😊
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28.11.2020 17:00 Відповісти
Тебе так интересно?Ок.В первом туре голосовал за Кошулыньського,а во втором туре нарисовал на бюллетене тот орган,который мы образно получим в случае победы любого из двух кандидатов.Теперь по делу.Да,нет,родной.Международные отношения определенного государства не имеют НИКАКОГО отношения к международному праву.Не позорься хоть тупостью.Нужно быть полным идиотом,чтоб утверждать,что в цивилизованном мире кто-то нарушит Закон из-за каких-то "международных отношений".Ты хоть понимаешь,какой ты бред несешь?Интерпол и правительство Индонезии нарушили свои законы из-за уважения и любви к Парашенке?Хотя,с наших "сгоревших" складов туда мнооого ушло.Не в курсе?Ты про Грибаускайте ответишь или и дальше под дурачка косить будешь?
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28.11.2020 17:37 Відповісти
Це ти під дурачка косиш. 😊 Прикидуєшся націоналістом, а вата так і пре разом з "ізіком". До чого тут "любов до Порошенка"? По то Порошенко і його міністр Клімкін добре робили свою роботу. Тому домогтися і поваги до України, і безвізу, і Томосу. Хоча для вас, вптногидових це не досягнення.
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Че ты такое упоротое?При чем тут Томос к освобождению нашего гражданина в Индонезии,где о Томосе никогда и не слышали?При чем Парашенко и Климкин(зять кацапского генерала с медалькой "За Крым") к освобождению незаконно задержанного?Ты мне нафиг не всрался,чтоб перед подобным тупым опудалом я еще кем-то прикидывался)И то тебе не вата прет-просто то ты настолько недалекое.Все,что не вкладывается в твое узкое мировозрение-все враги.Ответь,дятел.Ок?Что Грибаускайте говорила о Парашенке в 19-ом году?Просто ответь)
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28.11.2020 17:56 Відповісти
Завдяки попередній владі сходить сонце,земля родить, кава горяча, а пиво та горілка - холодні. Не слід заперечувати досягнення попередньої влади.
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28.11.2020 13:35 Відповісти
Тобі все можна. Ти заперечуєш навіть власне ім'я і прізвище, прикриваючись вигаданим ніком.
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28.11.2020 13:53 Відповісти
"А башню тоже я разрушил? "(С)
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28.11.2020 14:08 Відповісти
И бульбашки в ситре тоже только благодаря Порошенку.Слава Гетьману Всей Метагалактики!
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28.11.2020 14:20 Відповісти
тому що коли нема власних досягнень, а є лише обсірання, то не треба мазати своїм лайном попередників
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29.11.2020 09:31 Відповісти
Автор цього поста хвора людина. Про авторитет Зе тут навіть не може бути розмови. Усе виконано дипломатичними службами. Але при чому тут сивочолий "гетьман" ну ніяк не второпаю.
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28.11.2020 21:28 Відповісти
Мова йде про те, що Порошенко підбирав і правильно розставляв людей. Це те, що не може робити Зєлєнскій.
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28.11.2020 22:05 Відповісти
Всегда лечу по украинскому, а американский держу в загашнике. Как раз на случай если нужна защита от обнаглевших работников таможни.
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28.11.2020 12:16 Відповісти
часто по американскому шмонают?
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28.11.2020 12:21 Відповісти
двойное запрещено -зашманают.
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28.11.2020 12:41 Відповісти
Поэтому без надобности не стоит светить другим паспортом.
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28.11.2020 12:45 Відповісти
Да нет, но с украинским могу без визы больше трёх месяцев гостить.
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28.11.2020 12:43 Відповісти
і як тобі допомоге американський паспорт якщо ти першим ВЖЕ показав український?
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29.11.2020 09:29 Відповісти
Украинский блогер Орешников, задержанный в Индонезии по запросу РФ, летит в Киев - Цензор.НЕТ 7449
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28.11.2020 12:19 Відповісти
Молодці, постаралися!
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28.11.2020 12:26 Відповісти
Кто нибудь знает где его блог?И есть ли он вообще?
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28.11.2020 12:30 Відповісти
)))то же вот посмотрел....и не х... не нашел!))))
Чувак который родился в ЧЕБОКСАРАХ в Раске Федераске....набил там мусору мордяку и слинял в Украину как политический беженец!!!!))))

Кулеба!!!!
Дурачек....акстись!!!!
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28.11.2020 12:37 Відповісти
От ваших ЗЕленых перемог уже просто РЫГАТЬ хочется!!!
ДЕБИЛЫ!!!
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28.11.2020 12:38 Відповісти
Те кто дал ему гражданство, называются квасные патриоты.
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28.11.2020 12:44 Відповісти
А кто ж ему гражданство дал?
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28.11.2020 13:36 Відповісти
я думаю служба миграции. а ты спрашиваешь для чего?
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28.11.2020 13:48 Відповісти
Пытаюсь понять почему такой избирательный подход. Этому Орешникову дали гражданство, а Тумгоева отправили на смерть в Кацапию.
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28.11.2020 14:07 Відповісти
потому что тумгоев разыскивался интерполом по красной карточке за терроризм причем он в этом сознался сам. при этом врал что принимал участие в АТО
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28.11.2020 14:14 Відповісти
а он подавал документы на гражданство?
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28.11.2020 14:16 Відповісти
Этот дебил из окупай педофиляй. Друг тесака.
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28.11.2020 23:33 Відповісти
Його блог був в Росії, за що й переслідувався. Тобто, правильно було сказати - російський блогер-політичний біженець... Іще одне - колеги дописувачі: припиніть відбілювати папередників і асабліво Порошенка - френда пуцлєра. Це нікчема, для якого немає нічого святого і за якого процвітали негідники типу Шайтанова, а зрадники, як Турчинов, і на зараз командують його виборчими кампаніями. До-речі, активізація медведчуків - його стратегія на протиставлення, бо ж вигідно мати політопонентом відверту проросійську агентуру.
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28.11.2020 12:39 Відповісти
Причём никто не знает и не видел ни названия "блога" ни платформы где он был размещён.
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28.11.2020 12:42 Відповісти
Молодець, просвітив. Може ще поясниш чого такі "патріоти", як Портнов, Коломойський і т. д. при Порошенку потікали з краіни, а тепер процвітають?
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28.11.2020 13:03 Відповісти
така маячня, що і додати нічого
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29.11.2020 09:27 Відповісти
ВОзмущен.Зебики гадю пустили в тень.
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28.11.2020 12:42 Відповісти
Демократична влада давала громадянство кому попало., але не тому, хто його заслуговує.
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28.11.2020 12:44 Відповісти
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7942
Порошенко и Украина- самые коррумпированные в Европе , 2016 год - вот такой иминдж страны в мире ....
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28.11.2020 13:09 Відповісти
А ти сам своє посилання читав ?
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28.11.2020 13:24 Відповісти
С демократическими идеалами этот член организации Марцинкевича-Тесака имеет мало общего. Непонятно что он делал в расово неполноценной Индонезии. Украине надо быть разборчивее с теми кого принимает.

Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва - Цензор.НЕТ 3834
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28.11.2020 13:19 Відповісти
Личность Орешникова бессомнительно противоречива, но здесь не обсуждается его личность. Он гражданин Украины и должен быть защищен. Точка. А если он плохой, то наказывать его должны только мы - украинцы.
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28.11.2020 13:35 Відповісти
Этот придурок нам и дарлм не нужен. Друг тесака.
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28.11.2020 23:35 Відповісти
Таке враження, що нашу країну використовують мордвинські "опозиціонери" та криміналітет для переховування тут своїх прибічників.
Так би мовити, щоб були недалеко та під пильним наглядом кого-треба
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29.11.2020 09:08 Відповісти
 
 