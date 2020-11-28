Український блогер Орєшников, затриманий в Індонезії за запитом РФ, летить до Києва

Міністерство закордонних справ України домоглося повернення в країну її громадянина Михайла Орєшнікова, якого за запитом РФ затримали в аеропорту Джакарти.

Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол", - пише міністр.

"Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави", - додав мінистр.

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Орєшніков був затриманий владою Індонезії в аеропорту Джакарти 6 листопада за запитом Росії. У РФ блогера звинувачують у нападі на поліцейського.

Орєшніков - уродженець Чебоксар. У 2014 році він пішки перейшов російсько-український кордон, щоб попросити в Україні політичного притулку. У 2016 році отримав громадянство нашої країни.