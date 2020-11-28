У Києві новий рекорд добового приросту заражених COVID-19 - 1 739 осіб, 15 хворих померли, - Кличко
За минулу добу в Києві виявили ще 1 739 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 15 жителів столиці померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу у Києві ще 1 739 хворих на коронавірус. Померли 15 осіб", - написав Кличко.
Він зазначив, що захворіли 924 жінки, 683 чоловіки, 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Також захворіли 79 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 112 пацієнтів, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 346 осіб. Всього коронавірус подолали 22 663 жителі Києва.
"Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі - 349, у Святошинському - 234, в Солом'янському районі - 207 випадків", - додав мер.
Всього коронавірус забрав життя 1 268 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67 278.
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Щоденна пробіжка 5 км. Правда перші місяця два було не дуже, - страшна задишка, після пневмонії середньої важкості. Але вже 6 місяців пройшло здається відновилося, - по легенях то гірше точно не стало.
Сама конечно с лишним весом - НО на двоих 1 баллон кислорода в сутки , ей не хватало - задыхалась - пришлось платить по 2000 грн за дополнительный баллон ...
т.е. выздоровели как из тех кто в больнице, так и из тех кто дома был? к ним домой приезжали и тестировали? а пишут шо хрен дождешься теста, и/или ждать долго очень. короче главное навалить букафф, а то шо читай хоть справа в/налево - Кличко не волнует. Кстати, Спабедай, ура!
б) прах тоже можно похоронить
Всю жизнь ежедневно были похороны и не одни ! И НЕ ОТ КОВИДА !!!
с ТАКИМ же успехом можно ежедневно публиковать в СМИ и ТВ статистику операций на аппендиксе или заболевших ОРЗ или РВИ !
Пусть лучше журналисты проведут свое серёздное расследование на предмет - достоверности этих данных !