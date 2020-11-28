У Києві новий рекорд добового приросту заражених COVID-19 - 1 739 осіб, 15 хворих померли, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили ще 1 739 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 15 жителів столиці померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу у Києві ще 1 739 хворих на коронавірус. Померли 15 осіб", - написав Кличко.

Він зазначив, що захворіли 924 жінки, 683 чоловіки, 60 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 72 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Також захворіли 79 медиків.

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У лікарні столиці госпіталізували 112 пацієнтів, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 346 осіб. Всього коронавірус подолали 22 663 жителі Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Деснянському районі - 349, у Святошинському - 234, в Солом'янському районі - 207 випадків", - додав мер.

Всього коронавірус забрав життя 1 268 киян. Підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці вже 67 278.