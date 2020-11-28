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Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники партії "Національний корпус" провели біля будівлі посольства Росії в Києві акцію під назвою "Вбивали тоді. Вбивають зараз".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції встановили поруч з посольством 33 залізні хрести на знак пам'яті про українців, які загинули під час Голодомору.

Вони розгорнули банери з написами: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" і "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Також читайте: В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів

Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 01Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 02Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 03Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 04Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 05

Учасники акції заявляли під час виступу, що РФ як правонаступниця СРСР має взяти відповідальність за Голодомор, як свого часу відповідальність за Голокост взяла на себе Німеччина, і виплатити Україні компенсацію за геноцид українців.

В кінці акції вони запалили фаєри.

Також дивіться: Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено). ВIДЕО

Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 06Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 07Активісти встановили біля посольства РФ хрести у память про жертв Голодомору 08

Фото і відео Олег Богачук, Цензор.НЕТ

акція (1452) голодомор (402) посольство рф (330) Богачук Олег (1457) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+35
Наследники, есть на кого равняться

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2533
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28.11.2020 13:50
+28
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 3650
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28.11.2020 13:58
+25
совок убивал и сажал украинцев за червоно-чорние и жовто-блакитние стяги, теперь сажает и убивает белорусов за бело-червоно-белые
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28.11.2020 13:44
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совок убивал и сажал украинцев за червоно-чорние и жовто-блакитние стяги, теперь сажает и убивает белорусов за бело-червоно-белые
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28.11.2020 13:44 Відповісти
Наследники, есть на кого равняться

Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2533
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28.11.2020 13:50 Відповісти
Величезна різниця - Третій Райх не винищував цілими прошарками (класами) власного народу, не вбивав власну інтелігенцію, своїх поміщиків (бауерів) і капіталістів, не відбирав у людей (бідних чи заможних) їхнє майно, землю, засоби праці. Третій Райх використав колосальний потенціал своєї Нації, спираючись на її попередні багатовікові надбання, а не винищував все "до основанія" і не закликав до керма шарікових...
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28.11.2020 14:32 Відповісти
А в тюрягу не хочешь, фашистик?
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28.11.2020 14:36 Відповісти
Є ще більш жахлива інформація, не падай - Канцлер Німеччини А.Гітлер рішенням найбільш впливового у світі політичного журналу ТІМЕ у 1938 році був визнаний Людиною Року у світі. За "здійснені швидкі і ефективні реформи в галузі, економіки, державного управління, фінансофої сфери, освіти і охорони здоров"я". А в 1939 році Канцлер А.Гітлер був номінований на Нобелівську Премію Миру. і не отримав її лише через початок Другої Світової Війни. Вчи матчасть.
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28.11.2020 15:39 Відповісти
Т.е. Адольф Алоизович ваш кумир и не сделал ничего плохого
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28.11.2020 16:32 Відповісти
Так по новій патріотичній історії так і є: в 41-му приходили освободителі, а в 44-му прокляті совіцькі окупанти їх прогнали.
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28.11.2020 16:39 Відповісти
по любій історії різниці між німецькими і совєцькими гнидами нема.
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28.11.2020 17:35 Відповісти
не по любій.
німці не нищили свій народ голодоморами, розстрілами, репресіями.
москалі вбили значно більше люду, аніж німці могли собі уявити.
а загибель солдатів, яких пускали на забій в якості гарматного м'яса, теж на совісті совків.
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28.11.2020 22:03 Відповісти
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29.11.2020 09:03 Відповісти
Тут, куме, сам дідько ногу вламає... В 1939-му в Литву, Латвію, Естонію прийшли "асвабадітєлі", чи "окупанти"? Прибалти кажуть - окупанти... Здоровенний шмат Фінляндії тоді "асвабаділі" (від фінів!), чи окупували? Фіни кажуть - "окупанти"... Галичину (Західну Україну) в 1939 -му "асвабаділі" чи окупували? Галичани кажуть - "окупанти"... Бесарабію (від молдаванів!) так же "асвабаділі"?
Далі - Вермахт, коли загнав московську рать до Волги і Москви - "асвабаділ" території від більшовицького режиму, чи "окупував". Московська пропаганда каже - окупанти. Більшість населення після кольхозів, репресій і голодоморів - сприймала як визволення.
Далі - коли московська орда хлинула в Європу, захопивши Чехословаччину, Польщу, вчергове Прибалтику, Угорщину, Румунію, Болгарію, Австрію, Частину Балкан, Німеччини - то було "асвабаждєніє", чи окупація. Народи Європи кажуть - "окупація", бо що ж то за "асвабадітєлі", що , мабуть випадково залишилися на чужих землях на 50 років, нав"язали свої політичні режими і відкинули цивілізовані народи в розвитку на цілі десятиляття. А зараз, коли кацапів вигнали зі всієї Європи і колишніх республік СРСР - це "асвабаждєніє", чи ні? Сам дідько ногу зламає...
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28.11.2020 18:35 Відповісти
У тебе COVID 19: ти не відчуваєш запаху московського лайна від своїх тупих кацапських провокаційних висерів. Твій рівень повністю відповідає рівню літературного персонажу, поганяло котрого ти собі приліпив.
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28.11.2020 17:31 Відповісти
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29.11.2020 09:00 Відповісти
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29.11.2020 09:02 Відповісти
Фашистики в рашке! Ты заблудился, гробовых дел мастер-алкоголик
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28.11.2020 16:28 Відповісти
За истину в тюрягу - это так по-савецки.
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29.11.2020 05:35 Відповісти
А концлагеря, созданные в 33-34 году стояли пустыми, наверное...

ПС. За 2 дня сцыкливое чмо бутусов и его трусливые шавки-админы заблокировали 2 аккаунта. Ссытся оно правды, ой как ссытся...
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28.11.2020 16:05 Відповісти
Да неужели? А если хорошо почитать историю? А поляков держали в каких лагерях перед уничтожением в 1939 году? В трудовых? И какая разница по какому признаку Сталин уничтожал людей - по политическому или по национальному? Чудовище людоед от этого не перестанет быть людоедом и чудовищем.
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28.11.2020 15:14 Відповісти
Попитай, або почитай спогади тих, хто звідти чудом врятувався.
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28.11.2020 15:18 Відповісти
Та то вата, ще й з самолайком.
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28.11.2020 15:22 Відповісти
на тих хрестах ще б опзжоперів підчепити
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28.11.2020 13:44 Відповісти
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 2137
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28.11.2020 13:51 Відповісти
бройлера 2-х голового забули.
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28.11.2020 14:44 Відповісти
**
Ти кажеш не було Голодомору?
І не було голодного села?
А бачив ти в селі пусту комору,
З якої зерна вимели до тла?
Як навіть мариво виймали із печі
І забирали прямо із горшків.
Окрайці виривали з рук малечі,
із торбиночок нужденних стариків?

Ти кажеш, не було Голодомору?
Чого ж тоді, як був і урожай,
Усе сиціль викачували з двору,-
Греби, нічого людям не лишай!
Хто ж села, вимерлі на Україні,
Російським людом поспіль заселяв?
Хто? На чиєму це лежить сумлінні?
Імперський молох світ нам затуляв!

Я бачив сам оту зловісну пору
І пухлих, і померлих на шляхах.
І досі ще стоять мені в очах...
А кажеш - не було Голодомору?
-----------------------------------------------
Д.Білоус
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28.11.2020 13:47 Відповісти
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 7916
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28.11.2020 13:49 Відповісти
Какого хрена вообще этот гадюшник делает в Украине ,да ещё и тряпку свою поганую вывесили ...
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28.11.2020 13:50 Відповісти
спалити то посольство треба!
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28.11.2020 13:54 Відповісти
ще 2014 - го..
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28.11.2020 13:55 Відповісти
З коммента про Одесу тесь тут було на цензорi: "Недожаренные начали забывать запах гари...". Так повнiстю пiдтримую.
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28.11.2020 20:14 Відповісти
а чего под российским? как бы организаторы голодомора немного другие. сталин - грузин, коганович - еврей, косиор - поляк.
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28.11.2020 13:55 Відповісти
Ну а хто себе оголосив правонаступником совка? Кацапи! Ось нехай і відповідають за злочини, а не тільки закордонне майно та золотовалютні резерви совка собі привласнюють.
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28.11.2020 15:25 Відповісти
в ЦК ВКП(б) было минимальное количество русских. При чем сдесь россия и ее народ? Согласен с вами 100%
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28.11.2020 15:27 Відповісти
А кто себя обьявил правопреемником совка? Не помойка между Украиной и США?
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28.11.2020 17:06 Відповісти
Кацапи цікаві - як "пабеда в WWII" так пабєділа росея, а як Голодомор так то Грузія винувата
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28.11.2020 17:41 Відповісти
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 4367
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28.11.2020 13:57 Відповісти
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 3650
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28.11.2020 13:58 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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28.11.2020 14:06 Відповісти
З нього сміються, а ВОНО либиться.
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28.11.2020 14:08 Відповісти
Зеленский улыбается в камеру, как и Макрон. Так что не манипулируйте.
Про пэпу и другие фотки можно найти...
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29.11.2020 05:41 Відповісти
Активисты установили у посольства РФ кресты в память о жертвах Голодомора - Цензор.НЕТ 8281
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28.11.2020 13:59 Відповісти
Голодомор , растрелы и РУСИФИКАЦЫЯ - - - это не преступление..
.
Это просто - - -- ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ ..
.
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28.11.2020 14:00 Відповісти
Лаптям це до лампочки як і маларосам.
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28.11.2020 14:05 Відповісти
Зеленський перервав багаторічну традицію вшанування пам'яті жертв Голодоморів о 16.00 біля меморіального комплексу в Києві.
Так робив Янукович, який принципово не приходив до пам'ятного місця, ігноруючи українців та їхню пам'ять. Тепер цим шляхом пішов особисто Зеленський. «Найнародніший» повністю йде стопами свого «біглого» колеги.
Бідьше того, у своїй «промові» Зеленський не згадав ні Росію, ні комуністичний режим, просто сказавши «сталінський режим»...мабуть щоб не образити Путіна.
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28.11.2020 14:19 Відповісти
это конечно похвально но когда нацкорпус поедет по делу к офису или дому Мертвечуку или Портнову и пожжет фаера против антиукраинской политики?во время судов апеляции Анотоненко нацкорпуса ни разу не было во время митинга под конституционым судом также не было во время пикета антимайдана и поездки в Феофанию з Зебилу их не было
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28.11.2020 14:40 Відповісти
простите а портнов тоже виноват как медведчук он тоже кум или сват или кто еше путина
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12.01.2021 19:53 Відповісти
Ось вони, патрійоти, в усій красі, всі, як один, на передовій на донбасі, воюють з агресором...
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28.11.2020 14:41 Відповісти
когда в наступление? хочу вас увидеть рядом с собой во время штурма
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28.11.2020 14:59 Відповісти
Что вы там собрались штурмовать? Посольство или Интер?
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28.11.2020 15:20 Відповісти
тоесть слился
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28.11.2020 16:17 Відповісти
Человек просто спросил, куда ему подтягиваться на штурм, и всё. Адекватного ответа не последовало. Или ты, может, собрался Донецк штурмовать? Не смеши мои тапки, штурмовик диванный...
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28.11.2020 17:16 Відповісти
Да подожди лаптекопытная берёзовая обезьяна ! будеж ещё кричять СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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28.11.2020 19:45 Відповісти
помоему он только жену штурмовать может
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12.01.2021 19:47 Відповісти
По інтеру зараз іде концерт. В мене по кабельному телебаченню сьогодні три мсузичних канали розважають манкрутів, два канали ******** "гламурниє драгаценнасті". Нормальне таке свято.
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28.11.2020 20:33 Відповісти
Абсурдный троллинг. Где сегодняшняя рашка и где голодомор. Лучше бы против какого-нибудь коррупционера хоть что-то пискнули. Может хватит уже жалеть себя.
Это черта неудачников.
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28.11.2020 16:10 Відповісти
Рашка сегодня там же где и голодомор. Это ее второе имя.
Съездь на Донбас посмотри
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28.11.2020 16:31 Відповісти
РФ, как правопреемница СССР, должна взять ответственность за Голодомор, как в свое время ответственность за Холокост взяла на себя Германия, и выплатить Украине компенсации за геноцид украинцев.
В конце акции они зажгли файеры.
Источник: https://censor.net/ru/n3233824

Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 3221
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28.11.2020 16:36 Відповісти
Холокост проводили и кацапы, и поляки , и венгры, и даже евреи и даже украинцы.
."продажні іуди-хохли" и куда этот отобранный хлеб, себе в закрома?
а этим "иудам -хохлам " тоже угрожали смертью родных и близких. Есть воспоминания потомков, кто отказывался идти отбирать хлеб - убивали.

не отбеливайте и не оправдывайте кацапов. есть документы, и их миллионы - кто отдавал такие приказы
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28.11.2020 18:57 Відповісти
Хто не пам ятає своєї історії той Іуда Іскаріот який за сьогоднюшню ковбасу продає своє родство
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28.11.2020 17:13 Відповісти
Я теж кажу, що досить носитися з вєлікай пабєдай. Ваєвалі дєди, а не тє, кто імі гардітся. Пишатися треба своїми здобутками. А ось шанувати своїх померлих пращурів - ознака цивілізованої людини.
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28.11.2020 20:37 Відповісти
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 5109
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28.11.2020 17:14 Відповісти
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 5381
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28.11.2020 17:16 Відповісти
Ваня прокачуй свій процесор, бо слабенький як та Електроніка 201 радянська
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28.11.2020 19:00 Відповісти
Ваня, в тебе як і у магнітоли Електроніка 201 немає пам яті ні оперативної, ні на жорсткому диску.
У 1917 році не було ще УПА, махно був, Директорія біла, а УПА ще не було алєнь.
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28.11.2020 19:16 Відповісти
Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 446
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28.11.2020 17:17 Відповісти
на этих крестах нужно было еще развесить всех Членов ОПГ за Жопу во главе с полицаевским Выродком меРтвечуком и его силиконовой потаскухой марченко, но это не за горами....
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28.11.2020 18:00 Відповісти
Підтягуйтесь - разом будемо робити добрі справи
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28.11.2020 20:53 Відповісти
вы заьыли наверно штурмовать нияего нельзя ато путин нападет так что сидим пока под плинтусом и не отсвечиваем неначаси
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12.01.2021 19:49 Відповісти
Кстати, те которые в 33 году отбирали урожай у крестьян, тоже были "активисты".
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28.11.2020 18:10 Відповісти
и куда эти активисты отобранный хлеб девали? Себе домой? а этим "активистам" тоже угрожали смертью родных и близких. Есть воспоминанbя потомков, кто отказывался идти отбирать хлеб - убивали.
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28.11.2020 18:51 Відповісти
вата в решотку заколотила окна ...))) это радует ... лол )) ... тюремная помойка!
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28.11.2020 19:11 Відповісти
кацапам постійно треба нагадувати - хто вони такі
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28.11.2020 20:55 Відповісти
свиням нагадувати, що вони свині... це щось змінить в свинській поведінці?
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29.11.2020 18:47 Відповісти
КАК БЫ ТАКИЕ КАК ПУТИН НЕ ПЫЖИЛИСЬ, ОНИ ОСТАЮТСЯ БЕДНЫМИ И НЕСЧАСТНЫМИ !)
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29.11.2020 08:13 Відповісти
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29.11.2020 08:40 Відповісти
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29.11.2020 08:41 Відповісти
вот хоть убей не понимаю какое отношение современная россия имеет к голодомору как это в мозгах у людей связываеться всем тепла и любви и празничного настроения
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12.01.2021 19:51 Відповісти
а вот я например штурм поддерживаю если сделать как люди делалиАктивісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору - Цензор.НЕТ 9080
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12.01.2021 19:55 Відповісти
 
 