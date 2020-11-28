Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники партії "Національний корпус" провели біля будівлі посольства Росії в Києві акцію під назвою "Вбивали тоді. Вбивають зараз".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції встановили поруч з посольством 33 залізні хрести на знак пам'яті про українців, які загинули під час Голодомору.

Вони розгорнули банери з написами: "Вбивали тоді. Вбивають зараз", "Десять мільйонів на вашій совісті" і "Пам’ятаємо, хто наші вороги".

Також читайте: В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів

Учасники акції заявляли під час виступу, що РФ як правонаступниця СРСР має взяти відповідальність за Голодомор, як свого часу відповідальність за Голокост взяла на себе Німеччина, і виплатити Україні компенсацію за геноцид українців.

В кінці акції вони запалили фаєри.

Також дивіться: Президент і Мінкульт закликають запалити у вікні свічку в пам'ять про жертв Голодомору (оновлено). ВIДЕО

Фото і відео Олег Богачук, Цензор.НЕТ