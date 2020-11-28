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Новини Коронавірус і карантин
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Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем

Голови фракцій Верховної Ради спілкувалися з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як передає Цензор.НЕТ, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в своєму телеграмі розповів, про що спілкувалися лідері фракцій.

Під час обговорення, зокрема, порушили питання ведення локдауна на новорічні та різдвяні свята. За словами нардепа, учасникам наради навіть показували графіки.

"Є базовий сценарій, проте все залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучують в Кабміні. Однак виглядає так, що тут без варіантів", - написав Железняк.

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Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем 01
Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем 02

карантин (18172) Железняк Ярослав (551) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+10
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 7573
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28.11.2020 14:20
+7
А що чекати від зеДаунів, лише вселяких даунів !!!))
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28.11.2020 14:23
+6
Квартал выступает 22 декабря...


https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно



Та не може бути! Це просто співпадіння


По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 8491

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6939
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28.11.2020 14:18
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Один ЗеЛокДаун вже готовий до локдауну.
https://www.youtube.com/watch?v=fpP5ZhUigN0
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28.11.2020 14:14 Відповісти
Что-то обсуждают, решают, договариваются - а пенсии и зарплаты как были нищенские, так и остаются.
А с учётом падения курса гривны ещё и меньше становятся.
Выпердки в вр, кму и оп решают только свои личные вопросы обогащения за счет людей.
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28.11.2020 14:23 Відповісти
ВСУ,медиціна,освіта ,пенси то х..ня, головне збільшити фінансування ОП,ГПУ,ВРУ,КМУ та т. ін. !!!))))
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28.11.2020 14:30 Відповісти
не надо ля-ля: при "плохих дядях-барыгах" было намного лучше.

Голимые яблоки сейчас, в сезон: 25-30 (бананы, бл., дешевле).
Виноград: 50 минимум.
Всякие чаи, печенье и т.п. - по сравнению с весной рост 10-15%

Про коммуналку уже молчу...
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28.11.2020 15:12 Відповісти
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями **********, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай.
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29.11.2020 13:51 Відповісти
Квартал выступает 22 декабря...


https://twitter.com/DXujove

https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно



Та не може бути! Це просто співпадіння


По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 8491

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 6939
показати весь коментар
28.11.2020 14:18 Відповісти
https://twitter.com/baraban088

https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко



Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?

По локдауну - без вариантов: Нардеп Железняк рассказал, о чем главы фракций Рады общались с Ермаком и Шмыгалем - Цензор.НЕТ 7573
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28.11.2020 14:20 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!
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28.11.2020 14:25 Відповісти
По 17 тисчонц з рила ,разом буде 17х7=119 тис. !!!)))
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28.11.2020 14:27 Відповісти
это понятно уже и без депутата. 20 тыс. подтвержденных случаев будет максимум через 5 дней.
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28.11.2020 14:22 Відповісти
А що чекати від зеДаунів, лише вселяких даунів !!!))
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28.11.2020 14:23 Відповісти
А всю весну що то було.
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28.11.2020 14:30 Відповісти
Чи лок-,чи нок-, якись даун був !!!)))
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28.11.2020 14:32 Відповісти
локдауна не избежать, но на сегодня уже уже мало что даст. есть ещё надежда, на тот "встречный пал", который будет запущен вакцинацией и который, может быть, притушит пожар пандемии. будем посмотреть.
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28.11.2020 14:33 Відповісти
Шо за локдаун? Где более адаптированный для восприятия подсознанием пи@дец? Называйте вещи своими именами!
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28.11.2020 15:27 Відповісти
без вариантов только-локдаун зэленых слуг с их обслугой с гнусавым членограем воглаве.
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28.11.2020 17:28 Відповісти
Без команди Порошенко Україна буде в глибокому проваллі із якої всерівно буде витягувати Порошенко.
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28.11.2020 19:56 Відповісти
 
 