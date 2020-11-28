Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем

Голови фракцій Верховної Ради спілкувалися з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як передає Цензор.НЕТ, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в своєму телеграмі розповів, про що спілкувалися лідері фракцій.

Під час обговорення, зокрема, порушили питання ведення локдауна на новорічні та різдвяні свята. За словами нардепа, учасникам наради навіть показували графіки.

"Є базовий сценарій, проте все залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучують в Кабміні. Однак виглядає так, що тут без варіантів", - написав Железняк.

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