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Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем
Голови фракцій Верховної Ради спілкувалися з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Як передає Цензор.НЕТ, депутат від "Голосу" Ярослав Железняк в своєму телеграмі розповів, про що спілкувалися лідері фракцій.
Під час обговорення, зокрема, порушили питання ведення локдауна на новорічні та різдвяні свята. За словами нардепа, учасникам наради навіть показували графіки.
"Є базовий сценарій, проте все залежить від кількості хворих. Питання чутливе, тому конкретні дати нехай озвучують в Кабміні. Однак виглядає так, що тут без варіантів", - написав Железняк.
Топ коментарі
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.11.2020 14:20
+7 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар28.11.2020 14:23
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.11.2020 14:18
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А с учётом падения курса гривны ещё и меньше становятся.
Выпердки в вр, кму и оп решают только свои личные вопросы обогащения за счет людей.
Голимые яблоки сейчас, в сезон: 25-30 (бананы, бл., дешевле).
Виноград: 50 минимум.
Всякие чаи, печенье и т.п. - по сравнению с весной рост 10-15%
Про коммуналку уже молчу...
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https://twitter.com/DXujove Застойне Дубно
Та не може бути! Це просто співпадіння
https://twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко
Состоялась первая сессия одесского горсовета нового созыва. И где маски, где полиция, где штрафы?