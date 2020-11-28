2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

Влада намагається пройти всі бюрократичні узгодження, щоб законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу був ухвалений та набув чинності до 9 грудня.

Про це глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія розповів журналістам за результатами наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроєктів про підтримку малого та середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис.грн на людину", – зазначив Арахамія.

Він наголосив, що більша частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, "яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати терміни".

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Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.

27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.

Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

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Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.

Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.