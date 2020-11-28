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Новини Коронавірус і карантин
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2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія

Влада намагається пройти всі бюрократичні узгодження, щоб законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу був ухвалений та набув чинності до 9 грудня.

Про це глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія розповів журналістам за результатами наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроєктів про підтримку малого та середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис.грн на людину", – зазначив Арахамія.

Він наголосив, що більша частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, "яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати терміни".

Також читайте: Щодо локдауну - без варіантів: Нардеп Железняк розповів, про що голови фракцій Ради спілкувалися із Єрмаком і Шмигалем

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.

27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.

Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Також читайте: Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія

Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.

Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

карантин (18172) допомога (8321) Арахамія Давид (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+8
2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9255
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28.11.2020 14:42
+8
смотрите, эти уроды готовы потратить 16 млрд гривен на помощь вместо того чтобы вовремя потратить их на медицину. с кем поспорить что ни у кого ни один знакомый не получит эту помощь а зеленые дегенераты отчитаются что раздали все деньги? аналогично как с кредитами 5-7-9. есть у кого то знакомый который получил кредит по этой программе?
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28.11.2020 14:44
+7
2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6582
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28.11.2020 14:36
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28.11.2020 14:35 Відповісти
2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6582
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28.11.2020 14:36 Відповісти
А чё?
Я ещё нарисую
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28.11.2020 14:37 Відповісти
"2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия ....потом подумал, поржал и добавил - могут, но не получат!"
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28.11.2020 14:37 Відповісти
и кто проверит???
по бамагам - получили...по факту - свои стыбзили )))
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28.11.2020 14:42 Відповісти
Арахамия - "2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна от......."

2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1051
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28.11.2020 14:38 Відповісти
Єто не саимйь поганий сценарій для України...
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28.11.2020 14:50 Відповісти
Будім бабло на струйном прінтерє пічатаиь азазазаза мухахахаххах
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28.11.2020 14:51 Відповісти
а почему 8000? почему не 8500 или не 7800? откуда такая цифра вообще?
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28.11.2020 14:40 Відповісти
На стелі ще не таке побачити можливо ,все залежить від прийнятой дози !!!)))
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28.11.2020 14:42 Відповісти
Хліб + мойва + чекушка = 8 000
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28.11.2020 21:38 Відповісти
Это бабуино, хоть поняло, что оно сморозило??
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28.11.2020 14:40 Відповісти
Ого, а еще 35?
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28.11.2020 14:40 Відповісти
а шо есть еще 35???
та ну...у них бюджета только на 8... (и то... по знакомству и не все достанется)
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28.11.2020 14:43 Відповісти
а теперь всех поименно ! )))))))))
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28.11.2020 14:41 Відповісти
2 миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9255
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28.11.2020 14:42 Відповісти
смотрите, эти уроды готовы потратить 16 млрд гривен на помощь вместо того чтобы вовремя потратить их на медицину. с кем поспорить что ни у кого ни один знакомый не получит эту помощь а зеленые дегенераты отчитаются что раздали все деньги? аналогично как с кредитами 5-7-9. есть у кого то знакомый который получил кредит по этой программе?
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28.11.2020 14:44 Відповісти
Пенсионеров с минималкой 1730 грн опять забыли - пусть дохнут. Геноцид голодомора продолжается. Жиды опять у власти.
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28.11.2020 14:44 Відповісти
Нефиг скиглить. Эти пенсионеры, то Черновецкого выберут, то Зебила. Капуста по 8 гривен, лук по 4, морковка по 4,5. Не помрут.
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28.11.2020 14:49 Відповісти
Не суди,да не судим будешь !!!))
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28.11.2020 14:50 Відповісти
А где я сужу? Они имеют то, за что голосовали. Пусть теперь сами судят и думают в следующий раз головой, а не жеппой. Самое интересное еще впереди.
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28.11.2020 14:54 Відповісти
Я пенс ,з пенісією 1700+ грн., на Майданах з 1989 р. !!!))))
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28.11.2020 15:00 Відповісти
Против Гитлера и Сралина тоже было пару процентов. И х...ли? Большинство голосовало так, как голосовало. Бог помощь теперь.
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28.11.2020 15:03 Відповісти
И тот кто понимает что почем в нашей стране и расчитывает на пенсию должен идти на белую зарплату с максимальными отчислениями в пенсионку.
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28.11.2020 15:05 Відповісти
За розуміти гроші не платят ,нажаль !!! З роками розум додається , а здоров"я ні !!!)))
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28.11.2020 15:08 Відповісти
Ну вы всю жизнь в пенсион платили по 800-1500 гривен в месяц (по сегодняшним цифрам), а получать хотите почему-то больше 1800. Странно не находите?
Я, например, плачу отчислений в пенсион куда больше максимальной пенсии в 18 штук и только после 35 лет таких выплат могу на нее расчитывать.
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28.11.2020 16:32 Відповісти
В мене основний стаж ще совковий !!)))
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28.11.2020 17:46 Відповісти
И шо? У тебя коефициент меньше 1, а моего бати, например, при Совке он был 5. И посему он получает 10 штук, а ты 1,8. Потому что он пенсион при Совке клал по 200 деревянных в мясяц, а ты по 40.
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28.11.2020 17:56 Відповісти
так все пенсы и голосовали за ЗЕкловуна..он же такое смищной и квартал всё время крутят на НГ..и он расиюшку любит..
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28.11.2020 19:27 Відповісти
Ты дурик, максимальная поддержка клоуна была среди молодых.
Еще картинки ходили, типа, ну шо, внучок, у кого теперь паспорт забирать?
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28.11.2020 16:41 Відповісти
Дурачок, за него проголосовало 75%. Улыбаемся и машем.
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28.11.2020 16:45 Відповісти
Половина піде на розходи по оформленню, Дія не працює, а ризик отримати заразу великий, киньте фопам грощі, вони скажуть дякую.
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28.11.2020 14:46 Відповісти
А получат Беня и Колома на двоих по 8 миллиардов.
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28.11.2020 14:47 Відповісти
А может куй ти у рота?
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28.11.2020 14:49 Відповісти
Цікаво, а хтось іще вірить цим хламідіям-арахаміям???
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28.11.2020 14:56 Відповісти
А ти ще віриш в чудотворця Петра?
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28.11.2020 14:57 Відповісти
З Петра такий чудотворець, як із собачого хвоста сито, але на фоні зелених відморожених телепнів він виглядає титаном думки.
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28.11.2020 15:00 Відповісти
Гігант брехні то це самий раз
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28.11.2020 15:02 Відповісти
твой ватный клоун уже давно перебрехал всех...но ты про это что то не скулишь...
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28.11.2020 19:28 Відповісти
всі члени горе-партії слуга народу -2 млн -отримає ще по 8 тисяч грн-
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28.11.2020 14:56 Відповісти
Получат те у которых бизнес - тоесть есть квартира машина товара от сотен тысяч гривень до милионов.Ну и те кто на них работаю - может быть.Фопы короче.....Недалеко от меня в соседнем городе Эльдорадо - его разбили на ФОП ы чтоб налоги не платить и так по всей стране - вот ЭТИ СИРОТЫ и получат деньги.А те кому они действительно нужны - не получат ни копейки....В Украине миллины безработных не стоящих на учете в центре зайнятости - вот все они будут "лапу сосать" во время локдауна.Или люди пенсионного возраста без пенсии и т д...Есть много действительно нуждающихся в помощи...Но они ведь не бастуют- их не видно - за НАШИ податки с бюджета зарвавшимся ФОП ам НАШИ деньги раздадут.Я вот ПРОТИВ - они и так за пару недель не пропадут.Дали б деньги тем у кого их совсем нету....
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28.11.2020 15:01 Відповісти
Дурачёк,ФОПы платят налоги за которые ты получаешь пенсию и именно благодаря им ещё существует вообще эта страна.К тому же благодаря им формируются рабочие места,даже самый небольшой ФОП обеспечивает работой в значит и деньгами от одного до десяти человек. Ты или вообще коммунист без мозгов или просто бот.
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28.11.2020 15:36 Відповісти
ФОП ы да платят налоги....Вот только Эльдорадо это ФОП?...там один телевизор может 3000 $ стоить.А их там десятки....Вот поделили Эльдорадо на десяток ФОП ов ....И НАЛОГИ ПЛАТЯТ КАК ЗА ЗА ФОП - тоесть идет копеечные налоги в бюджет....И также по другим Гипермаркетах и Супермаркетах....Я лично знаю 3 х человек что ни дня там не проработали ,а на их оформленый ФОП....Налоги платят все граждане Украины....20 % ПДВ от каждой покупки и т д....Я тоже плачу налоги....И етим ТВАРЯМ с ФОП ов отдадут и мои и Ваши деньги....А вот тем кто действительно в них нуждается не дадут ни копейки.....
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28.11.2020 16:16 Відповісти
Не переживай друг, эти ребята (что у власти) хер кому чё дадут. Там же написано-"могут" Ты на хлебало обещальщика глянь. Ты ему веришь?
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28.11.2020 19:04 Відповісти
а почему не всем выдать как на западе? а то в этом болоте получат кум, брат, сват, депутат. Остальные как сосали так и будут сосать
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28.11.2020 15:04 Відповісти
Весной мы пытались получить компенсацию за то что не работали 2 месяца а налоги всё равно с нас содрали в том числе и ЕСВ за трёх наёмных продавцов но когда высунув язык оббегали все пороги Службы занятости и осталась одна подпись начальника нам объяснили что эта компенсация нам не положена потому что мы пенсионеры и не платим за себя ЕСВ и к тому же мы ведь получаем пенсию,жена 2 000 а я 1870 при этом мы являемся ветеранами. Похоже что и на этот раз нам никто ничего не возместит,ведь у нас такая "жирная" пенсия.
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28.11.2020 15:22 Відповісти
сначала деньги локдаун потом. И тогда кто не получил поедет в Киев там все и узнают.
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28.11.2020 15:26 Відповісти
да никто не получит, "могут получить" и деньги- это большая разница
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28.11.2020 19:05 Відповісти
Почему бы не занять желающих получить помощь в 8000 общественно полезными работами?
Хочешь денег - иди помоги дворнику хотя бы 4 часа в день, все равно без работы сидишь. А не хочешь - не получай.
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28.11.2020 17:35 Відповісти
Сопрут и скажут что так и було.
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28.11.2020 18:04 Відповісти
Два миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна

А могут и НЕ получить....))))
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28.11.2020 18:22 Відповісти
Фамилия дебила, три в одном, полная шизофрения Ара Хам и Я
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28.11.2020 18:26 Відповісти
З цього "*********" станеться, Прокукурікає, а там хоч і не розвидняйся, ще й потім може заявити, що його слова вирвані з контексту.
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28.11.2020 19:18 Відповісти
Власть вороваек...
позорище

.
* * *
письмо моей супруги

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки)
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.
А сколько на мне украли...
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29.11.2020 01:45 Відповісти
ЛУЧШЕ ТРЕТИЙ МАЙДАН !)
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29.11.2020 08:52 Відповісти
 
 