2 мільйони українців можуть отримати 8 тис. грн компенсації через локдаун, - Арахамія
Влада намагається пройти всі бюрократичні узгодження, щоб законопроєкт про підтримку малого і середнього бізнесу був ухвалений та набув чинності до 9 грудня.
Про це глава фракції партії "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія розповів журналістам за результатами наради керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроєктів про підтримку малого та середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроєкт був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис.грн на людину", – зазначив Арахамія.
Він наголосив, що більша частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, "яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати терміни".
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про підтримку підприємців під час карантину.
27 листопада документ був зареєстрований в парламенті.
Проєкт закону передбачає, що наймані співробітники із середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також фізособи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше трьох місяців тому і які втратили прибуток в результаті локдауну, зможуть отримати одноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.
Крім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізосіб, в тому числі самозайнятих.
Законопроєкт також пропонує підняти поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.
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Я ещё нарисую
по бамагам - получили...по факту - свои стыбзили )))
та ну...у них бюджета только на 8... (и то... по знакомству и не все достанется)
Я, например, плачу отчислений в пенсион куда больше максимальной пенсии в 18 штук и только после 35 лет таких выплат могу на нее расчитывать.
Еще картинки ходили, типа, ну шо, внучок, у кого теперь паспорт забирать?
Хочешь денег - иди помоги дворнику хотя бы 4 часа в день, все равно без работы сидишь. А не хочешь - не получай.
А могут и НЕ получить....))))
позорище
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* * *
письмо моей супруги
Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки)
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.
А сколько на мне украли...