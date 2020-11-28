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Новини Бюджет-2021
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Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків

Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік

Уряд Зеленського пропонує парламенту незбалансований проєкт Державного бюджету на 2021, не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом і підтримку медиків. Водночас чиновники знову хочуть збільшити фінансування силовиків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко після завершення наради лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради.

"В умовах пандемії немає бачення, яким буде фонд бортьби з ковідом на 2021 рік, знову немає підтримки лікарів, не вірішене питання страхування, доплат. Сьогодні йде масове звільнення лікарів. Але водночас  додається 2 мільярди прокуратурі. МВС у нас уже "держава в державі". Створюється абсолютно поліцейська держава, а не соціальна.

Цей бюджет не може бути прийнятий", – наголосила Ірина Геращенко.

Водночас вона прогнозує, що деякі інші фракції готові будуть дати голоси за цей проєкт бюджету.

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"Що стосується РРО і ФОПів – нагадаю, що цю проблему створив безпосередньо керівник профільного комітету Гетманцев. Всі ці закони були підписані Зеленським. Вони спочатку героїчно проблему створили, а тепер за авторства Зеленського хочуть її героїчно вирішити", – зазначила Ірина Геращенко.

"Але ті законопроеєкти від Офісу президента не вирішують проблеми ФОПів, не відповідають тим вимогам, з якими малий, середній і мікро бізнес звертається і апелює до влади. У Верховній Раді є зареєстровані компромісні законопроєкти, які відповідають вимогам малого і середнього бізнесу: відтерміновується введення тотальних драконівських штрафів та тотальної фіскалізації", – також зазначила Ірина Геращенко.

При цьому вона зауважила, що фракція готова піти на компроміс у питанні підтримки малого та середнього бізнесу через законопроєкти щодо виплат 8 тисяч гривень на компенсації, податкових канікул. "Ми готові це підтримувати, але на фракції ми детально вивчимо ці законопроєкти і можливо внесемо наші пропозиції щодо доопрацювання", – пояснила представниця "Європейської Солідарності".

Вона також підкреслила, що "Європейська Солідарність" вважає найбільш збалансованими та компромісними для ухвалення законопроекти щодо е-декларування, підготовлені парламентською робочою групою.

"Що стосується законів про декларування, ми наполягаємо на тому, що є робоча група, яка напрацювала відповідне законодавство, яке відповідає європейським практикам, баченню парламента. Законопроекти Зеленського – це просто намагання, щоб автором був Зеленський. Цей законопроект не є компромісним. Тому наше бачення: мають бути зареєстровані законопроекти робочої групи і ми готові голосувати за них", – сказала Ірина Геращенко.

бюджет (2986) Геращенко Ірина (1147) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+19
Какой нарид такие и изменение в стране .
Если нарид голосует за это чмо , которое называет их страну проституткой , то какие изменение могут быть кроме деградации ?
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28.11.2020 15:02
+14
Амнезія це коли упороті ЗЕбобіки не пам'ятають що коли цьоця Іра була у корита ВВП України ріс що року а 4% а коли відійшла від корита то чомусь ВВП стало -5%,дивина тай годі)
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28.11.2020 15:03
+10
Не два миллиарда. А НА ДВА МИЛЛИАРДА БОЛЬШЕ, чем в этом году. Да у нас только один президент стоит два с половиной миллиарда в год.
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28.11.2020 15:04
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2 миллиарда прокуратуре ? Вы шутите ? Сколько этих прокуроров есть тогда ? Это брильянтовые будут прокуроры ?
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28.11.2020 14:56 Відповісти
Не два миллиарда. А НА ДВА МИЛЛИАРДА БОЛЬШЕ, чем в этом году. Да у нас только один президент стоит два с половиной миллиарда в год.
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28.11.2020 15:04 Відповісти
зато видосики прикольные)
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28.11.2020 15:11 Відповісти
Дорогие только в производстве. Лучше заказывать в Голливуде, дешевле будет.
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28.11.2020 15:28 Відповісти
Но нарид это хавает ? Значить все ОК ?
Зачем давать тогда на образование этого народа или на медицину для этого народа ?
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28.11.2020 15:11 Відповісти
Нарид не только хавает, но и горячо одобряет. Я вот тут недавно с ярким представителем этого нарида беседовал за рюмкой чая. Он мне говорит - "вот если бы тебя туда, ты точно так же воровал бы." Я говорю "нет, я честный, мне совесть не даст", а он мне "ну ты и лох, а я бы воровал". Так что да, если фотографов и актеров с массажистами в Раде поменять на строителей и сантехников, то ничего не изменится, будут воровать и дальше.
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28.11.2020 15:32 Відповісти
Я в 1992 приехал в Дании и понял одну простую вещь , что если не поменять в украинцев менталитет с быдло-совдеповского на европейско- человеческий то ничего в Украине так и не измениться .
Не скажу что всех датчан , но большинство даже не думают о том что бы что-то вороват .
Их приоритет быть именно честным
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28.11.2020 15:40 Відповісти
усе найкраще - мусорам..нічого у цій країні не змінюється..а цьоця Іра вже забула..мабуть якщо відганяють від корита, то це спричиняє важку амнезію..
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28.11.2020 14:56 Відповісти
Какой нарид такие и изменение в стране .
Если нарид голосует за это чмо , которое называет их страну проституткой , то какие изменение могут быть кроме деградации ?
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28.11.2020 15:02 Відповісти
а до того був розвиток..? то зазирніть у показники країни..вони є у відкритих джерелах..
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28.11.2020 15:09 Відповісти
Кто это сказал , что был розвиток ?
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28.11.2020 15:12 Відповісти
протилежність деградації є розвиток..якшо вже не шукати інших синонімів..
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28.11.2020 15:19 Відповісти
МЛЯДЬ ! Статистика говорит о постоянном росте экономики за период каденции Порошенко, точно так же как сегодня та же статистика говорит о неуклонном провале все той же экономики. И сегодня ни одна **** - ЗЕЛЕНАЯ не может это опровергнуть. Им оставили страну с более чем со СТА ТРИДЦАТЬЮ мдрд.грн на казначейском счету, Зеленский умудрился только за ОДИН квартал потерять эти средства и на счету т.е.на 01.01.1920г. оказалось только лишь ТРИНАДЦАТЬ млрд.грн., а на сегодня денег вообще нет все в глубоком минусе.
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28.11.2020 15:20 Відповісти
ужос..
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28.11.2020 15:24 Відповісти
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 3567
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28.11.2020 15:26 Відповісти
покайся краще..бо брехня то гріх..хоча на батву це мабуть не розповсюджується..
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28.11.2020 15:33 Відповісти
Так это не я дебила во власть привел. Вам и каяться. Смачного.
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28.11.2020 15:39 Відповісти
справа не у персоналіях..але для сектантів то занадто важко..
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28.11.2020 15:59 Відповісти
Да неужели? А вся история и статистика показывает совершенно обратное. Только зебилам этого никогда не понять, им зомбоящик заменил мозги и книги по истории. Им так "вкуснее" и легче жить. Тож смачного и не отвлекайся, потребляй свой продукт.
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28.11.2020 16:07 Відповісти
навзаєм..
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28.11.2020 16:16 Відповісти
Не, родимый. Свое дерьмо жуй сам. Вы этого хотели и к этому стремились."Только бы не Порох" уже забылось? Тож смачного.
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28.11.2020 16:18 Відповісти
тільки не порох не дорівнює зеля..
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28.11.2020 16:27 Відповісти
Да неужели? Это в какой такой логике? А ну-ка напомни, гигант мысли, кто там в бюллетене был третьим во втором туре выборов? Или все-таки не было третьего? Тож теперь не петляйте так тупо. Бон аппетит.
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28.11.2020 16:36 Відповісти
та я і на перший не ходив..
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28.11.2020 16:39 Відповісти
Тем более -- конченный дебил. Ты свой голос добросовестно просрал. Чего теперь не доволен? Тем более --тжри теперь свое дерьмо и не обляпайся. .Смачного.
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28.11.2020 16:41 Відповісти
дякую..з шулерами коли не будь у карти грав..? можеш не відповідати..
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28.11.2020 16:47 Відповісти
Я кому отвечать? Пустому месту без голоса и без ответственности? Смачного. Существуй дальше.
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28.11.2020 16:50 Відповісти
секта це треш..не хай щастить..
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28.11.2020 16:53 Відповісти
Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків - Цензор.НЕТ 9384
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28.11.2020 15:42 Відповісти
шо було, то було..але падіння можна пояснити не лише провтиками влади..сьогоднішньої та попередньої..
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28.11.2020 16:04 Відповісти
Да нежели? ВВП рос, зарплаты росли, уровень бедности и безработицы падал, новые заводы строились, безвиз и т.д. Только вам дебилам этого казалось очень мало. Вам хотелось всего и сразу, вам нужен был волшебник или золотая рыбка. Вот вы и выбрали свою "золотую куклу" за все хорошее и против всего плохого. Не доволен своим прикольным выбором? Тож смачного теперь.
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28.11.2020 16:13 Відповісти
новиє заводи.. ВВП..навіть до рівня 2013 не вийшли..мільйони працездатних на заробітках..реанімація мертвяка..придушення добровольчого та волонтерського рухів.. і.т.д повний треш у вас у голові..
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28.11.2020 16:25 Відповісти
А можно по подробнее что в стране случилось в конце 2013 и начале 2014 года. Может случилось что? И поподробнее про "придушення добровольчого та волонтерського рухів". И с фактами, а не тупой пиз.....ж. Особенно у Рифа с Лисой расспроси, брехун.
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28.11.2020 16:38 Відповісти
звісно..усі навколо брешуть крім адептів секти..і ніхто батальйони не забороняв і волонтерів не переставали у зону пускати і ніхто не засуджував військових за "злочини" проти мирних сепарів, бо війни де-юре немає..усе брехні..тобі треба - шукай..
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28.11.2020 16:45 Відповісти
Тупой пи.....н. Еще раз -- к Рифу с Лисой сходи, убогий. Они тебе расскажут и про добровольцев, и про баты на передке, и про добровольцев. И про приведенного вами к власти манкурта. Может и поумнеешь, хотя я сильно в этом сомневаюсь.
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28.11.2020 16:49 Відповісти
тобі скільки рочків..?
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28.11.2020 16:52 Відповісти
Статистика каже

Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 1807
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28.11.2020 15:21 Відповісти
А що Вам не подобається? На графіку добре видно як в кінці 19-го епоха бідності пішла на спад. 😁
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28.11.2020 15:51 Відповісти
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 324
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28.11.2020 15:22 Відповісти
Ирина Геращенко после совещания глав фракций: В проекте бюджета на 2021 год "забыли" о пандемии, зато щедро финансируют силовиков - Цензор.НЕТ 3723
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28.11.2020 15:25 Відповісти
Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків - Цензор.НЕТ 5308
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28.11.2020 15:31 Відповісти
Так и надо ! Голосование по приколу не может пройти без наказания !
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28.11.2020 15:33 Відповісти
От якби упоротих зебілів заставили дивитися ті показники а не новини Г+Г
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28.11.2020 15:13 Відповісти
воно усім не завадить..особливо адептам секти "свідків покращення прямо сьогодні по-новому"..
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28.11.2020 15:21 Відповісти
В какой-то степени ты таки прав, но покажи мне еще такую страну, такую нацию, которая бы выжила после такого катаклизма как ГОЛОДОМОР, причем не один, а сначала в 1920-21 г.г., потом 1932-33 г.г. - унесший жизни более ШЕСТИ млн. УКРАИНЦЕВ и голод 1946-47 г.г. Наша нация выстояла и таки добилась независимости от самой людоедской империи всех времен и народов - Московии. Я не говорю уже о тех колоссальных утратах на войне 1939-45 г.г. Поэтому не стоит говорить о том, о чем мало что знаешь, тем более о глубинных причинах просшедшего.
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28.11.2020 15:13 Відповісти
Финляндия, страны Балтии , они меньше пострадали ? Да эти же поляки .
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28.11.2020 15:17 Відповісти
Тому що після 1917 р. позбулись московського ярма !!)))
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28.11.2020 15:24 Відповісти
А с 1944 были они в русском раю , что ли ?
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28.11.2020 15:34 Відповісти
звісно..ніхто нічого не розуміє..і є безліч виправдань..
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28.11.2020 15:23 Відповісти
Амнезія це коли упороті ЗЕбобіки не пам'ятають що коли цьоця Іра була у корита ВВП України ріс що року а 4% а коли відійшла від корита то чомусь ВВП стало -5%,дивина тай годі)
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28.11.2020 15:03 Відповісти
ріст який обумовлено зростанням цін..? це було дійсно круто..як і зламаний хребет олігархату та корупції..ахмет досі оговтатись не може, а табуни топових сепарів досі гниють по тюрмах та уранових копальнях..реформовані судді - непідкупні, чиновництво бідне, але піклуєть про простий люд..не ість, не спить, пашуть шо воляки..заробітчани ломляться до дому..кацапів вигнали з Криму та Донбасу..
і раптово усі пішло шкереберть..таку країну дали на відкуп зєлі..
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28.11.2020 15:17 Відповісти
цікава логіка ідіота. Якому було недостатньо "боротьби з сепарами" і тому він пішов і проголосував за сєпарів.
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28.11.2020 15:37 Відповісти
то ваш брат з логікою дійсно не товаришує..
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28.11.2020 15:58 Відповісти
готовятся к худшему, к майданам. думают что это им поможет.
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28.11.2020 15:03 Відповісти
Как там Медведчук и Новинский, с которыми Геращенко на фото обнимается?
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28.11.2020 15:07 Відповісти
"обнимаєтся" с Геращенко а коалиция у ОПЗЖ с зебилами. Как так?
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28.11.2020 15:16 Відповісти
Держава в страпоні
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28.11.2020 15:11 Відповісти
Навряд чи фінансують військо.
Скоріш за все, мілітонів та гвардію.
СБУ та прокурорвів.
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28.11.2020 15:17 Відповісти
Зеленая сопливая мразота готовится к Мадану, а он будет уже весной. Заколебали уже эти олигархи, коррупция и мародореские тарифы. При триждыпроклятом Порошенко были субсидии которые покрывали до 80% тарифов ЖКХ, у людей оставалось бабло на поддержку малого/среднего бизнеса. Уряди Яценюка, Гройсмана самые социальные за всю историю Украины.
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28.11.2020 15:24 Відповісти
Тебя зебилы щас залайкают😁
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28.11.2020 15:53 Відповісти
Все предыдущие с Банковой тоже думали, в первую очередь, о своей заднице, о особенно зэк шапкокрад, но его это не спасло от народного суда, об этом не должен забывать и шут.
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28.11.2020 15:34 Відповісти
Іриночко, а шо ж ви самі голосуєте і за штрафи за маски, і за РРО?
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28.11.2020 15:35 Відповісти
Зеленое чмо по стопам шапкокрада пошло так
тропа на ростов страусами уже проложена.
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28.11.2020 15:40 Відповісти
Геращенко хамка ещё та.. как богословская..и обе кумарят аж до безобразия..
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28.11.2020 15:43 Відповісти
Без механізмів забезпечення якості кадрів це розпил бюджетів. Починати треба зі зв'язків генералітету з криміналітетом та політиками. Потім така ж вимога до діючих та минулих співробітників офіцерського складу (кришування, надання інсайдерською інформації озг).
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28.11.2020 16:08 Відповісти
Позорище какое то,дожились до ручки.
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28.11.2020 16:48 Відповісти
А хіба то не ви призначили суддям прокурорам і мусорні захмарну платню ? То себе було не видно?
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28.11.2020 17:06 Відповісти
"В то же время чиновники снова хотят увеличить финансирование силовиков."



В любой непонятной ситуации финансируй силовиков и будешь делать что душе угодно. ***** с младшим братом ************** не дадут соврать.
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28.11.2020 17:43 Відповісти
 
 