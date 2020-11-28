Ірина Геращенко після наради голів фракцій: У проєкті бюджету на 2021 рік "забули" про пандемію, зате щедро фінансують силовиків

Уряд Зеленського пропонує парламенту незбалансований проєкт Державного бюджету на 2021, не враховує нагальні потреби на боротьбу з коронавірусом і підтримку медиків. Водночас чиновники знову хочуть збільшити фінансування силовиків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко після завершення наради лідерів фракцій і керівництва Верховної Ради.

"В умовах пандемії немає бачення, яким буде фонд бортьби з ковідом на 2021 рік, знову немає підтримки лікарів, не вірішене питання страхування, доплат. Сьогодні йде масове звільнення лікарів. Але водночас додається 2 мільярди прокуратурі. МВС у нас уже "держава в державі". Створюється абсолютно поліцейська держава, а не соціальна.

Цей бюджет не може бути прийнятий", – наголосила Ірина Геращенко.

Водночас вона прогнозує, що деякі інші фракції готові будуть дати голоси за цей проєкт бюджету.

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"Що стосується РРО і ФОПів – нагадаю, що цю проблему створив безпосередньо керівник профільного комітету Гетманцев. Всі ці закони були підписані Зеленським. Вони спочатку героїчно проблему створили, а тепер за авторства Зеленського хочуть її героїчно вирішити", – зазначила Ірина Геращенко.

"Але ті законопроеєкти від Офісу президента не вирішують проблеми ФОПів, не відповідають тим вимогам, з якими малий, середній і мікро бізнес звертається і апелює до влади. У Верховній Раді є зареєстровані компромісні законопроєкти, які відповідають вимогам малого і середнього бізнесу: відтерміновується введення тотальних драконівських штрафів та тотальної фіскалізації", – також зазначила Ірина Геращенко.

При цьому вона зауважила, що фракція готова піти на компроміс у питанні підтримки малого та середнього бізнесу через законопроєкти щодо виплат 8 тисяч гривень на компенсації, податкових канікул. "Ми готові це підтримувати, але на фракції ми детально вивчимо ці законопроєкти і можливо внесемо наші пропозиції щодо доопрацювання", – пояснила представниця "Європейської Солідарності".

Вона також підкреслила, що "Європейська Солідарність" вважає найбільш збалансованими та компромісними для ухвалення законопроекти щодо е-декларування, підготовлені парламентською робочою групою.

"Що стосується законів про декларування, ми наполягаємо на тому, що є робоча група, яка напрацювала відповідне законодавство, яке відповідає європейським практикам, баченню парламента. Законопроекти Зеленського – це просто намагання, щоб автором був Зеленський. Цей законопроект не є компромісним. Тому наше бачення: мають бути зареєстровані законопроекти робочої групи і ми готові голосувати за них", – сказала Ірина Геращенко.