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Новини Бюджет-2021
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Кабмін не підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо збільшення видатків на медицину в проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Кабмін не підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо збільшення видатків на медицину в проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Кабінет Міністрів не підтримав ініційоване міністерством охорони здоров'я збільшення обсягів фінансування медицини в проєкті Державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

За словами Степанова, на засіданні уряду він не підтримав проєкт держбюджету.

Зазначається, що представлений Міністерством охорони бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг й істотне підвищення зарплат медиків.

"Зокрема, за розрахунками МОЗ, заробітна плата лікарів після інтернатури має бути 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу - 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу - не менше 12 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія

бюджет (2986) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+12
А зачем быдлу медицина, когда есть видосики. Ведь недаром зеленый блогер получил аж 1.4 лярда на свежий контент. Думаю, мама рима и окорочка из сильпо в сьемной квартире -это только начало великого гения из теле-шоу студии квартал95.
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28.11.2020 15:28
+12
Який Мінздрав , грошей ледь на ОП,ГПУ,ВРУ,КМУ,МВС та т.ін. вистачає!!!)))
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28.11.2020 15:28
+11
Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 2477
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28.11.2020 15:39
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28.11.2020 15:23 Відповісти
Ну молодцы, типа. На ишака с дерьмаком главное хватает.
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28.11.2020 15:26 Відповісти
Який Мінздрав , грошей ледь на ОП,ГПУ,ВРУ,КМУ,МВС та т.ін. вистачає!!!)))
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28.11.2020 15:28 Відповісти
Потрібно було скоротити витрати а не збільшувати їх. Медицина фінансується на рівня 260 млрд. грн, це для держави величезні кошти, ми на армію під час війни витрачаємо в рази менше! Тому потрібно в 2021 році істотно скоротити фінансування медицини і скоротити перелік гарантованих державою безкоштовних медичних послуг, щоб дати можливість приватним лікарням почати надавати ці послуги на комерційній основі, заробляючи гроші і сплачуючи податки! Держава не має витрачати там де має заробляти! 2021 рік має стати роком глибокої медичної реформи, щоб скоротити витрати та безкоштовну медицину в рази!
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28.11.2020 15:31 Відповісти
...ляшенко, твою графоманию и ее осложнения можно вылечить только одним лекарством
Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 9478
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28.11.2020 15:38 Відповісти
Бачу, галоперидол тебе не бере. Твій психіатр електрошокову терапію не думав використати?
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28.11.2020 15:39 Відповісти
игорь, не ты пишешь предвыборные программы для гриценки?
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28.11.2020 15:45 Відповісти
Гриценко вже не буде йти на вибори, тільки в хунту.
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28.11.2020 15:50 Відповісти
У тебе 5 помилок у слові "сраку". Гриценко йде у "сраку", а не у "хунту".
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28.11.2020 16:03 Відповісти
Де ви товарісча Ляшенка бачили? Він як завжди за своєю звичкою із спаму пише! 😁
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28.11.2020 16:05 Відповісти
Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут на 33%

Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 2389
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28.11.2020 15:41 Відповісти
Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 8301
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28.11.2020 15:44 Відповісти
Ура, "зе таварищи".
А какая разница?
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28.11.2020 20:26 Відповісти
Вот если бы степанов был аваковым, тогда другое дело. А так...
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28.11.2020 15:25 Відповісти
Або Венедіктовой чи Єрмаком !!!)))
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28.11.2020 15:29 Відповісти
Тоже вариант
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28.11.2020 15:31 Відповісти
А МЕДИКИ ЄРМАКІВЦЯМИ ТО ДА.
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28.11.2020 15:41 Відповісти
на кина денег тоже уже нет. Только на видосики
Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 7847
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28.11.2020 15:45 Відповісти
Пожалійте, "зе таварищи" орган управління
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28.11.2020 20:27 Відповісти
Задний фон не из той Рады, Парубий его долбанул бы сзади!
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29.11.2020 19:40 Відповісти
какая нах медицина )) мусаров кормить нада и мильярд ********** на памперсы хахааа))
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28.11.2020 15:27 Відповісти
Я плебс видосиками лечить. Благо "величайший" их регулярно клепает. В каждую палату по зомбоящику вместо оксинезатора.
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28.11.2020 15:37 Відповісти
даааа помню времена когда Чумак моему деду самогон заряжал, весь телевизор был банками обставлен, когда спросил зачем банки за телевизором стоят? экран ведь впереди??))) дед с умным видом сказал - стоят на подзарядке
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28.11.2020 15:42 Відповісти
Ага. Я видел сам, как учителя (!) закрывались и смотрели Кашпировского по видику. А потом рассказывают нам сказки про "самое лучшее в мире советское образование". Наплодили "образованных" совковых дебилов. И имеем результат.
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28.11.2020 15:50 Відповісти
А зачем быдлу медицина, когда есть видосики. Ведь недаром зеленый блогер получил аж 1.4 лярда на свежий контент. Думаю, мама рима и окорочка из сильпо в сьемной квартире -это только начало великого гения из теле-шоу студии квартал95.
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28.11.2020 15:28 Відповісти
Хорошо что прокуратуре нашли на 2 миллиарда больше и они будут лечить страну
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28.11.2020 15:30 Відповісти
Тю! Расходы на медицину??? Это же не Бубочка расходы на которого вырастут на 40%!!!
https://dumskaya.net/news/byudzhet-ukrainy-na-2021-god-rashody-na-soderzha-126396/ Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут почти на 40%
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28.11.2020 15:31 Відповісти
Наверное теперь сможет купить новые велопокрышки. Истёр уже поди наверное, шутка ли - в Оман и обратно.
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28.11.2020 15:33 Відповісти
так, на минуточку и Ленка там была...тоже ж как бы не пешком ходила ))))
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28.11.2020 15:36 Відповісти
Может на раме вёз, может на багажнике. Я хз. Но знаю что султан от удивления увидев такую картину помер.
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28.11.2020 15:46 Відповісти
Зачем медицина,когда Бубочке надо на 40 процентов больше миллиарда на видосики?.
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28.11.2020 15:31 Відповісти
Задолбали вы своими глупостями
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28.11.2020 15:32 Відповісти
Добре, як що виздихають 73%! Але і нам дістанеться!
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28.11.2020 15:32 Відповісти
БАРИЖНИК УЖЕ НЕ МАЄ 73 ЗАСПОКОЙСЯ, ВЖЕ ВСЕРІВНО ТЕБЕ ДО КОРИТА НЕ ПУСТЯТЬ, ЗЕБАРИГИ САМІ ЗЬЇДЯТЬ.
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28.11.2020 15:45 Відповісти
Можно подумать тебя зеленый к корыту пустит . Зря соловьем поешь, тут не РашаТВ. Соловьиный помет на катит
Кабмін не підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо збільшення видатків на медицину в проєкті Держбюджету-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 5638
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28.11.2020 16:11 Відповісти
Для себя у них бюджета хватит, ведь медобслуживание для них и ихнего шобла --
бесплатно, а остальные для них по.....ий
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28.11.2020 15:33 Відповісти
Це для них особисто ,безкоштовно ,але держава за них це обслуговання сплачує !!!)))
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28.11.2020 15:35 Відповісти
https://cripo.com.ua/news/society/ne-vrachi-i-ne-uchitelya-komu-povysyat-zarplaty-v-ukraine-s-yanvarya-2021-goda/ Не врачи и не учителя: кому повысят зарплаты в Украине с января 2021 года

Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 6606
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28.11.2020 15:34 Відповісти
за зарплаты мы поняли )))
а на медпрепараты и оборудование (и его обслуживание)? на лекарства и операции для больных? на борьбу с ковидом (который пока не отступает) ? на протезирование и реабилитацию? и пр....или медицина свелась только к средним зарплата медработника????
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28.11.2020 15:35 Відповісти
с божьей помощью народишко сам выздоровеет, ну кто не помрет
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28.11.2020 18:57 Відповісти
Таких министров как у нас и врагу не пожелаешь..
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28.11.2020 15:35 Відповісти
Начни с клоуна
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28.11.2020 16:09 Відповісти
Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 2477
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28.11.2020 15:39 Відповісти
Просто нет слов...хотя передам АдЕптам
зеленского большой привет
Насчет персонала в ковидное.. Не все хотят там работать... Увольняются
Откуда знаю знаю... Мир тесен..
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28.11.2020 15:40 Відповісти
Країна летить в прірву.

Ото харю нажер,падло,на халяву

Кабмин не поддержал инициативу Минздрава по увеличению расходов на медицину в проекте Госбюджета-2021, - Степанов - Цензор.НЕТ 2472
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28.11.2020 15:42 Відповісти
Пархатая тварь
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28.11.2020 17:31 Відповісти
Наш лох-даун.
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28.11.2020 17:47 Відповісти
все идет по плану © пестня
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28.11.2020 15:44 Відповісти
Кабмин не поддержал здравоохранение, потому что все бабло распилили между своими, одному ермаку, клоун выделил 2 миллиарда, авакрв оторвал себе за преданную службу, а 73% быдла пролетают, они уже не нужны.
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28.11.2020 15:49 Відповісти
Судя по тому, что в бюджете добавили 2 млрд гр на офис прокуратуры,теперь прокуроры главные борцы с короной, а не медики...!
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28.11.2020 15:55 Відповісти
ну этотвы не правы Мария, еще у нас с ковидом офис президента бореться и лично проктолог ермак.....терапевту авакяну тоже много денег дали, в судах у нас вообще гинекологи сидят.... ну и т.д. короче вы поняли....!!!
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28.11.2020 16:05 Відповісти
ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ВАЖНЕЕ МЕДИЦИНЫ!
============
СЛУГИ НАРОДА
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28.11.2020 16:08 Відповісти
та кабмін дбає лише про олігархів.
на народ їм начхати.
виживуть - добре, не виживуть - ну і фіг з тими українцями.
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28.11.2020 16:12 Відповісти
Это венедиктову с ее прокурорской шоблой обделить? Щас. Лечитесь от корона вируса,как хотите. Главное-карающий меч зелёного правосудия.
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28.11.2020 16:32 Відповісти
Тогда не трындите про антирекорды, локдауны и колапсы медицинской системы.
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28.11.2020 16:54 Відповісти
Послание от кабмина врачу : отсоси у себя сам.
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28.11.2020 17:46 Відповісти
Человек простой: если умрет, то и так умрет, если выздоровеет, то и так выздоровеет. Читайте классиков.
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28.11.2020 17:59 Відповісти
Репаники, бл....
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28.11.2020 18:45 Відповісти
Вирішили, що на медицину достатньо асфальту із ковідного фонду.
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28.11.2020 19:25 Відповісти
 
 