Кабмін не підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо збільшення видатків на медицину в проєкті Держбюджету-2021, - Степанов

Кабінет Міністрів не підтримав ініційоване міністерством охорони здоров'я збільшення обсягів фінансування медицини в проєкті Державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.

За словами Степанова, на засіданні уряду він не підтримав проєкт держбюджету.

Зазначається, що представлений Міністерством охорони бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг й істотне підвищення зарплат медиків.

"Зокрема, за розрахунками МОЗ, заробітна плата лікарів після інтернатури має бути 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу - 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу - не менше 12 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія