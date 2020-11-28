5 092 66
Кабмін не підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо збільшення видатків на медицину в проєкті Держбюджету-2021, - Степанов
Кабінет Міністрів не підтримав ініційоване міністерством охорони здоров'я збільшення обсягів фінансування медицини в проєкті Державного бюджету на 2021 рік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу.
За словами Степанова, на засіданні уряду він не підтримав проєкт держбюджету.
Зазначається, що представлений Міністерством охорони бюджетний запит враховує реальну вартість медичних послуг й істотне підвищення зарплат медиків.
"Зокрема, за розрахунками МОЗ, заробітна плата лікарів після інтернатури має бути 22-23 тис. грн, середнього медичного персоналу - 17-18 тис. грн, молодшого медперсоналу - не менше 12 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Super Gut
показати весь коментар28.11.2020 15:28
+12 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар28.11.2020 15:28
+11 вау
показати весь коментар28.11.2020 15:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А какая разница?
https://dumskaya.net/news/byudzhet-ukrainy-na-2021-god-rashody-na-soderzha-126396/ Бюджет Украины на 2021 год: расходы на содержание Офиса президента вырастут почти на 40%
бесплатно, а остальные для них по.....ий
а на медпрепараты и оборудование (и его обслуживание)? на лекарства и операции для больных? на борьбу с ковидом (который пока не отступает) ? на протезирование и реабилитацию? и пр....или медицина свелась только к средним зарплата медработника????
зеленского большой привет
Насчет персонала в ковидное.. Не все хотят там работать... Увольняются
Откуда знаю знаю... Мир тесен..
Ото харю нажер,падло,на халяву
============
СЛУГИ НАРОДА
на народ їм начхати.
виживуть - добре, не виживуть - ну і фіг з тими українцями.