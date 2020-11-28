Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія

Верховна Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення електронного декларування наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у суботу після спільної наради керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наступного тижня ми маємо ухвалити в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроєкту Про відновлення електронного декларування", - сказав він.

При цьому на запитання, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдено до понеділка.

"Там є кілька неузгоджених моментів. Потрібно знайти їх, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію", - додав він.

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