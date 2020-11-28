Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія
Верховна Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення електронного декларування наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у суботу після спільної наради керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Наступного тижня ми маємо ухвалити в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроєкту Про відновлення електронного декларування", - сказав він.
При цьому на запитання, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдено до понеділка.
"Там є кілька неузгоджених моментів. Потрібно знайти їх, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1332277047281012738 27 ****.
Зараз транслюють київраду - від слуг народу такий сброд понабирали, вже якихось з алкоголиків з найближчого бару - на їх фоні коля тіщенка і арахамії виглядають як Шон Конері. Добре хоч, що цього лайна - меншість. Скоро вже не те що не обирати, бити будуть прямо на вулиці.
От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».
МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.