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Новини
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Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія

Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія

Верховна Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення електронного декларування наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам у суботу після спільної наради керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій повідомив голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наступного тижня ми маємо ухвалити в першому читанні і в цілому якусь версію, компромісну, законопроєкту Про відновлення електронного декларування", - сказав він.

При цьому на запитання, якою саме буде ця версія, політик уточнив, що консенсус між фракціями буде знайдено до понеділка.

"Там є кілька неузгоджених моментів. Потрібно знайти їх, щоб не виходити в зал на тривалу дискусію", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути строгою і передбачати позбавлення волі, - Зеленський. ФОТО

Автор: 

ВР (14949) Арахамія Давид (1103) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+10
Компромиссный с кем. С коррупционерами?
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28.11.2020 16:40
+8
Компромісні закони нікому не потрібні. Потрібна казнь суддів КСУ на Майдані, і розстріл всіх причетних до скасування відповідальності за корупцію!
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28.11.2020 16:13
+5
знаємо ми оті "компроміси" слууроди+матьки+жопозарашу...
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28.11.2020 16:22
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арахамію кличуть в санітари до ковідних пацієнтів.
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28.11.2020 16:13 Відповісти
Компромісні закони нікому не потрібні. Потрібна казнь суддів КСУ на Майдані, і розстріл всіх причетних до скасування відповідальності за корупцію!
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28.11.2020 16:13 Відповісти
зебілів стрілять будем?
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28.11.2020 16:55 Відповісти
Кто?
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28.11.2020 17:07 Відповісти
Ігор, чому "казнь", а не страта?
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28.11.2020 18:31 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom https://twitter.com/eternalrailway @eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway/status/1332277047281012738 27 ****.

Зараз транслюють київраду - від слуг народу такий сброд понабирали, вже якихось з алкоголиків з найближчого бару - на їх фоні коля тіщенка і арахамії виглядають як Шон Конері. Добре хоч, що цього лайна - меншість. Скоро вже не те що не обирати, бити будуть прямо на вулиці.
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28.11.2020 16:16 Відповісти
знаємо ми оті "компроміси" слууроди+матьки+жопозарашу...
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28.11.2020 16:22 Відповісти
Кароч, опять мутняки-договорняки с поправками... своим - всё, врагам (конкурентам на власть) и простым смертным - по всей строгости ЗАКОНА...
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28.11.2020 16:33 Відповісти
"...A plague on both your houses..." (с)
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28.11.2020 16:35 Відповісти
Компромиссный с кем. С коррупционерами?
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28.11.2020 16:40 Відповісти
очевидно, - для компромисса нужны, минимум, две стороны)
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28.11.2020 16:56 Відповісти
Корупционеры они сами. А компромис у ни с "предполагаемым" народом.
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28.11.2020 19:40 Відповісти
Компроміс з Злодіями? Жах!
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28.11.2020 19:50 Відповісти
Компроміс: "У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так." /Золотой теленок/
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28.11.2020 16:50 Відповісти
Компромисснный МВФ и ЕС не пройдёт.Нужны посадки,а не болтовня всех и вся.
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28.11.2020 16:52 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/padinnja-ekonomiki-na-rivni-pershogo-roku-rosijskogo-vtorgnennja.html У вас, зедебілів, падіння економіки на рівні першого року російського вторгнення (2014року) - це гарна новина. Після того, як Яник пограбував країну і втік, після того, як Росія напала, після того, як ввела економічне ембарго на всі товарні групи України і перекрила транзит для наших товарів. А потім після того, як фізично захопила і знищила 20% нашої промисловості.
От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».
МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.
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28.11.2020 17:11 Відповісти
Фотографы, водители и прочие кухарки хотят на-ть народ Украины, МВФ и ЕС. Понять, что это не получится, они не в состоянии, т.к. тупые.
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28.11.2020 17:02 Відповісти
А примут, так по зелененькому - карантин..
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28.11.2020 17:06 Відповісти
Что значит компромиссный?))))
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28.11.2020 17:06 Відповісти
Компромиссный воров устроит а вот МВФ нет ,значит бабок не дадут ...
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28.11.2020 17:07 Відповісти
Наступного тижня Рада має ухвалити в цілому компромісний законопроєкт про відновлення е-декларування, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7656
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28.11.2020 17:25 Відповісти
У кого то еще есть сомнения, кто за этим всем стоит?
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28.11.2020 17:40 Відповісти
і в цьому законі є----''умисне ненадання''-----суд ніколи не докаже,що ненадання інформації було навмисне------завжди кажуть--просто забув.Це ж сказав і бубочка,коли не вніс в декларацію 50000000 гр.А потім зелені ходили в футболках з написом---кожен має право на помилку.Саме тому за 5 років по тому закону посадили лише чотирьох.Це у них така лазівка-----закон є,а посадити нікого не можна--------''не умисне'' і все тут.
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28.11.2020 18:21 Відповісти
Локдаун введут тогда, когда начнутся массовые выступления. Бежать Зеленскому некуда. Потому то что было при Януковиче покажется милой сказкой в рождественскую ночь. На этот хаос попрет россия. Ну а дальше, как Байден ляжет.. (с)
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28.11.2020 18:44 Відповісти
думают мвф опять наманать
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28.11.2020 18:45 Відповісти
а компромис, это как? е-декларацию подавать обязательно, но в ней можно немножко спи.....деть. или вещи любимые душой и телом, можно не декларировать. обьясните мне, что такое компромис с коррупционерами????????
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28.11.2020 19:04 Відповісти
Похоже Арахамия совсем последние отстатки мозга потерял. Ну не понимает чувак , что приняв компромисный закон , он "получит" компромисный кредит МВФ. Тоесть нифуя Украина ни от кого кредитов не получит , а проценты по ОВГЗ придется поднимать как при Януковиче , если еще останутся такие идиоты , кто эти ОВГЗ купит. Это писец , какой *******. Ну и я дебил , что таких *******ов выбрал.
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28.11.2020 20:09 Відповісти
американская газета штата Айова "Айова пост" пишет что мвф будет теперь давать кредиты Украине только сжатым воздухом.... а зеле и ермаку теперь разрешено бесплатно слушать паровозные и пароходные гудки....а арахамии как главе партии разрешено носить генеральские лампасы на кальсонах.... блин я юеух от дебилов!!!
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28.11.2020 23:09 Відповісти
Арахамія - це як інформ дріжжі вкинуті в зливну яму . ОПа щось туди зливає, про щось мовчить , на щось натякає , а Цей за командою вкидє дріжжі - й панєслаааась !
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28.11.2020 21:25 Відповісти
"Престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле" (с)
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28.11.2020 23:03 Відповісти
 
 