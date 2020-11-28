Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою в День пам'яті жертв голодоморів, закликавши співвітчизників вшанувати пам'ять загиблих від голоду в Україні 1932-1933 років.
Заяву канадського прем'єра оприлюднено в суботу 28 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Джастін Трюдо.
Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли, підкреслив канадський прем’єр.
"Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, попри всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж пів століття радянського гніту і правління, Україна проголосила незалежність", - наголосив глава уряду Канади.
Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу, підкреслив він.
"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми маємо прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою. У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - йдеться у заяві прем’єр-міністра Канади.
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Зеленський: "Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти".
Сотні досліджень написано на тему "чому і за що", сам концепт Голодомору як геноциду, умисного рукотворного голоду, дає відповідь на ці питання. А Зеленський "не розуміє".
Это не только дороги и инфраструктура, но и стандарты человечности.
Надто - коли цей пан - прем'єр міністр такої великої та потужної країни, як Канада.
Ні пересічна людина, ні жебрак не здатні допомогти Україні та її армії так,
як допоміг шановний пан Трюдо.
https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/3890494467629015?__cft__[0]=******************************************************************************************************-mfcSEy7OyHZEYe2Isib_blGBMj01JsoRRsUkTGMwo2tfokOZkmVjHKFMkr0A6ZmP-vu8rUpDZMRSN7stGVLch4NpweCtaY33uu1_zUBu8sbhht42b&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·
Вони вже тут.
Вони довго йшли.
Мільйони. Мільйони наших дідів, батьків, братів і сестер.
Рушили з неба їхні вози. Певно, хвилюються мами, щоб не забути ані найменшого - того рідного, найдорожчого, який знайшов свій спокій і тихо заснув на руках у Господа.
87 років іде за цим небом їхній Чумацький шлях - три, п'ять, сім, вісім чи то десять мільйонів невинних людей, сотні тисяч родів, вимерлих сіл, невідспіваних душ, закатованих, замордованих, непохованих доль.
Вони хочуть додому.
Вони бачать ці вогники.
Вони вірять нам.
Бо ми - це їхнє непрожите життя.
У моїй долоні - колосок пшениці.
Якби я міг простягти цей колосок маленькому хлопчику, який помер від голоду 33-го року біля поля у селі Крути на Чернігівщині. Маленькій дівчинці в селі Віленька на Житомирщині. Жінці в селі Красногірка на Одещині. Чоловікові в селі Теплівка на Полтавщині.
До болю і до щему в серці я хотів би цей колосок подати і своєму дідові Іванові, який помер від великого голоду разом зі своєю великою родиною в 1932 році.
Дорогий український народе!
Ми - разом. Сьогодні Україна і світове українство розпочинають вшанування 87-х роковин найстрашнішої катастрофи - Голодомору 1932-1933 років.
Поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика.
Досі не знаємо всього масштабу цієї трагедії.
Поволі - з пам'яті людей, з тих таємних архівів, з тих диявольських "окремих папок" - з'являється її смертельний лик.
"Я це все пам'ятаю, я опухла від голоду, братик ще більше. Він вмирав, з його опухлого тіла точилася рідина. Я сиділа поруч, він скрипів зубами і просив огірочок. Він помер. Його завернули в ковдру, колір цієї ковдри досі у моїй пам'яті". Це - спогад Ганни Неласої, народженої в Луганській області. Ця жінка переборола страх і залишила своє свідчення.
"Конфіскаторів ніщо не зупинило - ні біль дітей, ні їхня кількість. Приходили ще і ще, все забирали. Гірше фашистів". Це - Нонна Червева з Горлівки.
З листа Реви Миколи Антоновича з Хилівки Полтавської області до Йосифа Сталіна: "Сотни тысяч людей умерло от голода и все на глазах коммунистов, которые ездили через наши трупы и нагло хваля жизнь".
Миколу Реву засудили до 6 років ув'язнення за цей лист.
З листа Кагановича до Сталіна: "Я целиком и полностью согласен с вашей оценкой положения дел на Украине. Теория, что мы, украинцы, невинно пострадавшие, создает солидарность и гнилую круговую поруку. Я считаю, что наступил момент призвать организацию к решительному перелому"
Переламати хотіли всіх!
Проти нас ішло зло. Його ймення - геноцид. Свідома, спланована і втілена спроба упокорення нації.
Його організатор і виконавець - тоталітарний комуністичний режим. Це - головний убивця. Звиродніла зграя не мала жалю до жодного народу, кожну поневолену націю залили криваві ріки.
На нашій землі Сталін - за добре продуманим планом - обрав жертвою українське селянство як ядро, як основу, як опору народу.
"Без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский". У цій фразі Сталіна - відповідь на те, чому померли мільйони українців.
Терор був розгорнутий планомірно і послідовно. У 1932-33роках у Кремлі відбулося 69 засідань Політбюро ЦК, на яких тільки по прямій постановці розглянуто 270 питань про Україну.
Вони працювали не покладаючи рук. У пік Голодомору в Україні щодоби помирало 25 тисяч людей.
Ми маємо знати кожен факт, кожен наказ, кожне ім'я - від жертви до вбивць. Пошук правди не спинити, він не зупиниться.
Спочатку конфіскували продовольство. Потім військами оточили територію України і Кубані. Третину наших сіл занесли на "чорні дошки", їх перетворили на гетто голоду - задовго до Гітлера. Увесь урожай масово йшов за кордон, зерно, яке могло врятувати мільйони, переробляли на горілку. Шансу не було. Люди почали їсти трупи.
Голодомор - не просто біль і рана. Це - чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно поглинути не тільки Україну, але й будь-яку найменшу надію на життя.
Я прошу, щоб сьогодні ми згадали всіх.
Словом і молитвою прошу згадати наш державний провід, який 100 років тому проголосив і утвердив незалежність. Вони стали першою жертвою. З 800 членів Центральної Ради ліквідовані майже всі.
Я згадую розтерзаних, покалічених, принижених Твоїх поетів, мій народе. На цих майданах вони чули золотий гомін волі. Їм вирвали серце.
Я згадую Твою національну творчу, наукову, медичну і технічну інтелігенцію, яка опинилася в центрі масових арештів і систематичного терору. Їм щедро відвели квоту для смерті.
Я згадую наші знищені церкви і духовенство. Їх руйнували безжально, щоб добратися до самої душі і її віри.
Я згадую колосальні і немислимі жертви воєн. Цей смерч був здатен покласти нам край.
Тоталітаризм і більшовизм перервав в Україні історичний зв'язок - історичний зв'язок поколінь, духу, пам'яті, нашої ментальності, культури і нашої мови.
Посеред пошматованого і, по суті, підміненого народу був посіяний страх, чиє жниво збираємо і досі.
Звідси, від цього безконечного страху походять наші нинішні політичні і суспільні хвороби, боязнь повернутися до національного кореня, бо причетність до нього була причиною смерті мільйонів людей. Звідси походить наш важкий і складний шлях один до одного, до порозуміння і, власне кажучи, до єднання.
Злочини більшовизму і сталінізму тотожні злочинам нацизму і гітлеризму. Їхня природа - одна: людиноненависництво.
Усім нинішнім апологетам сталінізму я кажу прямо і твердо - ваші спроби приречені, виправдання не має і не буде, покайтеся за свій гріх! Це ваша моральна відповідальність перед країною і нацією.
Наша трагедія - це застереження для всіх націй світу.
Я дякую всім парламентаріям та урядам, які підтримали нас. Це - вияв солідарності, який Україна ніколи не забуде.
Історична справедливість, безумовно,настане.
Моє сьогоднішнє слово - не реквієм.
Моє слово - це гімн українському народові, чия сила незнищенна. Він переміг смерть.
Супроти загрози тотального знищення - ми вистояли. Український народ переміг, бо перемогла його державність, постала його держава.
Ми вистояли завдяки мільйонам чесних людей, які не лише воювали за Україну, але й будували її своєю великою і щоденною працею.
Ми вистояли, бо воля, правда і життя творилися всіма - Донецьком і Львовом, Луганськом і Ужгородом, Севастополем і Одесою, Харковом і Тернополем, Полтавою і Луцьком, Дніпром та Івано-Франківськом, Сімферополем і Черніговом, Києвом і всією Україною.
Ми перемогли у вирішальній битві зі злом.
Сьогодні ми повинні перемогти у вирішальній справі - повернути Україні саму себе.
Наша найвища місія - відродження нації як єдиного, здорового і життєствердного організму, який охоплює весь український народ без різниці поглядів, регіонального походження чи віри.
Це - не поминальна хода.
Це - воскресіння нашої пам'яті, очищення від лжі і скверни. Це - чиста і чесна праця, тільки вона допоможе навести справедливий національний і життєвий лад в Україні.
Ми мусимо ретельно віднайти і зберегти знання про кожну жертву Великого голоду.
Ми маємо утвердити великий суспільний діалог пам'яті і, водночас, діалог перспективи - бо треба йти вперед, жити повноцінним життям великої ******** європейської держави, діяти і прагнути до справжнього порозуміння.
Так ми утвердимо своє майбутнє, свій новий демократичний Основний закон, свою свободу, своє право, свою любов одне до одного, до рідної мови, рідної землі і нашої соборної долі.
Я висловлюю вдячність усім державам, які законодавчо і політично визнали Голодомор актом геноциду проти українства.
Я прошу в Господа дати нам силу, щоб повернутися до самих себе.
Вони дуже довго йшли.
Мільйони, мільйони, мільйони нас.
Це - не сльози.
Це посміхається маленький хлопчик на руках у Всевишнього.
Мене обпікає цей колосок пшениці. Крізь час я відчуваю, як тягнуться до нього душі наших братів і сестер. Я відчуваю тепло цього доторку.
Не бійтесь. Вже нічого не бійтесь. За вами, убієнними в голодоморах, сьогодні постав увесь ваш народ і ваша держава.
Ми зупиняємо час на мить.
І в цю мить вас слухає Господь.
Проверься на ковид.
НЕ ЗАБЫВАТЬ !
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИ--ЛОСЬЬ.
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а ватников и кацапню нужно выжигать под корень!
И быть в центре внимания.
Никакой грузин не способен на такую бесчеловечность, которую проявил Джугашвили.
Українці Надволжя називають свій край - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Жовтий Клин за золотими ланами поволзьких степів.
За царату існувала політика поселення українських переселенців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщини у XVIII-XIX сторіччях за Волгу з причини стрімкого зростання українського населення у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F Подонні . Царський уряд лякався перспективи створення суцільної української території від Дніпра до Волги.
Українські поселення розташовані від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казані до Каспійського моря у Середньому й Нижньому Надволжі.
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К голодомору - отношения не имеет !
НАЦІЯ захворіла НАЦІЯ вистояла, але не одужала.
І зараз ми живемо у цьому сурогаті, і москалі продовжують його насаджати через своїх адептів обрізаної національності, вкидають шалені кошти, але ж потім ще більш шалені кошти Україна втрачає.
Московська агітбригада "95 квартал" зіграли на відчуттях населення.......що буде далі ..........
Поправка : не тільки Сталін, а кацапи!!!. Козломордія повинна бути стерта з лиця Землі!!!
Это был режим людей конкретной этники и идеологии.
Этника тщательно пряталась за грузинскими, армянскими и кавказскими
фамилиями.
И что ?..
Там люди за зеленсского ужэ привычны
Потішили.
=канадська хохлорня= (с) (і особі вистачає нахабства писати ще й в цій темі, та й іншим "патріотам") добре знає ваше справжнє ставлення.
на мене не розраховуйтесамі справитесь. Витримали голодомор - витримаєте і теперішні негаразди.