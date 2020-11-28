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Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою в День пам'яті жертв голодоморів, закликавши співвітчизників вшанувати пам'ять загиблих від голоду в Україні 1932-1933 років.

Заяву канадського прем'єра оприлюднено в суботу 28 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Джастін Трюдо.

Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли, підкреслив канадський прем’єр.

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"Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, попри всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж пів століття радянського гніту і правління, Україна проголосила незалежність", - наголосив глава уряду Канади.

Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу, підкреслив він.

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"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми маємо прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою. У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - йдеться у заяві прем’єр-міністра Канади.

Автор: 

голодомор (402) заява (219) Канада (2189) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+42
Канада - единственная страна в Мире, где Украинское лобби сильнее Израэльского.
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28.11.2020 17:09
+40
В хати померлих заселили росєян.
От вони зараз не дають всім нам жити.
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28.11.2020 17:07
+32
Знищивши українців голодомором червонодупі завезли до нас кацапів, тому наш Схід так ненавидить все українське. Як кажуть підстаркуваті мокші, які за пенсією до нас ходять: «мы приехали из росии, чтоб вас, хохлов, из грязи достать и жизни научить». Це казала стара кацапська жаба, яка вимагала відбудови зруйнованого окупантами моста.
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28.11.2020 17:23
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Доречі, у Сєви ж українське коріння, його мати з Одеси.
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29.11.2020 00:35 Відповісти
Трюдо знає причини Голодомору, а преЗедент та його офіс записали гундосик з питанням "За що?!".
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28.11.2020 17:43 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom :https://twitter.com/eternalrailway



Зеленський: "Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти".
Сотні досліджень написано на тему "чому і за що", сам концепт Голодомору як геноциду, умисного рукотворного голоду, дає відповідь на ці питання. А Зеленський "не розуміє".
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28.11.2020 17:50 Відповісти
Не треба зеленському за інших розписуватись. Хто такі МИ, хто не розуміє? Він себе вже в множині величає? Причина Голодомору була одна - знищити українську націю кількісно і якісно. Ми і зараз відчуваємо наслідки цього злочину.
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28.11.2020 20:46 Відповісти
https://sokyryanska-gromada.gov.ua/news/1573203277/ Всі злочини "братнього народу" з 1169 по 1990 роки | Сокирянська громада
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28.11.2020 17:45 Відповісти
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 6686Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 8937Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 6980Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 6379
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28.11.2020 17:48 Відповісти
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 152
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28.11.2020 17:50 Відповісти
Канада всегда в первой тройке-пятёрке стран по комфортности проживания.
Это не только дороги и инфраструктура, но и стандарты человечности.
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28.11.2020 17:51 Відповісти
до чого це? невже ви дійсно вважаєте щирі слова підтримки чи співчуття, від заможного пана що лише чув розповіді про страшні злочини, але сприйняв біль і намагається підтримати... більш вагомими за ту ж підтримку чи співчуття , чи й сум за рідними звичайної пересічної людини, ба навіть жебрака? ...до чого тут "комфортность проживания" чи ще щось? Не хотів образити.. вибачте.... але подумайте над цим.
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28.11.2020 18:56 Відповісти
Звісно, слова підтримки від заможного пана я вважаю більш вагомими.
Надто - коли цей пан - прем'єр міністр такої великої та потужної країни, як Канада.
Ні пересічна людина, ні жебрак не здатні допомогти Україні та її армії так,
як допоміг шановний пан Трюдо.
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28.11.2020 20:04 Відповісти
Стандарти людяності - то десь в преріях, там і голосують за консерваторів (=республіканців). В комуністичному Торонто - ні комфорту, ні доріг ні стандартів. Зате дурь продається легально на кожному кроці.
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29.11.2020 04:25 Відповісти
Але ось тому так дебілів в нас багато, бо розумних і освічених знищували.
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28.11.2020 17:53 Відповісти
https://www.facebook.com/president.ukraine/?__cft__[0]=******************************************************************************************************-mfcSEy7OyHZEYe2Isib_blGBMj01JsoRRsUkTGMwo2tfokOZkmVjHKFMkr0A6ZmP-vu8rUpDZMRSN7stGVLch4NpweCtaY33uu1_zUBu8sbhht42b&__tn__=-UC%2CP-y-R Віктор Ющенко


https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/3890494467629015?__cft__[0]=******************************************************************************************************-mfcSEy7OyHZEYe2Isib_blGBMj01JsoRRsUkTGMwo2tfokOZkmVjHKFMkr0A6ZmP-vu8rUpDZMRSN7stGVLch4NpweCtaY33uu1_zUBu8sbhht42b&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 год ·

Вони вже тут.

Вони довго йшли.
Мільйони. Мільйони наших дідів, батьків, братів і сестер.

Рушили з неба їхні вози. Певно, хвилюються мами, щоб не забути ані найменшого - того рідного, найдорожчого, який знайшов свій спокій і тихо заснув на руках у Господа.

87 років іде за цим небом їхній Чумацький шлях - три, п'ять, сім, вісім чи то десять мільйонів невинних людей, сотні тисяч родів, вимерлих сіл, невідспіваних душ, закатованих, замордованих, непохованих доль.

Вони хочуть додому.

Вони бачать ці вогники.
Вони вірять нам.
Бо ми - це їхнє непрожите життя.

У моїй долоні - колосок пшениці.

Якби я міг простягти цей колосок маленькому хлопчику, який помер від голоду 33-го року біля поля у селі Крути на Чернігівщині. Маленькій дівчинці в селі Віленька на Житомирщині. Жінці в селі Красногірка на Одещині. Чоловікові в селі Теплівка на Полтавщині.
До болю і до щему в серці я хотів би цей колосок подати і своєму дідові Іванові, який помер від великого голоду разом зі своєю великою родиною в 1932 році.

Дорогий український народе!

Ми - разом. Сьогодні Україна і світове українство розпочинають вшанування 87-х роковин найстрашнішої катастрофи - Голодомору 1932-1933 років.

Поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика.
Досі не знаємо всього масштабу цієї трагедії.

Поволі - з пам'яті людей, з тих таємних архівів, з тих диявольських "окремих папок" - з'являється її смертельний лик.

"Я це все пам'ятаю, я опухла від голоду, братик ще більше. Він вмирав, з його опухлого тіла точилася рідина. Я сиділа поруч, він скрипів зубами і просив огірочок. Він помер. Його завернули в ковдру, колір цієї ковдри досі у моїй пам'яті". Це - спогад Ганни Неласої, народженої в Луганській області. Ця жінка переборола страх і залишила своє свідчення.

"Конфіскаторів ніщо не зупинило - ні біль дітей, ні їхня кількість. Приходили ще і ще, все забирали. Гірше фашистів". Це - Нонна Червева з Горлівки.

З листа Реви Миколи Антоновича з Хилівки Полтавської області до Йосифа Сталіна: "Сотни тысяч людей умерло от голода и все на глазах коммунистов, которые ездили через наши трупы и нагло хваля жизнь".

Миколу Реву засудили до 6 років ув'язнення за цей лист.

З листа Кагановича до Сталіна: "Я целиком и полностью согласен с вашей оценкой положения дел на Украине. Теория, что мы, украинцы, невинно пострадавшие, создает солидарность и гнилую круговую поруку. Я считаю, что наступил момент призвать организацию к решительному перелому"

Переламати хотіли всіх!

Проти нас ішло зло. Його ймення - геноцид. Свідома, спланована і втілена спроба упокорення нації.
Його організатор і виконавець - тоталітарний комуністичний режим. Це - головний убивця. Звиродніла зграя не мала жалю до жодного народу, кожну поневолену націю залили криваві ріки.

На нашій землі Сталін - за добре продуманим планом - обрав жертвою українське селянство як ядро, як основу, як опору народу.

"Без крестьянской армии не бывает и не может быть мощного национального движения. Национальный вопрос есть по сути дела вопрос крестьянский". У цій фразі Сталіна - відповідь на те, чому померли мільйони українців.

Терор був розгорнутий планомірно і послідовно. У 1932-33роках у Кремлі відбулося 69 засідань Політбюро ЦК, на яких тільки по прямій постановці розглянуто 270 питань про Україну.

Вони працювали не покладаючи рук. У пік Голодомору в Україні щодоби помирало 25 тисяч людей.
Ми маємо знати кожен факт, кожен наказ, кожне ім'я - від жертви до вбивць. Пошук правди не спинити, він не зупиниться.

Спочатку конфіскували продовольство. Потім військами оточили територію України і Кубані. Третину наших сіл занесли на "чорні дошки", їх перетворили на гетто голоду - задовго до Гітлера. Увесь урожай масово йшов за кордон, зерно, яке могло врятувати мільйони, переробляли на горілку. Шансу не було. Люди почали їсти трупи.

Голодомор - не просто біль і рана. Це - чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно поглинути не тільки Україну, але й будь-яку найменшу надію на життя.

Я прошу, щоб сьогодні ми згадали всіх.

Словом і молитвою прошу згадати наш державний провід, який 100 років тому проголосив і утвердив незалежність. Вони стали першою жертвою. З 800 членів Центральної Ради ліквідовані майже всі.
Я згадую розтерзаних, покалічених, принижених Твоїх поетів, мій народе. На цих майданах вони чули золотий гомін волі. Їм вирвали серце.
Я згадую Твою національну творчу, наукову, медичну і технічну інтелігенцію, яка опинилася в центрі масових арештів і систематичного терору. Їм щедро відвели квоту для смерті.
Я згадую наші знищені церкви і духовенство. Їх руйнували безжально, щоб добратися до самої душі і її віри.
Я згадую колосальні і немислимі жертви воєн. Цей смерч був здатен покласти нам край.

Тоталітаризм і більшовизм перервав в Україні історичний зв'язок - історичний зв'язок поколінь, духу, пам'яті, нашої ментальності, культури і нашої мови.

Посеред пошматованого і, по суті, підміненого народу був посіяний страх, чиє жниво збираємо і досі.
Звідси, від цього безконечного страху походять наші нинішні політичні і суспільні хвороби, боязнь повернутися до національного кореня, бо причетність до нього була причиною смерті мільйонів людей. Звідси походить наш важкий і складний шлях один до одного, до порозуміння і, власне кажучи, до єднання.

Злочини більшовизму і сталінізму тотожні злочинам нацизму і гітлеризму. Їхня природа - одна: людиноненависництво.

Усім нинішнім апологетам сталінізму я кажу прямо і твердо - ваші спроби приречені, виправдання не має і не буде, покайтеся за свій гріх! Це ваша моральна відповідальність перед країною і нацією.

Наша трагедія - це застереження для всіх націй світу.

Я дякую всім парламентаріям та урядам, які підтримали нас. Це - вияв солідарності, який Україна ніколи не забуде.
Історична справедливість, безумовно,настане.
Моє сьогоднішнє слово - не реквієм.
Моє слово - це гімн українському народові, чия сила незнищенна. Він переміг смерть.

Супроти загрози тотального знищення - ми вистояли. Український народ переміг, бо перемогла його державність, постала його держава.

Ми вистояли завдяки мільйонам чесних людей, які не лише воювали за Україну, але й будували її своєю великою і щоденною працею.

Ми вистояли, бо воля, правда і життя творилися всіма - Донецьком і Львовом, Луганськом і Ужгородом, Севастополем і Одесою, Харковом і Тернополем, Полтавою і Луцьком, Дніпром та Івано-Франківськом, Сімферополем і Черніговом, Києвом і всією Україною.

Ми перемогли у вирішальній битві зі злом.
Сьогодні ми повинні перемогти у вирішальній справі - повернути Україні саму себе.

Наша найвища місія - відродження нації як єдиного, здорового і життєствердного організму, який охоплює весь український народ без різниці поглядів, регіонального походження чи віри.

Це - не поминальна хода.

Це - воскресіння нашої пам'яті, очищення від лжі і скверни. Це - чиста і чесна праця, тільки вона допоможе навести справедливий національний і життєвий лад в Україні.
Ми мусимо ретельно віднайти і зберегти знання про кожну жертву Великого голоду.

Ми маємо утвердити великий суспільний діалог пам'яті і, водночас, діалог перспективи - бо треба йти вперед, жити повноцінним життям великої ******** європейської держави, діяти і прагнути до справжнього порозуміння.

Так ми утвердимо своє майбутнє, свій новий демократичний Основний закон, свою свободу, своє право, свою любов одне до одного, до рідної мови, рідної землі і нашої соборної долі.
Я висловлюю вдячність усім державам, які законодавчо і політично визнали Голодомор актом геноциду проти українства.

Я прошу в Господа дати нам силу, щоб повернутися до самих себе.

Вони дуже довго йшли.

Мільйони, мільйони, мільйони нас.
Це - не сльози.
Це посміхається маленький хлопчик на руках у Всевишнього.
Мене обпікає цей колосок пшениці. Крізь час я відчуваю, як тягнуться до нього душі наших братів і сестер. Я відчуваю тепло цього доторку.

Не бійтесь. Вже нічого не бійтесь. За вами, убієнними в голодоморах, сьогодні постав увесь ваш народ і ваша держава.

Ми зупиняємо час на мить.
І в цю мить вас слухає Господь.
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28.11.2020 17:55 Відповісти
Зеленський і хто зараз при владі прямі нащадки катів української нації.
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28.11.2020 17:55 Відповісти
Его дед лично расстреливал демострацию рабочих в Кривом Рогу в 1963-м. Люди вышли против повышения цен на продовольствие. А вовочка дедушке цветочки на 9 мая возложил как тип герою войны
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28.11.2020 20:21 Відповісти
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 7654
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28.11.2020 17:57 Відповісти
До Ющенка, керівників інших держав возили до Мінори. При Ющенку - до пам'ятника Голодомору. Такий от адельгейм виходить.
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28.11.2020 18:04 Відповісти
Земля пухом погибшим.
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28.11.2020 18:06 Відповісти
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 735
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28.11.2020 18:10 Відповісти
Як була хвилина мовчання, спеціально на секунду ткнув на Інтер - там якийсь серіал чи кіно йшли. На Прямому та ICTV хвилина мовчання була.
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28.11.2020 18:57 Відповісти
ТРЮДО - КРАСАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.11.2020 18:11 Відповісти
Ідіот
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28.11.2020 18:40 Відповісти
Это все (кроме тебя) знают, тем более премьер-министр Канады.
Проверься на ковид.
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28.11.2020 18:44 Відповісти
По його діях.
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28.11.2020 18:46 Відповісти
Нельзя все время жалеть себя. Это оправдывание собственной бездеятельности. Психологически это опасно для отдельной личности, не говоря уже о государстве.
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28.11.2020 18:17 Відповісти
НЕ ЖАЛЕТЬ ! А ТРЕБОВАТИЬ , КАЗНИТЬ и
НЕ ЗАБЫВАТЬ !
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28.11.2020 18:21 Відповісти
...
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 4920 ..
....Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 9227

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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИ--ЛОСЬЬ.
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28.11.2020 18:17 Відповісти
І зіграти на роялі.
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28.11.2020 20:06 Відповісти
Историчесски сложиЛОСЬ
.


Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 706
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28.11.2020 18:20 Відповісти
Как же после всех зверств кацаповыродков в Украине регистрируют партию этих уродов ОПЗЖ?
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28.11.2020 18:22 Відповісти
пане Трюдо, зважаючи на 73% ідіотів я не переконаний, що ми вистояли та що задумка "сталіна" не вдалася: на 30-ому році незалежности "українці" з тріумфом приводять до абсолютної влади патентованого совка-блаЗЄня. Тому ідентичність в критичній масі втрачено назавжди. Буде якийсь вічний меркантильний, без жодної національної гідности постсовок.
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28.11.2020 18:23 Відповісти
Нужно запретить все прокацапские партии в Уктаине. Рано или поздно сделаем это!
а ватников и кацапню нужно выжигать под корень!
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28.11.2020 18:24 Відповісти
Vi nacisti
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29.11.2020 12:42 Відповісти
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 1278Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 2258Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 54Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли - Цензор.НЕТ 5986
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28.11.2020 18:26 Відповісти
Михаил Хазин явно хочет попасть на заседание нюрнбергского трибунала.
И быть в центре внимания.
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28.11.2020 20:20 Відповісти
какого ну требунала мы на этой земле терпилы суд должен быть Здесь на Могиле Тараса..был там
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29.11.2020 02:08 Відповісти
Канада, Молдова, Німетчина, Естонія, Британія... Всюди люди, як люди, а в Україні вже 10 років виборці - якісь дебіли. Як не Зека, то Пройдисвіта, або навіть Клоуна обирають, аби не того, хто за них готов життя віддати.
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28.11.2020 18:40 Відповісти
Ще раз віддати?
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28.11.2020 18:45 Відповісти
Гарний партнер України Канада...цікаво- такий же гарний, як Азербайджан для Турції?
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28.11.2020 18:44 Відповісти
Ну так это поправимо - решила зелень.
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28.11.2020 18:44 Відповісти
а в поволжье чью идентичность сталин пытался стереть ?
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28.11.2020 18:49 Відповісти
А с этим нехай русня сама разбирается.
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28.11.2020 18:56 Відповісти
Так Сталин ведь не русский. Это еврей грузинского происхождения.
Никакой грузин не способен на такую бесчеловечность, которую проявил Джугашвили.
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28.11.2020 20:23 Відповісти
Интересный вопрос. А людей какой национальности там больше всех было? Что говорят официальные данные переписи населения тот времени?
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28.11.2020 19:12 Відповісти
Надволжяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F#cite_note-1 [1] (зросійщене Поволжя (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Поволжье)) - територія, що примикає до середньої і нижньої течії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волги або територія, розташована близько до неї економічно залежна від цієї річки.
Українці Надволжя називають свій край - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD Жовтий Клин за золотими ланами поволзьких степів.
За царату існувала політика поселення українських переселенців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщини у XVIII-XIX сторіччях за Волгу з причини стрімкого зростання українського населення у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F Подонні . Царський уряд лякався перспективи створення суцільної української території від Дніпра до Волги.
Українські поселення розташовані від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казані до Каспійського моря у Середньому й Нижньому Надволжі.
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28.11.2020 19:54 Відповісти
Это от ЛЕНИ касапсской.
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К голодомору - отношения не имеет !
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28.11.2020 20:11 Відповісти
...давно не слышал кремлевских методичек времен первого Майдана про "все голодали"
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28.11.2020 20:25 Відповісти
В усій цій історичній правді треба віддати належне тій національній меншині, яка творила геноцид українців........ яка була керівною і рушійною силою у боротьбі за "новьій мир" в Україні, яка знищувала українське населення і у хати заселяла свій їх богом обраний народ, яка знищувала українське культурне надбання, вбивала носіїв української культури - не маючи нічого свого вони на теренах України створили "сурогат".
НАЦІЯ захворіла НАЦІЯ вистояла, але не одужала.
І зараз ми живемо у цьому сурогаті, і москалі продовжують його насаджати через своїх адептів обрізаної національності, вкидають шалені кошти, але ж потім ще більш шалені кошти Україна втрачає.
Московська агітбригада "95 квартал" зіграли на відчуттях населення.......що буде далі ..........
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28.11.2020 18:49 Відповісти
У тебя ковид (в лучшем случае).
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28.11.2020 19:13 Відповісти
Для тебя как раз все стабильно - как сидел на бутылке так сидеть и будешь
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28.11.2020 20:26 Відповісти
Якби комуністи змогли побудувати "новий світ", тобто щось прогресивне, то можна було б сказати з натяжкою, що мільйони життів - то така ціна, зате ж який прогрес!. Жах у тому, що жертви виявилися марними, а комуністів лише заборонили, а не судили. Далі гірше - наразі Петра Симоненка запрошують на телебачення, де він меле про те, що комуністи завжди стояли на захисті людей праці. Жах продовжується.
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28.11.2020 19:09 Відповісти
"...С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид.."

Поправка : не тільки Сталін, а кацапи!!!. Козломордія повинна бути стерта з лиця Землі!!!
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28.11.2020 19:58 Відповісти
Советский режим Иосифа Сталина - это большой эвфемизм.
Это был режим людей конкретной этники и идеологии.
Этника тщательно пряталась за грузинскими, армянскими и кавказскими
фамилиями.
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28.11.2020 20:11 Відповісти
русскій язик нє спрячіш...всі вони були російськомовні.
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28.11.2020 20:47 Відповісти
На росЦии 2-3 раза в столетие голодовка ..
И что ?..
Там люди за зеленсского ужэ привычны
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28.11.2020 20:13 Відповісти
Ющенко першим з президентів високо підняв болючу тему Голодомору.. Почалось і визнання Голодомору як Геноциду саме українців, а не радянського народу. Побудовані пам'ятники. Дуже, дуже вдячна Ющенку.
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28.11.2020 20:54 Відповісти
Тот самый случай когда глава иностранного государства понимает историю лучше чем наш недопрезидент
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28.11.2020 20:55 Відповісти
Лицемірство стало невід'ємною рисою українців в Україні.
Потішили.

=канадська хохлорня= (с) (і особі вистачає нахабства писати ще й в цій темі, та й іншим "патріотам") добре знає ваше справжнє ставлення.
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28.11.2020 22:33 Відповісти
Приятный парень ..спасибо но Нам Это Не Поможет Мы Дэбилы
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29.11.2020 02:01 Відповісти
Турдо наче каже: на мене не розраховуйте самі справитесь. Витримали голодомор - витримаєте і теперішні негаразди.
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29.11.2020 04:32 Відповісти
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-trudeau-announces-billions-in-foreign-aid-for-maternal-and-child/ Турдо роздає сотні мільйонів на всілякі феміністичні проекти у світі. В 2023 буде $1.4-billion давати на аборти, в тому числі і в Україні.
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29.11.2020 04:39 Відповісти
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ СТЕРЕТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЯН !)
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29.11.2020 08:42 Відповісти
Oni ne duraki.Ne poluchitsa.
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29.11.2020 12:37 Відповісти
Imenno Trudo i evo kollegi hotjat steretj identichnostj,svobodu i nezavisimostj vseh narodov i vo mnogih stranah u nih poluchaetsa.I golodomor v Ukraine kak i v drugih stranah ustraivajut sejchas eti lakei oligarhov i bankirov.Licemeri.Kto oni takie shtobi ******* govoritj o kom to ? Vse nineshnie diktatori huzhe Stalina v 100 raz.
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29.11.2020 12:36 Відповісти
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