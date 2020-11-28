Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою в День пам'яті жертв голодоморів, закликавши співвітчизників вшанувати пам'ять загиблих від голоду в Україні 1932-1933 років.

Заяву канадського прем'єра оприлюднено в суботу 28 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Джастін Трюдо.

Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли, підкреслив канадський прем’єр.

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"Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, попри всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж пів століття радянського гніту і правління, Україна проголосила незалежність", - наголосив глава уряду Канади.

Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу, підкреслив він.

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"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми маємо прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою. У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - йдеться у заяві прем’єр-міністра Канади.