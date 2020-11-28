НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України опублікувала матеріали справи проти начальника бюро Всесоюзного перепису населення Олімпія Квіткіна. Його розстріляли, коли перепис показав масовий вихід селян із колгоспів.

Документи опубліковано на сайті електронного архіву українського визвольного руху, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив реальну демографічну кризу. Радянські демографи очікували, що в Україні мало нараховуватися на той момент 35 млн жителів. Однак перепис встановив лише 29 млн, тобто практично на рівні 1926 року. Такий підсумковий звіт "не сподобався" керівникам компартії. Тому керівників перепису, зокрема Олімпія Квіткіна, звинуватили в "отриманні штучно занижених і перекручених цифр" і за традицією - розстріляли", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Олімпій Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні й працездатні селяни тікають із колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не покращує, а придушує добробут широких верств населення".

Його розстріляли 1937 року.









