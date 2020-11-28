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НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України опублікувала матеріали справи проти начальника бюро Всесоюзного перепису населення Олімпія Квіткіна. Його розстріляли, коли перепис показав масовий вихід селян із колгоспів.

Документи опубліковано на сайті електронного архіву українського визвольного руху, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всесоюзний перепис населення 1937 року засвідчив реальну демографічну кризу. Радянські демографи очікували, що в Україні мало нараховуватися на той момент 35 млн жителів. Однак перепис встановив лише 29 млн, тобто практично на рівні 1926 року. Такий підсумковий звіт "не сподобався" керівникам компартії. Тому керівників перепису, зокрема Олімпія Квіткіна, звинуватили в "отриманні штучно занижених і перекручених цифр" і за традицією - розстріляли", - йдеться в повідомленні СБУ.

Також дивіться: Активісти встановили біля посольства РФ хрести у пам'ять про жертв Голодомору. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олімпій Квіткін не побоявся написати правду: що колективізація призвела до вимирання людей, що найбільш активні й працездатні селяни тікають із колгоспів і ті розвалюються, а соціалізм "не покращує, а придушує добробут широких верств населення".

Його розстріляли 1937 року.

НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ 01
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ 02
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ 03
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ 04
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ 05

Автор: 

голодомор (402) демографія (142) історія (1071) НКВС (33) розстріл (265) СБУ (12790) СРСР (346)


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Топ коментарі
+61
Нет ничего более блевотного, чем коммунизм.
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28.11.2020 18:40
+29
это когда малограмотное быдло дорывается до власти - еще называется народовластие
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28.11.2020 18:51
+23
Нет , вы перекручиваете , прикрывая москолив . Был бы не коммунизм , царизм , москали бы тоже самое убивали людей . Вот сегодня уже и 21 век , а москали убивают людей по всему миру . Сколько уже украинцев убили ? А Сирия ? И т д . Ливия ?
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28.11.2020 18:54
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Підписували вирок Конкін і Шевєльов.
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28.11.2020 18:38 Відповісти
І третій Глєбов
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28.11.2020 21:31 Відповісти
Нет ничего более блевотного, чем коммунизм.
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28.11.2020 18:40 Відповісти
это когда малограмотное быдло дорывается до власти - еще называется народовластие
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28.11.2020 18:51 Відповісти
С грамматикой в бумагах как раз всё нормально.... Кроме "на" Украине.
Проблема в правосудии - "...свидетели по делу, они же обвиняемые по тем же преступлениям..." - вот это шедевр..
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28.11.2020 19:13 Відповісти
дело не в грамматике, а в понимании куда и как рулить
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28.11.2020 20:09 Відповісти
Нет , вы перекручиваете , прикрывая москолив . Был бы не коммунизм , царизм , москали бы тоже самое убивали людей . Вот сегодня уже и 21 век , а москали убивают людей по всему миру . Сколько уже украинцев убили ? А Сирия ? И т д . Ливия ?
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28.11.2020 18:54 Відповісти
да? а его прислужники??? Ну подумаешь жида квиткина расстреляли... и хрен с ним!
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28.11.2020 19:11 Відповісти
є - це нащадки гебнявих, які в інтернетах собі карму підчищають

https://twitter.com/poteryashka2007

https://twitter.com/poteryashka2007 marusya @poteryashka2007

https://twitter.com/poteryashka2007 https://twitter.com/poteryashka2007



Я долго не решалась написать этот тред.
Вижу здесь отношение к потомкам проклятого поколения и даже призывы их уничтожать. И не потому, что боюсь. Мне бояться поздно, да и всеми трагедиями и косолапостью своей жизни, пожалуй, карму отработала.
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28.11.2020 19:17 Відповісти
Это ещё и мягко сказано.
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28.11.2020 21:22 Відповісти
А чем занимался Олимпий Квиткин в 1917-21 годах... И как его настоящая фамилия ?
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28.11.2020 18:42 Відповісти
Ну він з 1919 очолював московське управління статистики, до того з 1915 року займався біженцями Першої світової...
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28.11.2020 18:46 Відповісти
Ага ..значит старый кадр...и видать красножопые не могли найти замену (хотя должны были расстреллять примерно в 27-м)...но в 37 таки решили менять..не удивлюсь что на его ученика )))
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28.11.2020 19:06 Відповісти
ГОЛОДОМОРЫ - ЗАПРЕТы - цыркуляры .. УНИЧТОЖЭНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА РАСТРЕЛЫ и ВЫСЕЛКИ - - - - ЭТО не ПРЕСТУПЛЕНИЕ !,,
Это просто ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ !...
.
Это язык САТАНИНССКОГО КРЕМЛЯ и его УБЛЮДКОВ в УКРАИНЕ !!..
.
..
Дубинсский Мертветчук РПЦ и т д..
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28.11.2020 18:44 Відповісти
А внуки тех самых энкавэдэшников теперь руководят независимой Украиной. зеленский - яркий тому пример
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28.11.2020 18:45 Відповісти
Да, какой-нибудь Мойше Зеленкин бегал с маузером и расстреливал украинцев.
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28.11.2020 18:53 Відповісти
А дедушка его подавлял выступление рабочих в Кривом Роге...
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28.11.2020 20:10 Відповісти
Це єдиний приклад, коли людину розстріляли за статистику! Значить, комунякам дійсно було що приховувати...

Та й у переписі 1939 населення УССР порівняно з 1926 виросло всього на 1,8 млн... Це теж показник, адже тоді приріст населення мав би бути більшим - у людей по 5-6-7 дітей було!
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28.11.2020 18:49 Відповісти
Угу..по 5-6-7 детей рождалось...а выживало 1-2-3...
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28.11.2020 18:53 Відповісти
Ну в моєї бабусі покійної було дві сестри і три брата - в дитинстві лише один від тифу помер...
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28.11.2020 19:02 Відповісти
У моей бабушки было 7 детей...выжили три...моя мама старшая 37 года...тетка моя 39-го...и дядька 41-го годов рождения...а все кто рождался раньше не выжили...
Так что все верно посчитал тот мужик...ни какого роста численности населения до 37-39 годов не было..
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28.11.2020 19:23 Відповісти
Я маю на увазі, що приріст населення мав би бути більшим за умови відсутності голоду... А голод ж мав наслідки і після закінчення - люди ослаблені були, от і не виживали діти...
І перепис 1937 показав різке скорочення населення УССР!
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28.11.2020 19:29 Відповісти
В моєї бабусі два старших брати було ... Закарпаття-44. Німці не чіпали, а совєти при "освобожденії" призвали визволяти свою землю... На другий тиждень обидва загинули...
Єдиний позитив, що дідуся знайшла, три місяці протримався на фронті. Дала важке поранення і комісували. Потім мама і я))
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28.11.2020 19:24 Відповісти
Ну я в даному випадку про дитячу смертність - а так да, у бабусі брат також у 1944 в першому ж бою загинув 0 погнали совєти на убой...
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28.11.2020 19:26 Відповісти
Всіх місцевих при "визволенні" на убой гнали...
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28.11.2020 19:29 Відповісти
як кому повезло...
Мого батька призвали в 44-му після визволення - то спочатку відправили в Псков на місяць в учебку - десантником. Але влітку вже по Закарпаттю просувався, в напрямку на Будапешт і Відень.
Діда також призвали (було вже тоді йому 45) - але поставили конюхом в обслузі гаубиць. Обидва вижили; дід - ні подряпини, демобілізувався влітку 45-го; батько - два легких поранення, служив до 50-го року в окупаційних військах в Відні.
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28.11.2020 22:11 Відповісти
Так, бабця теж тифом перехворіла. Ось то була пандемія, а не зараз. Розказувала, що вранці встає, а волосся на подушці залишилось...було майже до копчика... Для жінки - це ШОК...
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28.11.2020 19:28 Відповісти
У мене бабця дивом вижила від тифу - і це не у совку було - їм пощатисло, що їх село до Польщі потрапило... Але вони були майже на кордоні (це Волинь) і голодуючим через кордон їжу передавали постійно.
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28.11.2020 19:48 Відповісти
Моего деда москали , что бы они все сдохли убили ещё до войны в 1939 когда пришли на западную Украину , моей маме было всего 3 месяца
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28.11.2020 19:29 Відповісти
Значить, комунякам дійсно було що приховувати... -- не надо перекручивать , мол это не москали делали , а какие-то комуняки
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28.11.2020 18:56 Відповісти
"Це єдиний приклад, коли людину розстріляли за статистику!"

З чого це видно, що це єдиний приклад? Кого ти захищаєш? Порийся в архівах, і побачиш, що далеко не єдиний.
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28.11.2020 19:33 Відповісти
Ну може в ссср ще когось і розстріляли, але ніде у світі за таке більше не розстрілювали!
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28.11.2020 19:46 Відповісти
Из воспоминаний - Когда петлюра вошол в село Дунаевцы, и просил присоедениться и рекрутировать в армию молодеж --- - - селяне кричали - - " ПУСКАЙ ТВОЙ СЫН идет .....! "
( чому син Порошенко не воюет....?? )) ...
.
Счасс этого села НЕТ !..
ХИТРОЖОПЫЕ УБЛЮДКИ ПОДОХЛИ во ВРЕМЯ ГОЛОДОМОРА 33-го..
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28.11.2020 18:51 Відповісти
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 3419
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28.11.2020 19:10 Відповісти
".. чому син Порошенко не воюет....??",- взагалі-то воював, був мінометником, здається, командиром бвтвреї під час оборони Краматорська.. Сини Турчинова, Луценка теж воювали. Гриценко був змушений , навіть, вибачатися реред Луценком молодшим за те, що той "не воював", привселюдно вибачатись.
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28.11.2020 19:51 Відповісти
Син ПО.Порошенка,Олексій, в 2014 році добровольцем пішов в армію і служив в АТО командиром взводу мінометників. До речі,він особисто тестував новітні розробки мінометів. Де при їх тестуванні виявалялись недороботки або саботаж виробників по обладнанню. Заслужена людина і воїн. Про це ми писали по матеріалам розвідордена ще в 2015 році. Так що,кожне ВПК ( члени ватопацифіського кодла або провокатори-диверсанти),яке починає закидувати Дезу на сім'ю нашого Державного Діяча по дітям....можете сміло бити в пельку за наговір або брехню! Дозволяємо!
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28.11.2020 21:13 Відповісти
кстати, еще одной причиной, по которой расстреляли первый состав комиссии по переписи, это то, что количество "русского населения" было катастрофически низким, за то много "украинцев", "сибиряков", "алтайцев", "камчадалов", "кривичей", "пермяков", и "великороссов"..
руководство первого состава комиссии расстреляли, информацию по переписи засекретили (до сих пор), а руководство второго состава комиссии нарисовало громадный процент "русских", "украинцев" на втором месте, а всякие там "сибиряки", "алтайцы" и прочие, просто исчезли.. всех записали в "русские"..
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28.11.2020 18:51 Відповісти
Вєлікороссов відмінив Джугашвіллі, перейменувавши їх (і не тільки) у русскіх.
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28.11.2020 19:33 Відповісти
да правильно сделали .он был комуняка как и кто его расстрелял
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28.11.2020 18:51 Відповісти
Хто за те, щоб такими саме засобами велися справи проти нинішніх чиновників- з покаранням аж до розстрілу?
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28.11.2020 18:55 Відповісти
ви, дебіли. І тільки ви всі так хочете, 73/43%зебіли.
Тільки от що.... цивілізований світ такого не хоче. І таким людожерам не допомагає.
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28.11.2020 21:59 Відповісти
Яке ж ти недолуге...
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29.11.2020 03:42 Відповісти
Никто больше в мире не погубил украинцев за все века , как москали , но украинцы наверное мазохисты , что называют убийц своего народа братьями ?
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28.11.2020 19:01 Відповісти
Просто скотам --- скоты братья...
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28.11.2020 19:11 Відповісти
Какое отношение датчане имеют к Украине?
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28.11.2020 23:40 Відповісти
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 2765НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 2764
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28.11.2020 19:09 Відповісти
Это называться деградация украинского общества ниже плинтуса
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28.11.2020 19:22 Відповісти
В чому деградація "общєства", Нільсен ти наш мореходний. Що Україна і українці вже визначились з тим: хто ворог, а хто друг їй. І не треба до українців примішувативсяке антиукраїнське антиконституційне лайно!
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28.11.2020 21:24 Відповісти
Это "дистанционный патриот"-обличатель. Уехал из Украины и теперь издалека поучает как нам тут жить.
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28.11.2020 23:38 Відповісти
вот ты навозник
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28.11.2020 23:39 Відповісти
Навіть без коментарів. Побачив нехристя-кагебешного в рясі---- знай,це ворог не тільки твоєї країни,а і особисто твій,твоєї сім'ї. І не обіжайтесь на Онуфрія,бо то не пастирь Божий,а агент-диверсант під дахом РПЦ і сидить це в Київі,в Києво-Печерській Лаврі під охороною кізяків та фсбешників. Нагадаємо,що першим загиблим від рук ворога був офіцер СБУ і загинув він від кулі монаха-звонаря цієї Лаври, бойовика Лаври Павла під керуванням Онуфрія. От і слуги Божиї. Тварі і тварі!
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28.11.2020 21:21 Відповісти
НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 9110
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28.11.2020 21:26 Відповісти
И эти катюги, убийцы украинцев в седьмом колене, имеют наглость и цинизм называть нас "братским народом"! Да провалитесь вы, твари, в преисподнюю вместе с вашей недоИмперией!!!
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28.11.2020 19:35 Відповісти
В АП говорят что мы один народ с российским ,что они имели ввиду? НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 9682
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28.11.2020 20:00 Відповісти
Да вероятно, эту фразу готовил Андрей Богдан, а нынешние ее слямзили. А на фото- Андрюшкины ближайшие родственники, ждут дядьку с кумысом.
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28.11.2020 21:25 Відповісти
Власть - не средство; она - цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру. Цель репрессий - репрессии. Цель пытки - пытка. Цель власти - власть.
Джордж Оруэлл
1984
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28.11.2020 19:45 Відповісти
відкрийте всі архіви повністю суки гебешні!!
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28.11.2020 19:53 Відповісти
Сатанинський комуняцький режим з московитським уклоном.
Це ж у розумі не вкладається - до Другої Світової Війни українців БУЛО 41 міліон осіб

НКВС розстріляв 1937-го керівника перепису населення Квіткіна, що показав демографічний провал, - СБУ - Цензор.НЕТ 5039
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28.11.2020 19:54 Відповісти
Кінцівка показала все....
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28.11.2020 21:25 Відповісти
Детальніше, разом з Олімпієм Аристарховичем Квіткою - головою відділу перепису населення центрального управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Москві 28 вересня 1937 року) були розстріляні за тим же звинуваченням:
Асаткін Олександр Миколайович - голова управління народно-господарського обліку УРСР, пізніше член президії Академії наук (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Вейцбліт Ілля Ісаакович - голова відділу обліку населення управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року);
Кустолян Євген Олексійович - працівник секретаріату ЦК ВКП(б), заступник голови управління народно-господарського обліку УРСР (розстріляний у Києві 2 вересня 1937 року). https://novynarnia.com/2020/11/28/stats-holod/
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28.11.2020 21:36 Відповісти
Вот поэтому в Украине и не проводят перепись населения.
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28.11.2020 21:39 Відповісти
У нас провели непоганий перепис населення в 2001, який показав, що 78% етнічні українці, що 67,2% є українськомовними. А те, що намагалися провести в 2020 році зелені - це не перепис, а пародія!
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28.11.2020 22:19 Відповісти
У їпанутий цапів завжди була якась нездорова х.йня. Нехай вони згорядь в аду, як теперяшні так і ті що катували раніш
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28.11.2020 22:14 Відповісти
Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "получении искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли", - сказано в сообщении СБУ. Источник: https://censor.net/ru/n3233850
Я буду рад, когда в распространении искуственноно извращённых цифр и понятий расстреляют медведчукчу, раб Новицкий и прочих прихвостней *****.
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28.11.2020 22:48 Відповісти
Цікаво було б послухати думку нащадків ст.л-та конкина и капитана глебова,Тай шевельова теж . Може хтось з них тут на україні . доїдає свій хліб, український.
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29.11.2020 00:57 Відповісти
МОСКАЛИВ НАДО УНИЧТОЖИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, НАПРОЧЬ! Их надо вогнать в стойло и закрыть там и что бы они сами там сдыхали.. до последнего. И вот когда последняя тварь москальская сдохнет, вот только тогда все будет ок, для всего мира.
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29.11.2020 01:21 Відповісти
Расстрел - чисто коммунистический метод решения всех проблем:

-"Искусственно заниженные цифры" - расстрелять!!!

А "проверить результаты", 'пересчитать' и получить 'незаниженные' цифры?
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29.11.2020 01:42 Відповісти
Понижуєш Сумніваєшся в цифрах КОВІДа - ворог народа!
Лайкнув Трампа - полетів з роботи. Попадаєш в рострільний список Кортез.
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29.11.2020 07:04 Відповісти
Олимпий Квиткин 😀 А какая настоящая фамилия имя этого Олимпия?
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29.11.2020 06:21 Відповісти
В 191-ом году украинцев было 52 миллиона.А сколько сейчас?
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29.11.2020 06:22 Відповісти
Ось на що цим натякають: Будете занижувати цифри КОВІДа - розстреляємо!
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29.11.2020 07:02 Відповісти
Вообще то органы ЗАГС вели постоянный учет рождений и смертей и их цифры были близки к результатам переписи 1937, но никого не расстреляли. Дело в том, что постоянно к первичным данным ЗАГС вносились поправки на недоучет и недоохват, кторые были неоправданно высокими и постепенно накопилась значительнвя погрешность в сторону завышения населения. Собственно, перписи и существуют для переодических коррекций. Проблема в том, что перепись провели халтурно, и стало невозможно понять, насколько нужно корректировать ранее внесенное завышение. Халтурность переписи выявлена выборочными, но широкими проверками и именно по их результатам выдрали организаторов переписи и вместо корректировки результатов преписи провели другую, в 1939. На самом деле откорректировать результат "для народа" ничего не стоило, но власти в плановом хозяйстве нужны были достоверные цифры для себя, а не для публикации в газетах.
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29.11.2020 08:41 Відповісти
А СКОЛЬКО ЕЩЁ НУЖНО РАССТРЕЛЯТЬ НАСТОЯЩИХ ВИНОВНЫХ И ИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ !!!
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29.11.2020 09:15 Відповісти
 
 