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Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає

Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає

На переговорах стосовно Донбасу делегація Росії блокує всі ініціативи, крім домовленості про режим тиші, оскільки постійно намагається просувати зустрічні умови.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не стоїмо на місці, певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було ухвалено ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Інші питання – розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ тощо – не вирішуються, тому що це прив’язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - пояснив Кравчук.

Він розповів про свої переговори з главою російської делегації Борисом Гризловим.

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"Я звернувся до Гризлова, запитав, чому Росія не подає своїх пропозицій. Він чомусь сказав, що якщо це буде зроблено Росією, то це, мовляв, втручання у внутрішні справи України, і що Росія не бере там активної участі. А що це Україна попросила допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, який є внутрішньою проблемою України. Я шукав таке звернення (від України до Росії. – Ред.), ми його разом з МЗС не знайшли", - зауважив глава української делегації.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.

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Автор: 

Кравчук Леонід (546) росія (65007) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+16
И не будет.
КАЦАПИЯ И КАЦАПО-ФАШИТСЫ ПОНИАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ИХ НУЖНО ПРИНУЖДАТЬ К МИРУ!
НУЖНО ВЫБИВАТЬ ПАДАЛЬ КАЦАПСКУЮ И БРАТЬ ГРАНИЦУ ПОД КОНТРОЛЬ!ТАК РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ.ВООРУЖАТЬСЯ ДО ЗУБОВ НУЖНО!И ВЫЖДАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ!
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28.11.2020 20:53
+15
Нужна просто увидеть мир в глазах головореза и закончить войну в голове, от дурной старик, это же элементарно
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28.11.2020 20:47
+13
Тридцать лет балабольства озабоченных пустозвонов из США, Франции и РФ в минских угодах по Карабаху, пока их азербайджанцы с турками не выкинули на мороз.
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28.11.2020 20:49
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Командующий ВСУ о жителях Донбасса: в случае наступления будут "стрелять нам в спину" и "сливать информацию"

27 ноябрь 2020

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донбассу будут «сливаться на ту сторону».
«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», - подчеркнул он.

Как жи ж так ? Зюзя, кравчуки и зажопы все время убеждают нас что там «наши люди»

Оказывается, что эти наши люди будут стрелять нам в спину

http://mozaika.dn.ua/ "Горловская мозаика"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=332081
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29.11.2020 13:07 Відповісти
Новий дизайн сайту і не факт що мені подобається
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29.11.2020 13:47 Відповісти
Леонід Макарович , я пам'ятаю як ви були секретарем кпу з ідеологічної роботи.Ваші виступи пам'ятаю при розпаді Союзу, як ви нападали на РУХ . Я не вірю , що ви стоїте на захисті інтересів України, якщо стоїте на захисті інтересів то тільки своїх.
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29.11.2020 13:58 Відповісти
Нападал на рух, на Черновола и трындел про националистов
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29.11.2020 14:05 Відповісти
Кравчук явно ошибается!
Просто надо заглянуть в глаз *****...
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29.11.2020 15:56 Відповісти
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