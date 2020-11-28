Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає

На переговорах стосовно Донбасу делегація Росії блокує всі ініціативи, крім домовленості про режим тиші, оскільки постійно намагається просувати зустрічні умови.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не стоїмо на місці, певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було ухвалено ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Інші питання – розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ тощо – не вирішуються, тому що це прив’язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - пояснив Кравчук.

Він розповів про свої переговори з главою російської делегації Борисом Гризловим.

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"Я звернувся до Гризлова, запитав, чому Росія не подає своїх пропозицій. Він чомусь сказав, що якщо це буде зроблено Росією, то це, мовляв, втручання у внутрішні справи України, і що Росія не бере там активної участі. А що це Україна попросила допомогти вирішити конфлікт на Донбасі, який є внутрішньою проблемою України. Я шукав таке звернення (від України до Росії. – Ред.), ми його разом з МЗС не знайшли", - зауважив глава української делегації.

Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.

Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.

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