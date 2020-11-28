Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає
На переговорах стосовно Донбасу делегація Росії блокує всі ініціативи, крім домовленості про режим тиші, оскільки постійно намагається просувати зустрічні умови.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не стоїмо на місці, певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було ухвалено ТКГ про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Інші питання – розмінування, обмін утримуваними особами, КПВВ тощо – не вирішуються, тому що це прив’язується російською стороною до певних передумов. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори, а зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО", - пояснив Кравчук.
Він розповів про свої переговори з главою російської делегації Борисом Гризловим.
Нагадаємо, на засіданні ТКГ 25 листопада глава української делегації Леонід Кравчук закликав російську делегацію визначитися з позицією щодо виконання домовленостей Нормандської четвірки до кінця року. На це прохання глава делегації РФ Борис Гризлов заявив, що це буде втручанням Росії у внутрішні справи України.
Кравчук також ініціював додаткові засідання, щоб обговорити обмін утримуваними особами, відкриття російською стороною КПВВ, про розведення на нових ділянках тощо.
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27 ноябрь 2020
Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения по Донбассу будут «сливаться на ту сторону».
«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», - подчеркнул он.
Как жи ж так ? Зюзя, кравчуки и зажопы все время убеждают нас что там «наши люди»
Оказывается, что эти наши люди будут стрелять нам в спину
http://mozaika.dn.ua/ "Горловская мозаика"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=332081
Просто надо заглянуть в глаз *****...