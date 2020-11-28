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Новини
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У Туреччині 18 іноземців, серед яких і громадяни України, підозрюють у причетності до незаконної торгівлі органами

У Туреччині 18 іноземців, серед яких і громадяни України, підозрюють у причетності до незаконної торгівлі органами
Фото: aa.com.tr

У Стамбулі заарештовано п'ятьох іноземців. Серед затриманих - громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану.

Управління з боротьби з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв'язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців, які звернулися в "комітет з етики" і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Анадолу".

У результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинних стосунків з пацієнтами і хотіли продати свої органи. 18 осіб, серед яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані.

Після допиту вісім осіб відпущено на свободу, 10 осіб постали перед судом.

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Щодо п'ятьох ухвалено запобіжний захід у вигляді арешту, інші п'ять дали підписку про невиїзд.

Автор: 

затримання (4339) Стамбул (177) трансплантація (118) Туреччина (3496) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+4
Ненадо осуждать продавцов своих органов. Может у человека это единственная возможность приобрести айфон или расплатиться с быстрозаймами.
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28.11.2020 22:32
+4
Хороший списочек.

"Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана."
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28.11.2020 23:01
+1
есть спрос - будут и предложения...(((
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28.11.2020 22:06
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есть спрос - будут и предложения...(((
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28.11.2020 22:06 Відповісти
почем свой ливер продашь?
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28.11.2020 23:10 Відповісти
продам тухес соседа
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29.11.2020 14:06 Відповісти
видно шо еврей.
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29.11.2020 14:57 Відповісти
А ты тесты на ковид уже сдавал?
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28.11.2020 23:15 Відповісти
Ливер свой продать хотят люди,вот такие реалии
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28.11.2020 22:11 Відповісти
Молодцы турки!
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28.11.2020 22:25 Відповісти
Ненадо осуждать продавцов своих органов. Может у человека это единственная возможность приобрести айфон или расплатиться с быстрозаймами.
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28.11.2020 22:32 Відповісти
Да, именно так к нам сейчас и относятся, судя по активному движению в трансплантации.
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28.11.2020 23:09 Відповісти
Я в Украине живу. А шо такое?
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28.11.2020 23:17 Відповісти
Хороший списочек.

"Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана."
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28.11.2020 23:01 Відповісти
А якщо я запропоную таке ,жорстоке, торгашів людськими органами продавати на органи. Я думаю що це на 100 процентів подіє. Зловили , що продаєш людьські органи, 50 відсотків з тебе печінки, або нирка і т.д. .
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29.11.2020 13:43 Відповісти
навіщо такі напівміри? різать, то вже різать.
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29.11.2020 16:06 Відповісти
 
 