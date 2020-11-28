У Туреччині 18 іноземців, серед яких і громадяни України, підозрюють у причетності до незаконної торгівлі органами

У Стамбулі заарештовано п'ятьох іноземців. Серед затриманих - громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану.

Управління з боротьби з торгівлею людьми серед біженців почало розслідування у зв'язку з підозрілими свідченнями 18 іноземців, які звернулися в "комітет з етики" і назвали себе родичами осіб, які потребують пересадки органів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "Анадолу".

У результаті розслідування стало відомо, що ці особи не мають родинних стосунків з пацієнтами і хотіли продати свої органи. 18 осіб, серед яких громадяни Нігерії, Уганди, Грузії, Росії, України, Киргизстану і Туркменістану, затримані.

Після допиту вісім осіб відпущено на свободу, 10 осіб постали перед судом.

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Щодо п'ятьох ухвалено запобіжний захід у вигляді арешту, інші п'ять дали підписку про невиїзд.