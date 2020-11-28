УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10157 відвідувачів онлайн
Новини
7 671 32

Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України. ДОКУМЕНТ

Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України. ДОКУМЕНТ

Росія в 2003 році долучилася до першої в історії Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter місії України в ООН.

Зазначається, що серед підписантів Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору 2003 року - Сергій Лавров, чинний глава МЗС РФ і тодішній постпред Російської Федерації при ООН.

"За межами гіркої іронії", - констатують у місії і докладають до твіту документ.

Також дивіться: Панахиду за жертвами Голодомору відслужили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України 01
Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України 02

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. По всій країні відбулася акція "Запали свічку".

Автор: 

голодомор (402) Лавров Сергій (1579) ООН (3342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
28.11.2020 22:38
+13
Підпис кацапів нічого не вартий.
показати весь коментар
28.11.2020 22:43
+13
Россия когда-то и расстрел польских офицеров признавала, а сейчас заднюю вклюсила. Кацапам верить - себя не уважать.
показати весь коментар
28.11.2020 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як давно це було... А ніби ще вчора.
показати весь коментар
28.11.2020 22:34 Відповісти
шо,привычно переобуваться на коленях?
показати весь коментар
28.11.2020 22:48 Відповісти
Гадаю, мається на увазі - що з того що кацапи там щось підписали.
показати весь коментар
28.11.2020 22:59 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3233863/0192149b-88dc-717e-95b7-e930e1927d0c
показати весь коментар
28.11.2020 23:01 Відповісти
А ні что, це ще раз підтверджує які мудаки мешкають за порєбріком.
показати весь коментар
28.11.2020 22:52 Відповісти
Коняка скаже , що того дня ,йому в овес щось підмішали і він цього не підписував !!))
показати весь коментар
28.11.2020 22:35 Відповісти
Первую в истории совместную декларацию государств-членов ООН относительно Голодомора подписывала и Россия, - миссия Украины - Цензор.НЕТ 6932
показати весь коментар
28.11.2020 22:38 Відповісти
Та вони вже тоді виношували плани покріпачення українців.
показати весь коментар
28.11.2020 22:39 Відповісти
Цим планам вже понад 360 років,ще з часів Хмеля !!)))
показати весь коментар
28.11.2020 22:42 Відповісти
Не удивительно, подобная практика тоже была на территории России, по усмирению крестьянства и попытка все отобрать и загнать в колхозы, но сейчас у них Сталин снова великий гений руководства
показати весь коментар
28.11.2020 22:40 Відповісти
Не только у них, но и у многих у нас.
показати весь коментар
28.11.2020 23:01 Відповісти
неудивительно
показати весь коментар
29.11.2020 12:15 Відповісти
я сам то знаю, но нет возможности исправлять ошибки
показати весь коментар
30.11.2020 14:03 Відповісти
Дикари признали вину?
Не может быть!
показати весь коментар
28.11.2020 22:43 Відповісти
ну да...потом будете признавать преступления *********-калантарянского режима...
показати весь коментар
28.11.2020 22:47 Відповісти
Підпис кацапів нічого не вартий.
показати весь коментар
28.11.2020 22:43 Відповісти
https://twitter.com/syhiv25

https://twitter.com/syhiv25 Екс-Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1332430543955369989 23 ч

Завтра НАТО будет праздновать свое 60-летие.
У нас также нашлись люди, которые захотели отметить этот юбилей, но по-своему. Они решили рассказать публике не о том, почему Северо-Атлантический альянс - это хорошо, а о том, почему это плохо. Для Украины.

Сделано это было ни где-нибудь, а, используя советскую пропагандистскую терминологию, в самом "логове НАТО" - в Брюсселе, где, как известно, располагается штаб-квартира Североатлантическогоальянса.
На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках. Это коллективный труд Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Сергея Гриневецкого.
показати весь коментар
28.11.2020 23:02 Відповісти
https://twitter.com/huntakit7

https://twitter.com/huntakit7 Сергій Васильківський https://twitter.com/huntakit7 @huntakit7 https://twitter.com/huntakit7/status/1332779034363752449 51 мин

Одного із них Зеленський учора призначив головою Одеської ОДА
показати весь коментар
28.11.2020 23:03 Відповісти
ну,как раиське пофиг на ту армению,так и калантаряну пофиг,что с расейкой будет .
вместе с ****** доведут до ручки.
показати весь коментар
28.11.2020 22:45 Відповісти
Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України - Цензор.НЕТ 7925
показати весь коментар
28.11.2020 22:49 Відповісти
Россия когда-то и расстрел польских офицеров признавала, а сейчас заднюю вклюсила. Кацапам верить - себя не уважать.
показати весь коментар
28.11.2020 22:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5Pmg_fWtKMY

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
показати весь коментар
28.11.2020 22:57 Відповісти
Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України - Цензор.НЕТ 6610
показати весь коментар
28.11.2020 23:56 Відповісти
Ну теперь расея от той подписи,наверное, отказалась....хотя она и так себя,этой подписью, ничем не признала виновной....
показати весь коментар
29.11.2020 04:14 Відповісти
тюуууу, та мало що вони колись там десь підписували.... Чи як тепер модно писати в мережі: "Ви нЄ панімаєтє - ето другоє!"
показати весь коментар
29.11.2020 05:21 Відповісти
щодо опуса. яке представило тріо в Брюсселі. Писав, ясна річ тютюнник "історик" ще той. Цікаво, а хто був спонсором. Петро відпадає-він сам харчувався біля регіонів. Смисл опусу нікому не потрібен. все теж саме що в опусах друга тютюнника Мединського - головного експерта росії з історії. скоріш за все він і виплатив "авторські".Їх обєднує те, що вони попаданці - хочуть попасти назад в історію (як у фільмі назад в майбутнє)
показати весь коментар
29.11.2020 06:37 Відповісти
Подобные преступления не имеют срока давности...
показати весь коментар
29.11.2020 09:29 Відповісти
 
 