Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України. ДОКУМЕНТ
Росія в 2003 році долучилася до першої в історії Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter місії України в ООН.
Зазначається, що серед підписантів Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору 2003 року - Сергій Лавров, чинний глава МЗС РФ і тодішній постпред Російської Федерації при ООН.
"За межами гіркої іронії", - констатують у місії і докладають до твіту документ.
Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. По всій країні відбулася акція "Запали свічку".
Топ коментарі
+23 Виктор Стеценко #457307
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https://twitter.com/syhiv25 Екс-Староста Сихова https://twitter.com/syhiv25 @syhiv25 https://twitter.com/syhiv25/status/1332430543955369989 23 ч
Завтра НАТО будет праздновать свое 60-летие.
У нас также нашлись люди, которые захотели отметить этот юбилей, но по-своему. Они решили рассказать публике не о том, почему Северо-Атлантический альянс - это хорошо, а о том, почему это плохо. Для Украины.
Сделано это было ни где-нибудь, а, используя советскую пропагандистскую терминологию, в самом "логове НАТО" - в Брюсселе, где, как известно, располагается штаб-квартира Североатлантическогоальянса.
На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках. Это коллективный труд Петра Симоненко, Дмитрия Табачника и Сергея Гриневецкого.
https://twitter.com/huntakit7 Сергій Васильківський https://twitter.com/huntakit7 @huntakit7 https://twitter.com/huntakit7/status/1332779034363752449 51 мин
Одного із них Зеленський учора призначив головою Одеської ОДА
вместе с ****** доведут до ручки.
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