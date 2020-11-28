Першу в історії спільну декларацію держав-членів ООН щодо Голодомору підписувала і Росія, - місія України. ДОКУМЕНТ

Росія в 2003 році долучилася до першої в історії Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter місії України в ООН.

Зазначається, що серед підписантів Спільної декларації держав-членів ООН щодо Голодомору 2003 року - Сергій Лавров, чинний глава МЗС РФ і тодішній постпред Російської Федерації при ООН.

"За межами гіркої іронії", - констатують у місії і докладають до твіту документ.

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Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. По всій країні відбулася акція "Запали свічку".