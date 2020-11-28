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Новини Окуповані території
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Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують

Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують

Мешканці Інкермана виступають проти рішення окупаційний влади Севастополя забрати воду з озера в колишньому кар'єрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Уточнюється, що підконтрольна Кремлю влада Севастополя закінчує прокладати водовід від озера в старому Інкерманському кар'єрі до Севастополя. Забрати воду з кар'єру вирішили через гострий дефіцит водних ресурсів. Так, російські чиновники оголосили водойми навколо Севастополя резервним джерелом водопостачання.

Трубу для забору води опустили в озеро просто біля пляжу і містків для купання, потім провели наверх уздовж дороги. Місцеві жителі незадоволені рішенням влади забрати воду з озера. На спуску активісти прикріпили до стовпів листівку з написом "Люди, це ж наш Крим". Активісти прокоментували рішення влади: "Однозначно проти", "Коли працював на кар'єрі, там було джерело, за день набиралося 10-15 сантиметрів води. Якщо викачають, не знаємо, коли знову набереться", "Вище у горах - Першотравневе звалище. Кажуть, фільтрат звідти просочується в озеро. А тепер - пити?". Жителі побоюються, що після влаштування водогону російська влада Севастополя заборонить використовувати озеро як місце відпочинку.

Також читайте: В окупованому Криму побудують опріснювач морської води, за це візьмуться організації "з іменем", - маріонетка Кремля Аксьонов

Озеро, з якого російська влада хоче забрати воду, має кар'єрне походження. Воно утворилося після вибухових робіт у 60-х роках минулого століття. При цьому вода затопила давні штольні каменоломень, у яких, на думку істориків, трудився в I столітті святий Климент папа Римський. Вік кар'єра перевищує 2000 років. Історики припускають, що кар'єр був заснований будівельниками Херсонеса на межі IV і V століть до нашої ери. За легендою, Святий Климент вказав місце для копання джерела, з якого поповнюється озеро.

З кінця минулого століття озеро було улюбленим місцем відпочинку жителів Інкермана. Глибина водойми - до 20 метрів.

Нагадаємо, наприкінці серпня російська влада Севастополя повідомила, що в Чорноріченському водосховищі, яке забезпечує місто водою, залишилися 22 млн 500 тисяч кубометрів води, що становить приблизно третину від загального обсягу.

У жовтні влада оголосила режим підвищеної готовності через дефіцит води, а окупаційний глава уряду Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що води місту вистачить ще на три місяці. Щоб вирішити проблему вододефіциту, влада планує побудувати трубопровід для перекидання води з Кадиковського кар'єра, з озера біля гори Гасфорта і звести водозабір на річці Бельбек. Уряд Росії вже виділив на ці проєкти кілька мільярдів рублів.

Читайте: За місяць в окупованому Криму потрібно пробурити 30 свердловин із водою, - російський "ревізор" Назаров

Автор: 

Крим (14135) Севастополь (554) вода (1176)


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Топ коментарі
+77
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 5694
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28.11.2020 22:54
+72
Классные новости.

"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."


Предателей снова прокинули. И по делом.
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28.11.2020 22:59
+68
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 7925
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28.11.2020 22:58
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Правила форума Рада форумчан
С биотуалетов прекрасная вода, и совсем не дорого, осталось просто привезти и слить в хранилище.
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28.11.2020 22:54 Відповісти
Ту кацапы уже выпили...
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28.11.2020 22:56 Відповісти
недорого
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29.11.2020 12:05 Відповісти
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 5694
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28.11.2020 22:54 Відповісти
Как всегда, эта гифка в тему))
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28.11.2020 22:56 Відповісти
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 7925
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28.11.2020 22:58 Відповісти
Нє пєрєжівай, Андрюшка, краще вичавлюй із себе кацапа.
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28.11.2020 23:24 Відповісти
Але лише у туалеті!
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28.11.2020 23:26 Відповісти
Весело пляшут бабы. А сейчас им подмыться нечем и их закисшие слипшиеся мочалки воняют на всю округу.
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28.11.2020 23:26 Відповісти
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 6980Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 5232
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28.11.2020 23:48 Відповісти
🤣
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29.11.2020 12:06 Відповісти
Дождь вызывают?!😜
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28.11.2020 23:03 Відповісти
Дикари танцами вызывают дождь. Но что-то напутали и с неба летят только камни.
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28.11.2020 23:08 Відповісти
Танцювала риба з раком, а петрушка з пастернаком... Деякі з цих "танцюристів" можливо вже проходять службу десь в Сибірі чи Чечні.
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29.11.2020 11:37 Відповісти
Ну для именно этих жителей камни с неба оказались трубой сбоку...
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28.11.2020 22:55 Відповісти
А як раділи що житимуть без біндер.
Чтобы обеспечить водой оккупированный Севастополь, проводят водовод к озеру в Инкермане. Местные жители протестуют - Цензор.НЕТ 3368
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28.11.2020 22:59 Відповісти
Классные новости.

"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."


Предателей снова прокинули. И по делом.
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28.11.2020 22:59 Відповісти
мордвинські пенсії - для мордвин, а ті своїми хохлятськими хлєбалами не вийшли.
Всьо по дєлом
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29.11.2020 08:54 Відповісти
Если бы не козломордые, это сделали бы солдаты НАТО!👹
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28.11.2020 23:01 Відповісти
Холерного ембріона вам з неба замість "камней" , малороси .
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28.11.2020 23:02 Відповісти
Такими темпами осталось ждать не долго.

"... В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды..."
"... «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе..."
"... В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ..."
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28.11.2020 23:10 Відповісти
.. а крысян - "квасными патриотами")))
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28.11.2020 23:18 Відповісти
Короновірусного у придачу!
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28.11.2020 23:10 Відповісти
Таня,не херач карму..,каміння це обязон.
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28.11.2020 23:31 Відповісти
Таки, вибрион
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28.11.2020 23:57 Відповісти
воду выкачают,а карьер камнями с неба закидают...все должно идти по плану
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28.11.2020 23:03 Відповісти
Зачем мыться, если все равно испачкаешься? Русские, рассуждайте логически.
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28.11.2020 23:04 Відповісти
У мокши любимая поговорка:
"Медведь всю жизнь не моется, а его все боятся!"😝
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28.11.2020 23:11 Відповісти
"Там руssкий дух, там ..... воняет немытыми лаптями".
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28.11.2020 23:25 Відповісти
Не пей воду с унитаза ,в ней микроби и зараза!! Дерни ручку ,воду слей,оближи,тогда уж пей !!!)))
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28.11.2020 23:10 Відповісти
Нах ********* кацапы любых национальностей пр
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28.11.2020 23:10 Відповісти
Скоро рашеоккупанты признают в Крыму книгу "Мойдодыр" экстремистской литературой.
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28.11.2020 23:14 Відповісти
Воды в Крыму хватает . Тысяч на 250 населения , как и всегда . И это если не строить дороги и не вырашивать всякую фигню . В Крыму выращивали не всё и не много .
А вот остальные 2,5 миллиона понаехали , на них расчитано не было .
Пора бы и по одёжке протягивать ножки . Тем более , сохнет не только Крым , но и весь Юг .
А про опреснение - это ерунда . Денег уже нет , и держаться уже смысла нет .
Время вышло ...
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28.11.2020 23:18 Відповісти
при опустошении это озеро начнёт как поршень сосать соль из пластов.
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28.11.2020 23:19 Відповісти
"Жадность Билла погубила!..."(с)😎
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28.11.2020 23:23 Відповісти
Им там что морской воды мало?Совсем зажрались,наглые продажные крысы!
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28.11.2020 23:28 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009301129530&comment_id=Y29tbWVudDo3ODI2NTg4NTU2MjY4MDhfNzgzMDAzMDE1NTkyMzky&__cft__[0]=AZW94B__BhO_WDG0A7MVrDj5UXrfk64DaG_poOrOsfxNMtHRoCWAlFVMKs81vVLxnQ_NCp6Gz0FspBS3gYmfhKGuCInMPt1oa2c6feGXDRlRzyRvbsluOSQ60APrsHskh18AD5XWlj3Zt6EJRb1HyRWb&__tn__=R]-R Оксана Ермакова

Нияра Сейдаметова А Вы наверное в частном доме проживаете и скважина своя имеется,советовать же всегда легче!Интересно кто нам будет компенсировать ежедневные затраты на закупку воды в водоматах,для всех нужд,так как подаваемая вода не пригодна для приготовления пищи,питья,а зачастую для стирки и гигиенических процедур!Я не знаю кто может стирать в ржавой воде,а тем более мыться!
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28.11.2020 23:28 Відповісти
Сопли и стоны крымчан по поводу воды вызывают только смех. Мечты сбываются? Поздравляю.
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29.11.2020 15:32 Відповісти
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 9315
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28.11.2020 23:29 Відповісти
Люди , Крым наш - во как их растащило . Они что , в 14 м всерьёз думали , что это правда ? А на счёт запрета купаться в озере пусть не переживают . Не будет никакого запрета . Озера тоже .
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28.11.2020 23:32 Відповісти
Действительно, в чём проблема, море ж рядом, там также фекалии, какая разница где купаться.
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29.11.2020 11:41 Відповісти
активисты прикрепили к столбам листовку с надписью "Люди, это же наш Крым"
Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують - Цензор.НЕТ 4199
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28.11.2020 23:35 Відповісти
до них скоро дійде хто фашисти
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28.11.2020 23:36 Відповісти
Уже не ваш...
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28.11.2020 23:36 Відповісти
Лет через 10-15 питьевая вода будет в дефиците почти везде кроме северных стран
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28.11.2020 23:37 Відповісти
схоже на те. І ми теж не виключення
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29.11.2020 08:51 Відповісти
а кто вас спрашивать будет?
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28.11.2020 23:42 Відповісти
По теме нехватки воды, ватники в перспективе должны будут истреблять друг дружку и славить великого гундяя и хутина пуя.
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28.11.2020 23:42 Відповісти
Ещё одно засушливое жаркое лето и всё воды не станет, это уже любому идиоту ясно...жалости и сочувствия к этому скоту нет ни капли..Земля наша украинская.. а ватный скот в утиль..назад в сибирь медведям сосать ублюдки козлячьи..без воды жизни нет
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28.11.2020 23:58 Відповісти
Cкорее всего они попробуют силовым путём отжать канал для обеспечения полуострова водой или попробовать уломать зелёных на подачу шантажируя их интенсификацией боевых действий на донбассе но гражданское общество не позволит власти пойти на такой шаг,ведь у нас власть все-таки боится и прислушивается к мнению улицы.Так ,что в ближайшее время (в течении года желательно)нужно усилить военными частями и базами юг нашей страны, побережье азовского и черного морей и пригласить пиндосовских военных создать там свою базу или пункт дислокации ,хотя бы чисто символический в виде батальйона натовских вояк, для демонстрации раше их намерения помощи нашей стране в случае чего .Благо ведь ,как тут говорят в сша к власти пришёл большой друг Украины и противник пукинской политике - Байден
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29.11.2020 00:43 Відповісти
"Благо ведь ,как тут говорят в сша к власти пришёл большой друг Украины "

Правда ваша, але, на жаль, про Україну так не скажеш. В Україні президент, прости господи, вперто шукає миру в очах маніяка, має бзік на дорогах, відосіках і важких наркотиках. Армія і захист країни - то не його парафія. І якщо РФ спробує пробити шлях до Криму, а вона колись спробує, Україна раптом виявится "не готова", як завжди. Максимум вийде відос "Нє, ну хто ж знав, що брехуну і вбивці віри не ма?"
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29.11.2020 11:37 Відповісти
Палкой по горбу недовольных. Ишь ты-камни с неба не нравятся.
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29.11.2020 00:10 Відповісти
Робіть, кацапи, як наказував великий Москаль (Геннадій Геннадійович, звичайно)

Пийте мочу!
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29.11.2020 00:38 Відповісти
От же ж сцуки! То Крим ваш чи Крим не ваш? Шо б ви там всі повиздихали від жажди, антисанітарії та вошей.
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29.11.2020 00:51 Відповісти
крьічанье нье вьійопайтє мозк дайтье воду крьіму. нье жлобітьесь.
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29.11.2020 01:20 Відповісти
Много скважин только усугубят ситуацию.
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29.11.2020 02:11 Відповісти
если в кране нет воды - значит выпили кацапские козлы.
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29.11.2020 02:19 Відповісти
"вЄлікій сабіратЄль зЄмЄль рУССкіх" вкрав землі розміром з цілий Крим, а... ВОДУ ЗАБУВ! ХАХАХАХАХА

Україні потрібно запустити гуманітарну допомогу для Криму під назвою: "ВОДА В ОБМІН НА ЗЕМЛЮ!" Тобто весь Крим ДЕОКУПОВУЄТЬСЯ, ДЕМІЛІТАРИЗУЄТЬСЯ і знову є в складі України, а в обмін - туди затікає дніпровська вода! ПрошчЄ-прастова!
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29.11.2020 05:29 Відповісти
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29.11.2020 10:07 Відповісти
Удивительная тяга к шаре! Только потом от скуки - хоть волком вой, хоть водку пей.
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29.11.2020 07:26 Відповісти
ОНИ ДОЛЖНЫ ВСЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ СНОВА СТАТЬ ЛЮДЬМИ !!!
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29.11.2020 08:29 Відповісти
Я так розумію, що поки на криму залишається хоть одна калюжа - він буде "непотопляємим авіаносцем" великої мордвинії
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29.11.2020 08:49 Відповісти
А слабо крысчанам выкопать в Крыму пресное море?
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29.11.2020 09:00 Відповісти
освоїти кошти на викопане море в Криму расєя може..

а от заповнити це море лише Москаль допоможе.....

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29.11.2020 10:04 Відповісти
😀
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29.11.2020 09:54 Відповісти
Крым должен вернуться к своим скрепам - стать солончаковой пустыней!!
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29.11.2020 10:01 Відповісти
поможет только использование самых передовых космических технологий тоесть фильтрация мочи.
космический туалет - в каждый дом!
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29.11.2020 10:17 Відповісти
"Жители Инкермана выступают против решения оккупационный властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере. "

"жителям инкермана" треба було бути проти повернення "в родную гавань". А зараз жителів Інкермана ніхто не питає і не збирається.
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29.11.2020 11:24 Відповісти
Та хто вони такі ? багно на кацапському чоботі. Сидіть на сраці рівно, ваше право здохнути за московію хоч від кулі хоч від голоду хоч від нестачі води.
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29.11.2020 11:45 Відповісти
ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ВОДА КОТОРУЮ ОНИ ВЫПЬЮТ !!!
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29.11.2020 12:11 Відповісти
 
 