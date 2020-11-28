Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують
Мешканці Інкермана виступають проти рішення окупаційний влади Севастополя забрати воду з озера в колишньому кар'єрі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Уточнюється, що підконтрольна Кремлю влада Севастополя закінчує прокладати водовід від озера в старому Інкерманському кар'єрі до Севастополя. Забрати воду з кар'єру вирішили через гострий дефіцит водних ресурсів. Так, російські чиновники оголосили водойми навколо Севастополя резервним джерелом водопостачання.
Трубу для забору води опустили в озеро просто біля пляжу і містків для купання, потім провели наверх уздовж дороги. Місцеві жителі незадоволені рішенням влади забрати воду з озера. На спуску активісти прикріпили до стовпів листівку з написом "Люди, це ж наш Крим". Активісти прокоментували рішення влади: "Однозначно проти", "Коли працював на кар'єрі, там було джерело, за день набиралося 10-15 сантиметрів води. Якщо викачають, не знаємо, коли знову набереться", "Вище у горах - Першотравневе звалище. Кажуть, фільтрат звідти просочується в озеро. А тепер - пити?". Жителі побоюються, що після влаштування водогону російська влада Севастополя заборонить використовувати озеро як місце відпочинку.
Озеро, з якого російська влада хоче забрати воду, має кар'єрне походження. Воно утворилося після вибухових робіт у 60-х роках минулого століття. При цьому вода затопила давні штольні каменоломень, у яких, на думку істориків, трудився в I столітті святий Климент папа Римський. Вік кар'єра перевищує 2000 років. Історики припускають, що кар'єр був заснований будівельниками Херсонеса на межі IV і V століть до нашої ери. За легендою, Святий Климент вказав місце для копання джерела, з якого поповнюється озеро.
З кінця минулого століття озеро було улюбленим місцем відпочинку жителів Інкермана. Глибина водойми - до 20 метрів.
Нагадаємо, наприкінці серпня російська влада Севастополя повідомила, що в Чорноріченському водосховищі, яке забезпечує місто водою, залишилися 22 млн 500 тисяч кубометрів води, що становить приблизно третину від загального обсягу.
У жовтні влада оголосила режим підвищеної готовності через дефіцит води, а окупаційний глава уряду Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що води місту вистачить ще на три місяці. Щоб вирішити проблему вододефіциту, влада планує побудувати трубопровід для перекидання води з Кадиковського кар'єра, з озера біля гори Гасфорта і звести водозабір на річці Бельбек. Уряд Росії вже виділив на ці проєкти кілька мільярдів рублів.
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"...Севастопольский суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы гражданских служащих Черноморского флота против Пенсионного фонда России за отказ засчитать им трудовой стаж, заработанный в украинский период..."
Предателей снова прокинули. И по делом.
Всьо по дєлом
"... В ялтинских водохранилищах зафиксирован исторический минимум запасов воды..."
"... «Вода Крыма» предупредила о повышении мутности воды в Симферополе..."
"... В Крыму воду из крана теперь называют «квасом» ..."
"Медведь всю жизнь не моется, а его все боятся!"😝
А вот остальные 2,5 миллиона понаехали , на них расчитано не было .
Пора бы и по одёжке протягивать ножки . Тем более , сохнет не только Крым , но и весь Юг .
А про опреснение - это ерунда . Денег уже нет , и держаться уже смысла нет .
Время вышло ...
Нияра Сейдаметова А Вы наверное в частном доме проживаете и скважина своя имеется,советовать же всегда легче!Интересно кто нам будет компенсировать ежедневные затраты на закупку воды в водоматах,для всех нужд,так как подаваемая вода не пригодна для приготовления пищи,питья,а зачастую для стирки и гигиенических процедур!Я не знаю кто может стирать в ржавой воде,а тем более мыться!
Правда ваша, але, на жаль, про Україну так не скажеш. В Україні президент, прости господи, вперто шукає миру в очах маніяка, має бзік на дорогах, відосіках і важких наркотиках. Армія і захист країни - то не його парафія. І якщо РФ спробує пробити шлях до Криму, а вона колись спробує, Україна раптом виявится "не готова", як завжди. Максимум вийде відос "Нє, ну хто ж знав, що брехуну і вбивці віри не ма?"
Пийте мочу!
Україні потрібно запустити гуманітарну допомогу для Криму під назвою: "ВОДА В ОБМІН НА ЗЕМЛЮ!" Тобто весь Крим ДЕОКУПОВУЄТЬСЯ, ДЕМІЛІТАРИЗУЄТЬСЯ і знову є в складі України, а в обмін - туди затікає дніпровська вода! ПрошчЄ-прастова!
а от заповнити це море лише Москаль допоможе.....
космический туалет - в каждый дом!
"жителям инкермана" треба було бути проти повернення "в родную гавань". А зараз жителів Інкермана ніхто не питає і не збирається.