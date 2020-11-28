Щоб забезпечити водою окупований Севастополь, прокладають водогін до озера в Інкермані. Місцеві мешканці протестують

Мешканці Інкермана виступають проти рішення окупаційний влади Севастополя забрати воду з озера в колишньому кар'єрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Уточнюється, що підконтрольна Кремлю влада Севастополя закінчує прокладати водовід від озера в старому Інкерманському кар'єрі до Севастополя. Забрати воду з кар'єру вирішили через гострий дефіцит водних ресурсів. Так, російські чиновники оголосили водойми навколо Севастополя резервним джерелом водопостачання.

Трубу для забору води опустили в озеро просто біля пляжу і містків для купання, потім провели наверх уздовж дороги. Місцеві жителі незадоволені рішенням влади забрати воду з озера. На спуску активісти прикріпили до стовпів листівку з написом "Люди, це ж наш Крим". Активісти прокоментували рішення влади: "Однозначно проти", "Коли працював на кар'єрі, там було джерело, за день набиралося 10-15 сантиметрів води. Якщо викачають, не знаємо, коли знову набереться", "Вище у горах - Першотравневе звалище. Кажуть, фільтрат звідти просочується в озеро. А тепер - пити?". Жителі побоюються, що після влаштування водогону російська влада Севастополя заборонить використовувати озеро як місце відпочинку.

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Озеро, з якого російська влада хоче забрати воду, має кар'єрне походження. Воно утворилося після вибухових робіт у 60-х роках минулого століття. При цьому вода затопила давні штольні каменоломень, у яких, на думку істориків, трудився в I столітті святий Климент папа Римський. Вік кар'єра перевищує 2000 років. Історики припускають, що кар'єр був заснований будівельниками Херсонеса на межі IV і V століть до нашої ери. За легендою, Святий Климент вказав місце для копання джерела, з якого поповнюється озеро.

З кінця минулого століття озеро було улюбленим місцем відпочинку жителів Інкермана. Глибина водойми - до 20 метрів.

Нагадаємо, наприкінці серпня російська влада Севастополя повідомила, що в Чорноріченському водосховищі, яке забезпечує місто водою, залишилися 22 млн 500 тисяч кубометрів води, що становить приблизно третину від загального обсягу.

У жовтні влада оголосила режим підвищеної готовності через дефіцит води, а окупаційний глава уряду Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що води місту вистачить ще на три місяці. Щоб вирішити проблему вододефіциту, влада планує побудувати трубопровід для перекидання води з Кадиковського кар'єра, з озера біля гори Гасфорта і звести водозабір на річці Бельбек. Уряд Росії вже виділив на ці проєкти кілька мільярдів рублів.

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