Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

У вікні президентського палацу в Польщі запалено свічку в пам'ять про жертв Голодомору в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у вікні Президентського палацу запалили свічку в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Символічне світло позначає страждання і трагедію мільйонів людей, засуджених до голодної смерті тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу. Поляки також були середі жертв цього геноциду", - йдеться в повідомленні глави польської держави.

Президент Анджей Дуда зробив репост повідомлення про свічку пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

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МЗС Польщі у Twitter зазначило: "Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору в Україні. Ми віддаємо данину пам'яті мільйонам невинних жертв цього жорстокого злочину геноциду, вчиненого радянською владою". Закінчується твіт українською: "Вічна пам'ять".

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Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. По всій країні відбулася акція "Запали свічку".