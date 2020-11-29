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Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

У вікні президентського палацу в Польщі запалено свічку в пам'ять про жертв Голодомору в Україні.

Про це повідомляє пресслужба президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у вікні Президентського палацу запалили свічку в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Символічне світло позначає страждання і трагедію мільйонів людей, засуджених до голодної смерті тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу. Поляки також були середі жертв цього геноциду", - йдеться в повідомленні глави польської держави.

Президент Анджей Дуда зробив репост повідомлення про свічку пам'яті на своїй сторінці у Facebook.

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Свічку в память про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі 01

МЗС Польщі у Twitter зазначило: "Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору в Україні. Ми віддаємо данину пам'яті мільйонам невинних жертв цього жорстокого злочину геноциду, вчиненого радянською владою". Закінчується твіт українською: "Вічна пам'ять".

Свічку в память про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі 02

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Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. По всій країні відбулася акція "Запали свічку".

Автор: 

голодомор (402) Польща (8489)


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Топ коментарі
+23
Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Polakom
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29.11.2020 00:04
+15
Za Naszą i Waszą Wolność
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29.11.2020 00:14
+12
Za naszą wolność i waszą !
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29.11.2020 00:07
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а Зелёнкин шо?
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29.11.2020 00:00 Відповісти
Придумує новий флешмоб.
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29.11.2020 00:18 Відповісти
Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Polakom
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29.11.2020 00:04 Відповісти
Za naszą wolność i waszą !
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29.11.2020 00:07 Відповісти
Za Naszą i Waszą Wolność
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29.11.2020 00:14 Відповісти
Thank you.
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29.11.2020 00:41 Відповісти
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7799
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29.11.2020 00:59 Відповісти
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7522
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29.11.2020 00:59 Відповісти
Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі - Цензор.НЕТ 7624
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29.11.2020 01:00 Відповісти
Склонивши головы стоят Ющенко и Порошенко. Зелибоба с шмоней смотрят вверх как будто разглядывают скульптуру на выставке в ВДНХ.
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29.11.2020 09:56 Відповісти
Хоть не хихикает и не кривляется, как обычно, на тему Голодомора.... Хотя, под маской не видно....
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29.11.2020 14:57 Відповісти
Бо Ющенко і Порошенко прийшли за покликом душі, а Зебоба виконує зобов'язалівку.
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29.11.2020 18:04 Відповісти
Службу Божу по жертвах Голодомору провів наш Париарх Варфоломій у Фанарі

З нами Бог!
За нами - Україна!
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29.11.2020 01:57 Відповісти
О то що б там не казали але поляки нам дiйсно друзi...
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29.11.2020 05:44 Відповісти
Жидокацапи типу зелебенських не запалюють свічок по тих кого вони убили голодом!
Полякам уклін!, вони друзі!!!
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29.11.2020 06:56 Відповісти
ПУСТЬ В ОЧКЕ ПУТИНА ИЛИ ЕГО ДЕТЕЙ ЛУЧШЕ ЗАЖГУТ !!!
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29.11.2020 08:27 Відповісти
Польша разместила на своей территории крутую базу НАТО за последний год увеличив личный состав американских вогйск до 4 000 солдат и офицеров,и полякам голодомор не грозит....
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29.11.2020 09:23 Відповісти
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29.11.2020 09:34 Відповісти
 
 