Приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки України, - посли країн G7
Посли країн "Групи семи" (G7) провели зустріч з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер американського головування в Групі послів G7.
"Посли країн G7 зустрілися з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік", - йдеться в повідомленні.
Також дипломати впевнені, що "приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки".
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+16 Антон Куприянов
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Всё это уже было в 90-е.
по этому приватизация возможна лишь после реформ судов, ментов, налоговиков, таможни. без этого это будет дальнейшее разваливание страны и экономики.