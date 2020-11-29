Приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки України, - посли країн G7

Посли країн "Групи семи" (G7) провели зустріч з головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер американського головування в Групі послів G7.

"Посли країн G7 зустрілися з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком і підтвердили свою підтримку прозорої та справедливої приватизації державних активів, відзначаючи вражаючий прогрес, досягнутий ФДМУ за минулий рік", - йдеться в повідомленні.

Також дипломати впевнені, що "приватизація - важлива реформа, яка знизить корупцію і відкриє нові можливості для розвитку економіки".

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