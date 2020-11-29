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Ситник не має морального права очолювати НАБУ і мусить піти, - заступник голови ОП Татаров

Ситник не має морального права очолювати НАБУ і мусить піти, - заступник голови ОП Татаров

Кабмін 26 листопада схвалив законопроєкт, що передбачає дозвіл Артему Ситнику виконувати обов'язки директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового керівника.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров впевнений, Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти", пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Закон і Бізнес".

Він відмовився оцінювати сам законопроєкт, однак висловив свою власну думку щодо ситуації навколо НАБУ.

Татаров впевнений, що НАБУ - "не українська історія", яка "перебуває за межами нашої країни", рівень довіри до Бюро низький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура: НАБУ не мало права вимагати екстрадиції Бахматюка

"Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив заступник голови ОП.

Він нагадав, що Ситник офіційно визнаний корупціонером згідно з рішенням суду, що набрало законної сили.

"Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету, - резюмував заступник керівника Офісу Президента. - На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів", - підкреслив Татаров.

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Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

НАБУ (5063) Ситник Артем (862) Офіс Президента (2021) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+68
Чия би корова мичала
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29.11.2020 00:51
+48
Рыги спешат с реваншем

07.08.20 13:09 Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"- Цензор
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29.11.2020 00:51
+48
Сытник не имеет морального права возглавлять НАБУ и должен уйти, - замглавы ОП Татаров
Вот кто бы говорил, но не ты!
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29.11.2020 00:51
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По ходу,ним підітерлися.https://politics.segodnya.ua/ua/politics/zelenskiy-garantiroval-chto-sytnik-ostanetsya-v-nabu-1490063.html Зеленський гарантував, що Ситник залишиться в НАБУ 19 листопада
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29.11.2020 10:04 Відповісти
Зеленський не має морального права займати далі пост Президента України і повинен піти... на хєр...
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29.11.2020 10:18 Відповісти
Сказав недолюстрований Татаров...
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29.11.2020 10:52 Відповісти
как правило о моральном праве ,рассуждают моральные уроды.
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29.11.2020 10:58 Відповісти
Не всегда. Но уж точно не этому о нём рассуждать.
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29.11.2020 11:46 Відповісти
эта мразь что-то за моральное право вякает?
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29.11.2020 11:14 Відповісти
После всех обманов моральное право так позеленело, что говорить о нём зефилам аморально.
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29.11.2020 11:22 Відповісти
Сытник Татарову:
«В тёплом кресле уютного кабинета директора НАБУ так благостно и приятно прогревать жопу, что томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему организму.
Какое, нахрен, "должен уйти"?
Чтобы я сам, своими руками свою же жопу вытряхнул из насиженного кресла да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Татаров, ты дебил?»
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29.11.2020 11:53 Відповісти
Это ты не имеешь права занимать свою должность. Рот открыл. Молчал бы уже....
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29.11.2020 11:56 Відповісти
конченный сепар раскукарекался)))
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29.11.2020 11:58 Відповісти
Не знаю что не так с сытником, но о президенте и многих министрах и прокурорах можно так вот сказать.
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29.11.2020 12:18 Відповісти
Для украинцев американцы, это более развитые партнеры, к совету которых прислушиваются, а лично для тебя уже хозяева? Бедняга)
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30.11.2020 10:53 Відповісти
Какми образом на тебе убогом сказались отчеты Сытника в американском посольстве?
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30.11.2020 11:53 Відповісти
Хто б порадив цьому татарову почитати , що думаютьпро нього люди. Хоча не факт , що воно вміє читати ...
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29.11.2020 12:43 Відповісти
Это этот птенец гнезда Портнова про мораль тут трындеть будет?
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29.11.2020 12:51 Відповісти
Група зовнішнього моніторингу tZE inform - tZE від 13.11.2020 р.: "Директор генерального департамента развития и сотрудничества развития и сотрудничества Европейской комиссии (DEVCO) Fernando Frutuoso de Melo, издал распоряжении о проведении первичного аудита комплекса соглашений по предоставлении безвизового режима для Украины. Результаты аудита должны быт представлены Еврокомиссии до 10 декабря 2020 г."

Заява Татарова - врахується
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29.11.2020 13:11 Відповісти
ВЕРНОЙ! МОЕЙ ПРЕДНАЧЕРТАНОЙ КРЕМЛЁМ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ!
ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ, СОРАТНИКИ-ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕБИЛЫ-КАПИТУЛЯНТЫ!
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29.11.2020 13:43 Відповісти
татаров-агент спецслужб рф "кувшинов" с 2011 г. ермак- "козырь" с весны 2019 г.
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29.11.2020 13:39 Відповісти
Розпетушился петушок януковича! Уже даже не смешно! Повылазили черти!
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30.11.2020 00:03 Відповісти
Если говорить о моральном праве, то НИКТО из тех, кто тем или иным боком присутствует сейчас во власти и принимает вредные государству решения, не имеют такого права. Реваншисты, шпионы, коллаборанты и прочая нечисть... Спасибо 73% мудрого нариду!
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30.11.2020 09:53 Відповісти
Кто все эти люди?

Заместитель заведующего хозяйством, который по должности отвечает за количество скрепок и заправленность принтеров в офисе, бякает что то о Национальном Антикоррупционно Бюро Украины. И это тиражируют СМИ!

Это что за мрак пополам с муйней?
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30.11.2020 10:06 Відповісти
эта тварь(татаров) уже лишних шесть лет землю топчет
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30.11.2020 10:09 Відповісти
Татаров глаголет про моральное право? Ексель - моксель! Вроде и не девушка, а память девичья и совсем забыл, что не далее 7 лет наза бодро вещал о "нарушителях порядка" которые бьют бедных беркутовцах. Ложь из его рта лилась поганой рекой. Потом он тихо отсиделся, вошел во вкус и сейчас сидит отбеленный словами , что он "был в системе" и не мог поступить иначе. А где была его личная мораль, когда он нагло и безудержно лгал с экранов телевизоров? Будучи по уши в грязи поучать о чистоте - аморально!
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30.11.2020 10:11 Відповісти
Я извиняюсь но вот этот мент януковича татаров, он имеет право вообще быть на госслужбе не говоря о том, что он в Офисе Предателя Украины из моих налогов харчуется, хотя должен харчеваться на зоне в Мене.
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30.11.2020 10:18 Відповісти
Сепарские черти повилазили пользуясь безпринципностью зебильониша.
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30.11.2020 10:57 Відповісти
Слуга Януковича "обострился", значит, у дружественного шобла Зели скоро "большой поход на Ростов.
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30.11.2020 11:08 Відповісти
Татаром не має морального права працювати у ОП, його господар Портнов - жити в Україні, а Зеленський бути президентом, то може вирішивувати проблеми "оптом"?
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30.11.2020 11:39 Відповісти
Є хочь хтось, хто би вірив, що ця війна проти НАБУ що ведеться Зеленським через Портнова, не заради повної узурпації влади і відмазування його друзів-корупціонерів від кримінальної відповідальності, а задля нас, простого народу і держави?
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30.11.2020 11:43 Відповісти
Особенно умиляют слова этого недобитка, из стада дважды несудимого шапкокрада: "Сытник официально признан коррупционером согласно решению суда.." . Вроде этот одичалый татар не знает, что наши волчие суды мафиозно-криминальные и тотально коррумпированы.
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30.11.2020 12:02 Відповісти
Назначать себе в администрацию монголо-татар может только неадекватный президент.
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30.11.2020 12:05 Відповісти
На себя посмотри сначала. Уж кто бы о морали говорил.
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30.11.2020 12:30 Відповісти
Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими.(с)
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30.11.2020 15:26 Відповісти
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