Ситник не має морального права очолювати НАБУ і мусить піти, - заступник голови ОП Татаров

Кабмін 26 листопада схвалив законопроєкт, що передбачає дозвіл Артему Ситнику виконувати обов'язки директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового керівника.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров впевнений, Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і мусить піти", пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Закон і Бізнес".

Він відмовився оцінювати сам законопроєкт, однак висловив свою власну думку щодо ситуації навколо НАБУ.

Татаров впевнений, що НАБУ - "не українська історія", яка "перебуває за межами нашої країни", рівень довіри до Бюро низький.

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"Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", - заявив заступник голови ОП.

Він нагадав, що Ситник офіційно визнаний корупціонером згідно з рішенням суду, що набрало законної сили.

"Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету, - резюмував заступник керівника Офісу Президента. - На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів", - підкреслив Татаров.

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Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.