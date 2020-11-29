Росія не погодиться провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, - РосЗМІ

Утримуваних на території ОРДЛО полонених до Нового року не відпустять. Росія чекає, щоб злочинців не переслідували в Україні згідно із законом.

Про це розповів РБК співрозмовник, близький до переговорного процесу з російської сторони, і підтвердив представник ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що Україна закликала провести до кінця року черговий обмін утримуваними особами і подала документи на 11 осіб.

Однак Москва звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну з Донбасом. "Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів можна вважати завершеними", - заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції 25 листопада. За його словами, це "створює непереборні перешкоди для нового обміну".

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"Без виконання Україною своїх зобов'язань ймовірність обміну до Нового року відсутня", - сказала РБК "глава робочої групи з обміну" ОРДЛО Ольга Кобцева, маючи на увазі процедуру зняття юридичних претензій з звільнених осіб. Скільки людей хотіли б повернути в ОРДЛО, не повідомляється.

"Швидко і якісно провести юридичне очищення не завжди виходить", - пояснює РБК співрозмовник, близький до Офісу Президента України Володимира Зеленського. "Наприклад, для когось потрібне рішення якогось районного суду, а там немає суддів, і він не збирається", - додав він.

РБК направив запит до Офісу Президента України.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що українська сторона в Тристоронній контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, які включають 11 осіб.