Росія не погодиться провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, - РосЗМІ
Утримуваних на території ОРДЛО полонених до Нового року не відпустять. Росія чекає, щоб злочинців не переслідували в Україні згідно із законом.
Про це розповів РБК співрозмовник, близький до переговорного процесу з російської сторони, і підтвердив представник ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.
Видання нагадує, що Україна закликала провести до кінця року черговий обмін утримуваними особами і подала документи на 11 осіб.
Однак Москва звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну з Донбасом. "Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів можна вважати завершеними", - заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції 25 листопада. За його словами, це "створює непереборні перешкоди для нового обміну".
"Без виконання Україною своїх зобов'язань ймовірність обміну до Нового року відсутня", - сказала РБК "глава робочої групи з обміну" ОРДЛО Ольга Кобцева, маючи на увазі процедуру зняття юридичних претензій з звільнених осіб. Скільки людей хотіли б повернути в ОРДЛО, не повідомляється.
"Швидко і якісно провести юридичне очищення не завжди виходить", - пояснює РБК співрозмовник, близький до Офісу Президента України Володимира Зеленського. "Наприклад, для когось потрібне рішення якогось районного суду, а там немає суддів, і він не збирається", - додав він.
РБК направив запит до Офісу Президента України.
Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що українська сторона в Тристоронній контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, які включають 11 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=tFCco3qRaRc&feature=share
Наші довбні не сприймають людей з високиим принципами.