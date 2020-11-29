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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Росія не погодиться провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, - РосЗМІ

Росія не погодиться провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, - РосЗМІ

Утримуваних на території ОРДЛО полонених до Нового року не відпустять. Росія чекає, щоб злочинців не переслідували в Україні згідно із законом.

Про це розповів РБК співрозмовник, близький до переговорного процесу з російської сторони, і підтвердив представник ОРДЛО, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що Україна закликала провести до кінця року черговий обмін утримуваними особами і подала документи на 11 осіб.

Однак Москва звинувачує Київ у гальмуванні процесу підготовки до нового обміну з Донбасом. "Українські зобов'язання припинити переслідування вже звільнених осіб не виконані. Процедури попередніх обмінів можна вважати завершеними", - заявив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов за підсумками зустрічі ТКГ у форматі відеоконференції 25 листопада. За його словами, це "створює непереборні перешкоди для нового обміну".

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"Без виконання Україною своїх зобов'язань ймовірність обміну до Нового року відсутня", - сказала РБК "глава робочої групи з обміну" ОРДЛО Ольга Кобцева, маючи на увазі процедуру зняття юридичних претензій з звільнених осіб. Скільки людей хотіли б повернути в ОРДЛО, не повідомляється.

"Швидко і якісно провести юридичне очищення не завжди виходить", - пояснює РБК співрозмовник, близький до Офісу Президента України Володимира Зеленського. "Наприклад, для когось потрібне рішення якогось районного суду, а там немає суддів, і він не збирається", - додав він.

РБК направив запит до Офісу Президента України.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що українська сторона в Тристоронній контактній групі подала списки на обмін утримуваними особами, які включають 11 осіб.

росія (65010) Донбас (22354) полонені (2259)


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Топ коментарі
+11
Зелень кацапы опять макнули головой в гуано,а зелень обтекает и оправдывается. Когда это позорище закончится?
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29.11.2020 01:25
+9
Забавная статья....... это кого нам на этот раз поменяют, что кацапы беспокоятся, что их тут привлекут у уголовной ответственности? Неужели в списках совсем уж отмороженные сепары, которых они сами и упаковали за беспредел?
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29.11.2020 01:41
+6
Когда мудрый нарід сцаной тряпкой шута горохового прогонит
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29.11.2020 01:42
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Зелень кацапы опять макнули головой в гуано,а зелень обтекает и оправдывается. Когда это позорище закончится?
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29.11.2020 01:25 Відповісти
Когда мудрый нарід сцаной тряпкой шута горохового прогонит
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29.11.2020 01:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tFCco3qRaRc&feature=share
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29.11.2020 02:18 Відповісти
Просто у Зели нет дежурногоЦемаха. И откуда ему взяться - если все операции украинской разведки прямо из кабинета Шута ФСБ сливают
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29.11.2020 10:39 Відповісти
Забавная статья....... это кого нам на этот раз поменяют, что кацапы беспокоятся, что их тут привлекут у уголовной ответственности? Неужели в списках совсем уж отмороженные сепары, которых они сами и упаковали за беспредел?
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29.11.2020 01:41 Відповісти
И не только я говорю , что Вам украинцам надо пригласить европейца в президенты .

https://www.youtube.com/watch?v=tFCco3qRaRc&feature=share
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29.11.2020 02:17 Відповісти
Вже запросили Уляну..
Наші довбні не сприймають людей з високиим принципами.
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29.11.2020 07:58 Відповісти
Зебил твой единственный пиар и хайп над освобождением пленных до конца года провалился, где ты пиарился устраивал шоу со сьемки камеры, с вертолетами, писаний в твиттер и фейсбук, мол посмотрите какой я молодец,при Порохе не отдавали а он договорился, как и закончить войну, ну что Зебил как ты на стадионе ехидничило нужно просто перестать стрелять перестали не дают в ответ а те ранят время от времени и убивают наших и посмотрика и все равно не хочет пуйло отдавать мир нашему вовке да ?далее договориться потом хотел посмотреть в глаза ботоксной крысе но тот не захотел видется сзеленым потом наш гидрант звонило унижало наше государство )(уйлу и просило встретится в норманд встрече но тот опять послал сказал пока не сделает как хотят кацапы ничего не выйдет
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29.11.2020 08:15 Відповісти
Гитлер успешно взял в плен под Минском и Белостоком в Белоруси 2 миллиона пленных дедываевалов всего за неделю боев ...,но Джугашвили советское быдло не менял..включая своего сына Якова...
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29.11.2020 08:15 Відповісти
ТАК АРЕСТУЙТЕ В КИЕВЕ ПАЧКУ ПРОПУТИНСКИХ !)
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29.11.2020 09:01 Відповісти
То что они хотели получить они получили, цемахов, беркутов, шпионов и террористов. Больше их эта тема не интересует, все логично. И только наши дегенераты никак не могут понять очевидных вещей, и все что то стонут, куда то войска отводят, видят где то мир , и прочее...
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29.11.2020 09:21 Відповісти

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29.11.2020 09:38 Відповісти
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29.11.2020 09:39 Відповісти
Зеля давно Путлеру в глазенки не глядел 😄
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29.11.2020 10:20 Відповісти
в зад пусть посмотрит, может что увидит...
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29.11.2020 10:39 Відповісти
Настал момент решить проблему Приднестровья. 👌
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29.11.2020 10:36 Відповісти
 
 