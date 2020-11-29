Найманці РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, українські воїни не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.
"Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.
Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.
Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.
Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.
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https://site.ua/markgordienko1968/32373-i-eto-nasha-vnutrennyaya-grajdanskaya-voyna/
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко
И это наша внутренняя «Гражданская война»
Просто про очевидное. Бреем Окамой.)
1. Россия проигрывает на всех фронтах.
Она мировой изгой и гопник, находящийся под международным судом за терроризм.
Её газ и нефть, из гибридного оружия превратилась в выброшенные в трубу миллиарды.
Северный поток закрыт.
Турецкий убыточен.
Катар и США отжимают долю рынка.
Турция показывает, что место РФ сидеть тихо и не рыпаться.
Россия 14 года и 2020 это абсолютно две большие разницы.
Она больной и раненый зверь и её надо дожимать и добивать.
2.Политика Криворожского Паяца на мир с Московским Улусом, это предательство не только Украины, а предательство Истории и Цивилизации.И просто глупость...
3.Ценность Украины на мировой геополитической карте это кластер « Украина враг России и готова с ней сражаться».
За это мы получим и деньги и кредиты и международную широкую поддержку.
А в случае распада и краха этого чудовища ещё и репарации и дивиденды.
4. Есть две Украины.
Страна воинов, добровольцев, волонтеров,гражданских активистов,политиков с потенциалом государственных деятелей и ответственного бизнеса ...
И тех «кому какая разница» и «договоримся на середине».
Первая это страна, которую можно уважать и гордиться и иметь дело, вторая это территория с биомассой, которую можно эксплуатировать , стричь и пускать под нож.
И это наша внутренняя «Гражданская война».
Якщо Україна не відповість, а ворожії дії будуть задокументовано, то керівники демократичних держав, маючи ці матеріали, зможуть приймати обгрунтоване рішення про подальші санкції, все більш болючі, руйнуючі плани Кремля.
Вести наступальні дії - це розв'язати руки Кремлю, і дати змогу утилізувати на громадянах України тисячі тон бомб, ракет і снарядів.
Нехєр тикати також прикладом Азербайджана. Вони готувалися 30 років. Крім того, їх ворог Вірменія має населення 3 мільйони осіб, це менше, ніж населення Києва. А ворог України Росія має понад 140 мільйонів населення і багато тисяч ядерних боєголовок. Перемагати такого ворога потрібно дуже виваженими, розумними, довготривалими гібридними способами, а не ТУПИМ бризканням слиною.