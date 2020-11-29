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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали, - штаб ООС

Найманці РФ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, наші воїни не постраждали, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ на Донбасі 9 разів відкривали вогонь по українських позиціях, українські воїни не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці в фейсбуці.

"Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Дві ворожі провокації із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - додали в штабі.

Також читайте: Кравчук про переговори ТКГ стосовно Донбасу: РФ постійно намагається просувати зустрічні умови, тому серйозних зрушень до миру немає

обстріл (28339) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Ну не позорьте, не опускайте свою армию ниже плинтуса. Ну нельзя так позорно сидеть терпилами. Ждать убьет не убьет.
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29.11.2020 09:26
+9
Украинские защитники на своей родной земле . рискуя своей жизнью должны , как зайцы в поле сидеть и покорно ждать смерти от террористов, которым покровительствует клоун , видящий "мир ", но кровавый
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29.11.2020 09:58
+7
Вчора 6, сьогодні 9. Рекорд, ля...
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29.11.2020 09:06
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Вчора 6, сьогодні 9. Рекорд, ля...
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29.11.2020 09:06 Відповісти
Украинские защитники на своей родной земле . рискуя своей жизнью должны , как зайцы в поле сидеть и покорно ждать смерти от террористов, которым покровительствует клоун , видящий "мир ", но кровавый
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29.11.2020 09:58 Відповісти
И молчок , за Азербайджан , как надо брать пример , и выгонять врага с территории Украины 😡
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29.11.2020 09:14 Відповісти
Миротворец-молчит?☺️
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29.11.2020 09:23 Відповісти
Ну не позорьте, не опускайте свою армию ниже плинтуса. Ну нельзя так позорно сидеть терпилами. Ждать убьет не убьет.
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29.11.2020 09:26 Відповісти
Лучше бы наши воины поддавались на провокации,а то совсем стрелять разучатся..
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29.11.2020 09:32 Відповісти
Теперь они стреляют друг в друга...
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29.11.2020 09:39 Відповісти
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29.11.2020 09:44 Відповісти
На жаль вчора один загиблий. Терещук, Макарівський рн. Київська обл. Вічна пам'ять.
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29.11.2020 10:00 Відповісти
Военные покорнозамалчивают , чтобы не подпортить нахальную брехню клоунады слуг рашистского мира про "найдовшче перемирие"?
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29.11.2020 10:38 Відповісти
наемники 9 раз обстрелами не нарушали "зеленое перемирье"
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29.11.2020 10:50 Відповісти
Гамнокамандующий, какое количество обстрелов должно быть? Какое количество допускается шоб наши войска не давали ответ?
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29.11.2020 10:54 Відповісти
Пане Алекс,бачу, що виникло бажання пiднятися у атаку .Але в Одесi на це можна почути гарне прислiвья:-Альоша, шя... Вiзьми на полутона нижче... Бо ВСУ у вiдповiдь шле добрячого прочухана сепарам. А що таке позицiйна вiйна, вважаю Вам вiдомо. Азери 30 рокiв готувалися до перемоги, то й нам потрiбен час, технiка та допомога друзiв
Покладаю надiю на Ваш здоровий глузд. До зустрiчi в ОРДЛО.
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29.11.2020 21:32 Відповісти
28 грузовиков "Гумконвоя" из рашки прибыли и уже разгрузили
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29.11.2020 11:01 Відповісти
Когда ружье весит на Стенке , - Оно когда то Выстрелит.Но тогда будут Бежать , - Не догнать.
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29.11.2020 11:07 Відповісти
Из всех врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом… Ш/ Руставели.
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29.11.2020 11:20 Відповісти
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29.11.2020 11:55 Відповісти
Перемирие от терористов фантанирует
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29.11.2020 11:56 Відповісти
Украиназ Задавила-бы лугандонию буквально за 2 дня. если-бы не кацапия И эта война Кацапии с Украиной НА ДОЛГИЕ ГОДЫ. если цацапия сама за это время не завалится в мусор 😆
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29.11.2020 16:59 Відповісти
«Набагато легше виграти війну, а ніж мир».© Жорж Клемансо
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29.11.2020 17:10 Відповісти
При янєлоху не багато новин про "вогнем у відповідь знищено .... окупантів та ..... техніки" . ЯНєЛОХмінє42 зрадник - зеля-ПНХ!
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29.11.2020 17:50 Відповісти
А що ,джевеліном не можна було хєранути? Сотні тисяч "бакінських зелених" пускати по фанерних цілях на навчаннях,то крутізна?)
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29.11.2020 18:52 Відповісти
Ще турецькі безпілотники запустіть на навчаннях в якості камікадзе. Ідіоти тратять наші гроші і ще й піаряться на цьому.😠
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29.11.2020 18:55 Відповісти

https://site.ua/markgordienko1968/32373-i-eto-nasha-vnutrennyaya-grajdanskaya-voyna/
https://site.ua/markgordienko1968/ Марк Гордиенко

И это наша внутренняя «Гражданская война»

Просто про очевидное. Бреем Окамой.)

1. Россия проигрывает на всех фронтах.
Она мировой изгой и гопник, находящийся под международным судом за терроризм.
Её газ и нефть, из гибридного оружия превратилась в выброшенные в трубу миллиарды.
Северный поток закрыт.
Турецкий убыточен.
Катар и США отжимают долю рынка.
Турция показывает, что место РФ сидеть тихо и не рыпаться.
Россия 14 года и 2020 это абсолютно две большие разницы.
Она больной и раненый зверь и её надо дожимать и добивать.
2.Политика Криворожского Паяца на мир с Московским Улусом, это предательство не только Украины, а предательство Истории и Цивилизации.И просто глупость...
3.Ценность Украины на мировой геополитической карте это кластер « Украина враг России и готова с ней сражаться».
За это мы получим и деньги и кредиты и международную широкую поддержку.
А в случае распада и краха этого чудовища ещё и репарации и дивиденды.
4. Есть две Украины.
Страна воинов, добровольцев, волонтеров,гражданских активистов,политиков с потенциалом государственных деятелей и ответственного бизнеса ...
И тех «кому какая разница» и «договоримся на середине».
Первая это страна, которую можно уважать и гордиться и иметь дело, вторая это территория с биомассой, которую можно эксплуатировать , стричь и пускать под нож.
И это наша внутренняя «Гражданская война».
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29.11.2020 19:06 Відповісти
Якщо Україна відповість саме зараз - ворог втратить кілька покидьків. Всього-навсього. І баби нарожают іщьо.
Якщо Україна не відповість, а ворожії дії будуть задокументовано, то керівники демократичних держав, маючи ці матеріали, зможуть приймати обгрунтоване рішення про подальші санкції, все більш болючі, руйнуючі плани Кремля.
Вести наступальні дії - це розв'язати руки Кремлю, і дати змогу утилізувати на громадянах України тисячі тон бомб, ракет і снарядів.
Нехєр тикати також прикладом Азербайджана. Вони готувалися 30 років. Крім того, їх ворог Вірменія має населення 3 мільйони осіб, це менше, ніж населення Києва. А ворог України Росія має понад 140 мільйонів населення і багато тисяч ядерних боєголовок. Перемагати такого ворога потрібно дуже виваженими, розумними, довготривалими гібридними способами, а не ТУПИМ бризканням слиною.
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29.11.2020 20:44 Відповісти
"Громадянська вiйна", на жаль, йде на Цензорi! Вiйна проти свого уряду, Ради та здорового глузду. Йде на грошi олiгархiв, насамперед славетного гетмана, Та без усякого втручання беззубого ОП i самого Володимира Александровича,якому все до одного мiсця." Астановитесь",- як вчить нас пан прохфесор Януковощ.
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29.11.2020 21:57 Відповісти
А тебе, пан Роман, нравятся во время войны клоуны и парихмахеры тобой руководящие из Киева ? Не смеши, бла свои тапочки.
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29.11.2020 23:00 Відповісти
Самое главное у путинских клоунов "нистрилять" когда тебя на войне убивают а суки, которые приказывают "нистрилять" в твоего убийцу сидят в это время на госсударственных дачах за госсударственный счет. жрут халявное шампанское и йух они ложили на уже больше 6 лет воюющую с кацапами страну Украину.
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29.11.2020 22:54 Відповісти
 
 