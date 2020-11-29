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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 120 хворих, зафіксували 12 978 нових випадків інфікування, видужали 4 243 людини, - Степанов

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 хворих, зафіксували 12 978 нових випадків інфікування, видужали 4 243 людини, - Степанов

Станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 243 осіб, померло 120 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці в неділю вранці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 1561 особу, летальних випадків - 120, одужали - 4243 людини", - написав Степанов.

На день раніше, 28 листопада в Україні був зафіксований новий рекорд 16 294 нові випадки інфікування коронавірусом; 27 листопада був також рекорд в 16 218 нових випадків, 26 листопада також був рекорд - 15 331 хворих, 25 листопада - 13 882 нові випадки захворювання.

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Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 722 679 осіб, 12 213 осіб - померли від COVID-19, одужали 339 378 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

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карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
якщо чесно фігня дизайна сайта я бачу видаляєте то хто має таку думку треба поважати і мати думку ваших читачів получився вінігрет все до купи а ля обозреватель
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29.11.2020 09:26
+7
Sir Lawrence@sir_T_Lawrence



Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара. Иное дело Зеленский. Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души!
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29.11.2020 09:25
+7
Коронобесие продлится сто веков....,а потом придет Тальков и смпоет опять про страну не дураков...
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29.11.2020 09:26
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Блин и это во времена пандемии... Вспоминается история как медиа-жлобы фиксанули спутники по тарелке, шо каналы терь хрен на шару посмотришь. Вспоминается как ринат бандитыч поджал футбольные матчи под себя, курва, а раньше он любил бомбас... Да я лучше бабке милостыню дам, чем заплачу бандитычу за просмотр футбола!!!
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29.11.2020 09:24 Відповісти
Зато кацовские каналы на тарелке остались и пенсы сразу превратились в ватанов.
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29.11.2020 13:05 Відповісти
якщо чесно фігня дизайна сайта я бачу видаляєте то хто має таку думку треба поважати і мати думку ваших читачів получився вінігрет все до купи а ля обозреватель
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29.11.2020 09:26 Відповісти
изменения связаны скорее с оптимизацией сайта. оптимизация - больше бабла, но зачем менять дизайн не понятно... заплатите на 100 гривен больше и вам программист проведет нормальный аудит и скажет как поборть косяки, но видимо нет...
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29.11.2020 09:31 Відповісти
на корреспондет токо не переходите, да и там сразу банят даже пост не успеешь написать)))
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29.11.2020 09:33 Відповісти
Sir Lawrence@sir_T_Lawrence



Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара. Иное дело Зеленский. Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души!
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29.11.2020 09:25 Відповісти
Коронобесие продлится сто веков....,а потом придет Тальков и смпоет опять про страну не дураков...
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29.11.2020 09:26 Відповісти
Годный коммент, только Талькова терь прийдется клонировать шобы он пришел
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29.11.2020 09:38 Відповісти
и потом опять на сто веков...
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29.11.2020 09:51 Відповісти
Дизайн сайту феее, поверніть стару версію!!!!
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29.11.2020 09:32 Відповісти
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 722 679 человек, 12 213 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 339 378 человек.
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29.11.2020 09:45 Відповісти
А про херовый дизайн сайта уже писали в коментах?
Лично мне понраилось, что теперь в пк версии, можно с телефона редактировать текст.
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29.11.2020 09:45 Відповісти
Ну и с бэкендом, видно, что поработали. Хотя, не исклчено, что отгрузка комента ускорилась по причине отсутствия рекламы
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29.11.2020 09:48 Відповісти
Последний сайт споганили
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29.11.2020 10:00 Відповісти
Заболевших меньше, чем вчера, это хорошо, может, удастся избежать локдауна. Вот, что важно. А тут идёт батл недовольных новым дизайном. Организуйте себе своё издание и не делайте там, что хотите. Мы здесь все гости. Может, вам ещё яныка вернуть?
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29.11.2020 10:14 Відповісти
Если учесть , что в пятницу протестировали 73 тыс, а вчера 49 тыс, особых улучшений нет.
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29.11.2020 10:33 Відповісти
Тестируют же у нас не просто так , а по потребности, так сказать. Уменьшение количества обратившихся тоже имеет значение. Надеюсь, что это 'плато' .
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29.11.2020 10:41 Відповісти
Дада, и на маски тоже надейтесь. А по итогу в четверг встречайте 17, а в пятницу - 18 тыщщ.
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29.11.2020 10:54 Відповісти
Маски снижают риски, поэтому они нужны и важны. Презервативы тоже на 100% не защищают от опасных болезней, тк молекулы ,а, вернее, паразитические комплексы вирусов намного меньше по размеру молекулы латекса , и, собственно , они могут пролетать через эти дыры , как фанера над известной европейской столицей. Но презервативы снизили масштабы распространения спида и других особо опасных болезней, передающихся через секс.
Другого нет способа на сегодня, кроме масок. Это самый оптимальный на сегодняшний день путь избежать прямого попадания вируса на ваши слизистые. И самый недорогой. Вирус не имеет ног. Он переносится кашлем , чиханием и тд. Если бы в Украине все надели маски, то мы бы избежали локдауна 100%. И закрыть школы нужно после пятого класса. Т
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29.11.2020 14:33 Відповісти
Таничка, похоже познания в презервативах у Вас одного уровня с познаниями ковида , не ваше это науки ))
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29.11.2020 16:51 Відповісти
Я и не претендую , но общие знания должны быть у каждого нормаль6ого человека
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29.11.2020 20:26 Відповісти
Просто не всех обратившихся посылают на тесты, и не все могут позволить себе платные. Семейный врач сказал, что сейчас тестируют только при высокой температуре, подозрении на пневмонию и тяжелых. При явных симтомах и температуре, в пределах 37.5, не делают. Среди родственников трое, и знакомых человек пять, уже с этим столкнулись.
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29.11.2020 11:10 Відповісти
Это не плато а выходной.
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29.11.2020 13:08 Відповісти
Панi Тетяна! Хочу подякувати за Ваш пост, бо дуже важливо вчасно сказати, що мабуть завдяки також локдауну на вихiднi вдалось значно зменшити кiлькiсть захворювань.
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29.11.2020 14:57 Відповісти
Аппарат ивл ,если до него дошло положение больного редко спасает .Что бы в таком состоянии организм насыщался кислородом ,мешает слизь в виде плёнки на лёгких .И качай кислород, или не качай -толку ноль .Но есть выход -чтобы частично убрать слизь люди уже придумали ,-нужно намочить спиртом ткань ,или через ингалятор и дышать по 5 -10 минут парами спирта .И всё ! Человек сможет насытить кровь кислородом.Так как пары спирта растворяют слизь , так же как ацетон пенопласт .Это придумал не я ,но есть ролик в ютубе .
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29.11.2020 10:46 Відповісти
Интревью Тодурова ( месячной давности) - ЦИФРЫ статистики заболеваемости занижены в 3-5 раз

https://youtu.be/87dCWBwQiNM
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29.11.2020 10:48 Відповісти
https://youtu.be/87dCWBwQiNM
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29.11.2020 11:15 Відповісти
Согласен с людьми - нелестно отзывающихся о новом дизайне сайта... Было что-то своё аутентичное... Стало среднее между - "Корреспондент" и "Обозреватель"..(((
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29.11.2020 11:15 Відповісти
Почему у нас число больных с серьёзными формами уже пятый день 177?
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29.11.2020 12:38 Відповісти
Оскільки розумово-недоумкувати Степанов нічого не запроваджує аби зупинити грип КОВІД-19 і повиліковувати людей, він має нести особисту відповідальність за смерть кожного хворого, який помер від цього грипу. Я гадаю, вже як мінімум на два довічних терміни він напрацював.
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29.11.2020 16:15 Відповісти
А скоро настает всеобщее чипирование - с весны начнут вас всех чипировать и в стойло нахй
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29.11.2020 16:26 Відповісти
ценгзор втратив своє обличчя
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29.11.2020 17:25 Відповісти
Все балаболам и скептикам шведского подхода. Шведская экономика отросла за III квартал на почти 5%, по прогнозам в 4 кв отрастет на еще 3-4%. 100пудов окажетсо ВВП по итогу года вырастет вот будет зашквар
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29.11.2020 19:13 Відповісти
Брехня собача. У меня за месяц(!) вымерла вся семья у друга, 4 человека. Написали троим-воспаление легких, только одной-ковид.
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29.11.2020 20:20 Відповісти
Говнодизайн!!!
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29.11.2020 22:36 Відповісти
Бутусов верни все обратно !!!
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30.11.2020 07:39 Відповісти
 
 