В Україні за добу від COVID-19 померли 120 хворих, зафіксували 12 978 нових випадків інфікування, видужали 4 243 людини, - Степанов
Станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 243 осіб, померло 120 пацієнтів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці в неділю вранці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 1561 особу, летальних випадків - 120, одужали - 4243 людини", - написав Степанов.
На день раніше, 28 листопада в Україні був зафіксований новий рекорд 16 294 нові випадки інфікування коронавірусом; 27 листопада був також рекорд в 16 218 нових випадків, 26 листопада також був рекорд - 15 331 хворих, 25 листопада - 13 882 нові випадки захворювання.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 722 679 осіб, 12 213 осіб - померли від COVID-19, одужали 339 378 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
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Говорят, Порошенко покупает концентраторы для пиара. Иное дело Зеленский. Он ссыт в глаза от чистого сердца, от души!
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Лично мне понраилось, что теперь в пк версии, можно с телефона редактировать текст.
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https://youtu.be/87dCWBwQiNM