ОБСЄ помітила потяги з порожніми вагонами для вугілля біля кордону з Росією на Донбасі

У четвер, 26 листопада, безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував три поїзди на тимчасово окупованій території Донбасу біля кордону з Російською Федерацією. Зокрема був помічений здвоєний дизельний локомотив і 50 порожніх вагонів для вугілля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті СММ.

О 21:43 приблизно за 2,5 км на північний захід від н. п. Квашине і орієнтовно за 10 км на північний захід від кордону з РФ цей БПЛА виявив потяг у складі здвоєного дизельного локомотива і 50 порожніх вагонів для вугілля, який рухався на північний захід у напрямку від кордону.

О 21:44 цей поїзд проїхав повз інший локомотив (для перевезення поїздів, якими транспортують вугілля) без вагонів, що рухався на південний схід в напрямку кордону з Росією.

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Згідно з Місією, перший поїзд продовжив рух на північний захід, поки о 22:22 зупинився на залізничній станції в окупованому Іловайську.

"О 23:51 приблизно за 8,5 км на східно-південний схід від н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) цей БПЛА виявив потяг (за оцінкою, у складі дизельного локомотива та невстановленої кількості вагонів), який рухався на південний схід у напрямку кордону та виїхав за межі України о 00:01 27 листопада", - йдеться в звіті.

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