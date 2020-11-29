Другий тур виборів мера відбувається у Чернівцях: виборчі дільниці відкрилися вчасно, порушень поки немає

Сьогодні в неділю, 29 листопада, в Чернівцях відбувається другий тур місцевих виборів. Жителі обласного центру обиратимуть мера міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

До другого туру пройшли Роман Клічук (висунутий місцевою організацією політичної партії "Єдина альтернатива") і Віталій Михайлішин (висунутий місцевою організацією політичної партії "Команда Михайлішина").

У першому турі голосування 25 жовтня Клічук набрав 27,29% голосів виборців, які брали участь в голосуванні, Віталій Михайлішин - 21,33%.

У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

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Як повідомляє Департамент комунікації поліції Чернівців, станом на 8 ранку всі 112 виборчих дільниць відкрилися вчасно і без порушень.

"Публічну безпеку і порядок на виборчих дільницях забезпечують майже 250 правоохоронців, які стежать, щоб вибори відбулися прозоро і згідно з чинним законодавством", - додали в поліції.

Правоохоронці додали, що зараз надзвичайних подій і правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, не зафіксовано.

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