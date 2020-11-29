Два пацієнти на ШВЛ померли через відсутність електрики в лікарні на Львівщині, - поліція
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні на Львівщині, які перебували в реанімації на апаратах штучної вентиляції легенів.
Як передає Цензор.НЕТ, про те йдеться в повідомленні Департаменту комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.
Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців, у віці 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність.
Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було. За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.
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Проблема не в наличии или отсутствии в клиниках ИБП, проблема в том, что все Облэнерго находятся в руках олигархов, которые не вкладывают практических ничего в свои энергосети, нагрузка на которые с каждым годом только возрастает. В СССР все больницы были оформлены по первому классу энергопотребления. Сейчас в лучшем случае по второму. Я не говорю за все, я знаю что есть исключения, но для большинства это именно так. Это сделано умышленно, т.к. облэнерго не может гарантировать непрерывную подачу электроэнергии на прогнивших кабелях и ржавом советском хламе. Юридически, они имеют право длительно отключать больницы от энергоснабжения, другое дело, что понимая всю серьезность последствий они этого стараются не делать... пока не случается закономерная авария, которая приводит к последствиям в этой новости...
Разруха в головах началась за долго до того, как 73% сделали свой сознательный выбор.
Що не бло перевірено генератори(їх було цілих два) але їх не перевірили.Тобто Несправні.
а що електрик? -йому не було вказівки.
- Не, в "скорую" залили чтобы поциентов этих привезти.
- А почему топливо в "скорой" закончилось?
- Мыши выпили.....
правда на Западе вроде так не делают, так что х.з.
а то шо в больнице скорей заразят чем вылечат, и так понятно.
То они еще сами дышат хотя бы. Наверное за отд. оплату, желающим принесут баллон, или какую-то емкость с кислородом, а без оплаты - "дышите вшестером по очереди, жлобы"((
Брату выздоровления скорейшего!
Такі?
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?
сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни
рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)
https://youtu.be/87dCWBwQiNM
Бідність країни -наслідок важкого "совкового" минулого....
Коли народ вибирає популістів "за красотою ї..ала"...
А де суспільні контролюючі органи? Де націоналісти? Та хто де. Хто Карпати дорубує, хто за Пецика Чоколядного в Києві за пайку горло дере.