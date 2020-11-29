Два пацієнти на ШВЛ померли через відсутність електрики в лікарні на Львівщині, - поліція

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні на Львівщині, які перебували в реанімації на апаратах штучної вентиляції легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про те йдеться в повідомленні Департаменту комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців, у віці 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність.

Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було. За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

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