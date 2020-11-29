УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7538 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 632 40

Два пацієнти на ШВЛ померли через відсутність електрики в лікарні на Львівщині, - поліція

Два пацієнти на ШВЛ померли через відсутність електрики в лікарні на Львівщині, - поліція

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів Жовківської районної лікарні на Львівщині, які перебували в реанімації на апаратах штучної вентиляції легенів.

Як передає Цензор.НЕТ, про те йдеться  в повідомленні Департаменту комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

Проведеною перевіркою встановлено, що 27 листопада в період від 17.50 до 19.10 було відсутнє електропостачання у Жовківській районній лікарні. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє місцевих мешканців, у віці 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті - дихальна недостатність.

Також правоохоронці встановили, що у лікарні наявні два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Проте їх задіяно не було. За фактом слідчі Жовківського відділення поліції за процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років.
Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 120 хворих, зафіксували 12 978 нових випадків інфікування, видужали 4 243 людини, - Степанов

\

лікарня (1358) карантин (18172) Нацполіція (15142) смерть (6743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2422)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
какое по неосторожности и халатность?! УМЫСЕЛ НА УБИЙСТВО 100% иметь 2 генератора, и иметь Правила и Протокол действия, и вообще то эти генераторы обязаны за 10-15 секунд подключаться автоматически при отключении света стационарного...
показати весь коментар
29.11.2020 11:22
+13
Потому что необразованных дебилов сейчас во власти большинство
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?

сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни

рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)

https://youtu.be/87dCWBwQiNM
показати весь коментар
29.11.2020 11:41
+8
швидш за все генератори там були або тільки на папері або несправні.
показати весь коментар
29.11.2020 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какое по неосторожности и халатность?! УМЫСЕЛ НА УБИЙСТВО 100% иметь 2 генератора, и иметь Правила и Протокол действия, и вообще то эти генераторы обязаны за 10-15 секунд подключаться автоматически при отключении света стационарного...
показати весь коментар
29.11.2020 11:22 Відповісти
швидш за все генератори там були або тільки на папері або несправні.
показати весь коментар
29.11.2020 11:27 Відповісти
И каждый месяц списывали бензин на ,,ежедневную проверку,, работы бензоагрегата.
показати весь коментар
29.11.2020 11:32 Відповісти
Тонами, ці генератори такі ненажерливі !!)))
показати весь коментар
29.11.2020 11:37 Відповісти
Дело в том, что как правило, это еще советские генераторы на базе двигателя от ГАЗ-66. Они огромного размера, потребляют много топлива, имеют низкий КПД и ни в какое сравнение не идут с современными зарубежными аналогами. В 90е их раздали по больницам страны, но почти никто их не устанавливал из-за серьезных проблем с финансированием. А в спокойные 2000е электроэнергию часто уже не отключали, генераторы морально устарели и ставить их не было никакого смысла. Только тратить внебюджетные деньги, которые и без того есть куда потратить, т.к. целевых статей на техническое обеспечение и обслуживание как не было так и нет. Генераторам нужно отдельное помещение и инженер-оператор, я уже не говорю о стоимости проектных работ по их установке.
Проблема не в наличии или отсутствии в клиниках ИБП, проблема в том, что все Облэнерго находятся в руках олигархов, которые не вкладывают практических ничего в свои энергосети, нагрузка на которые с каждым годом только возрастает. В СССР все больницы были оформлены по первому классу энергопотребления. Сейчас в лучшем случае по второму. Я не говорю за все, я знаю что есть исключения, но для большинства это именно так. Это сделано умышленно, т.к. облэнерго не может гарантировать непрерывную подачу электроэнергии на прогнивших кабелях и ржавом советском хламе. Юридически, они имеют право длительно отключать больницы от энергоснабжения, другое дело, что понимая всю серьезность последствий они этого стараются не делать... пока не случается закономерная авария, которая приводит к последствиям в этой новости...
Разруха в головах началась за долго до того, как 73% сделали свой сознательный выбор.
показати весь коментар
29.11.2020 12:23 Відповісти
Винен Головний лікар

Що не бло перевірено генератори(їх було цілих два) але їх не перевірили.Тобто Несправні.
а що електрик? -йому не було вказівки.
показати весь коментар
29.11.2020 12:43 Відповісти
- Где топливо от генераторов, украли?
- Не, в "скорую" залили чтобы поциентов этих привезти.
- А почему топливо в "скорой" закончилось?
- Мыши выпили.....
показати весь коментар
29.11.2020 11:24 Відповісти
катимся в трызду. у брата ковид. лежит в больнице. палата на 6 человек. дышат по очереди по 20 минут чисто чтобы поднять сатурацию до 95%
показати весь коментар
29.11.2020 11:29 Відповісти
тут давали скрин Фейсбука за апрель - доктор или кто там, высрал что вирус поражает "тоньше" чем ОРВИ, т.е. иммунитет не видит, но! но эта, сатурация падает и нету одышки, а органы "голодают", т.е. надо было на каждом углу ставить пункт измерения к-рода получается, у кого низкий - тестировать.
правда на Западе вроде так не делают, так что х.з.
а то шо в больнице скорей заразят чем вылечат, и так понятно.

То они еще сами дышат хотя бы. Наверное за отд. оплату, желающим принесут баллон, или какую-то емкость с кислородом, а без оплаты - "дышите вшестером по очереди, жлобы"((
показати весь коментар
29.11.2020 11:34 Відповісти
Какой город и больница?

Брату выздоровления скорейшего!
показати весь коментар
29.11.2020 12:04 Відповісти
Николаев. В инфекционке места небыло при госпитализации. положили в ту которая стала ковидной после заполнения инфекционки областной
показати весь коментар
29.11.2020 12:06 Відповісти
Выздоравления брату.
показати весь коментар
29.11.2020 12:28 Відповісти
Швидкого одужання брату.
показати весь коментар
29.11.2020 16:03 Відповісти
що відбувається в цій країні....
показати весь коментар
29.11.2020 11:25 Відповісти
раніше петя сцяв у всіх під'їздах, а зараз зєля..
показати весь коментар
29.11.2020 11:56 Відповісти
зараз теж петя, - не плутайся
показати весь коментар
29.11.2020 11:59 Відповісти
нє нє, він зараз викриває нагле ссання зєлі..
показати весь коментар
29.11.2020 12:03 Відповісти
Хаос космических масштабов. Посадили страну на "чертовое колесо", раскрутили и неизвестно, когда оно остановится...
показати весь коментар
29.11.2020 12:09 Відповісти
Лікарня повинна мати як мінімум 2 джерела живлення плюс генератори. Капут завхозу...
показати весь коментар
29.11.2020 11:27 Відповісти
Главврач посадил дворника больницы крутить динамо машину. А через бухгалтерию провёл закупку двух газогенераторов по 350 тыс. грн. 😆😆😆
показати весь коментар
29.11.2020 11:39 Відповісти
Просто жах..
показати весь коментар
29.11.2020 11:29 Відповісти
І не розкрита тема - чому не було світла? Які такі миші нарулили енергетикою що почалися відключення лікарень.
показати весь коментар
29.11.2020 11:29 Відповісти


Такі?
показати весь коментар
29.11.2020 11:45 Відповісти
Где деньги Зин( Зель) , на Ковид???!!! Хотя бы на газогенератор на дровах😡😡😡
показати весь коментар
29.11.2020 11:30 Відповісти
Синютка рулит по спражньому!!.
показати весь коментар
29.11.2020 11:32 Відповісти
Козицький Максим Зіновійович.
показати весь коментар
29.11.2020 13:28 Відповісти
Потому что необразованных дебилов сейчас во власти большинство
С августа пишу про оборудование в больницах Словакии - хоть бы кто-то поехал из власти и посмотрел больницы .- мобильные рентгены
- кислород к каждой койке
- аппараты индивидуальные подачи кислорода
- ВСЕ меры защиты для врачей
ВОТ КУДА УШЛИ 30 млрд гривен из ковидного фонда ?

сегодня плата за ИДИОТИЗМ - это человеческие жизни

рекомендую интревью Тодурова ( хотя я не сторонница его бардака в клинике сердца)

https://youtu.be/87dCWBwQiNM
показати весь коментар
29.11.2020 11:41 Відповісти
владі завжди було байдуже життя пересічних..пам'ятаєте як у 2014 з'ясували, що немає армії..? саме так у 2020 з подивом з'ясували, що немає медицини..і ба більше..немає управлінців, що дбають не про схематози, а дійсно про якийсь розвиток..
показати весь коментар
29.11.2020 12:02 Відповісти
бідність медицини і не тільки- наслідок бідності країни....

Бідність країни -наслідок важкого "совкового" минулого....

Коли народ вибирає популістів "за красотою ї..ала"...
показати весь коментар
29.11.2020 13:07 Відповісти
Полякам и чехам советское прошлое не мешает.может менталитет украинцев мешает?
показати весь коментар
29.11.2020 22:14 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 12:43 Відповісти
Тупо просто нету .....АВРа. И толкового электрика.....хотя бы с одной отверткой.
показати весь коментар
29.11.2020 15:24 Відповісти
Все в Польше
показати весь коментар
29.11.2020 22:12 Відповісти
И это опорная больница, и полгода было на подготовку.
показати весь коментар
29.11.2020 16:10 Відповісти
Цієї ШВЛ потрібно уникати будь якими шляхами...Досвід показує,що там майже стовідсоткова смертність...
показати весь коментар
29.11.2020 16:53 Відповісти
Не мели лютих дурниць. На штучну вентиляцію легень підключають тих, хто не в стані дихати самостійно. Вони без ШВЛ проживуть кілька хвилин.
показати весь коментар
29.11.2020 19:15 Відповісти
Несколько литров бензина оказались важнее, чем жизнь двух человек. Вот так и живем. До Европы Украине идти еще очень много лет, а то и несколько поколений.
показати весь коментар
29.11.2020 17:59 Відповісти
Жовква.
А де суспільні контролюючі органи? Де націоналісти? Та хто де. Хто Карпати дорубує, хто за Пецика Чоколядного в Києві за пайку горло дере.
показати весь коментар
29.11.2020 19:13 Відповісти
 
 