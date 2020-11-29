Члени виборчкому в Чернівцях розписалися в порожніх бланках протоколів, - поліція

Станом на 11:00 неділі, 29 листопада, в поліцію Чернівецькії області надійшло одне повідомлення про порушення виборчого законодавства під час проведення другого туру виборів Чернівецького міського голови.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Чернівецької області.

Сьогодні, 29 листопада, на спецлінію "102" звернувся спостерігач Громадянської мережі ОПОРА та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців.

Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення.

Наразі слідчі вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

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