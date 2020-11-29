Члени виборчкому в Чернівцях розписалися в порожніх бланках протоколів, - поліція
Станом на 11:00 неділі, 29 листопада, в поліцію Чернівецькії області надійшло одне повідомлення про порушення виборчого законодавства під час проведення другого туру виборів Чернівецького міського голови.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Чернівецької області.
Сьогодні, 29 листопада, на спецлінію "102" звернувся спостерігач Громадянської мережі ОПОРА та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців.
Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення.
Наразі слідчі вирішують питання внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.
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Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
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Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
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А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
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По приколу, мой друг, по приколу…
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Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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Але підписання пустих бланків НЕ Є ані фальсифікацією, ані підробкою. Хоча й може зробити можливими такі дії.
Це безвідносно до паскудності самого факту підписання порожніх бланків до встановлення результатів.
( КСУ )
Наголошується, що під час першого туру місцевих виборах 25 жовтня по Україні на цей час явка склала 27% при похибці 0,85%.