Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1740 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1740), Одеській (1280) і Дніпропетровській (1164) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 740 осіб, що є рекордним показником від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 69 018 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 279 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 22 755 пацієнтів.

Станом на 29 листопада кількість активних хворих Києві становить 44 984 осіб.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 28 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих склав 1739 осіб.

У трійку лідерів щодо добової захворюваності коронавірусом також потрапили Одеська та Дніпропетровська області.

Так, в Одеській області коронавірусом захворіли 1280 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 44 131 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 567 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 9 047 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 34 517 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус склав 1 164 людини. Загальна кількість інфікованих - 17 264. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 872 людини. Від початку епідемії одужали 17 264 пацієнти. Кількість активних хворих в Дніпропетровській області - 19 515.

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