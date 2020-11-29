Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1740 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1740), Одеській (1280) і Дніпропетровській (1164) областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 29 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 740 осіб, що є рекордним показником від початку пандемії.
Загальна кількість інфікованих становить 69 018 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 279 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 22 755 пацієнтів.
Станом на 29 листопада кількість активних хворих Києві становить 44 984 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 28 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих склав 1739 осіб.
У трійку лідерів щодо добової захворюваності коронавірусом також потрапили Одеська та Дніпропетровська області.
Так, в Одеській області коронавірусом захворіли 1280 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 44 131 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 567 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 9 047 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 34 517 осіб.
У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус склав 1 164 людини. Загальна кількість інфікованих - 17 264. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 872 людини. Від початку епідемії одужали 17 264 пацієнти. Кількість активних хворих в Дніпропетровській області - 19 515.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
имитируютосуществляют принятие управленческих решений.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1851402481691563
Сами же данные Минздрава позволяют судить об этом. "Радует" только то, что есть вообще хоть какие то данные ... в отличие от соседей с севера и северо-востока.
вот смотрите, у меня симптомы короны появились 12 ноября, на 14 ноября врач меня записала на анализ на ковид,( и то настаивал, семейный врач отговаривала, зачем оно тебе, у тебя обычный бронхит, а обоняние и вкус - то от простуды и заложенности носа) результат получен при выписке 27 ноября - позитивный и подтвержден частным анализом от 14 ноября частным. Не знаю как там Степанов говорит о полном излечении - меня с кашлем и положительным тестом выписали и никто повторный при выписке на ковид не делал, как и не делали ни анализ крови, ни флюорографии