УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7702 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 105 6

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1740 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1740 нових випадків. Серед лідерів - Одеська і Дніпропетровська області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві (1740), Одеській (1280) і Дніпропетровській (1164) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 29 листопада в Києві на коронавірус захворіло 1 740 осіб, що є рекордним показником від початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих становить 69 018 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 279 осіб, за минулу добу - 11. Від початку епідемії одужали 22 755 пацієнтів.

Станом на 29 листопада кількість активних хворих Києві становить 44 984 осіб.

Також читайте: Два пацієнти на ШВЛ померли через відсутність електрики в лікарні на Львівщині, - поліція

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 28 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих склав 1739 осіб.

У трійку лідерів щодо добової захворюваності коронавірусом також потрапили Одеська та Дніпропетровська області.

Так, в Одеській області коронавірусом захворіли 1280 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 44 131 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 567 осіб, за минулу добу - 12. Від початку епідемії одужали 9 047 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 34 517 осіб.

У Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус склав 1 164 людини. Загальна кількість інфікованих - 17 264. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 872 людини.  Від початку епідемії одужали 17 264 пацієнти. Кількість активних хворих в Дніпропетровській області - 19 515.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 120 хворих, зафіксували 12 978 нових випадків інфікування, видужали 4 243 людини, - Степанов

карантин (18172) Київ (19436) Одеська область (3190) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3700)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Официальная статистика за сегодня говорит о ситуации не на сегодня - но на ее основе имитируют осуществляют принятие управленческих решений.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1851402481691563
Сами же данные Минздрава позволяют судить об этом. "Радует" только то, что есть вообще хоть какие то данные ... в отличие от соседей с севера и северо-востока.
показати весь коментар
29.11.2020 12:18 Відповісти
кстати да, относительно статистики..

вот смотрите, у меня симптомы короны появились 12 ноября, на 14 ноября врач меня записала на анализ на ковид,( и то настаивал, семейный врач отговаривала, зачем оно тебе, у тебя обычный бронхит, а обоняние и вкус - то от простуды и заложенности носа) результат получен при выписке 27 ноября - позитивный и подтвержден частным анализом от 14 ноября частным. Не знаю как там Степанов говорит о полном излечении - меня с кашлем и положительным тестом выписали и никто повторный при выписке на ковид не делал, как и не делали ни анализ крови, ни флюорографии
показати весь коментар
29.11.2020 12:42 Відповісти
А шо-ж вы писать будете когда все переболеют, ну как в Бразилии например.
показати весь коментар
29.11.2020 12:24 Відповісти
В Бразилии около 3% населения суммарно переболевшие+болеющие.
показати весь коментар
29.11.2020 13:05 Відповісти
Публикуйте показатель "на тыс населения", а не области, которые в первую тройку по населению входят. Это ж ни о чем показатель.
показати весь коментар
29.11.2020 14:45 Відповісти
 
 