В окуповані терористами "ДНР" райони Донбасу в "путінському конвої" замість обіцяної вакцини від коронавірусу привезли вакцину від грипу

На підконтрольну терористам "ДНР" територію Донбасу з Росії прибув так званий гумконвой, який очікували ще до 01.11.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на u-news, про це повідомляє Telegram-канал Вільнодумець, що пише про події на окупованих територіях.

Так, за інформацією від представників "МОЗ ДНР" в гумконвої з Росії, замість обіцяної вакцини від коронавірусу "Супутник V", яку на повну анонсували ватажки "ДНР", прийшла вакцина від сезонного грипу.

У зв'язку з останніми результатами тестування цієї вакцини в 1 АК, в "МОЗ ДНР" це сприйняли більше з радістю, ніж з прикрістю, бо насамперед планувалася вакцинація медперсоналу.

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За словами одного з працівників "МОЗ ДНР", причина непостачання вакцини від коронавірусу банально проста: зараз в Росії немає достатньої кількості потужностей для виробництва вакцини "Супутник V" навіть для внутрішніх потреб.

Але це вже підтвердив і сам Путін, який просив президента Франції допомогти у виробництві російської вакцини на потужностях французьких виробників.

Тобто, якби навіть теоретично припустити, що вакцина "Супутник V" ефективна і українська влада вирішила б її закупити, то найцікавіше, Росія не змогла б її поставити в потрібних обсягах.

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