В окуповані терористами "ДНР" райони Донбасу в "путінському конвої" замість обіцяної вакцини від коронавірусу привезли вакцину від грипу
На підконтрольну терористам "ДНР" територію Донбасу з Росії прибув так званий гумконвой, який очікували ще до 01.11.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на u-news, про це повідомляє Telegram-канал Вільнодумець, що пише про події на окупованих територіях.
Так, за інформацією від представників "МОЗ ДНР" в гумконвої з Росії, замість обіцяної вакцини від коронавірусу "Супутник V", яку на повну анонсували ватажки "ДНР", прийшла вакцина від сезонного грипу.
У зв'язку з останніми результатами тестування цієї вакцини в 1 АК, в "МОЗ ДНР" це сприйняли більше з радістю, ніж з прикрістю, бо насамперед планувалася вакцинація медперсоналу.
За словами одного з працівників "МОЗ ДНР", причина непостачання вакцини від коронавірусу банально проста: зараз в Росії немає достатньої кількості потужностей для виробництва вакцини "Супутник V" навіть для внутрішніх потреб.
Але це вже підтвердив і сам Путін, який просив президента Франції допомогти у виробництві російської вакцини на потужностях французьких виробників.
Тобто, якби навіть теоретично припустити, що вакцина "Супутник V" ефективна і українська влада вирішила б її закупити, то найцікавіше, Росія не змогла б її поставити в потрібних обсягах.
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Мнения / Общество 28-ноя, 19:109 5 545 0
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны
Российская Федерация использовала временно оккупированные части Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний на боевиках своей вакцины Sputnik V, вызывающей неоднозначную реакцию даже у российских медиков.
В частности, как передают «Факты» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале «Вольнодумец», вакцинация проводилась на «военнослужащих» 1-го армейского корпуса (1 АК) под видом плановых прививок от сезонного гриппа.
«По информации, полученной от лиц, систематически контактирующих с сотрудниками так называемого "МОЗ" "ДНР", поступили конкретные данные о результатах испытания российской вакцины "Спутник" на "бойцах" в "ДНР". Если кратко, то испытание… прошло пока не очень удачно», - сказано в сообщении.
Уточняется, что под контролем вирусологов из Москвы вакцину вкололи 20 бойцам одного из подразделений «корпуса».
В результате вакцинации 11 «подопытных» заболели коронавирусом, из них пятеро уже выздоровели, пятеро еще болеют (причем 2 - в тяжелой форме, при одном летальном исходе с 90% поражением лёгких).
Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.
Таким образом, отмечается в сообщении, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, никак не подтверждается - из 20 привитых 55% заболели COVID-19, а у 15% возникли осложнения.
«Поэтому новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс. военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии», - говорится в сообщении.
Одной из причин такого решения, считает автор сообщения, может быть то, что президенту РФ Владимиру Путину пока еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в ДНР. Или же просто «просто заврались» с «чудесными результатами» и «успехами российской медицины».
Еще один вариант - просто боятся докладывать «царю» реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России.
Напомним что 11 ноября российские ученые заявили, что «Спутник V» якобы защищает от COVID-19 «на 92%». За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых «Спутником V» медиков заразились коронавирусом.