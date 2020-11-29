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Новини Окуповані території
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В окуповані терористами "ДНР" райони Донбасу в "путінському конвої" замість обіцяної вакцини від коронавірусу привезли вакцину від грипу

В окуповані терористами

На підконтрольну терористам "ДНР" територію Донбасу з Росії прибув так званий гумконвой, який очікували ще до 01.11.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на u-news, про це повідомляє Telegram-канал Вільнодумець, що пише про події на окупованих територіях.

Так, за інформацією від представників "МОЗ ДНР" в гумконвої з Росії, замість обіцяної вакцини від коронавірусу "Супутник V", яку на повну анонсували ватажки "ДНР", прийшла вакцина від сезонного грипу.

У зв'язку з останніми результатами тестування цієї вакцини в 1 АК, в "МОЗ ДНР" це сприйняли більше з радістю, ніж з прикрістю, бо насамперед планувалася вакцинація медперсоналу.

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За словами одного з працівників "МОЗ ДНР", причина непостачання вакцини від коронавірусу банально проста: зараз  в Росії немає достатньої кількості потужностей для виробництва вакцини "Супутник V" навіть для внутрішніх потреб.

Але це вже підтвердив і сам Путін, який просив президента Франції допомогти у виробництві російської вакцини на потужностях французьких виробників.

Тобто, якби навіть теоретично припустити, що вакцина "Супутник V" ефективна і українська влада вирішила б її закупити, то найцікавіше, Росія не змогла б її поставити в потрібних обсягах.

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вакцина (4419) конвой (93) гуманітарна допомога (990)


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Топ коментарі
+5
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29.11.2020 12:54
+4
Да там пофиг чем колоть лугандонских зверюшек. Можно боярышником или героином или перекисью водорода.
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29.11.2020 13:12
+3
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны
Мнения / Общество 28-ноя, 19:109 5 545 0
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны

Российская Федерация использовала временно оккупированные части Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний на боевиках своей вакцины Sputnik V, вызывающей неоднозначную реакцию даже у российских медиков.

В частности, как передают «Факты» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале «Вольнодумец», вакцинация проводилась на «военнослужащих» 1-го армейского корпуса (1 АК) под видом плановых прививок от сезонного гриппа.

«По информации, полученной от лиц, систематически контактирующих с сотрудниками так называемого "МОЗ" "ДНР", поступили конкретные данные о результатах испытания российской вакцины "Спутник" на "бойцах" в "ДНР". Если кратко, то испытание… прошло пока не очень удачно», - сказано в сообщении.

Уточняется, что под контролем вирусологов из Москвы вакцину вкололи 20 бойцам одного из подразделений «корпуса».

В результате вакцинации 11 «подопытных» заболели коронавирусом, из них пятеро уже выздоровели, пятеро еще болеют (причем 2 - в тяжелой форме, при одном летальном исходе с 90% поражением лёгких).

Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.

Таким образом, отмечается в сообщении, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, никак не подтверждается - из 20 привитых 55% заболели COVID-19, а у 15% возникли осложнения.

«Поэтому новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс. военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии», - говорится в сообщении.

Одной из причин такого решения, считает автор сообщения, может быть то, что президенту РФ Владимиру Путину пока еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в ДНР. Или же просто «просто заврались» с «чудесными результатами» и «успехами российской медицины».

Еще один вариант - просто боятся докладывать «царю» реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России.

Напомним что 11 ноября российские ученые заявили, что «Спутник V» якобы защищает от COVID-19 «на 92%». За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых «Спутником V» медиков заразились коронавирусом.
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29.11.2020 13:24
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29.11.2020 12:54 Відповісти
может это даже для них почётнее считается, умереть от противогриппозной парашной вакцины, чем от т.н. противокоронавирусной. тем более и ту и ту там из одной и той же цистерны с боярышником разливают, только в разные фуфырики )).
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29.11.2020 13:00 Відповісти
Скажите спасибо шо перепутали. А то вате накололи бы новичка от короновируса. Хотя, я только за.
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29.11.2020 13:04 Відповісти
Да там пофиг чем колоть лугандонских зверюшек. Можно боярышником или героином или перекисью водорода.
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29.11.2020 13:12 Відповісти
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны
Мнения / Общество 28-ноя, 19:109 5 545 0
Россияне испытали свою вакцину от коронавируса на боевиках "ДНР": результаты печальны

Российская Федерация использовала временно оккупированные части Донецкой и Луганской области в качестве полигона для испытаний на боевиках своей вакцины Sputnik V, вызывающей неоднозначную реакцию даже у российских медиков.

В частности, как передают «Факты» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале «Вольнодумец», вакцинация проводилась на «военнослужащих» 1-го армейского корпуса (1 АК) под видом плановых прививок от сезонного гриппа.

«По информации, полученной от лиц, систематически контактирующих с сотрудниками так называемого "МОЗ" "ДНР", поступили конкретные данные о результатах испытания российской вакцины "Спутник" на "бойцах" в "ДНР". Если кратко, то испытание… прошло пока не очень удачно», - сказано в сообщении.

Уточняется, что под контролем вирусологов из Москвы вакцину вкололи 20 бойцам одного из подразделений «корпуса».

В результате вакцинации 11 «подопытных» заболели коронавирусом, из них пятеро уже выздоровели, пятеро еще болеют (причем 2 - в тяжелой форме, при одном летальном исходе с 90% поражением лёгких).

Что касается 9 остальных, то 6 человек из них пока здоровые, а у троих - возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.

Таким образом, отмечается в сообщении, информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, никак не подтверждается - из 20 привитых 55% заболели COVID-19, а у 15% возникли осложнения.

«Поэтому новость о решении Путина начать испытания вакцины "Спутник" на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс. военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше "обрадовались" родители военнослужащих российской армии», - говорится в сообщении.

Одной из причин такого решения, считает автор сообщения, может быть то, что президенту РФ Владимиру Путину пока еще не доложили реальные результаты испытания вакцины в ДНР. Или же просто «просто заврались» с «чудесными результатами» и «успехами российской медицины».

Еще один вариант - просто боятся докладывать «царю» реальную ситуацию? Ведь ни МОЗ РФ, ни разработчики вакцины, ни профильные НИИ, не сообщали, где и на ком ее испытывали в России.

Напомним что 11 ноября российские ученые заявили, что «Спутник V» якобы защищает от COVID-19 «на 92%». За день до этого стало известно, что в Алтайском крае РФ трое привитых «Спутником V» медиков заразились коронавирусом.
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29.11.2020 13:24 Відповісти
Хай не скыглять и жруть то, шо им дает их вяликий *************** Сцарек.
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29.11.2020 13:38 Відповісти
От бешенства им привезите.
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29.11.2020 13:43 Відповісти
Пусть радуются что не насрали..
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29.11.2020 13:45 Відповісти
Нехай побільше передохне від короновірусу там цих кацапів, світ стане чистішим, а ми зрадіємо дуже сильно😀
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29.11.2020 14:24 Відповісти
Боеприпасы они привезли, а не вакцину. Количество обстрелов увеличилось в последние дни. Какой смысл вакцинировать скот, отправляемый на убой.
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29.11.2020 14:42 Відповісти
Вот это поворот!!!
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29.11.2020 15:17 Відповісти
Та то чтоб "первопроходцы" не отказывались прививаться.
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29.11.2020 15:22 Відповісти
Приписывают Миколе Яновичу: -Та пихуй!
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29.11.2020 15:39 Відповісти
Привезли от гриппа, а надо от сифилиса. На дамбасе все сифилитики врожденные.
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29.11.2020 16:32 Відповісти
 
 