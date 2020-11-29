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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявили рекордні 1740 випадків, серед захворілих 103 дитини і 69 медиків, - Кличко

Вірус не відступає. Кількість нових випадків в столиці продовжує зростати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в телеграмі.

Так, за минулу добу в Києві було виявлено 1740 хворих. Померло 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 1 279 киян.

На сьогодні підтверджених випадків захворювання вже 69 018. Захворіли: 987 жінок, у віці від 18 до 91 року, 650 чоловіків, у віці від 18 до 97 років, 56 дівчаток від 2 до 17 років і 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли також 69 медиків.

У лікарні столиці минулої доби госпіталізовано 93 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 22 755 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 303, в Солом'янському - 229, в Подільському і Святошинському районах - по 210 випадків.

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"Тільки наше свідоме ставлення до загрози, дотримання правил безпеки може запобігти стрімкому поширенню вірусу. Будьте уважні до свого здоров'я! Бережіть себе!" - додав мер.

За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявили рекордні 1740 випадків, серед захворілих 103 дитини і 69 медиків, - Кличко 01
За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявили рекордні 1740 випадків, серед захворілих 103 дитини і 69 медиків, - Кличко 02

карантин (18172) Київ (19441) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вдруг! Достаю я с широких штанин
Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я. Тотчас же. Бегу в магазин
И на метро совершу я поездку
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29.11.2020 13:04 Відповісти
С ней я позволить могу магазин
и на метро поездку
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29.11.2020 13:09 Відповісти
и на метро без опаски поездку)
(правда это наглая ложь, но у нас даже президент если начинает говорить, то ... нагло лжет))
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29.11.2020 13:40 Відповісти
Друг Віталій Кличко, чому не хочете виліковувати людей? Ти велика блохаста гнида і ніякий ти не друг, ти бандит, мафіозо і місце тоді на шибениці.
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29.11.2020 14:02 Відповісти
Чи не треба вже переводити учнів на дистанційне навчання? Всі інші вже так і зробили.
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29.11.2020 16:04 Відповісти
 
 