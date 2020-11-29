За добу від COVID-19 у Києві померли 11 осіб, виявили рекордні 1740 випадків, серед захворілих 103 дитини і 69 медиків, - Кличко
Вірус не відступає. Кількість нових випадків в столиці продовжує зростати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в телеграмі.
Так, за минулу добу в Києві було виявлено 1740 хворих. Померло 11 осіб. Всього коронавірус забрав життя 1 279 киян.
На сьогодні підтверджених випадків захворювання вже 69 018. Захворіли: 987 жінок, у віці від 18 до 91 року, 650 чоловіків, у віці від 18 до 97 років, 56 дівчаток від 2 до 17 років і 47 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли також 69 медиків.
У лікарні столиці минулої доби госпіталізовано 93 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 92 людини. Всього коронавірус подолали 22 755 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 303, в Солом'янському - 229, в Подільському і Святошинському районах - по 210 випадків.
"Тільки наше свідоме ставлення до загрози, дотримання правил безпеки може запобігти стрімкому поширенню вірусу. Будьте уважні до свого здоров'я! Бережіть себе!" - додав мер.
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Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я. Тотчас же. Бегу в магазин
И на метро совершу я поездку
и на метро поездку
(правда это наглая ложь, но у нас даже президент если начинает говорить, то ... нагло лжет))