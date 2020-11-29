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Новини
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Кожна дев'ята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ

Кожна дев'ята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ

Кожна дев'ята операція в РОS-терміналах у січні-вересні 2020 року здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ, про це розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

"Смартфони увійшли в наше життя та змінили його назавжди – у 2020 році в Україні кожна дев’ята операція в POS-терміналах здійснювалася за допомогою смартфонів та інших гаджетів. Цьогоріч за три квартали у такий спосіб було витрачено майже 70 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також в 2020 році кожна третя безготівкова операція за платіжною карткою здійснювалася в інтернеті. Це понад 455 млрд гривень (за січень-вересень цього року).

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За словами заступника голови Національного банку, перепоною активнішому розвитку залишається застаріле законодавство. Саме тому Національний банк передав до Верховної Ради законопроєкт про платіжні послуги, який уже зареєстровано під номером 4364. Документ створить передумови для кардинальних змін платіжного ландшафту в Україні.

"Банки повинні будуть відкрити свої API для інших надавачів платіжних послуг. Іншими словами, надати можливість підключатися до інтерфейсів банківських сервісів, обмінюватися з ними даними, кожному учаснику ринку, який надає платіжні послуги і має на це дозвіл регулятора", - заззначають в НБУ.

На думку Нацбанку, крім відкритого банкінгу цей законопроєкт принесе платіжному ринку й інші можливості та перспективи для розвитку:

Кожна девята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ 01 розшириться перелік платіжних послуг;

Кожна девята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ 01 з'являться нові типи учасників ринку, наприклад, надавачі послуги з надання відомостей з рахунків. Нові учасники ринку зможуть вибрати одну платіжну послугу і зосередитися на розробці крутих сервісів саме для неї;

Кожна девята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ 01 суттєво переглянуто роль небанківських надавачів платіжних на платіжному ринку. Завдяки майбутнім змінам ринок трансформується і участь у платіжних системах від надавачів платіжних послуг не вимагатиметься;

Кожна девята платіжна операція у 2020 році здійснювалася за допомогою гаджетів, - НБУ 01 у небанківських надавачів платіжних послуг з'явиться можливість відкривати платіжні рахунки.

Ключовою ж перевагою нового регулювання платіжного ринку є те, що фінтех-компанії зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з банками та отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.

банки (7716) НБУ (10351) електронне управління (90) диджиталізація (275)


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Топ коментарі
+3
ЦЕНЗОР !!!!!!!!!!!! НА САЙТЕ ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЁШ !!!!!!! ВЕРНИТЕ ЛЮБИМЫЙ СТАРЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!!!!!
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29.11.2020 13:31
+1
что в переводе на русский означает 10.1%
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29.11.2020 13:27
+1
Онлайн банкінг досить гарна цяцька. Використовую постійно і вже забув що таке термінали.
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29.11.2020 13:32
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что в переводе на русский означает 10.1%
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29.11.2020 13:27 Відповісти
Стпудово зрадозрадна зрада!
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29.11.2020 13:30 Відповісти
ну не зрада но и хвалебные оды петь как то не с чего
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29.11.2020 13:35 Відповісти
ЦЕНЗОР !!!!!!!!!!!! НА САЙТЕ ТЕПЕРЬ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЁШ !!!!!!! ВЕРНИТЕ ЛЮБИМЫЙ СТАРЫЙ ДИЗАЙН !!!!!!!!!!!!
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29.11.2020 13:31 Відповісти
ИЛИ ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ САМИМ ВЫБРАТЬ НА КАКОЙ ИМ ЛУЧШЕ !!!!!
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29.11.2020 13:33 Відповісти
Онлайн банкінг досить гарна цяцька. Використовую постійно і вже забув що таке термінали.
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29.11.2020 13:32 Відповісти
100 грн сам себе с карты на карту перебрасываешь?
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29.11.2020 13:36 Відповісти
Так. А шо?
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29.11.2020 14:02 Відповісти
Суажыте спасибо гуглопею.
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29.11.2020 14:09 Відповісти
Когда paypal пустите в страну, дигитализаторы? (Никогда). Жители таких стран, как Кения, Мозмамбик, Казахстан, Молдова, Гваделупа и всех более-менее цивизизованных давно имеют возможность принимать платежи на свои кошельки.
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29.11.2020 14:22 Відповісти
 
 