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"Слуга народу" Арахамія про можливу відставку Степанова: "Коней на переправі у жодному разі міняти не можна"

Народний депутат, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чи обговорювалася у фракції можлива відставка глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас не було обговорення на фракції. Моя особиста думка, що коней на переправі у жодному разі міняти не можна. Людина, яка проєктувала якусь систему боротьби з коронавірусом... Якщо на середині її замінити, то прийде нова людина і скаже: по-перше, я не приймав ті рішення, я не винен, "попередники" винні. Потім скаже: мені потрібен час, щоб розібратися на посаді, у мене інші ідеї", - зазначив депутат.

Також дивіться: Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну. ВIДЕО

На його думку, зміна глави відомства призведе до управлінського хаосу.

"Моя думка - потрібно завершити якусь фазу роботи, після цього провести аналіз, і якщо необхідно, то приймати кадрове рішення. Але зараз це виглядає абсолютно недоцільно", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.

"Я вважаю, що нам точно є чим займатися. У нас є конкретні результати у боротьбі з епідемією і всієї пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їх подолання", - вважає Степанов.

МОЗ (5391) відставка (1462) Арахамія Давид (1103) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+17
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29.11.2020 13:43
+16
Враховуючи що цей вже третій. 😀
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29.11.2020 13:34
+15
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29.11.2020 14:01
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С кожним новим набором - все страшніше. Важко навіть уявити хто наступний. Мо" Мікола Яновіч разом лєгітімним.
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29.11.2020 15:23 Відповісти
Мiкола Янович з'явиться попiзже...коли згорнуть "шапiто".Все йде за сценарiем.,.
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29.11.2020 15:28 Відповісти
Это шо? Страницу поменяли?
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29.11.2020 15:18 Відповісти
Ти спостарежливий нівроку.
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29.11.2020 15:21 Відповісти
Тебе смешно, а после недельного загула может привидится и не то. Наверное шо то не то.
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29.11.2020 15:30 Відповісти
А ослов меняют?
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29.11.2020 15:20 Відповісти
Было бы здорово поменять осла...
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29.11.2020 16:35 Відповісти
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Менять надо не "осла", а того, кто вместо нормального и капитального моста сделал "переправу". По нормальному мосту не имеет значения осел или конь. "Зри в корень" (К. Прутков)
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29.11.2020 17:07 Відповісти
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29.11.2020 18:07 Відповісти
Степанов конь.
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29.11.2020 15:26 Відповісти
Разве шо - педальный))
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29.11.2020 18:36 Відповісти
Моло ще нацарював...
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29.11.2020 15:32 Відповісти
С каких пор, рак в упряжке стал конём?
И почему воз и ныне там? А зебилам предлагаю: найти коней и для переправы! А самим, к бененой матери.., не мешать!!!
зЕлохи поймут...
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29.11.2020 15:35 Відповісти
Коней, которые на переправе не тянут, пристреливают и ставят в телегу новых!
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29.11.2020 15:39 Відповісти
Коней нет,а "баранов"- нужно! И породы "Арахамия" особенно!
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29.11.2020 15:41 Відповісти
Согласен , конечно ослов на переправе не меняют вместе с главным Ишачилой !
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29.11.2020 16:06 Відповісти
Просьтите господин Арахамия может это тот КОНЬ ,который вас с Зелей везет ,но не как народ Украины.С тв не вылазит ,когда ему заниматься проблемами медицины
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29.11.2020 16:27 Відповісти
А у Порошенко в 2014 году время на раскачивание просто не было: пустая казна; враг у ворот, вернее уже сломал ворота; зима и отопление без российского газа, электричества и т.д.❄️😈
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29.11.2020 16:29 Відповісти
тільки чомусь зєбидло перед переправою всюди запрягає або дурних, або скажених коней.
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29.11.2020 16:33 Відповісти
А прежнего "гения" охраны здоровья не на переправе поменяли, охломоны?
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29.11.2020 16:34 Відповісти
Знаток коней и водоёмов
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29.11.2020 16:38 Відповісти
Загнаных коней на переправе, просто пристреливают, так-как толку от них уже никакого нету.
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29.11.2020 16:41 Відповісти
Зато "Загнанных коней пристреливают. Не так ли?"
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29.11.2020 17:00 Відповісти
Минулого року коня на віслюка ж поміняли...
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29.11.2020 17:08 Відповісти
Арахноид Амія, а чого ви змінили Супрун, яка недоробила реформи? А ви так і не спромоглися щось виразне пробелькотіти за час свого керування.
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29.11.2020 17:15 Відповісти
Вибачаюсь за арахноіда.
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29.11.2020 17:16 Відповісти
Коней не меняют ,но там коней и нет,одни козлы да бараны!
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29.11.2020 18:20 Відповісти
Этот конь, тебя хламидия , утопит.
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29.11.2020 18:21 Відповісти
Хламидия, деменция, арахамия...
Лечению поддаются, но некоторые - тяжело...
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29.11.2020 18:29 Відповісти
Канешна не меняют. Пока переправа вагиной не накроется
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29.11.2020 18:32 Відповісти
У них то кони то сосны во власти, а не пробывали людей на должности назначать?
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29.11.2020 18:36 Відповісти
Арахамия, а кто по твоей версии, Зеленский на переправе?
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29.11.2020 19:28 Відповісти
Коней нельзя (менять на переправе ), а профанов и неучей всегда НУЖНО (хоть где и когда)!
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29.11.2020 20:23 Відповісти
Навіть якщо кінь не кінь, а віслюк, який встав посеред ріки та топить скарб на візку???
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29.11.2020 20:43 Відповісти
Напрасно наезжате на Степанова...

Сей конь - ИДЕАЛЬНЫЙ для нынешней власти:

- неустанно втирает населению "а в остальном, прекрасная маркиза..."

- денег из ковидного фонда на все что угодно, кроме медицины - не жалеет

- о закупках ИВЛ и концентраторов- не парится,

И гавное: не напрягает высокое Зе-начальство всякими глупыми приставаниями

- почти такой же ценный конь, как глава МО Таран. У последнего одна, но важная задача: как бы кто из воинов не пульнул в ответ на регулярные обстрелы боевиков, - и таки славно справляется!
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29.11.2020 22:07 Відповісти
Используя язык Азирова, осмелюсь предположить что с такими конями как Арахамия и Степанов, скоро всем писта будет...
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29.11.2020 22:15 Відповісти
Хтось влучно сказав, що коней, може, й не міняють, але степанов не кінь, а поні.
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30.11.2020 04:55 Відповісти
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