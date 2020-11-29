"Слуга народу" Арахамія про можливу відставку Степанова: "Коней на переправі у жодному разі міняти не можна"

Народний депутат, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чи обговорювалася у фракції можлива відставка глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Арахамія розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У нас не було обговорення на фракції. Моя особиста думка, що коней на переправі у жодному разі міняти не можна. Людина, яка проєктувала якусь систему боротьби з коронавірусом... Якщо на середині її замінити, то прийде нова людина і скаже: по-перше, я не приймав ті рішення, я не винен, "попередники" винні. Потім скаже: мені потрібен час, щоб розібратися на посаді, у мене інші ідеї", - зазначив депутат.

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На його думку, зміна глави відомства призведе до управлінського хаосу.

"Моя думка - потрібно завершити якусь фазу роботи, після цього провести аналіз, і якщо необхідно, то приймати кадрове рішення. Але зараз це виглядає абсолютно недоцільно", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.

"Я вважаю, що нам точно є чим займатися. У нас є конкретні результати у боротьбі з епідемією і всієї пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їх подолання", - вважає Степанов.