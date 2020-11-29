Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Станом на ранок 29 листопада в світі зареєстрували 574 184 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 230 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 62 692 506 випадків інфікування, з них 574 184 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 460 541 осіб, з них 9 230 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 43,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає сьому позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - третю. Перед нашою державою виявилися Росія та Італія.







