Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв
Станом на ранок 29 листопада в світі зареєстрували 574 184 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 230 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 62 692 506 випадків інфікування, з них 574 184 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 460 541 осіб, з них 9 230 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 43,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає сьому позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - третю. Перед нашою державою виявилися Росія та Італія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всем по фиг
Спочатку лікар не вірив у коронавірус
сьогодні, 16:05
У Львові прощаються із відомим лікарем, який став черговою жертвою коронавірусу.
Про це стало відомо 28 листопада з повідомлення на сторінці у соціальній мережі Facebook очільниці Львівського лабораторного центру МОЗ Наталії Іванченко-Тімко.
"На 85-му році життя відійшов у вічність Виноградов Олег Михайлович - викладач, дослідник, лікар-статистик, батько, дідусь, свекор. Вічна Вам пам'ять...», - написала вона.
«Для тих, хто не вірить у коронавірус - він теж не вірив. Спочатку…", - додала медик.