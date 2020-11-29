УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11122 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 292 16

Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв

Станом на ранок 29 листопада в світі зареєстрували 574 184 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9 230 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 62 692 506 випадків інфікування, з них 574 184 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 460 541 осіб, з них 9 230 за минулу добу.

Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 01

Побороли хворобу і вилікувалися 43,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько ста відвідувачів - і всі без масок: Нічний клуб працював у Львові попри карантин вихідного дня, - поліція. ФОТО

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 02

Україна на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає  сьому позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - третю. Перед нашою державою виявилися Росія та Італія.

Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 03
Україна піднялася на третє місце серед країн Європи за кількістю інфікованих COVID-19 за добу. Всього в світі 62,6 млн інфікованих і 1,4 млн жертв 04

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не ну это фигня, какое 3 место, надо скинуть рашку с предестала, нужно поднажать.
показати весь коментар
29.11.2020 14:26
+7
Слуги и так стараются.

показати весь коментар
29.11.2020 14:36
+4
С таким ************** отношением мы будем впереди планеты всей....
Всем по фиг
показати весь коментар
29.11.2020 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не ну это фигня, какое 3 место, надо скинуть рашку с предестала, нужно поднажать.
показати весь коментар
29.11.2020 14:26 Відповісти
Слуги и так стараются.

показати весь коментар
29.11.2020 14:36 Відповісти
Ну ещё раз объявим карантин выходного дня и догоним
показати весь коментар
29.11.2020 15:58 Відповісти
Ці ідіоти навіть школи не спроможні перевести на дистанційне навчання, як у інших країнах: в Польші, Чехії, Румунії... Чи вони навмисно хочуть, чим гірше, тим липше ?! Щоб потім рашці було легше потім впроваджувати свій вплив. Іншого пояснення я не бачу
показати весь коментар
29.11.2020 16:01 Відповісти
Ну а завтра у нас будет меньше остальных.Просто выбрали момент когда третье место и вперёд в эфир.Просто желание автора себя показать.
показати весь коментар
29.11.2020 16:08 Відповісти
Ну хоть где-то лидирует Украина!
показати весь коментар
29.11.2020 14:34 Відповісти
Догоним и перегоним!!!
показати весь коментар
29.11.2020 14:52 Відповісти
С таким ************** отношением мы будем впереди планеты всей....
Всем по фиг
показати весь коментар
29.11.2020 15:30 Відповісти
знаите а если задуматься и забить на тяготы будней то никакой пандемийки и нет 😀
показати весь коментар
29.11.2020 15:44 Відповісти
У Львові від коронавірусу помер відомий лікар, що заперечував пандемію
Спочатку лікар не вірив у коронавірус





сьогодні, 16:05


У Львові прощаються із відомим лікарем, який став черговою жертвою коронавірусу.


Про це стало відомо 28 листопада з повідомлення на сторінці у соціальній мережі Facebook очільниці Львівського лабораторного центру МОЗ Наталії Іванченко-Тімко.

"На 85-му році життя відійшов у вічність Виноградов Олег Михайлович - викладач, дослідник, лікар-статистик, батько, дідусь, свекор. Вічна Вам пам'ять...», - написала вона.

«Для тих, хто не вірить у коронавірус - він теж не вірив. Спочатку…", - додала медик.
показати весь коментар
29.11.2020 16:25 Відповісти
Зеленский всего 3-4 месяца назад: мы чемпионы мира в борьбе с коронавирусом!
показати весь коментар
29.11.2020 16:08 Відповісти
Клоун чемпион метит на первое место
показати весь коментар
29.11.2020 16:15 Відповісти
С птичьим и свинячим не прошло, сейчас мировое надувательство поддержали все )
показати весь коментар
29.11.2020 18:15 Відповісти
Давно пора переводите школы на дистанционное образование как это сделали страны с лучшей чем в Украине системой здравоохранения: Польша, Румыния, Чехия... Дети перезаражались без масок в тесных классах и заражают свои семьи. Вспышка вируса произошла после лета, когда дети вернулись с каникул на обучение.
показати весь коментар
29.11.2020 20:06 Відповісти
Так мы же черные пояса по борьбе с короночкой. Скоро будем первые!
показати весь коментар
29.11.2020 20:29 Відповісти
 
 