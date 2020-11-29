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Новини Революція в Україні
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"Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен політик, який пов'язує своє майбутнє з Україною, - Порошенко

У цей день, рівно 7 років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" людина, обрана президентом України, вирішила піти супроти волі власного народу, проігнорувати суспільний консенсус щодо європейського майбутнього нашої держави та зрадити нас на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві п'ятого президента України Петра Порошенка, опублікованій пресслужбою "ЄС".

"Відмова укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом – попри надзвичайні очікування більшості українців, та відверті загравання з Кремлем стали початком кінця режиму Януковича.

Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні.

"Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.

Особливо, якщо знову захочеться домовитись із Кремлем за спиною в українців, або продати європейські цінності та демократичне майбутнє української нації за кубометр газу, кіловат дешевої російської енергії чи токсичні кремлівські кредити.

Про всяк випадок завжди тримаю напоготові саме ту ручку, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, спробувавши звернути Україну з омріяного європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху.

Вірю, що колись нею ми ще підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. Йдемо своїм шляхом!"

Також читайте: Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять жертв Голодомору під час акції "Запали свічку". ФОТОрепортаж

Східне партнерство (123) Порошенко Петро (15167) Янукович Віктор (10778) Вільнюс (70) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+33
Задолбали тупорылые ЗЕбилы-малороссы.Порох быстрее возвращайся
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29.11.2020 14:33
+28
Порошенко вернись и наведи порядок в этом цырке !!!
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29.11.2020 14:30
+26
а зачем вам думать? - за вас портнов думает)
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29.11.2020 14:39
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Так Порошенко ничего и не понял. Задал бы сам себе простой вопрос: " Ты же был самый "проевропейский" из всех "проевропейских. Почему же тебя 73% украинцев отправили в сад?"
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29.11.2020 15:26 Відповісти
Петя проиграл не из-за своей проевропейской политики. Еще вопросы?
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29.11.2020 15:29 Відповісти
Так вот и я о том же. Вместо своих популистских лозунгов, лучше бы задумался о своих ошибках.
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29.11.2020 16:24 Відповісти
Можна було виправити помилку: в 2014 році ввести воєнний стан, загальна мобілізація і помірна диктатура. Щас би уставшіє ат вайни і прочі любителі паРашки сиділи б тихо і любили Україну, мать вашу. Нажаль він поважає демократію і не пішов на такі кроки.
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29.11.2020 16:30 Відповісти
Помнится был у нас один такой "уважающий демократию". Любитель пчел ...
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29.11.2020 17:10 Відповісти
Трудно щось заперечувати людині яка говорить штампами. Виходить, за все те, що ви перерахували )(уйло і рашистська мразь як в Україні так і по світу так ненавидить Порошенка? чому тільки санкції з немитих не знімають
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29.11.2020 17:59 Відповісти
Не бреши, зебіл, в мінських протоколах (в усі дивися, а не те, що тобі вигідно!) там спочатку контроль за кордоном з боку ОБСЄ, забезпечення безпекових передумов виборів (чого неможливо досягнути без виведення військ окупанта і контролю нашого МВС за всією територією ОРДЛО, не лише коррдону) - і лише потім вибори.
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29.11.2020 21:14 Відповісти
Ти читаєш другий протокол. Читай перший, нескасований
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29.11.2020 22:30 Відповісти
засохни, мразіна касапська
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29.11.2020 22:37 Відповісти
Задача мінських нікчемних паперів була зупинити бійню наших військових - спочатку під Іловайськом, а потім під Дебальцево- виконана. Обидва рази були створені котли регулярними військами РФ, які "заблудилися" із своєї території. Любий договір, підписаний під примусом - нікчемний. Так було з газом, так є з Мінськими т.з. угодами. Ще одна місія угод -введені санкції до рашки. Їх виконати неможливо, бо там написано, що вибори повинні пройти за українським законодавством. Якщо трішки подумати, то якби тоді не зупинили рашу, то фронт проходив би по Дніпру до Одеси. При підписанні угод були присутні француз Оланд і комсомолка Меркель. Є спогади Оланда про ті дні, Порох вигриз все що можна було. Ці наші партнери умили руки і були нейтральні в цих переговорах, а фактично пасивно стали на сторону Путіна. Як із Грузією в 2008. Гроші і бізнес важливіше від якоїсь України. Так що не треба звинувачувати у всіх бідах Пороха. Краще спитай у населення Юго востока чому вони знову голосують за проросійські партії?
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29.11.2020 21:39 Відповісти
стосовно "Порошенко согласился не вписывать в Минские соглашения понятия "страна-агрессор" и "оккупированные территории" - це мистецтво можливого в дипломатії. Якщо ти вважаєш, що це було можливо зробити - чо сам ти там не вів переговори? І нічо сам не підписував?
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29.11.2020 22:36 Відповісти
дебіл, це в тебе пригожинські мсетодички, щоб ти сконав разом зі своїм ******
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29.11.2020 22:42 Відповісти
Кто этот изможденный старик?
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29.11.2020 15:46 Відповісти
Один страну в Росию тащил, другой российскую агентуру в Украину
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29.11.2020 16:14 Відповісти
а хто один і хто другий в твоєму понятті?
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29.11.2020 19:18 Відповісти
Ти хворий чи больной?
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29.11.2020 16:32 Відповісти
Як @@@* м'який і трохи всратий

------------------------------------------------------------
@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
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29.11.2020 16:45 Відповісти
он проститутка, о чем и написал в совем нике- куртуазная б....
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29.11.2020 16:48 Відповісти
Ну ты и кугутня необразованная. Куртуазный - это изысканно вежливый, любезный, учтивый.
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29.11.2020 18:09 Відповісти
Краще зрозуміло Порох, бо приход до влади Зе цирка в Україні це конвульсії здихаючого руцкого міра. І здитхає він повільно, отруючи все довколо своїм смердінням під назвою "ХОТІМ МІРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
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29.11.2020 16:35 Відповісти
⚡️⚡️#инсайд
Нам стало известно, что правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.

В частности, речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.

Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.

Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.
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29.11.2020 16:51 Відповісти
в жопу себе засунь свой инсайд без указания источника.
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29.11.2020 16:57 Відповісти
А скажіть шановний ви наш, скільки грошей Маскви крутиться в Іспанії і який процент іспанської приморської нерухомості прикупив собі Кремль?
Чи кацпам звинувачувати Пороха у корупції?? 😆
Підказка - кримінальні угруповання Московії 90 х добре себе почувають в Іспанії і гарно зрослись з фсб
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29.11.2020 18:55 Відповісти
Порошенко бізнесмен, і був бізнесменом до того, як став президентом. То і гроші в нього на нерухомість були, і не тільки на нерухомість в Іспанії. А між тим, і він, і його родина живуть не в Швейцарії, як "поцреот" каломойський, і не в росісі, де жив нинішній недопрезидент, а в Україні.
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30.11.2020 00:23 Відповісти
Петя открыл был фирменный магазин Рошен на фабрике Карла Маркса. Через пару дней напротив магазина за государственный счет появился новенький пешеходный переход через отбойник и 7 полос дороги, что бы жители домов напротив с перехода попадали прямо в магазин.
Но вот недавно Петя перенес магазин чуть левее в другое здание и пешеходный переход убрали)))
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29.11.2020 17:49 Відповісти
НуВоРошенко
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29.11.2020 21:09 Відповісти
😀
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29.11.2020 19:52 Відповісти
Дай вгадаю - все це випускається на фабриці Зе корпорації
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29.11.2020 21:07 Відповісти
ти?
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30.11.2020 00:25 Відповісти
Не доросли вы до Порошенко,73 % быдло вам нужен Кучма и Зеля с КАЛомойским...
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30.11.2020 01:22 Відповісти
Ярым сторонникам 5-го президента-реформатора Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
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30.11.2020 17:42 Відповісти
Им это все заменяет масло Рошен.
Масло Рошен-съел и порядок!"Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен політик, який пов'язує своє майбутнє з Україною, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2571
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01.12.2020 17:03 Відповісти
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