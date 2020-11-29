"Уроки Вільнюсу" має пам'ятати кожен політик, який пов'язує своє майбутнє з Україною, - Порошенко
У цей день, рівно 7 років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" людина, обрана президентом України, вирішила піти супроти волі власного народу, проігнорувати суспільний консенсус щодо європейського майбутнього нашої держави та зрадити нас на користь Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві п'ятого президента України Петра Порошенка, опублікованій пресслужбою "ЄС".
"Відмова укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом – попри надзвичайні очікування більшості українців, та відверті загравання з Кремлем стали початком кінця режиму Януковича.
Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні.
"Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.
Особливо, якщо знову захочеться домовитись із Кремлем за спиною в українців, або продати європейські цінності та демократичне майбутнє української нації за кубометр газу, кіловат дешевої російської енергії чи токсичні кремлівські кредити.
Про всяк випадок завжди тримаю напоготові саме ту ручку, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, спробувавши звернути Україну з омріяного європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху.
Вірю, що колись нею ми ще підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. Йдемо своїм шляхом!"
Будь ласка, зачекайте...
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@@@* - назва чоловічого статевого органу в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Нам стало известно, что правоохранительные органы Испании обратились в Офис Генпрокурора с просьбой об оказании международной правовой помощи по уголовному делу. Фигурантами дела являются Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.
В частности, речь идет об операциях по купле-продаже недвижимости на территории Испании, которые оплачивались через австрийские банковские счета.
Как удалось выяснить прокуратуре Испании, в схеме участвовало ряд компаний, зарегистрированных на территории страны: Centris Coast, S.L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S.L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S.L, Chama Propiedades, S.L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S.L.
Более того, испанские органы считают, что Порошенко, Гладковскому и Кононенко удалось легализовать полученные преступным путем средства на территории Украины.
Чи кацпам звинувачувати Пороха у корупції?? 😆
Підказка - кримінальні угруповання Московії 90 х добре себе почувають в Іспанії і гарно зрослись з фсб
Но вот недавно Петя перенес магазин чуть левее в другое здание и пешеходный переход убрали)))
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- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
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