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Новини Коронавірус і карантин
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Заступник голови ОП Тимошенко про трагедію у реанімації на Львівщині: Це неприпустимо. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки

Заступник голови ОП Тимошенко про трагедію у реанімації на Львівщині: Це неприпустимо. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував інцидент у лікарні Жовкви на Львівщині, де двоє пацієнтів померли через відсутність електрики, коли у відділенні вимкнулися апарати штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в коментарі "Українській правді".

Заступник керівника ОП визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померло двоє пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ.

За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

 "Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".

Зі свого боку голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що обидва пацієнти, що померли внаслідок інциденту, були хворі на Covid-19 й мали двобічну пневмонію.

За його словами, електрики у медзакладі не було з 17:50 до 19:10 год "внаслідок несправності".

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померло 11 осіб, виявили рекордні 1740 випадків, серед захворілих 103 дитини і 69 медиків, - Кличко

Козицький зауважив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу "був у гаражному приміщенні на території лікарні" і не був підключений до електромережі.

Керівництво медзакладу у розмові з правоохоронцями зявило, що генератор не було задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому начебто не було потреби.

В самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що електрики не буде впродовж 20 хв.

 "Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ", - каже Козицький

 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

карантин (18172) смерть (6744) Козицький Максим (126) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2423)


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Топ коментарі
+8
Начинать разбираться нужно с денег ковид-фонда.
И роли офиса буратины в их роспиле
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29.11.2020 15:23
+4
Обстеження та складання акту це безглуздий формалізм, ніхто нічого не робить. Потрібно робити реальні переключення на резервні вводи і складати ці акти, а обстеження це повна дурня! В більшості лікарень України резервні енерговводи знаходяться в аварійному стані і не працюють - ввідні електрокабелі пошкоджені і потребують ремонту або повної заміни, але всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон, як Кернес! От якби якийсь Кернес загинув від відключення електрики в лікарні, тоді б влада зашевелилась!
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29.11.2020 16:19
+3
Лікарні мають два енерговвода, тобто кабелі підходять на лікарню з різних підстанцій і якщо на одній підстанції відключаються світло то енергетик та електрики мають переключитись на інший енерговвод і подати електрику на споживачів лікарні. Генератори виконують тільки підтримуючу функцію для найбільш критичної частини лікарні (операційна та реанімація) і тільки на час проведення переключень енерговводів, генератори на можуть тягнути на собі споживачів всієї лікарні (хворих на кисневих концентраторах в палатах) протягом годин! Саме тому кисневі концентратори не можна використовувати в лікарнях, а потрібно будувати кисневі магістралі та велику емність кисню для гарантованої подачі кисню під час будь яких нештатних ситуацій. В цих смертях винні енергетик та електрики лікарні, які не переключили енерговвод на резервний і це призвело до смерті пацієнтів. На посадах енергетиків та електриків в лікарнях часто працюють абсолютно випадкові люди які не мають відповідних допусків та знань для проведення оперативних перемикань енерговводів в критичній ситуації, тому потрібно створити одну централізовану організацію яка буде займатись технічним обслуговуванням лікарень по всій країні замість найму нефахових і нікчемних працівників на ті копійки які держава виділяє кожній лікарні!
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29.11.2020 15:39
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Начинать разбираться нужно с денег ковид-фонда.
И роли офиса буратины в их роспиле
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29.11.2020 15:23 Відповісти
"Буратіна", кожна лікарня, ще до короновірусу, раз в півроку проводить обстеження та складає Акт технічної справності аварійних генераторів.
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29.11.2020 15:26 Відповісти
Аварійний генератор це для операційної та реанімації і він не призначений для запитування звичайних палат де лежать хворі пацієнти підключені до кисневих концентраторів! Ці палати не підключені до резеврного енергоживлення!
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29.11.2020 15:41 Відповісти
Ты дебил. Аварийный генератор подключен к общему АВР электрощитовой больницы. Он запитывает сразу ВСЮ больницу. Не неси чушь, там где ты не разбираешься.
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29.11.2020 16:04 Відповісти
Для того щоб запитати ВСЮ лікарню потрібен дуже потужний генератор, на 500-1000 кВт на базі судового дизеля. Звичайно що таких дорогих генераторів ніхто не ставив, а ставили маленькі генератори на 100-150 кВт які мали підтримати операційну та реанімацію. АВР там де стояли, вже не працюють, бо вийшли з ладу, їх ніхто не ремонтує і не перевіряє. Може в Києві ще десь і працюють але по Україні в районних лікарнях їх навіть не ставили!
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29.11.2020 16:08 Відповісти
250 кВт хватает что бы запитать среднюю больницу. Там обычный рядный 6-цилиндровый движок от фуры типа вольво или манн. Еще раз тебе дебилу повторяю: ГЕНЕРАТОР ЗАПИТЫВАЕТСЯ В ОБЩЕЙ АВР ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ БОЛЬНИЦЫ. Отдельно АВР в операционную и реанимацию никто не делает.
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29.11.2020 16:17 Відповісти
Я бачу що ви непрофесіонал в цьому, але не потрібно це постійно показувати! Генератор має бути на 30% потужнішим ніж сума споживачів гарантованого електроживлення, за генератором має стояти стабілізатор або джерело безперервного живлення, яке зглажує всі недоліки живлення від генератора і подає в електромережу лікарні високостабілізоване живлення, яке вже спожвається дорогим медичним обладнанням! А підключати який двіжок з генератором безпосередньо до споживачів це створювати загрозу повного виведення з ладу дорогого медичного обладнання яке може просто вийти з ладу через неконтрольовану зміну параметрів електрики від генератора. 250 кВт генератора не вистачить і на ліфти, і на насоси, і на стерилізатори, і на операційні лампи, і на кварцевателі, і на рентген, і на УЗІ, і на КТ, і на медичне обладнання, і на комп'ютери - навіщо Ви розповідаєте про те в чому не маєте ніякого розуміння?
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29.11.2020 16:26 Відповісти
Ты дебил, хот раз видел дизельгенераторную установку смонтированную в контейнере и предназначенную для аварийного питания электропотребителя в течении неограниченного времени??? Цена такой установки на 250 кВт всего 700-900 тыс. гривень.
Что такое Динамический ИБП и чем он лучше ДГУ, у тебя спрашивать совершенно бесполезно.
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29.11.2020 16:33 Відповісти
******* дизель-генераторні установки які комплектують імпортними двигунами абсолютно не мають нічого спільного з радянськими генераторами, які приводились в дію дизельними та бензиновими двигунами. Навіть принцип роботи в них різний. Радянські генератори працюють з заземленим нульом а імпортні працюють з ізольовним нулем, тобто на нульовому проводі присутня небезпечна напруга і тому імпортні генератори не можна підключати до радянських та українських електромереж (лікарень) без спеціальних пристроїв - безперебійників та стабілізаторів які відривають від землі нульовий провід у разі роботи імпортного генератора в мережу.
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29.11.2020 16:51 Відповісти
От ДГУ к потребителю выходит уже 3 фазы. Мало того в ДГУ аппаратура сама подстраивает частоту и не дает перепутать фазы при подключении к существующей сети.
Вот ты дебил нихрена не знаешь о ДГУ и куда ты лезешь???
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29.11.2020 16:59 Відповісти
Радянські генератори які стоять в лікарнях не мають нічого спільного з ********* дизель-генераторними установками, в яких додана велика кількість автоматики та частотні перетворювачі які можуть змінювати частоту струму. Радянські генератори видають частоту яка безпосередньо залежить від обертів двигуна і тому частота не є стабілізованою і це не підходить для більшості дорогих медичних пристроїв які розраховані на високостабілізоване електроживлення.
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29.11.2020 17:31 Відповісти
Для тебя дебила повторяю: в ДГУ уже смонтирована аппаратура и для стабилизации тока и напряжения, и для синхронизации частоты генератора с частотой сети, и всевозможная система блокировок , сигнализации и автоматического регулирования. И все это выпускается в сборе как минимум уже 30 лет. Мало того система стабилизации по фазе и частоте уже смонтирована в самом альтернаторе. Еще раз тебя дебила спрашиваю: откуда ты такой упоротый вылез???
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29.11.2020 17:41 Відповісти
Для чого тут ******* дизель-генераторні установки, які є електростанціями з комплектом автоматики та перетворювачів частоти, до старих радянських генераторів які стоять в лікарнях без автоматики? Ми почали обговорювати випадок в лікарні в якій не стоять ДГУ, а стоять окремі генератори без автоматики, генератори стоять навіть не підключені до електромережі.
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29.11.2020 17:56 Відповісти
Ты дебил. ДГУ уже комплектуется автоматикой, да еще с микропроцессорным упралением. 30 ЛЕТ КАК МИНИМУМ! Если ты дебил за 30 лет не смог обновит оборудование, то это твоя дебила проблема.
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29.11.2020 18:00 Відповісти
Я мабуть відкрию Вам таємницю що лікарні вже 30 років не будуються і не фінансуються і тому в лікарнях стоять ще радянські дизель-генератори які не мають жодної автоматики, крім кнопки запуску дизельного двигуна.
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29.11.2020 18:02 Відповісти
Это твоя дебилова проблема, раз тобой управляют дебилы которых ты сам и избираешь.
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29.11.2020 18:13 Відповісти
В принципі коли ходиш по вулиці, бачиш що навколо люди не дуже розумні, але остаточно переконуєшся тут на форумі.
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29.11.2020 18:28 Відповісти
де обновили - там подібного б нне сталося. а Жовкві не обновили обладнання. Чому? не вважали за потрібне, не виділялися гроші або були вкрадені. У мен в сусіди покійного завжди працював автономний генератор, коли виключалося централізоване електропостачання.
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29.11.2020 21:36 Відповісти
Скорее даже не деньги украли, а тупо слили все топливо. Потому как полное разгильдяйство и пох....изм.
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29.11.2020 22:24 Відповісти
А ПРИЧЕТНІ ДО ВБИВСТВА ГОСПОДАРІ РЕМ ЯКІ ВІДКЛЮЧИЛИ ЕНЕРГІЮ ,ЧОМУ В СТОРОНІ.
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29.11.2020 17:14 Відповісти
Наскільки я зрозумів то відключення було плановим і РЕМ завчасно попередив лікарню і мав право відключати електромережу.
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29.11.2020 17:37 Відповісти
ти здивував оцим - кожна лікарня, ще до короновірусу, раз в півроку проводить обстеження та складає Акт технічної справності аварійних генераторів....
напевне щось знаєш про те, що зававдило не до, а в часи коронавірусу проводити такі обстеження?...
какая разніца, сказана президентом, таки має вплив
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29.11.2020 16:10 Відповісти
Обстеження та складання акту це безглуздий формалізм, ніхто нічого не робить. Потрібно робити реальні переключення на резервні вводи і складати ці акти, а обстеження це повна дурня! В більшості лікарень України резервні енерговводи знаходяться в аварійному стані і не працюють - ввідні електрокабелі пошкоджені і потребують ремонту або повної заміни, але всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон, як Кернес! От якби якийсь Кернес загинув від відключення електрики в лікарні, тоді б влада зашевелилась!
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29.11.2020 16:19 Відповісти
Лікарні мають два енерговвода, тобто кабелі підходять на лікарню з різних підстанцій і якщо на одній підстанції відключаються світло то енергетик та електрики мають переключитись на інший енерговвод і подати електрику на споживачів лікарні. Генератори виконують тільки підтримуючу функцію для найбільш критичної частини лікарні (операційна та реанімація) і тільки на час проведення переключень енерговводів, генератори на можуть тягнути на собі споживачів всієї лікарні (хворих на кисневих концентраторах в палатах) протягом годин! Саме тому кисневі концентратори не можна використовувати в лікарнях, а потрібно будувати кисневі магістралі та велику емність кисню для гарантованої подачі кисню під час будь яких нештатних ситуацій. В цих смертях винні енергетик та електрики лікарні, які не переключили енерговвод на резервний і це призвело до смерті пацієнтів. На посадах енергетиків та електриків в лікарнях часто працюють абсолютно випадкові люди які не мають відповідних допусків та знань для проведення оперативних перемикань енерговводів в критичній ситуації, тому потрібно створити одну централізовану організацію яка буде займатись технічним обслуговуванням лікарень по всій країні замість найму нефахових і нікчемних працівників на ті копійки які держава виділяє кожній лікарні!
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29.11.2020 15:39 Відповісти
Перемикання вводів живлення має відбуватись автоматично - автоматом підключення резерву.
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29.11.2020 15:46 Відповісти
Ні, апаратура АВР (автоматичний ввод резерву) в лікарнях не стоїть, бо за цією апаратурою немає кому слідкувати, перевіряти, ремонтувати. Тому перемикання вводів відбувається вручну! Головний лікар мав вчинити всіх необхідних дій для того щоб всі відповідальні технічні та медичні працівники були на своїх робочих місцях в момент відключення електрики. Головний інженер лікарні, енергетики, електрики мали відновити або написати заново регламент перемикання енерговводів у вигляді інструкцій всім задіяним технічним працівникам. Потрібно було провести тренування щоб енергетики та електрики на місцях відпрацювали свої дії під час переключення енерговводів на резервні з контролем наявності електрики у всіх корпусах та палатах після проведення перемикання, а також усунення проблем які можуть виникнути під час перемикання - хтось зі споживачів виявиться незапитаним і потрібно буде оперативно підвозити генератори і підключати їх через подовжувачі прямо в палати з переключенням всіх медичних приладів на генератор. Медичні працівники мали також провести тренування по раптовому пропаданню електрики в палатах і відпрацювати свої дії з пацієнтами -кому будуть качати повітря вручну, а кому будуть надавати допомогу іншими способами. Нічого з цього не було зроблено після повідомлення від Обленерго про планове відключення одного з енерговводі лікарні від енергомережі для проведення планових робіт. За це несе відповідальність головний лікар, головний інженер, енергетики та чергові електрики і за це їх мають посадити в тюрму! А МОЗ має видати наказ в якому буде розписаний порядок дій медзакладів по підготовці до відключень лікарень від енергомережі і по діям під час раптового відключення електрики в лікарні! МОЗ нажаль бездіяльний, Степанова потрібно знімати, він дебіл!
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29.11.2020 16:03 Відповісти
Отже, категорією споживача не вийшли... А мали б бути у першій...
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29.11.2020 17:02 Відповісти
Першу категорію потрібно підтримувати зусиллями енергетиків та електриків лікарні. Обленерго ДТЕК зараз починають брати на обслуговування підстанції та електромережі споживачів, бо масово відбуваються аварії на мережах споживачів і немає кому кваліфіковано експлуатувати ці мережі.
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29.11.2020 17:36 Відповісти
Споживач обслуговує "низьку" частину підстанції. "Висока", як правило, - на постачальнику.
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29.11.2020 17:50 Відповісти
Думаю що в лікарню входять енерговводи по 0,4 кВ. Там високого не має бути в принципі.
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29.11.2020 17:59 Відповісти
Якщо 0,4, то там і підстанції нема. Але це, якщо лікарня зовсім маленька.
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29.11.2020 18:01 Відповісти
Районна лікарня.
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29.11.2020 18:03 Відповісти
Має бути підстанція щонайменше 6/0,4. Там кухня з електроплитами, рентген-апарати, операційні, освітлення внутрішнє і зовнішнє, фізіокабінет, тощо.
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29.11.2020 18:11 Відповісти
Ты дебил. Генераторы, которые ДОЛЖНЫ стоять в больницах, расчитаны на работу не менее чем на сутки. И по мощности подобраны так, что бы заменить внешнее электропитание.
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29.11.2020 15:52 Відповісти
за півтора року чому не поставили....чи може доріг не було, щоб їх такі должньі підвести?
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29.11.2020 16:13 Відповісти
Не було доріг, щоб перевірити...
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29.11.2020 17:51 Відповісти
Вибачте, але ви нічого не розумієте ані в генераторах, ані в системах безперервного енергожвлення і тому сперечатись з вами безглуздо! Генератори використовують виключно для підтримки частини споживачів лікарні і тільки обмежений час - кілька годин. Генератор не може працювати цілодобово, особливо радянські генератори які стоять в лікарнях, вони перегріються і заклинять. Максимум на що розраховані радянські аварійні генератори 1-2 години роботи для того щоб закінчити операцію і чекати світла. Далі в генераторах перегріється мастило і він заклинить! Для цілодобової підтримки споживачів в СРСР будувались генераторні установки з кількох генераторів, для того щоб оперативно замінювати генератори в горячем резерві і давати відпочити двигунам. Такі установки використовувались на АТС, там стояло кілька генераторів які мали працювати цілодобово, змінюючи один одного, були запаси пального в баках, був цілий штат дизельщиків які слідкували та ремонтували ці генератори. В лікарнях такой системи ніколи не було, був один генератор і він був розрахований на часткову запитку споживачів лікарні протягом дуже обмеженого часу.
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29.11.2020 16:14 Відповісти
Еще раз тебе ДЕБИЛУ повторяю:
1. АВР стоит в любом предприятии потребляющим электроэнергию. Что такое АВР и то что его не надо обслуживать, ты нихрена не знаешь.
2. Дизельгенераторные установки ОБЯЗАНЫ стоять во всех больницах, еще по ГОСТам СССР.
3. Генераторы расчитаны на непрерывную работу под нагрузкой расчитанной на потребление больницой не менее чем на сутки, и то если есть запас топлива, то могут работать хоть месяц.
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29.11.2020 16:25 Відповісти
Ще раз пояснюю, що АВР стоїть не скрізь, це складна та дорога апаратура яка потребує постійного обслуговування та ремонту і без постійного обслуговування та використання ця апаратура відразу виходить з ладу. В радянських лікарнях генератори ставили не для медичного обладнання, а для аварійного освітлення, бо не було медичного обладнання яке живилось електрикою. А радянські генератори клинять після 4 годин роботи під повним навантаженням, тому в СРСР застосовувалась схема з кількома генераторами які працювали по годинах, там де потрібен був цілодобовий резерв електроживлення!
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29.11.2020 16:43 Відповісти
Ты дебил: АВР по сути это ДВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЯ расчитаных на ток потребляемой электроустановкой. Собрать АВР может любой электротехник 3-разряда.
Двигателя в ДГУ не работают постоянно, а только на период включения. При том что современные двигателя, применяемые в ДГУ, хоть корейские, хоть европейские, гарантированно работают до ТО-2 без аварии 4000-6000 часов. ЭТО почти ПОЛГОДА БЕЗОСТАНОВАЧНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Я обслуживаю ДГУ и поэтому знаю что ты ДЕБИЛ.
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29.11.2020 16:52 Відповісти
Я бачу що в нас непрофесіонали скрізь від Президенту та уряду до останнього електрика який обслуговує генератор і не розуміє принципів його роботи! Це сумно! Ми дійшли до повного колапсу! Електрик який доказує що генератор розрахований на 6000 безперервної роботи!!!! Ну що більш тупого ще можна було прочитати на форумі? Кількість мотогодин до ремонту двигуна це не кількість годин безперервної роботи! Читайти інструкцію до свого побутового генератора УВАЖНО!!!! Генератор, навіть корейський та європейський перегріється через 4 години роботи на повній потужності, тому що генератор можна використовувати тільки не більше номінальної потужності, а це 70% від максимальної потужності. А на максимальній потужності допускається тільки короткочасне використання не більше 10-15 хвилин і за 4 години двигун гарантовано заклинить або згорять обмотки генератора!
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29.11.2020 17:00 Відповісти
Ты дебил! Завод изготовитель дает гарантию на безаварийную работу ДГУ до ТО-2 4000-6000 часов. Это стандартная гарантия работы двигателя автомобиля на пробег 300 000 километров. Тем более двигателя стоят от грузового транспорта расчитанного на пробег не менее 600 000 км. Какие 4 года? Откуда ты взял эту туфту??? С какого хера он прегреется если он жидкостного охлаждения???
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29.11.2020 17:09 Відповісти
ЦІКАВО ТИ ПСИХІАТР ЧИ ЕЛЕКТРИК З ДТК РИНАТА, ЩО НІ СЛОВА ПРО РЕМ ЧИЙ ВІН ,ЧОМУ ВІДКЛЮЧИЛИ ЕЛЕКТРИКУ ,ЩО І ПРИВЕЛО ДО СМЕРТІ ЛЮДЕЙ.
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29.11.2020 17:26 Відповісти
При чем тут это , если Дебил L ни хрена не знает что такое ДГУ, но вылез что бы обосраться???
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29.11.2020 17:44 Відповісти
Ви показали свою повну некомпетентність, ви не розрізняєте моторесурс з безперервною роботою. Тобто якщо говорити на вашій мові - ви так обісрались, як ще треба постаратись! Тому розмови з вами не мають жодного сенсу, бо ви не володієте питанням.
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29.11.2020 18:01 Відповісти
Моторесурс у двигателя, а у ДГУ - ГАРАНТИЯ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ДО ТО-2. Куда ты дебил лезешь, если нихрена не знаешь и постоянно обсираешься???
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29.11.2020 18:10 Відповісти
Є різниця між безаварійною роботою час від часу по півгодини чи по півтори години (таких годин в сумі може бути 4-6 тис. за кілька років) і безперервною роботою за один раз, яка не може бути більше 30-40 діб, бо перегріются елементи двигуна, змащувальної та охолоджувальної системи і сам генератор електричного струму. Навіть судові двигуни, які розраховані на цілодобове використання не розраховуються на роботу більше 10-20 діб без зупинки, а це двигуни на порядок дорожчі ніж ті що використовуються в генераторах!
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29.11.2020 18:26 Відповісти
Ты упоротый? Как карьерные самосвалы катерпиллер наматывают по миллиону километров и не перегреваются??? А в ДГУ применяют точно такие же типы двигателей.
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29.11.2020 19:40 Відповісти
Кар'єрний самосвал не може працювати більше зміни у 8 годин, бо водій не може працювати більше, тому кожні 8 годин двигун зупиняється. В кар'єрному самосвалі двигун крутить генератор, а колеса рухаються від електродвигунів які отримують живлення не тільки від генератора, а від акумуляторів, які стоять в буфері і накопичують енергію. Ми ж говоримо про те що у нас акумуляторів в буфері немає і генератор запитує всіх споживачів і має витримувати всі перевантаження мережі, отже він має бути на 30% більш потужним ніж максимальна потужність (по пусковим токам) всіх споживачів лікарні.
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29.11.2020 20:32 Відповісти
Для тебя дебила персонально: Карьерный самосвал Cat 785D имеет привод на колеса с двигателя через коробку передач.
Мощность двигательной установки 1000 кВт. Иди учи уроки, ты уже всех достал своим упоротым дебилизмом.
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29.11.2020 22:20 Відповісти
А Белаз має електропривід на колесах і дизель крутить генератор, тільки як це відміняє той факт що водій не працює більше 8 годин? Ви несете якусь дику маячню, плутаєте елементарні параметри обладнання і робити якісь дивовижні висновки, достойні рекордів ідіотизму.
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29.11.2020 23:00 Відповісти
Тебе дебилу прямо указали марку и тип самосвала. При чем тут Белаз???
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29.11.2020 23:08 Відповісти
Ви хочете сказати що самосвал працює по 8000 мотогодин не зупиняючи двигун? А як же ж заміна мастила кожні 300 мотогодин?
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30.11.2020 10:06 Відповісти
Самосвал работает 8 лет постоянно. Сколько моточасов он намотает за 8 лет при трехсменном графике работы?? Как минимум 50000 часов. Но ты упоротый дебил даже это посчитать был не в состоянии.
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29.11.2020 23:13 Відповісти
Розмова з вами перетворюється на розмову з розумовов неповноцінною людиною. Моторесурс і безперервна робота це різні речі і ви їх чомусь плутаєте. Ви менеджер по продажам?
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30.11.2020 10:07 Відповісти
Запустіть двигун вантажної машини на максимальну нагрузку і побачити що він закипить менше ніж за годину. Це як тягнути вантаж на підйом без зупинки, скільки двигун витримає? Мастило закіпить, якщо не закіпить радіатор. Кількість мотогодин до проведення ТО це стандартний параметр двигуна внутрішнього згоряння, але це абсолютно не означає що двигун може працювати без зупинки тисячі мотогодин. Як правило недорогий генератор вимикається через 4-6 годин системами аварійної сигналізації, через перевищення температури мастила або охолоджувальної рідини. Дорогі ж дизельні генератори, двигуни яких дійсно розраховані на кілька діб безперервної роботи, можуть бути аварійно зупинені через перегрів обмоток генератора, якщо споживання буде на рівні більше 70%. Потрібно дуже уважно читати технічну документацію до генератора, бо там як правило виробник знімає з себе відповідальність за всі аварійні зупинки, якщо споживання електрики більше 70% від максимальної потужності. Вже було безліч випадків коли відносно дорогі дизель-генератори просто виходили з ладу і це призводило до страшних збитків.
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29.11.2020 17:54 Відповісти
А Ви впевнені, що в лікарні було два ввода?
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29.11.2020 18:11 Відповісти
"кадры"будут делать кадровые выводы...
а с марта месяца нельзя было хотя бы резервные источники по больницам завести?или отремонтировать имеющиеся?
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29.11.2020 15:26 Відповісти
От це - головне запитання, Гига, куди в лікарні пішли кошти, котрі списані на поточне обслуговування аварійного живлення.
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29.11.2020 15:29 Відповісти
в першу чергу - треба посилити відповідальність обленерго..... вчора, на дачі, цілий день напруга в мережі коливалася від 150 до 180 В......який прилад довго витримає на такій напрузі?
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29.11.2020 15:36 Відповісти
от степанова і запитають...чому виборами займався в цей трудний час і самоустранился?...
хоча со звьоздной скалєцкой треба починати, але вона виконувала вказівку президента, а тому всьо - какая разніца і йдіть у сраку...
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29.11.2020 16:17 Відповісти
Карателі НКВС відбирали у українців хліб, щоб вони вмирали від голоду. Зеленський розкрав антиковідний фонд, не закупив жодного апарату ШВЛ, ліків, кисню для лікарень, захисних костюмів тощо, - щоб українці вмирали від ковіду.
Ви не бачите паралелей?
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29.11.2020 15:45 Відповісти
Что в НКВД руководство состояло из евреев, что сейчас правительство состоит из евреев. Вот и вся параллель...
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29.11.2020 16:00 Відповісти
для українця кого не постав до влади, він краще свою дитину без сілі з'їсть аніж владу буде контролювати.
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29.11.2020 17:04 Відповісти
Это тот брехун, что недавно заявил, что из ковид-фонда ни копейки не потратили на дороги
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29.11.2020 15:30 Відповісти
чому брехун? він правду сказав.... якщо гроші вкрали, то як вони можуть бути витрачені на дороги?
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29.11.2020 15:34 Відповісти
Он сказал, что из ковид-фонда не потратили ни копейки на дороги, а это ложь.
На дороги из фонда потратили 31 млрд. грн. и это были самые дороги дороги, потому что деньги крали при их ремонте.
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29.11.2020 15:39 Відповісти
як Козлицький прикриває свою сраку - відразу представлення на звільнення голови Жовківської РДА
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29.11.2020 15:32 Відповісти
цікаво, скільки у феофанії запасних генераторів, а то як жиж наші слуги лікуватися будуть, бідолаги
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29.11.2020 15:38 Відповісти
В нас все мало чим все відрізняється,ніж в братів москалів.Медицини ніколи не було.
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29.11.2020 15:39 Відповісти
...кто лепил что веерных отключений не будет а кирюша? шо там разбиратьсЯ если статья прокурорская возбуждают пусть менты и наоборот).....клоуны! они розбируться) ну ну. пару лямов в оп! и новость будет жить 72 часа
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29.11.2020 16:10 Відповісти
Вы не кадры меняйте, а больницыкомплектуйте.
От того что вы человека поменяете, оборудование в больнице не появится.
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29.11.2020 16:14 Відповісти
А ЧИ НЕ ПРОВИНА ЦЕ ВОВИ Зе ЯКИЙ ВЗЯВ СОБІ СПОНСОРОМ АХМЕТОВА З ЙОГО МАХІНАЦІЯМИ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕЮ ??, стався маразм - в країні яка виробляє електроенергію навіть на експорт нема електроенергії навіть в лікарнях

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29.11.2020 16:24 Відповісти
тобто якщо в лікарні немає можливості запустити дизель і забезпечити електрикою операційну та реанімацію, то для цього необхідно щоб хтось помер, щоб головний лікар лікарні, та інші пацюки почали рухати мозком.
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29.11.2020 17:01 Відповісти
Вот Бегемот, такое состояние с большинством больниц в Украине, деньги надо инвестировать, а не делать волны. Сразу видно что делитант
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29.11.2020 17:40 Відповісти
Людина написала розумні речі:


...всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон...

Так воно і було, і зараз є
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29.11.2020 18:32 Відповісти
Будуть призначати стрілочника...
Після дев'яти місяців дерібану бюджету і повній бездіяльності влади, у підготовці країни, до пандемії почнуть сношати головного лікаря:
- чи був там аварийний генератор?
- чи був заряджений акумулятор?
- чи було паливо?
- чи була людина, яка вміє запустити та обслуговувати?
- чи висіла біля генератора інструкція з охорони праці, і чи не була вона прострочена?
І так далі...
А бубочка ні в чому не винний...
і чекаємо наступної смерті...
І нових обіцянок взяти під контроль...
Тобто те, що за дев'ять місяців лікарні не було забеспечено киснем, аварійним живленням, зарплатами, фахівцями, ліжками, ШВЛами - їм тре простити, бо вони ж не мають стратегичного мислення... Вони звикли реагувати на прагнення публіки і видавати репризи - ось вони їх і видають... Як були клованами, так їми і залишаться назавжди... Гонору правда додалось але, коли прийде час за все відповідати вони приймуть скорбний вигляд і пролопочуть: «хлопці - я не в куґсі» «панять і прастіть»...
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29.11.2020 19:59 Відповісти
 
 