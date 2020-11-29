Заступник голови ОП Тимошенко про трагедію у реанімації на Львівщині: Це неприпустимо. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував інцидент у лікарні Жовкви на Львівщині, де двоє пацієнтів померли через відсутність електрики, коли у відділенні вимкнулися апарати штучної вентиляції легень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в коментарі "Українській правді".
Заступник керівника ОП визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померло двоє пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ.
За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися. Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.
"Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації".
Зі свого боку голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що обидва пацієнти, що померли внаслідок інциденту, були хворі на Covid-19 й мали двобічну пневмонію.
За його словами, електрики у медзакладі не було з 17:50 до 19:10 год "внаслідок несправності".
Козицький зауважив, що в лікарні наявні два електричних генератори, які можна застосовувати при аварійних відключеннях світла. Один електрогенератор під’єднаний до електромережі в пологовому відділенні. А другий електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу "був у гаражному приміщенні на території лікарні" і не був підключений до електромережі.
Керівництво медзакладу у розмові з правоохоронцями зявило, що генератор не було задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому начебто не було потреби.
В самому Жовківському РЕМ, коли зникло світло, медзаклад нібито запевнили, що електрики не буде впродовж 20 хв.
"Ініціюю подання про звільнення голови Жовківської РДА, а перед Жовківською районною радою ініціюю звільнення головного лікаря медичного закладу. Також департаментом охорони здоров’я ЛОДА розпочато службову перевірку щодо дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ", - каже Козицький
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И роли офиса буратины в их роспиле
Что такое Динамический ИБП и чем он лучше ДГУ, у тебя спрашивать совершенно бесполезно.
Вот ты дебил нихрена не знаешь о ДГУ и куда ты лезешь???
напевне щось знаєш про те, що зававдило не до, а в часи коронавірусу проводити такі обстеження?...
какая разніца, сказана президентом, таки має вплив
1. АВР стоит в любом предприятии потребляющим электроэнергию. Что такое АВР и то что его не надо обслуживать, ты нихрена не знаешь.
2. Дизельгенераторные установки ОБЯЗАНЫ стоять во всех больницах, еще по ГОСТам СССР.
3. Генераторы расчитаны на непрерывную работу под нагрузкой расчитанной на потребление больницой не менее чем на сутки, и то если есть запас топлива, то могут работать хоть месяц.
Двигателя в ДГУ не работают постоянно, а только на период включения. При том что современные двигателя, применяемые в ДГУ, хоть корейские, хоть европейские, гарантированно работают до ТО-2 без аварии 4000-6000 часов. ЭТО почти ПОЛГОДА БЕЗОСТАНОВАЧНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ.
Я обслуживаю ДГУ и поэтому знаю что ты ДЕБИЛ.
Мощность двигательной установки 1000 кВт. Иди учи уроки, ты уже всех достал своим упоротым дебилизмом.
а с марта месяца нельзя было хотя бы резервные источники по больницам завести?или отремонтировать имеющиеся?
хоча со звьоздной скалєцкой треба починати, але вона виконувала вказівку президента, а тому всьо - какая разніца і йдіть у сраку...
Ви не бачите паралелей?
На дороги из фонда потратили 31 млрд. грн. и это были самые дороги дороги, потому что деньги крали при их ремонте.
От того что вы человека поменяете, оборудование в больнице не появится.
...всім пох, головним лікарям пох, їм головне щоб бабло від пацієнтів та держави капало в кишеню, владі пох бо всі клали на ці лікарні і їдуть лікуватись за кордон...
Так воно і було, і зараз є
Після дев'яти місяців дерібану бюджету і повній бездіяльності влади, у підготовці країни, до пандемії почнуть сношати головного лікаря:
- чи був там аварийний генератор?
- чи був заряджений акумулятор?
- чи було паливо?
- чи була людина, яка вміє запустити та обслуговувати?
- чи висіла біля генератора інструкція з охорони праці, і чи не була вона прострочена?
І так далі...
А бубочка ні в чому не винний...
і чекаємо наступної смерті...
І нових обіцянок взяти під контроль...
Тобто те, що за дев'ять місяців лікарні не було забеспечено киснем, аварійним живленням, зарплатами, фахівцями, ліжками, ШВЛами - їм тре простити, бо вони ж не мають стратегичного мислення... Вони звикли реагувати на прагнення публіки і видавати репризи - ось вони їх і видають... Як були клованами, так їми і залишаться назавжди... Гонору правда додалось але, коли прийде час за все відповідати вони приймуть скорбний вигляд і пролопочуть: «хлопці - я не в куґсі» «панять і прастіть»...