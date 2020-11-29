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Новини Місцеві вибори-2020
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Станом на 13:00 явка на виборах у Чернівцях становила трохи більше 7%, - ЦВК

У ЦВК озвучили явку виборців на виборах мера в Чернівцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 13:00 проголосували 7,2% виборців.

У Центрвиборчкомі зазначили, що до завершення голосування залишається менше п'яти годин - всі виборчі дільниці закриваються о 20:00.

Також читайте: Члени виборчкому в Чернівцях розписалися в порожніх бланках протоколів, - поліція

Станом на 13:00 явка на виборах у Чернівцях становила трохи більше 7%, - ЦВК 01

вибори (6687) місцеві вибори (1366) Чернівці (561) явка (69)


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Члени ДВК пильнуйте - зацікавленим час "каруселі" запускати... Бо кожен голос на вагу перемоги.
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29.11.2020 15:51 Відповісти
Значит выборы отменят? Кого они выбирают опять?
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29.11.2020 16:21 Відповісти
вибори стали фіцією. крім кандидатів вони нікого не інтересують
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29.11.2020 18:00 Відповісти
До кінця часу голосування відсотків 15 буде !!)))
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29.11.2020 18:23 Відповісти
 
 