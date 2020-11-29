Станом на 13:00 явка на виборах у Чернівцях становила трохи більше 7%, - ЦВК

У ЦВК озвучили явку виборців на виборах мера в Чернівцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Станом на 13:00 проголосували 7,2% виборців.

У Центрвиборчкомі зазначили, що до завершення голосування залишається менше п'яти годин - всі виборчі дільниці закриваються о 20:00.

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