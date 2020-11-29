Станом на 13:00 явка на виборах у Чернівцях становила трохи більше 7%, - ЦВК
У ЦВК озвучили явку виборців на виборах мера в Чернівцях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Станом на 13:00 проголосували 7,2% виборців.
У Центрвиборчкомі зазначили, що до завершення голосування залишається менше п'яти годин - всі виборчі дільниці закриваються о 20:00.
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Said_
показати весь коментар29.11.2020 15:51 Відповісти Мені подобається 0
Solomon #418722
показати весь коментар29.11.2020 16:21 Відповісти Мені подобається 0
Іван Клюс
показати весь коментар29.11.2020 18:00 Відповісти Мені подобається 0
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар29.11.2020 18:23 Відповісти Мені подобається 0
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