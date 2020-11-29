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Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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На акціях протесту в Білорусі затримали вже понад 100 осіб, зокрема і члена Координаційної ради Крука, - правозахисники

На акціях протесту в Білорусі затримали вже понад 100 осіб, зокрема і члена Координаційної ради Крука, - правозахисники

За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна", на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю затримано понад 100 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У списках "Вясни" зараз 110 осіб. Список продовжує доповнюватися.

За даними правозахисників, найбільше затримань було в Мінську, але також вони відбувалися в Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лісовому, Коробчіцах (Гродненська область).

У Мінську під час акції був затриманий член основного складу Координаційної ради, економіст Дмитро Крук.

У списках "Вясни" також двоє журналістів: в Бресті були затримані кореспондент "Брестської газети" і TUT.BY Станіслав Коршунов і позаштатний кореспондент "Брестської газети" Максим Хлебєц.

Також читайте: Протести в Мінську: Силовики Лукашенка стягують спецтехніку і встановлюють огородження, затримання тривають. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 листопада в білоруській столиці і деяких інших містах відбулися локальні акції протесту. Силовики не давали протестувальникам зібратися в великі колони, проводили затримання.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цей пост з 1994 року.

Білорусь (7927) затримання (4339) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+5
Цензор а почему не пишем что сегодня в Бельгии арестовали 400 протестующих.
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29.11.2020 16:35
+4
Зіпсували "Цензор.нет" , щоб люди тут не гаяли свій час !
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29.11.2020 16:27
+3
Krychek https://twitter.com/Krychek5/status/1333032852926173185 1 ч

Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.

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29.11.2020 16:37
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У Луки появилась своя многостаночница:
https://twitter.com/i/status/1332400081815941120
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29.11.2020 16:24 Відповісти
Сдувается протест, раньше по 1000 задерживали.
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29.11.2020 16:26 Відповісти
До 9 серпня взагалі не затримували.
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29.11.2020 17:41 Відповісти
Зіпсували "Цензор.нет" , щоб люди тут не гаяли свій час !
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29.11.2020 16:27 Відповісти
Цензор а почему не пишем что сегодня в Бельгии арестовали 400 протестующих.
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29.11.2020 16:35 Відповісти
Та які 400? Всі 40000! Арештували і всіх відразу розстріляли!
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29.11.2020 17:07 Відповісти
Може тому, що з бельгією нема спільного кордону і бельгіці не верещать, що вони брати?
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29.11.2020 17:42 Відповісти
Krychek https://twitter.com/Krychek5/status/1333032852926173185 1 ч

Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.

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29.11.2020 16:37 Відповісти
Tak perestanet pokupat jesli im skazet pravitelstvo ili Beloruskali popadiot pod sankciji ES.Nevazno sto norgi ne ES oni budet slusat ES
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29.11.2020 17:17 Відповісти
 
 