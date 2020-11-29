На акціях протесту в Білорусі затримали вже понад 100 осіб, зокрема і члена Координаційної ради Крука, - правозахисники
За даними незареєстрованого в Білорусі правозахисного центру "Весна", на несанкціонованих акціях протесту в республіці в неділю затримано понад 100 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У списках "Вясни" зараз 110 осіб. Список продовжує доповнюватися.
За даними правозахисників, найбільше затримань було в Мінську, але також вони відбувалися в Вітебську, Бресті, Гродно, Ліді, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лісовому, Коробчіцах (Гродненська область).
У Мінську під час акції був затриманий член основного складу Координаційної ради, економіст Дмитро Крук.
У списках "Вясни" також двоє журналістів: в Бресті були затримані кореспондент "Брестської газети" і TUT.BY Станіслав Коршунов і позаштатний кореспондент "Брестської газети" Максим Хлебєц.
29 листопада в білоруській столиці і деяких інших містах відбулися локальні акції протесту. Силовики не давали протестувальникам зібратися в великі колони, проводили затримання.
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цей пост з 1994 року.
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https://twitter.com/i/status/1332400081815941120
Когда в Минске вышел в магазин.
- Мужики! Я же за Лукашенко голосовал!
- Не пи@ди! За него никто не голосовал.