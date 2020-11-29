Синіють губи, обличчя, і починається паніка: лікар розповів, що відбувається з хворим на COVID-19, коли знижується сатурація

Інфіковані коронавірусом пацієнти з важким перебігом хвороби дуже часто страждають від різкого зниження рівня кисню в крові. У такому випадку лікарі оперативно намагаються заспокоїти пацієнта і штучним шляхом підвищити показник сатурації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, що в таких ситуаціях хворі починають задихатися і у них починається паніка.

"У мене був пацієнт 52-54 роки, у якого сатурація знизилася до 45. У чоловіка посиніли обличчя, руки, губи, починається паніка, і пацієнт зриває з себе маску", - повідомив він.

Фахівець пояснив, що в цей момент важливо, щоб лікар був поруч і відразу змінив параметри вентиляції і ввів антикоагулянти. Після цього слід заспокоїти пацієнта, а потім протягом 10 хвилин сатурація нормалізується до показника 90%.

"У момент різкого зниження рівня кисню в крові пацієнт не може надихатися і йому катастрофічно не вистачає повітря. Це жахливо і страшно, судячи по очах, які я бачу в таких ситуаціях", - зазначив лікар.

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Як відомо, для вимірювання сатурації рекомендується використовувати пульсоксиметр. Особливості використання приладу:

- Коли палець холодний, то будуть низькі відсотки насичення киснем.

- Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій буде працювати повільніше, і на початку покаже низькі показники.

- Якісні батарейки в пристрої є запорукою точного результату.

Раніше заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак закликала українців купувати пульсоксиметри і стежити за здоров'ям.