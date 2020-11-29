Синіють губи, обличчя, і починається паніка: лікар розповів, що відбувається з хворим на COVID-19, коли знижується сатурація
Інфіковані коронавірусом пацієнти з важким перебігом хвороби дуже часто страждають від різкого зниження рівня кисню в крові. У такому випадку лікарі оперативно намагаються заспокоїти пацієнта і штучним шляхом підвищити показник сатурації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Факти".
Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, що в таких ситуаціях хворі починають задихатися і у них починається паніка.
"У мене був пацієнт 52-54 роки, у якого сатурація знизилася до 45. У чоловіка посиніли обличчя, руки, губи, починається паніка, і пацієнт зриває з себе маску", - повідомив він.
Фахівець пояснив, що в цей момент важливо, щоб лікар був поруч і відразу змінив параметри вентиляції і ввів антикоагулянти. Після цього слід заспокоїти пацієнта, а потім протягом 10 хвилин сатурація нормалізується до показника 90%.
"У момент різкого зниження рівня кисню в крові пацієнт не може надихатися і йому катастрофічно не вистачає повітря. Це жахливо і страшно, судячи по очах, які я бачу в таких ситуаціях", - зазначив лікар.
Як відомо, для вимірювання сатурації рекомендується використовувати пульсоксиметр. Особливості використання приладу:
- Коли палець холодний, то будуть низькі відсотки насичення киснем.
- Якщо у вас накладні нігті або темний лак, пристрій буде працювати повільніше, і на початку покаже низькі показники.
- Якісні батарейки в пристрої є запорукою точного результату.
Раніше заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак закликала українців купувати пульсоксиметри і стежити за здоров'ям.
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например половина обучения - дистанционное, половина - занятия в школе (разные классы развести во времени, чтоб меньше пересекались между собой.)
учителей можно оградить закрытой прозрачной перегородкой с отдельной дверью (такие перегородки не слишком дорогие).
мы переболели ковидом в лёгкой форме,но его купили сразу
причём в районе 1000 грн ,можно купить приличного качества
Якщо вже купувать, то балон кисню, так раціональніше!
Стало мені погано, показав він понижений тиск, і що, від того що я це дізнався мені стане краще?
Так само і з "медичними" рекомендаціями, з одного боку закликають не займатися самолікуванням і якщо що, відразу звертатись до лікаря\викликати швидку, з іншого швидку треба викликати не раніше ніж почнеш повертатися ногами вперед... а сім. лікар "лікує" тільки по телефону...
За кожним віп-падлом, бігають з пульсоксиметром, навіть якщо вони не хворі...
Чи думаєте кров десь в баночці постоїть, а потім її назад увільють ?
Краще дихати киснем.
В 1994 году Майкл Джексон приобрел себе специальную кислородную капсулу, которую отвез в свое поместье "Неверленд". Он ложился в нее на несколько часов, чтобы кислород помог замедлить рост новых клеток и тем самым, замедлить процесс старения.
Сейчас кислородная капсула Майкла Джексона находится в Калифорнии. Её исследуют специалисты, чтобы понять, могла ли она и вправду продлить жизнь поп-королю.
В те времена кислородная терапия была чем-то заоблачным и сомнительным. Но сейчас, 30 лет спустя, ученые пришли к выводу, что Майкл был прав.
когда я его снимала , врачи бежали и стучали в стекло комнаты - надень обратно
Тому щона экране пропадали показатели
Похоже на сайте через жто прошло только несколько человек . Остальные просто не поймут
А учителя каждый день с детками.. Ну так в природе задумано что детки переносчики.. Иммунная система тренируется.. А учителя каждый день получается с вирусом(детки бессимптомные).
Вот вирус краснухи для беременных знаете как опасен.. (видела я деток отказников инвалидов.. Не для слабонервных)
Просто вы с другой планеты.. И ветрянка которая считается легким заболеванием.. Для сына моей подруги чуть не закончилась детально.. В больничке месяц под капельницей... А я двумя детками.. Только зеленкой обошлась.. Ну и дома естественно.. Чаи витаминчики...
Це маячня. Досить поширювати відверту антинаукову брехню.