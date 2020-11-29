Смерть пацієнтів на ШВЛ на Львівщині: Степанов заявив, що у всіх лікарнях країни перевірять обладнання

Урядова комісія розбереться в ситуації зі смертю у Львівській області двох пацієнтів на апаратах ШВЛ через відключення електрики.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо жахливої ​​трагедії, яка сталася на Львівщині. Через відключення електропостачання в Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень, померли. Лікарі боролися за їхнє життя за допомогою мішка Амбу. Однак врятувати, на жаль, не вдалося", - написав він.

Разом з тим Степанов зазначив, що лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично.

"На місце терміново направлена ​​комісія, щоб з'ясувати всі обставини. Також перевірка обладнання буде проведена в усіх лікарнях по всій країні", - повідомив він.

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"Такі ситуації неприпустимі. Роботу комісії буду тримати на особистому контролі", - додав глава МОЗ.

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.