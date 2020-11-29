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Новини Коронавірус і карантин
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Смерть пацієнтів на ШВЛ на Львівщині: Степанов заявив, що у всіх лікарнях країни перевірять обладнання

Смерть пацієнтів на ШВЛ на Львівщині: Степанов заявив, що у всіх лікарнях країни перевірять обладнання

Урядова комісія розбереться в ситуації зі смертю у Львівській області двох пацієнтів на апаратах ШВЛ через відключення електрики.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо жахливої ​​трагедії, яка сталася на Львівщині. Через відключення електропостачання в Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень, померли. Лікарі боролися за їхнє життя за допомогою мішка Амбу. Однак врятувати, на жаль, не вдалося", - написав він.

Разом з тим Степанов зазначив, що лікарня, де це сталося, забезпечена аварійним дизель-генератором, який не переключався автоматично.

"На місце терміново направлена ​​комісія, щоб з'ясувати всі обставини. Також перевірка обладнання буде проведена в усіх лікарнях по всій країні", - повідомив він.

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"Такі ситуації неприпустимі. Роботу комісії буду тримати на особистому контролі", - додав глава МОЗ.

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті стала дихальна недостатність.

Смерть пацієнтів на ШВЛ на Львівщині: Степанов заявив, що у всіх лікарнях країни перевірять обладнання 01

Автор: 

карантин (18172) смерть (6744) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2423)


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Топ коментарі
+7
а помните как в самом начале зеленожопые управленцы рассказывали что вместо аппаратов ИВЛ вполне подходят те же мешки Амбу только с механическим приводом - палка на которчике.
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29.11.2020 16:55
+3
Паєхалі бабцю!

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29.11.2020 17:08
+3
Цікаво, а що ці зЁлопи з лютого робили, що досі не перевірили готовність лікарень? Може асфальт перевіряли?
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29.11.2020 17:44
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а помните как в самом начале зеленожопые управленцы рассказывали что вместо аппаратов ИВЛ вполне подходят те же мешки Амбу только с механическим приводом - палка на которчике.
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29.11.2020 16:55 Відповісти
Паєхалі бабцю!

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29.11.2020 17:08 Відповісти
Можу Степанову без перевірок розповісти який стан обладнання в лікарнях. Працює майже у всіх лікарнях тільки один енерговвод, другий потребує ремонту, бо на це не було грошей всі 30 років а кабелі з часом не молодшають, десь їх потягнуло грунтом, десь їх побили будівельною технікою, десь їх замочило і т.д. Отже можемо вважати що другого ввода практично немає у всіх лікарнях, або він потребує капітального ремонту! Потрібно терміново замінити основні та резервні енерговводи в лікарні на нові, тільки так можна гарантувати безперебійну роботу медичного обладнання! В самих лікарнях немає енергетиків та електриків які можуть безаварійно переключати енерговводи з основного на резервний, бо зарплата в лікарнях катастрофічно низька і там працюють люди за сумісництвом, часто працівники обленерго, які в робочий час працюють на основному місці роботи і не можуть відірватись і поїхати перемикати енерговводи і через це гинуть пацієнти? Потрібно створити компанію яка буде обслуговувати всі лікарні України і буде мати достатню кількість фахівців енергетиків та інженерів інших напрямків щоб фахово виконувати всі необхідні роботи в лікарнях - перемикання, тренування, ремонти, обслуговування. Обладнання в лікарні не працює, деяких критичних систем (безпереврного та резервного живлення) взагалі немає, тому що 30 років не відбувалась його заміна і це найбільша проблема, бо на це потрібні великі інвестиції. Лікарні потребують організації гарантованої електромережі для підключення медичного облданнання, а для цього потрібні стабілізатори та джерела безперервного живлення, генератори, автоатика. Все це коштує шалених грошей і їх як ми знаємо - немає!
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29.11.2020 18:48 Відповісти
б*же, та якшо всі ігорівські проекти реалізувати, то навіть Трампщина б розорилась, навіть Меркельщина, навіть Аллах!)
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29.11.2020 19:23 Відповісти
Це все можна реалізувати за гроші інвесторів. Створюється приватна експлуатуюча компанія, будує всі ці мережі і отримує гарантовані платежі від лікарні наступні 30 років! Буде черга стояти з інвесторів.
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29.11.2020 19:34 Відповісти
В 1998 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького по специальности «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F Хирургия ».
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29.11.2020 17:34 Відповісти
1999-2001 - заступник гендиректора ДК «Торговий дім "Газ України"» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАК «Нафтогаз України» .

2001-2003 - заступник гендиректора ЗАТ "Промислово-фінансова компанія «Віче».

2003-2004 - працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 податковій адміністрації України .

2004-2008 - голова ради директорів ТОВ «Республіканський правовий союз».

2008-2010 - перший заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Одеської обласної адміністрації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Миколи Сердюка . Коли до влади прийшов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович , Степанов був звільнений разом з Сердюкомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] .

Після цього був директором українського державного центру транспортного сервісу «Ліски».

2011-2016 - очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB ДП "Поліграфкомбінат «Україна» , який виготовляє бланки офіційних документів (паспорти, трудові та медичні книжки, посвідчення, документи про освіту, ліцензії, страхові поліси, товарно-транспортні накладні, лікарняні листи та ін)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
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29.11.2020 17:35 Відповісти
В Донецький медінститут брали за хабарі, а не за знання, от Степанов за хабарі і поступив, за хабарі і закінчив. Тепер маємо непрофесіонала та корупціонера на посаді міністра.
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29.11.2020 18:36 Відповісти
дело даже нее в этом. врач становится "человеком с дипломом" только после интернатуры. а "врачом" он становится только после реального опыта работы
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29.11.2020 18:40 Відповісти
В 1990-1992 гг. - работал санитаром Славянской городской больницы №1.
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29.11.2020 17:36 Відповісти
Если я окончил к примеру медецинский а пошел работать столяром, то это не отменяет что у меня медецинское образование. Институт по определению "санитаров" не выпускает. Да, согласен, институт выпускает не всех "спецами" по профилю, так как к примеру у нас с потока, по специальности работало человек 10 только. Остальные кто кем, кто паркеты ложил, кто в моря матросами, кто в алкоголики, кто служивым стал.
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29.11.2020 17:43 Відповісти
Є таке поняття як практика! Бажаю тобі лікуватися тільки у Степанових!
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29.11.2020 17:45 Відповісти
Як гадаэш, до вступу в вищий заклад медецинський тебе візьмуть в врачі будь куди? Так вроді він не лікував?
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29.11.2020 17:47 Відповісти
умоляю МЕДИЦИНСКИЙ !!!
и вы ещё говорите о в/образовании,,,,,,,
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29.11.2020 18:07 Відповісти
угу.. прям від правильного правописання все залежить..
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29.11.2020 18:10 Відповісти
Міністр зовсім нe зобов'язаний вміти лікувати. Міністр має знати як організований докумeнтообіг, як формується бюджeт, яка позиція його партіі, як співпрацювати з місцeвою владою, має здійснювати рeформи і вміти контролювати виконання своіх рішeнь. А лікують лікарі, а нe міністри.
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29.11.2020 20:42 Відповісти
Ну, якщо "медецинский", тоді - да.
Доречі, а кого випускають сан-гіг факультети, як не "санітарів"?
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29.11.2020 17:47 Відповісти
Ну то розкажіть нам, з кодом спеціальності.
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29.11.2020 18:11 Відповісти
сан-гиг выпускает сан/врачей,которые в институте при союзе назывались - санитары )
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29.11.2020 18:27 Відповісти
я не просив народну назву. Я просив назву з номером як вона йде по кваліфікації. Наприкалад у меня спеціальність "инженер-електрик" 2101 (Автоматика и управление в технических системах)..
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29.11.2020 18:39 Відповісти
Правильно... до того как поступить в институт он мог учится в техникуме там каком либо, и работать только санитаром, возможно фельдшером. Это очень хороший "+" к поступлению в институт. Тем более в те времена.
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29.11.2020 17:45 Відповісти
Питання у тому, що це у нього ВЕСЬ медичний та навколомедичний стаж...
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29.11.2020 17:48 Відповісти
Umer Dart Vaider, jesli ne osjibajus u vas pod takim obrazom kto to v deputati ili v prezidenti sjol.
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29.11.2020 17:02 Відповісти
О, я как раз щас буду смотреть киногрехи на ЗВ эп.3 месть сиббхатхаратхов.
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29.11.2020 19:27 Відповісти
Как всегда..
Жареный петух клюнул.. Проверяем...
Зебилы..
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29.11.2020 17:04 Відповісти
Этот идиот! просто обязан уйти с должности, я о Степанове.
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29.11.2020 17:14 Відповісти
Прийдет четвертый министр , что при зебилах, потом пятый, шестой. Это ничего не изменит, страна летит в пропасть😂
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29.11.2020 17:18 Відповісти
такі речі як і протипожежна охорона повинні перевірятися регулярно, а не тоді коли хтось помер. потрібно мати якесь розуміння та проводити моніторинг критичних ситуацій до того як хтось помер, а не після. в кожній лікарні має бути відповідний список необхідного для забезпечення безпеки та автономності критичної інфрастурктури лікарні та графік перевірки інфраструктури. завтра згорить лікарні з усіма нетранспортабельними хворими і нам будуть розказувати, про необхідність забезпечення лікарні вогнегасниками.
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29.11.2020 17:27 Відповісти
Если Вы ещё не поняли, сообщаю: "Наше правительство надеется на мощное и очень магическое заклинание "АВОСЬ ПРОНЕСЁТ!". Они так уверены в этом заклинании и всё пустили на самотёк
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29.11.2020 18:55 Відповісти
...во всех больницах страны проверят оборудование) ....то есть не где.
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29.11.2020 17:33 Відповісти
Цікаво, а що ці зЁлопи з лютого робили, що досі не перевірили готовність лікарень? Може асфальт перевіряли?
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29.11.2020 17:44 Відповісти
До речі, є аппарати ШВЛ що працюють без ел. струму. Наприклад в гірничорятувальних загонах є аппарати "ГС-10" і "ГС-11" які розраховані на автономне виконання ШВЛ (без ел. струму) Також для машин швидкої допомоги існують апарати "ДП-2", "Пневмат", "Кокчетав", "Лада-МТ" і т.п.
Подібні апарати для циклу вдих/видих використовують не струм, а єнегію тиску, що в балоні і незамінні ак аварійна техніка в єкстремальніх ситуаціях. Але коли медициною керюють остолопи ...
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29.11.2020 18:04 Відповісти
угу ... генератор всетаки був ...
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29.11.2020 18:34 Відповісти
Вина главрвачей однозначно
Кто как не они рапартуют на верх, что у них все есть и все работает? И делают это для того чтобы хорошо выглядеть перед начальством, чтобы начальство не лезло в их вотчину. А как только случается ЧП, то сразу и оборудования нет и персонала не хватает
Молодому врачу устроится на работу проблема, плати взятку главрвачу, а как эпидемия кадров не хватает

О чем же вы раньше думали? Как побольше карман набить?
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29.11.2020 18:40 Відповісти
ШВЛ при ковідній пневмонії вбиває. Закордонні лікарі про це знають ще з березня.
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29.11.2020 18:44 Відповісти
Чудо, ШВЛ дает шанс выжить тем, кто без него умрет в 100% случаев. И здесь без вариантов. Убивать трупы он при всем твоем желании никак не может.
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29.11.2020 20:28 Відповісти
Ще раз. При ковідній пневмонії, коли тромбовані альвеоли, ШВЛ ніяк не може допомогти та дати якийсь шанс. Якщо при ковіді до того, як зняти тромби, починають накачувати легені киснем/повітрям, це травмує їх. А потім кажуть "легені згоріли".
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29.11.2020 20:36 Відповісти
Что значит "снять тромбы"? Гепарины при необходимости назначаются сразу же после поступления и простенького анализа крови. Кстати, уже давно тяжесть течения заболевания могут установить по этому же анализу даже тогда, когда еще даже симптомов кислородной недостаточности нет.
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29.11.2020 20:51 Відповісти
В березні та квітні це теж робили? Ні.
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29.11.2020 21:01 Відповісти
Возможную тяжесть течения научились определять по анализам в апреле-мае. Антикоагулянты Китай использовал с самого начала эпидемии.
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29.11.2020 21:30 Відповісти
Чому закордонні лікарі ще з березня в основному відмовились від ШВЛ. Оксигенотерапія проводиться ними за допомогою масок, апаратів ЕКМО або назально.
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29.11.2020 20:42 Відповісти
Потому что Вы бредите. Никто ни от чего не отказывался. Как применялись аппараты ИВЛ в тяжелых случаях, так и применяются. Летальность в наших больницах, пока они не перегружены, не отличается от больниц ЕС.
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29.11.2020 20:48 Відповісти
Ти абсолютно некомпетентний у цьому питанні.
Ось декілька з багатьох відгуків закордонних лікарів про ШВЛ і про те, що від них набагато більеш шкоди, ніж користі, при ковідній пневмонії.
https://apnews.com/article/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d
https://www.spectator.co.uk/article/Ventilators-aren-t-a-panacea-for-a-pandemic-like-coronavirus
https://www.medscape.com/viewarticle/928156
https://www.statnews.com/2020/04/08/doctors-say-ventilators-overused-for-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=k9GYTc53r2o
https://off-guardian.org/2020/05/06/covid19-are-ventilators-killing-people/
https://nypost.com/2020/05/29/northwell-health-probing-use-of-ventilators-for-covid-patients/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8262351/Nurse-New-York-claims-city-killing-COVID-19-patients-putting-ventilators.html
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/26271-covid-19-beatmung-und-dann
https://www.vpneumo.de/fileadmin/pdf/f2004071.007_Voshaar.pdf
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2020/02/14/Oxygen-therapy-working-for-coronavirus-patient-Seoul-says/6651581696794/
https://www.youtube.com/watch?v=QPlEUAVjxV8
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29.11.2020 20:57 Відповісти
А ты, я смотрю, сериалов пересмотрела. Вот нафига ты мне кидаешь эти ссылки? До тебя не доходит, что протоколы лечения в разных странах отличаются? Понимаешь ли, по их протоколам они подключали пациентов к ИВЛ при малейших явлениях кислородной недостаточности. У нас такого никогда не было, да и в Европе тоже вряд ли было. ИВЛ - это аппарат последнего шанса. И в твоих статьях это не оспаривается. Там просто говорится, что это не панацея. Ну это как бы все давно и без твоих ссылок знают.
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29.11.2020 21:27 Відповісти
До тебе не доходить, що при ковідній пневмонії проблема не в нестачі кисню, а в неможливості організму його засвоювати. Скільки його не накачуй в легені, а в альвеолах кров з киснем не може "зустрітися".
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29.11.2020 21:32 Відповісти
Генератор есть, не не включился. По бумагам есть, но разукомплектован.
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29.11.2020 18:57 Відповісти
ППЦ!!! До того дати розпорядження не хватило чого!? Передбачити всі можливі і навіть неможливі сценарії і є одна із задач медеджменту! Якби у мене був би такий менеджер-звільнив би відразу!!
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29.11.2020 18:58 Відповісти
не прошло и 10 месяцев. пора проверить оборудование в больницах. теперь я понял что такое турборежим. это когда никто, нихрена не делает. типа как в китае, за 2 суток разобрать и построить новю полкилометровую восьмирядную эстакаду. или за неделю построить госпиталь на 1000 больных. ...лять, хочу в китай! уроды!
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29.11.2020 20:55 Відповісти
Блин. Ведь человек не так быстро умирает без кислорода. Даже после 5 минут ещё есть шанс его спасти. Они что же - вообще не следили за состоянием пациентов? (мы типа пришли утром - а он уже умер! )
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29.11.2020 22:07 Відповісти
 
 