Рятувальники попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах України. Оголошено I рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 30 листопада, очікується ожеледиця на дорогах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях завтра прогнозують значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледиця. На півдні і сході країни очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили рятувальники.

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