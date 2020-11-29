УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7302 відвідувача онлайн
Новини
8 023 21

Рятувальники попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах України. Оголошено I рівень небезпеки

Рятувальники попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах України. Оголошено I рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 30 листопада, очікується ожеледиця на дорогах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Так, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях завтра прогнозують значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледиця. На півдні і сході країни очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили рятувальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежа знищила частину ринку "Барбашово" в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах України. Оголошено I рівень небезпеки 01

Автор: 

ожеледиця (83) погода (789) ДСНС (5097)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Крім гуми треба мізки перевантажити на зимову їзду.
показати весь коментар
29.11.2020 17:49
+3
недели маляров-риховщиков....
показати весь коментар
29.11.2020 17:06
+2
началось это дерьмо унылое..аж до весны, как же я завидую климату в Испани или Италии
показати весь коментар
29.11.2020 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
недели маляров-риховщиков....
показати весь коментар
29.11.2020 17:06 Відповісти
началось это дерьмо унылое..аж до весны, как же я завидую климату в Испани или Италии
показати весь коментар
29.11.2020 17:07 Відповісти
бабцю не бухай!

показати весь коментар
29.11.2020 17:19 Відповісти
В нормальных странах красиво,приятно и комфортно в любое время года.
показати весь коментар
29.11.2020 19:10 Відповісти
вводьте карантин - хай дома сидють
показати весь коментар
29.11.2020 17:13 Відповісти
Бачу, ще повно дибілів на літній резині.
Ковзають по асфальту.
показати весь коментар
29.11.2020 17:31 Відповісти
І на зимовій "діарейщиків" багато. В перші тижні снігу саме вони будуть клієнтами жестянщиків та гробовщиків.
показати весь коментар
29.11.2020 17:45 Відповісти
Крім гуми треба мізки перевантажити на зимову їзду.
показати весь коментар
29.11.2020 17:49 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 19:49 Відповісти
На дорогах дохнут каждый день,причем пачками... и без всякого гололеда...
показати весь коментар
29.11.2020 18:06 Відповісти
какой уровень внезапности?
показати весь коментар
29.11.2020 18:07 Відповісти
Дайош сніг на Дніпропетровщину! А то сірість задовбала.
показати весь коментар
29.11.2020 19:03 Відповісти
Тіьки сніг не їште! То на Новий Рік. )
показати весь коментар
29.11.2020 20:08 Відповісти
 
 