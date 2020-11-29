Рятувальники попередили про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах України. Оголошено I рівень небезпеки
В Україні в понеділок, 30 листопада, очікується ожеледиця на дорогах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Так, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях завтра прогнозують значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу, місцями ожеледиця. На півдні і сході країни очікуються сильні пориви вітру 15-20 м/с.
Оголошено I (жовтий) рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили рятувальники.
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+8 буков
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+3 Артм Воронцов
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+2 orionemc2 #371397
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