Британські військові збирають відомості щодо можливої дезінформації з боку РФ про вакцини проти COVID-19, - The Sunday Times
Елітний британський спецпідрозділ з ведення "інформаційної війни" напередодні початку вакцинації в країні проти коронавірусу COVID-19 залучено до стеження за ймовірною дезінформацією з боку низки держав, зокрема РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю газета The Sunday Times.
"Документи, що потрапили у вільний доступ, свідчать, що солдати (підрозділу. - Ред.) вже моніторять кіберпростір з приводу інформації про COVID-19 і аналізують, як британські піддані піддаються атакам в інтернеті. Вони також збирають свідчення дезінформації про вакцини від ворожих держав, включно з Росією", - пише видання.
За даними газети, розвідка активізувала діяльність в цьому напрямку після того, як напередодні не менше 155 осіб були арештовані у Вест-Енді в Лондоні в ході протестів проти локдауну. Зазначається, що на багатьох учасників протесту вплинула пропаганда проти вакцинації, також вони відмовлялися носити маски.
Водночас, зазначає видання, недавнє дослідження показало, що більш як третина жителів країни не впевнені в бажанні зробити щеплення проти коронавірусу.
The Sunday Times уточнює, що спецпідрозділ, про який йдеться, було створено в 2010 році в Афганістані, і в початкові його завдання входила підтримка операцій проти терористичного угрупування "Аль-Каїда" та екстремістського руху "Талібан". Група приписана до 77-ї бригади британської армії. Раніше в Міноборони країни підкреслювали, що дії 77-ї бригади – кіберформування британських сухопутних сил – жодним чином не спрямовані проти населення Сполученого Королівства.
Тим часом, пише The Sunday Times, на думку британського уряду, Сполучене Королівство може стати першою країною Заходу, яка схвалить вакцину проти коронавірусу.
Так, вакцина від компаній Pfizer і BioNTech може бути схвалена найближчими днями, що відкриє шлях до початку вакцинації вже 7 грудня. При цьому уряд має намір запустити кампанію за вакцинацію, в рамках якої за участю армії і Центру урядового зв'язку - спецслужби, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки і забезпечення захисту інформації органів уряду і армії - буде вестися боротьба проти дезінформації.
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немного про скрепы...
Просто у населения россии смещены моральные приоритеты и они не столько хотят законной справедливости и наказания воров у власти, как хотят сами оказаться на месте воров и воровать.
Именно поэтому воры потенциальные, именуемые российским народом, так снисходительно принимают воров реальных, именуемых российской властью.
И ярчайшим примером к этому нынешние трагические события на Дальнем Востоке, на острове русский(знаковое имечко, не находите ли?).
Власть центральная забила на Дальний Восток вообще и на остров русский в частности(мол, выживайте, как хотите).
Власть местная самоустранилась, а на на данном острове вообще исчезла.
А несчастный глубинный народ, замерзающий без тепла, без воды и без электричества, даром времени не терял и срезал 300 кг медного провода.
Все хороши и все друг друга стоят.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
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Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ...
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Очікувана вартість двох уколів вакцин:
AstraZeneca - $ 8-10
Pfizer / BioNTech - $ 39
Moderna - $ 64-74.
Бідні країни також сподіваються на вакцини від Novavax і Johnson & Johnson, але вони поки відстають в цій гонці.
Російська вакцина Sputnik V, а також китайські, турецькі та інші вакцини поки що не розглядаються всерйоз.
Мы прекрасно помним, как в Сибири у них взорвалась лаборатория и чтобы сокрыть преступление мсогли подкинуть вирус в Ухань
Я склоняюсь все таки к тому, что соvid-19 таки искускусственный, слишком целенаправленно он бьет, фактически по старикам и больным, так сказать общественному баласту.
Теперь о российской вакцину как они ее создавали не имея штамов вируса вначале? Значит он (штам) у них таки был.
Да и скорость с какой они все это провернули поражает, значит давно работали в этой области, значит клепают бактерологическое оружие!
Так что Петрович, не сыпте соль мне на рану, ноги у корнавируса далеко не китайские!
И это даже амеры поняли, но у них своя манечка, слишком они расслабились и практически не были готовы к бактеорологическому удару, но выводы они таки сделают!
Природа не научилась так целенонаправлекно бить по человечеству -или косит всех, или никого.
Скорее всего это результат не одного года работы.
Биологи и так подозревают о его искусственом происхождени.
По Уханьскому институту-для армии совсем другие вирусы нужны, старики таки небоеспособны, тем более генералы далеко не молодые, так что они сами себя по фаберже?
А ковид-19 так мощно решает проблему пенсий, что даже диву даешься, как до этого раньше не додумались, беда токо в том, что сами правители далеко не молодые, вот и вечный президент одной страны практически с бункера не вылазит, что то мне подсказывает о ковиде он знает значительно больше чем остальные!