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Новини
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Британські військові збирають відомості щодо можливої дезінформації з боку РФ про вакцини проти COVID-19, - The Sunday Times

Британські військові збирають відомості щодо можливої дезінформації з боку РФ про вакцини проти COVID-19, - The Sunday Times

Елітний британський спецпідрозділ з ведення "інформаційної війни" напередодні початку вакцинації в країні проти коронавірусу COVID-19 залучено до стеження за ймовірною дезінформацією з боку низки держав, зокрема РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю газета The Sunday Times.

"Документи, що потрапили у вільний доступ, свідчать, що солдати (підрозділу. - Ред.) вже моніторять кіберпростір з приводу інформації про COVID-19 і аналізують, як британські піддані піддаються атакам в інтернеті. Вони також збирають свідчення дезінформації про вакцини від ворожих держав, включно з Росією", - пише видання.

За даними газети, розвідка активізувала діяльність в цьому напрямку після того, як напередодні не менше 155 осіб були арештовані у Вест-Енді в Лондоні в ході протестів проти локдауну. Зазначається, що на багатьох учасників протесту вплинула пропаганда проти вакцинації, також вони відмовлялися носити маски.

Водночас, зазначає видання, недавнє дослідження показало, що більш як третина жителів країни не впевнені в бажанні зробити щеплення проти коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про російську вакцину проти COVID-19: "Секретні рецепти КДБ"

The Sunday Times уточнює, що спецпідрозділ, про який йдеться, було створено в 2010 році в Афганістані, і в початкові його завдання входила підтримка операцій проти терористичного угрупування "Аль-Каїда" та екстремістського руху "Талібан". Група приписана до 77-ї бригади британської армії. Раніше в Міноборони країни підкреслювали, що дії 77-ї бригади – кіберформування британських сухопутних сил – жодним чином не спрямовані проти населення Сполученого Королівства.

Тим часом, пише The Sunday Times, на думку британського уряду, Сполучене Королівство може стати першою країною Заходу, яка схвалить вакцину проти коронавірусу.

Так, вакцина від компаній Pfizer і BioNTech може бути схвалена найближчими днями, що відкриє шлях до початку вакцинації вже 7 грудня. При цьому уряд має намір запустити кампанію за вакцинацію, в рамках якої за участю армії і Центру урядового зв'язку - спецслужби, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки і забезпечення захисту інформації органів уряду і армії - буде вестися боротьба проти дезінформації.

Також читайте: Вакцину Pfizer від COVID-19 почали чартерами доставляти світом, - The Wall Street Journal

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5568) дезінформація (341) росія (65035)


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Топ коментарі
+10
Британські вчені виявили що ординська вакцина чудово лікує свиней та собак а на свинособак діє летально.
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29.11.2020 17:46
+3
13 сентября 1999-го после второго взрыва в Москве, спикер Думы РФ Геннадий Селезнев заявил что взорван дом в Волгодонске. Только взрыв в Волгодонске произошел позже, 16 сентября 1999-го.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ...
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29.11.2020 18:19
+2
РАБссия продлила карантинную морду до 17 января)))На РАБссии две вакцины Полоний-210 и Новичок...
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29.11.2020 18:02
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Британські вчені виявили що ординська вакцина чудово лікує свиней та собак а на свинособак діє летально.
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29.11.2020 17:46 Відповісти
офф топ
немного про скрепы...
Просто у населения россии смещены моральные приоритеты и они не столько хотят законной справедливости и наказания воров у власти, как хотят сами оказаться на месте воров и воровать.
Именно поэтому воры потенциальные, именуемые российским народом, так снисходительно принимают воров реальных, именуемых российской властью.
И ярчайшим примером к этому нынешние трагические события на Дальнем Востоке, на острове русский(знаковое имечко, не находите ли?).
Власть центральная забила на Дальний Восток вообще и на остров русский в частности(мол, выживайте, как хотите).
Власть местная самоустранилась, а на на данном острове вообще исчезла.
А несчастный глубинный народ, замерзающий без тепла, без воды и без электричества, даром времени не терял и срезал 300 кг медного провода.
Все хороши и все друг друга стоят.
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29.11.2020 17:52 Відповісти
РАБссия продлила карантинную морду до 17 января)))На РАБссии две вакцины Полоний-210 и Новичок...
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29.11.2020 18:02 Відповісти
13 сентября 1999-го после второго взрыва в Москве, спикер Думы РФ Геннадий Селезнев заявил что взорван дом в Волгодонске. Только взрыв в Волгодонске произошел позже, 16 сентября 1999-го.
Москва-2 была на 13-е, а Волгодонск на 16-е.
Записку о взрыве передали из ФСБ перепутав даты.
+++
Взрывы домов в России в 1999 году.
Дело засекречено решением Госдумы с запретом проводить расследование на 75 лет. .. ... ... Людей держат за ДУРРРАААКОВ ! -- https://uploads.disquscdn.com/images/295c33544f7f9035134a72eaa0302bdcb96fed3010d59f393030330ed91529bf.png https://uploads.disquscdn.com/images/37cc99d0ebdef421fa9d53ae8268b199d839ba6d6bbeeebc824d8e1a9406394c.png https://uploads.disquscdn.com/images/783f2377f7d7c82d185704508eae4f789fb987ae4ac4548a49a1c93f738319c5.jpg ... . . . .. . . . . .. . . ... .. . .. . ... .. . . . . .. .. .. .. .. . .. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. ... . . . ... . . ...
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29.11.2020 18:19 Відповісти
Вакцини від Pfizer і Moderna першими дістануться багатим країнам через свою високу ціну. А бідним країнам залишається сподіватися на більш дешеву вакцину від AstraZeneca.

Очікувана вартість двох уколів вакцин:
AstraZeneca - $ 8-10
Pfizer / BioNTech - $ 39
Moderna - $ 64-74.
Бідні країни також сподіваються на вакцини від Novavax і Johnson & Johnson, але вони поки відстають в цій гонці.
Російська вакцина Sputnik V, а також китайські, турецькі та інші вакцини поки що не розглядаються всерйоз.
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29.11.2020 18:21 Відповісти
Китайцы уже открестились от коронавирцуса, все идет к тому, что с ним "работали" в России, потому и вакциной у них быстрее всех при общем то бардаке.
Мы прекрасно помним, как в Сибири у них взорвалась лаборатория и чтобы сокрыть преступление мсогли подкинуть вирус в Ухань
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29.11.2020 18:59 Відповісти
Вирус SARS-CoV-1 появился в Китае аж в 2002 году. SARS-CoV-2 это мутировавший SARS-CoV-1. Как вы объясните это??
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29.11.2020 19:58 Відповісти
Это можно было бы доказать, будь у нас тесты IgG в самом начале. А сейчас мы не знаем, есть ли перекрестный иммунитет и сколько он держится.
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29.11.2020 21:52 Відповісти
Существуют кросс-реакции антител, так что по антителам особо достоверно не докажешь. А если учесть, что иммунитет от ковида со временем прилично снижается...
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29.11.2020 22:27 Відповісти
А почему вы решили, что это мутация, а не результат лабораторной работы?
Я склоняюсь все таки к тому, что соvid-19 таки искускусственный, слишком целенаправленно он бьет, фактически по старикам и больным, так сказать общественному баласту.
Теперь о российской вакцину как они ее создавали не имея штамов вируса вначале? Значит он (штам) у них таки был.
Да и скорость с какой они все это провернули поражает, значит давно работали в этой области, значит клепают бактерологическое оружие!
Так что Петрович, не сыпте соль мне на рану, ноги у корнавируса далеко не китайские!
И это даже амеры поняли, но у них своя манечка, слишком они расслабились и практически не были готовы к бактеорологическому удару, но выводы они таки сделают!
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29.11.2020 22:45 Відповісти
Был бы искусственный, то легко бы нашли вакцину. А если экспериментировали с клетками животных и человека, то получили гибрид от которого сами и охренели. Уханьский институт вирусологии - исследовательский институт вирусологии под управлением Китайской академии наук (КАН) считается что работает на армию. Еще в 2017 году журнал https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-lab-poised-to-study-world-s-most-dangerous-pathogens-1.21487 Nature сообщил о Медицинском научно-исследовательском институте при Университете города Ухань, где находится лаборатория уровня биобезопасности 4 (BSL-4), которая обошлась в 300 миллионов юаней (44 миллиона долларов США). Кстати единственная в Китае такого типа.
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29.11.2020 23:05 Відповісти
Был бы искусственный, то легко бы нашли вакцину.

Природа не научилась так целенонаправлекно бить по человечеству -или косит всех, или никого.

Скорее всего это результат не одного года работы.

Биологи и так подозревают о его искусственом происхождени.

По Уханьскому институту-для армии совсем другие вирусы нужны, старики таки небоеспособны, тем более генералы далеко не молодые, так что они сами себя по фаберже?

А ковид-19 так мощно решает проблему пенсий, что даже диву даешься, как до этого раньше не додумались, беда токо в том, что сами правители далеко не молодые, вот и вечный президент одной страны практически с бункера не вылазит, что то мне подсказывает о ковиде он знает значительно больше чем остальные!
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29.11.2020 23:20 Відповісти
Англичане - сцыкуны-подстрекатели
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31.05.2021 19:41 Відповісти
 
 