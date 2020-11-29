Британські військові збирають відомості щодо можливої дезінформації з боку РФ про вакцини проти COVID-19, - The Sunday Times

Елітний британський спецпідрозділ з ведення "інформаційної війни" напередодні початку вакцинації в країні проти коронавірусу COVID-19 залучено до стеження за ймовірною дезінформацією з боку низки держав, зокрема РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в неділю газета The Sunday Times.

"Документи, що потрапили у вільний доступ, свідчать, що солдати (підрозділу. - Ред.) вже моніторять кіберпростір з приводу інформації про COVID-19 і аналізують, як британські піддані піддаються атакам в інтернеті. Вони також збирають свідчення дезінформації про вакцини від ворожих держав, включно з Росією", - пише видання.

За даними газети, розвідка активізувала діяльність в цьому напрямку після того, як напередодні не менше 155 осіб були арештовані у Вест-Енді в Лондоні в ході протестів проти локдауну. Зазначається, що на багатьох учасників протесту вплинула пропаганда проти вакцинації, також вони відмовлялися носити маски.

Водночас, зазначає видання, недавнє дослідження показало, що більш як третина жителів країни не впевнені в бажанні зробити щеплення проти коронавірусу.

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The Sunday Times уточнює, що спецпідрозділ, про який йдеться, було створено в 2010 році в Афганістані, і в початкові його завдання входила підтримка операцій проти терористичного угрупування "Аль-Каїда" та екстремістського руху "Талібан". Група приписана до 77-ї бригади британської армії. Раніше в Міноборони країни підкреслювали, що дії 77-ї бригади – кіберформування британських сухопутних сил – жодним чином не спрямовані проти населення Сполученого Королівства.

Тим часом, пише The Sunday Times, на думку британського уряду, Сполучене Королівство може стати першою країною Заходу, яка схвалить вакцину проти коронавірусу.

Так, вакцина від компаній Pfizer і BioNTech може бути схвалена найближчими днями, що відкриє шлях до початку вакцинації вже 7 грудня. При цьому уряд має намір запустити кампанію за вакцинацію, в рамках якої за участю армії і Центру урядового зв'язку - спецслужби, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки і забезпечення захисту інформації органів уряду і армії - буде вестися боротьба проти дезінформації.

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