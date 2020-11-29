"Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що локдаун в Україні буде запроваджено на новорічні свята.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24".
"У мене відчуття, що з точки зору занепаду економіки, то потрібно постаратися дотягнути (не запроваджувати тотальний карантин. - Ред.) до новорічних свят, оскільки в цей час і так 90% підприємств не працюють. І тоді, якщо робити повний локдаун, то в цей час втрати для економіки будуть мінімальні. Постраждає більше за всіх, природно, сфера обслуговування і сфера розваг, але інші підприємства постраждають меншою мірою", - заявив він.
На думку Арахамії, можливі варіанти запровадження жорсткого локдауну "з 1 січня або з 25, 26 грудня".
"Але питання в тому, що ще цілий місяць. За цей час, якщо прогресія буде зберігатися, то просто вже не буде виходу, і доведеться локдаун робити раніше. Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо ми дотягнути - це велике питання, все залежить від роботи медиків", - зазначив "слуга народу".
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Что бы ваш рейтинг преодолел 10% барьер.
Вот тогда валите ко всем чертям.
а вообще прикольная идея - когда у людей праздники - закрыть их дома. лишить часть бизнеса сезонной выручки. стретеги херовы
исправлено:
главное не порвать когда
расНАтягиваешь 🤣
Художник Д. Арахамия. Холст. Сопли.
а то будет как весной- все депутаты ходили подстриженные и причёсанные при закрытых парикмахерских
ПРИЧЕСЫВАЛИСЬ В СВОЕЙ ТАЙНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ , а потом шли в тайный ВЕЛЮР 😀😀😀
Це коли інтелект на карантині?
Так СН так вже другий рік працюють
а Вы что думали, они что-то новое изобретут ?
вообщем, они потенциальные КОВИДники, и оба голосовали за Зе, "потому что "главное щоб не Порошенко"..
а когда я встреил их весной 2020 (спустя год после выборов), и говорю, что при Зеленском Каломойский ворует трижды сильнее из бюджета..
на что, мне Она(соседка) ответила: "Ну, Каламойский же должен отбить деньги на выборы Зеленского!"..
то есть, они согласны на разграбление и они одобряют коррупцию Зеленского и воровство Каломойского..
и вот что мне теперь делать?!.. одна надежда на КОВИД!!!
но даже когда выживут, все равно не поймут смысла жизни.....
чувствуете????
т.е. 2020 (не самый лучший) будет и № 1, и №2 (т.е. как бы никак эта гадость не заканчивается))))
(тупо? да???)
БАЗИС в государстве - бизнес , а государство - надстройка
ИТАК, Вы зарплаты получаете от бизнеса
ЗАКРОЕТЕ БИЗНЕС- откажитесь от зарплат и всех проплат
тогда будет по честному
итак - весной СПД НЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ
-ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
-единый податок за спд ,
-единый социальный внесок за сотрудников спд,
-податок на прибыль с зарплат сотрудников спд ,
-военный сбор за сотрудников спд
А то осианааливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
Ведь многие СПД до сих пытаются только налоги за май
ТАК ШО АРАХАМИЯ ИДИ НА ФЕР
Я вот в маске в лифт вхожу.. На меня смотрят как на идиотку.. Мда.. Многие не хотят локдаун.. Деньги потеряют... Вопрос.. Они на том свете нужны? ..
[Переслано від Очки Баканова]
Леся Литвинова о реальной ситуации с ковидом в Киеве. На остальной территории Украины - много хуже. Понятно, что Зеленскому в Феофании, Степанову в "Обериге" это пофигу. Но это до поры до времени. Пока не поймают и не линчуют. "В пятницу ночью приехали двадцать концентраторов. Несколько дней до этого мы кроили остатки и уговаривали "Потерпите. Вот сейчас. Сейчас. Мы ждем". Двое не дождались. Два человека, которые могли бы жить, умерли. Прямо в больницах. В ожидании кислорода, которого там не хватает на всех.
Я все еще никак не могу привыкнуть к тому, что люди на другом конце провода, услышав, что кислород есть, говорят: "Я сажусь в машину и еду. Он будет, когда я приеду, правда?". Кто-то едет с другого конца города, кто-то с другого конца страны.
У нас больше нет выходных. Точнее, они есть формально. Мы не можем на выходные попасть в офис - помещение берут под охрану. Зато можем каждую пятницу тащить аппараты в гараж и выдавать их оттуда. Эти выходные были легкими. Всего четыре человека. Должно было быть пять. Но пятый умер, пока внуки ехали к нам.
Вечером в понедельник из 20 новых концентраторов осталось два. И еще пять старых вернулись. Один из тех, что вернулся, успел пережить две смерти хозяев и одно выздоровление за неполный месяц.
Я каждый вечер говорю себе, что надо писать. Каждую историю. Про тех, кто выкарабкался. Про тех, кто умер. Про врачей, которые торгуют доступом к кислороду. И про других - которые в выходной бегают по одиноким тяжелым дома.
Про то, как женщина из села пыталась заложить дом, что б купить концентратор для мужа в больницу за 90 000. И про то, как поставщик не привез аппарат беременной женщине, потому что по дороге предложили вдвое больше. Про женщину, которая ночует в сарае, потому что дома задыхается. Про мужчину, который запретил жене брать у нас концентратор, потому что он сильный и справится, а кому-то хуже. И про его жену, которая понимает что такое "сатурация 75" и плачет в трубку от страха потерять его, отважного."
Что-то его давно не было слышно.
Дебил, .лять!
За семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан
Мнения / Общество 29-ноя, 06:539 1 097 0
Вообще люди - очень странные существа.
Относительно недавно - еще живы последние свидетели тех событий - на одной из самых плодородных земель в мире семизначное число людей заморили голодом.
Наибольший искусственный голод в истории. Одно из самых ужасных преступлений в истории не только страны - человечества.
Режим, который это сделал, сдох. Рядом с нами выстраивают его странную копию, гулаг-диснейленд.
Прошло тридцать лет. Отдельные двуногие особи до сих пор вспоминают, какой при том режиме вкусный был пломбир и каким незабываемым - черствый бублик. И облизываются на копию неподалеку, потому что в общих очертаниях та копирует от того бублика дырку.
Семизначное число погибших.
Вкусный бублик.
"Не все было плохо!"
Да, не все. Все, что при нем было хорошо, не стоит и сотой доли тех смертей. Все ваши путевки в Артек и пионерские галстуки, первые эрекции и хрущобы на шару, кобзонов и левитанов, любой человек, в котором осталось бы хотя бы что-то человеческое, радостно бросил бы в топку, если бы это помогло спасти хотя бы десяток детей, умиравших от голода в родительском доме.
"Оставьте нам наши воспоминания".
Нет, говорящие растения. Мы растопчем в пыль ваши воспоминания, ваших ленинов, ваши серпасто-молоткастые мозаики, ваших жуковых и ватутиных, ваш марксизм-онанизм и ваши попытки публичной ностальгии. А если попробуете помешать, то растопчем и вас.
Поскольку за семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан.
Виктор Трегубов
МВФ ответил: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос Emergency finаnce"
Спасибо 73% избирателей ЗЕли, за то что всего через 1,5 года Украину сделали попрошайкой.
У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, https://portal.lviv.ua/uncategorized/2006/10/05/180055 він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить https://www.youtube.com/watch?v=8GZ8ma7sth4&feature=emb_title давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову .