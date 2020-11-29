"Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що локдаун в Україні буде запроваджено на новорічні свята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене відчуття, що з точки зору занепаду економіки, то потрібно постаратися дотягнути (не запроваджувати тотальний карантин. - Ред.) до новорічних свят, оскільки в цей час і так 90% підприємств не працюють. І тоді, якщо робити повний локдаун, то в цей час втрати для економіки будуть мінімальні. Постраждає більше за всіх, природно, сфера обслуговування і сфера розваг, але інші підприємства постраждають меншою мірою", - заявив він.

На думку Арахамії, можливі варіанти запровадження жорсткого локдауну "з 1 січня або з 25, 26 грудня".

"Але питання в тому, що ще цілий місяць. За цей час, якщо прогресія буде зберігатися, то просто вже не буде виходу, і доведеться локдаун робити раніше. Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо ми дотягнути - це велике питання, все залежить від роботи медиків", - зазначив "слуга народу".

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