УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7302 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 677 69

"Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що локдаун в Україні буде запроваджено на новорічні свята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У мене відчуття, що з точки зору занепаду економіки, то потрібно постаратися дотягнути (не запроваджувати тотальний карантин. - Ред.) до новорічних свят, оскільки в цей час і так 90% підприємств не працюють. І тоді, якщо робити повний локдаун, то в цей час втрати для економіки будуть мінімальні. Постраждає більше за всіх, природно, сфера обслуговування і сфера розваг, але інші підприємства постраждають меншою мірою", - заявив він.

На думку Арахамії, можливі варіанти запровадження жорсткого локдауну "з 1 січня або з 25, 26 грудня".

"Але питання в тому, що ще цілий місяць. За цей час, якщо прогресія буде зберігатися, то просто вже не буде виходу, і доведеться локдаун робити раніше. Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо ми дотягнути - це велике питання, все залежить від роботи медиків", - зазначив "слуга народу".

Також читайте: Кабмін розглядає можливість введення в Україні "інтелектуального локдауну", - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

карантин (18172) Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
В новый год - с новой властью.
показати весь коментар
29.11.2020 17:53
+20
у меня есть пожилые соседи, она: после химиотерапии и восстанавливается после перенесенной онкологии.. Он: сердечник с каким-то аппаратом в сердце (точно не знаю)..
вообщем, они потенциальные КОВИДники, и оба голосовали за Зе, "потому что "главное щоб не Порошенко"..
а когда я встреил их весной 2020 (спустя год после выборов), и говорю, что при Зеленском Каломойский ворует трижды сильнее из бюджета..
на что, мне Она(соседка) ответила: "Ну, Каламойский же должен отбить деньги на выборы Зеленского!"..
то есть, они согласны на разграбление и они одобряют коррупцию Зеленского и воровство Каломойского..
и вот что мне теперь делать?!.. одна надежда на КОВИД!!!
показати весь коментар
29.11.2020 18:00
+17
вся "стратегия" у зеленых лохдаунов - расчет на "авось" и дотянуть бы до НГ...
показати весь коментар
29.11.2020 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не, ну вы дотяните не до новогодних праздников, а хотя бы до следующего лета.
Что бы ваш рейтинг преодолел 10% барьер.
Вот тогда валите ко всем чертям.
показати весь коментар
29.11.2020 17:52 Відповісти
вся "стратегия" у зеленых лохдаунов - расчет на "авось" и дотянуть бы до НГ...
показати весь коментар
29.11.2020 17:58 Відповісти
Влада збирається відлетіти на відпочинок на острова, а нам тут запровадити жорсткий карантин на Новий рік. Думаю що потрібно вводити воєнний стан і закривати кордони, щоб ніхто нікуди не відлітав!
показати весь коментар
29.11.2020 18:06 Відповісти
кадет, беру Вас в свою расстрельную команду ! 😂
показати весь коментар
29.11.2020 18:31 Відповісти
Онотоле - ты не смеши всех, у тебя есть что ввести...?)
показати весь коментар
29.11.2020 18:35 Відповісти
Ха! Вы думаете, что военный стан и закрывание границ помешают Зе! и иже с ними испариться? Чёто сильно сомневаюсь
показати весь коментар
29.11.2020 18:36 Відповісти
В новый год - с новой властью.
показати весь коментар
29.11.2020 17:53 Відповісти
Мечты, мечты, как сладки ваши грёзы.
показати весь коментар
29.11.2020 19:26 Відповісти
главное не порвать когда растягиваешь
а вообще прикольная идея - когда у людей праздники - закрыть их дома. лишить часть бизнеса сезонной выручки. стретеги херовы
показати весь коментар
29.11.2020 17:53 Відповісти
Хотят добить малый бизнес
показати весь коментар
29.11.2020 17:55 Відповісти
у Вас орфографическая ошибка !

исправлено:
главное не порвать когда расНАтягиваешь 🤣
показати весь коментар
29.11.2020 18:14 Відповісти
в смысле "натягиваешь мелких лавочников, голосовавших за ЗЕ" (мне их не жалко, между прочим, пусть хлебают....) 😂
показати весь коментар
29.11.2020 18:16 Відповісти
Если главная цель дефолт и последующая сдача Путину то локдаун непременно нужен.
показати весь коментар
29.11.2020 17:54 Відповісти
Вы думаете, что мозги ЗЕльоных макак извилистые, а они они гладкие 😂
показати весь коментар
29.11.2020 18:20 Відповісти
«Интеллектуальный локдаун».
Художник Д. Арахамия. Холст. Сопли.

показати весь коментар
29.11.2020 17:56 Відповісти
А вот меня , как блондинку 😀😀😀, волнует работа парикмахерских .
а то будет как весной- все депутаты ходили подстриженные и причёсанные при закрытых парикмахерских
ПРИЧЕСЫВАЛИСЬ В СВОЕЙ ТАЙНОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ , а потом шли в тайный ВЕЛЮР 😀😀😀
показати весь коментар
29.11.2020 17:58 Відповісти
Только представьте - чтобы причесаться депутату будут парикмахерутайно делать Экспрес- тесты , дающие результат за 20 минут 😀😀😀
показати весь коментар
29.11.2020 18:07 Відповісти
слуги кремля во главе с янелохом делают все , чтобы угробить страну.
показати весь коментар
29.11.2020 17:58 Відповісти
Інтелектуальний локдаун?
Це коли інтелект на карантині?
Так СН так вже другий рік працюють
показати весь коментар
29.11.2020 17:59 Відповісти
интелектуальний локдаун=ЗЕбилизм головного мозга 😂

а Вы что думали, они что-то новое изобретут ?
показати весь коментар
29.11.2020 18:18 Відповісти
у меня есть пожилые соседи, она: после химиотерапии и восстанавливается после перенесенной онкологии.. Он: сердечник с каким-то аппаратом в сердце (точно не знаю)..
вообщем, они потенциальные КОВИДники, и оба голосовали за Зе, "потому что "главное щоб не Порошенко"..
а когда я встреил их весной 2020 (спустя год после выборов), и говорю, что при Зеленском Каломойский ворует трижды сильнее из бюджета..
на что, мне Она(соседка) ответила: "Ну, Каламойский же должен отбить деньги на выборы Зеленского!"..
то есть, они согласны на разграбление и они одобряют коррупцию Зеленского и воровство Каломойского..
и вот что мне теперь делать?!.. одна надежда на КОВИД!!!
показати весь коментар
29.11.2020 18:00 Відповісти
ковид этим , прости Господи, в помощь !
но даже когда выживут, все равно не поймут смысла жизни.....
показати весь коментар
29.11.2020 18:22 Відповісти
Перекуси ,чем Бог послал.Ты сам не сам колы голодный
показати весь коментар
29.11.2020 19:54 Відповісти
возьми в рот колбаску.. чем Черт послал!.. не откажи!..
показати весь коментар
29.11.2020 20:07 Відповісти
Почему то на картинке не персонаж с пейсами,а славный нескорэнный козарлюга с довольным лицом.Видно что отведал колбаски,видно что понравилась
показати весь коментар
30.11.2020 17:38 Відповісти
самое страшно-ужасное, что навый... 2021 год.... читается как две тысячи двадцать..........первый (!!!!)))) год...
чувствуете????
показати весь коментар
29.11.2020 18:00 Відповісти
Очко?х20?!)))
показати весь коментар
29.11.2020 18:08 Відповісти
И в чем прикол ?
показати весь коментар
29.11.2020 18:09 Відповісти
это тонкоюморной прикол от фаталистов, а для людей с устойчивой психикой и оптимистов там нет ничего ...усташающего как бы...
т.е. 2020 (не самый лучший) будет и № 1, и №2 (т.е. как бы никак эта гадость не заканчивается))))
(тупо? да???)
показати весь коментар
29.11.2020 18:14 Відповісти
Арахамия , учи философские термины
БАЗИС в государстве - бизнес , а государство - надстройка
ИТАК, Вы зарплаты получаете от бизнеса
ЗАКРОЕТЕ БИЗНЕС- откажитесь от зарплат и всех проплат
тогда будет по честному
показати весь коментар
29.11.2020 18:01 Відповісти
Давно хотела написать . Понимаю, что большинство на сайте , наверно, этого не знает ( отсюда можно сделать вывод )
итак - весной СПД НЕ ОСВОБОДИЛИ ОТ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВ

-ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
-единый податок за спд ,
-единый социальный внесок за сотрудников спд,
-податок на прибыль с зарплат сотрудников спд ,
-военный сбор за сотрудников спд

А то осианааливают работу, а налоги требуют , чтобы жилось роскошно депутатам
Ведь многие СПД до сих пытаются только налоги за май
ТАК ШО АРАХАМИЯ ИДИ НА ФЕР
показати весь коментар
29.11.2020 18:05 Відповісти
"Дотянуть до новогодних праздников, а сможем ли?" Хороший вопрос от зебилов. Надо подумать...)))
показати весь коментар
29.11.2020 18:02 Відповісти
моя сессия закончилась - можно закрываться.
показати весь коментар
29.11.2020 18:04 Відповісти
Абсолютно непрофесійне і бездарне керівництво як галузями, так і країною в цілому. І з великим прошарком продажних істот, передусім в галузях безпекових.
показати весь коментар
29.11.2020 18:05 Відповісти
Ладно, уговорили. Вводите уже свой полный локдаун, что же делать если так пекётись о здоровье граждан!? Правда, с возмещением убытков населению и выплотой всей з.п. Раз уж так душа болит, что народ хочет посещать развлекательные мероприятия и ходить за продуктами необязательно в крупные "одобренные" супермаркеты, а не только тереться попами в переполненном метро добираясь на работу, где естессно нет возможность подцепить/передать вирус)).
показати весь коментар
29.11.2020 18:09 Відповісти
Господи, где ты таких дураков набрал? На какой помойке?
показати весь коментар
29.11.2020 18:10 Відповісти
Провереный советский способ...,бутль самогона двойной прогонки,шмат сала,три цибулинки,бутль томатного соку,і буде все гаразд)))
показати весь коментар
29.11.2020 18:11 Відповісти
Буль 10 літровий?
показати весь коментар
29.11.2020 18:16 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 18:11 Відповісти
Ні-ні, нехай несуть на майдан. В його "кінці" здається так було?
показати весь коментар
30.11.2020 00:31 Відповісти
Блин.. До чего тянуть? До задницы? Локдаун неизбежен.. А если кто то хочет хоронить кого то из близких..
Я вот в маске в лифт вхожу.. На меня смотрят как на идиотку.. Мда.. Многие не хотят локдаун.. Деньги потеряют... Вопрос.. Они на том свете нужны? ..
показати весь коментар
29.11.2020 18:12 Відповісти
Они смотрят на вас как на идиотку, потому что согластно правилом "ВОЗ" в лифте может ехать не больше одного человека(согласно правилу по дистанции 1,5-2метра). Они то наплевали на все эти правила и осознанно как взрослые люди идут на возможные риски. А тут видят вас- не соблюдающую дистанцию, но в маске. Вот и смотрят...
показати весь коментар
29.11.2020 18:49 Відповісти
Наденюсб что вы жолго в креслах не дотяните
показати весь коментар
29.11.2020 18:13 Відповісти
А яка наступна хвороба поставить світ раком- хто як вважає?
показати весь коментар
29.11.2020 18:14 Відповісти
Не помню кто из великах сказал примерно такое : Хочешь покоя,избегай популярности!)))Кажись Авраам Линкольн
показати весь коментар
29.11.2020 18:15 Відповісти
ну с карантином более менее понятно - неделя туда - неделя сюда, а ты вот лутше расскажи своим ЗЕбилам когда же конец эпохи бедности.
показати весь коментар
29.11.2020 18:15 Відповісти
Покоя не дают потерянная прибыль от отмененных короративов для квартала? Опсаешься, что юзик похудает от этого?
показати весь коментар
29.11.2020 18:18 Відповісти
Та можно просто посмотреть график квартала - когда у них не будет выступлений, тогда и карантин будет.
показати весь коментар
30.11.2020 00:33 Відповісти
Рождество 25 декабря надо запретить и ЛОХданировать,его отмечают только американские капиталисы😃
показати весь коментар
29.11.2020 18:19 Відповісти
Ковід 19 в Україні, новини, фото, ціни, скарги, факти корупції, факти недбальства, факти некомпетентності, [17.11.20 00:02]
[Переслано від Очки Баканова]
Леся Литвинова о реальной ситуации с ковидом в Киеве. На остальной территории Украины - много хуже. Понятно, что Зеленскому в Феофании, Степанову в "Обериге" это пофигу. Но это до поры до времени. Пока не поймают и не линчуют. "В пятницу ночью приехали двадцать концентраторов. Несколько дней до этого мы кроили остатки и уговаривали "Потерпите. Вот сейчас. Сейчас. Мы ждем". Двое не дождались. Два человека, которые могли бы жить, умерли. Прямо в больницах. В ожидании кислорода, которого там не хватает на всех.
Я все еще никак не могу привыкнуть к тому, что люди на другом конце провода, услышав, что кислород есть, говорят: "Я сажусь в машину и еду. Он будет, когда я приеду, правда?". Кто-то едет с другого конца города, кто-то с другого конца страны.
У нас больше нет выходных. Точнее, они есть формально. Мы не можем на выходные попасть в офис - помещение берут под охрану. Зато можем каждую пятницу тащить аппараты в гараж и выдавать их оттуда. Эти выходные были легкими. Всего четыре человека. Должно было быть пять. Но пятый умер, пока внуки ехали к нам.
Вечером в понедельник из 20 новых концентраторов осталось два. И еще пять старых вернулись. Один из тех, что вернулся, успел пережить две смерти хозяев и одно выздоровление за неполный месяц.
Я каждый вечер говорю себе, что надо писать. Каждую историю. Про тех, кто выкарабкался. Про тех, кто умер. Про врачей, которые торгуют доступом к кислороду. И про других - которые в выходной бегают по одиноким тяжелым дома.
Про то, как женщина из села пыталась заложить дом, что б купить концентратор для мужа в больницу за 90 000. И про то, как поставщик не привез аппарат беременной женщине, потому что по дороге предложили вдвое больше. Про женщину, которая ночует в сарае, потому что дома задыхается. Про мужчину, который запретил жене брать у нас концентратор, потому что он сильный и справится, а кому-то хуже. И про его жену, которая понимает что такое "сатурация 75" и плачет в трубку от страха потерять его, отважного."
показати весь коментар
29.11.2020 18:26 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 18:19 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 18:21 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 18:22 Відповісти
О, проснулось ..анутое недоразумение.
Что-то его давно не было слышно.
Дебил, .лять!
показати весь коментар
29.11.2020 18:23 Відповісти
Штатні балаболи працюють по графіку, завтра інший буде "перли" видати, свого роду блогери при ОПУ, про яких вів мову Подоляк.
показати весь коментар
29.11.2020 19:43 Відповісти
Это не локдаун, это зеленые хламидии хотят повторить опыт своих предков вертухаев.

За семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан
Мнения / Общество 29-ноя, 06:539 1 097 0
Вообще люди - очень странные существа.

Относительно недавно - еще живы последние свидетели тех событий - на одной из самых плодородных земель в мире семизначное число людей заморили голодом.

Наибольший искусственный голод в истории. Одно из самых ужасных преступлений в истории не только страны - человечества.

Режим, который это сделал, сдох. Рядом с нами выстраивают его странную копию, гулаг-диснейленд.

Прошло тридцать лет. Отдельные двуногие особи до сих пор вспоминают, какой при том режиме вкусный был пломбир и каким незабываемым - черствый бублик. И облизываются на копию неподалеку, потому что в общих очертаниях та копирует от того бублика дырку.

Семизначное число погибших.

Вкусный бублик.

"Не все было плохо!"

Да, не все. Все, что при нем было хорошо, не стоит и сотой доли тех смертей. Все ваши путевки в Артек и пионерские галстуки, первые эрекции и хрущобы на шару, кобзонов и левитанов, любой человек, в котором осталось бы хотя бы что-то человеческое, радостно бросил бы в топку, если бы это помогло спасти хотя бы десяток детей, умиравших от голода в родительском доме.

"Оставьте нам наши воспоминания".

Нет, говорящие растения. Мы растопчем в пыль ваши воспоминания, ваших ленинов, ваши серпасто-молоткастые мозаики, ваших жуковых и ватутиных, ваш марксизм-онанизм и ваши попытки публичной ностальгии. А если попробуете помешать, то растопчем и вас.

Поскольку за семизначное количество погибших до сих пор никто не наказан.

Виктор Трегубов
показати весь коментар
29.11.2020 18:29 Відповісти
Цього всього бардаку населення хоче.Значить будуть трахати,це саме населення і на далі.
показати весь коментар
29.11.2020 18:30 Відповісти
Украина обратилась к МВФ за экстренной финансовой помощью ( бабла нет, совсем нет).

МВФ ответил: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос Emergency finаnce"

Спасибо 73% избирателей ЗЕли, за то что всего через 1,5 года Украину сделали попрошайкой.
показати весь коментар
29.11.2020 18:35 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 18:52 Відповісти
Локдаун-то уверенно маячит. Но там же ж ещё ФОПы обхохочутся от увлекательного времяпрепровождения за выбиванием чеков на кассовых аппаратах. И электричество чуть-ли не вдвое подскочить вознамерилось. А как на это всё гривна с долларом поглядят? Шо, если все новогодние радости взаимно присовокупятся? Зима 2014-го может показаться детским лепетом на ЗЕлёной лужайке. У "в горах не сгодившегося - сюда прикатившегося" ® Предводителя ЗЕ-мандатоносцев АрыХамлы случайно нету ощущения, шо его могут нахлобучить на нечто кострубатое и **********? Тогда будет "нужно постараться дотянуть" до государственной границы свою жопу как целостный анатомический объект, а то разъярённые лохмандеи могут в клочья порвать черту, сопрягающую полужопия.
показати весь коментар
29.11.2020 18:58 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/360937008109104 Садовий категорично проти локдауну,особливо на новорічні св!ята


У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".

Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".

А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".

Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, https://portal.lviv.ua/uncategorized/2006/10/05/180055 він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить https://www.youtube.com/watch?v=8GZ8ma7sth4&feature=emb_title давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову .
показати весь коментар
29.11.2020 20:01 Відповісти
Конечно нужно тянуть до праздников. Тут осталось то 25 дней, по 200 украинцев в день умирает, итого всего 5000 умрет. Тю.. жалко что ли? Клоун добрый, ему не жалко, мрите сколько хотите...
показати весь коментар
29.11.2020 20:12 Відповісти
А ведь эти твари асфальтные убивают страну. Декабрь - сб-вскр дебильные карантины выходного дня, а потом всё. Гейм овер ,любительмаладыхлицлишьбынепорох!
показати весь коментар
29.11.2020 20:35 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 21:32 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 21:50 Відповісти
Народ лох, власть даун.
показати весь коментар
30.11.2020 08:43 Відповісти
 
 