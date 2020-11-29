УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7302 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 590 120

COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА

COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА

Серед захворілих на коронавірус COVID-19 людей віком 30-39 стільки ж, скільки 60-69-річних і майже стільки ж - скільки людей у ​​віковій групі 40-49 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, станом на неділю, 29 листопада, 17,8% хворих зафіксовано у віковій групі 30+, ще 17,3% - у групі 60+ і трохи більше - 18,7% - серед людей, старших за 40. Майже чверть хворих - 21,6% - фіксується у групі 50-59 років.

Водночас смертність вища серед людей, старших за шістдесят (31,3%), на другому місці - люди віком 70-79 років (28%), на третьому і четвертому - представники вікових груп 50+ та 80+ (15,1 і 16,6% відповідно).

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про запровадження локдауну в Україні: "Ідеально дотягнути до новорічних свят, але, чи зможемо"

Смертність серед людей середнього віку, від 30 до 49 років, коливається в межах 1,7-5%.

COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних 01

За даними міністерства охорони здоров'я, в Україні завантажені 52% ковідних ліжок, при цьому менше половини з них мають підключення до кисню. Крім того, не вистачає обладнання, включаючи кисневі концентратори.

Також читайте: Синіють губи, обличчя, і починається паніка: лікар розповів, що відбувається з хворим на COVID-19, коли знижується сатурація

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
вопрос не в "заболел"
вопрос в "умер"
показати весь коментар
29.11.2020 18:31
+8
секта невіруючих у ковід як завжди вже відписалася
показати весь коментар
29.11.2020 18:35
+7
А секта "готовий відмовитися від нормального життя, аби лише не вмерти від вірусу з летальністю 0,2%" як себе почуває?
показати весь коментар
29.11.2020 18:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По телеку все каналы такие умняки насчет простуды лепят, фонят и фонят, других новостей и нет, а нам видосики от преза надо а не ковидло)
показати весь коментар
29.11.2020 19:48 Відповісти
Если ваш врач будет лечить вас от орви(в то время когда у вас ковид) и орать что она каждый день с ковид и не истерит.. То на 4сутки вы скопвтитесь...в общем пока она меня гоняла на рентген я дома ставила капельницы и уколы.... А на 8!день пришел пур плюс.. А на выходных ч прошла цитокиновый шторм... Я уже прощалась с близкими.. Охренеть.. И что? Всем по фиг.. Кто мне ставил капельницы? Дид пихто... Доводят людей до цугундера... У меня знакомая женщина так умерла дома... Утром была на связи а вечером все.. Ну да скорая приехала... Когда на полу она уже кончалась в муках.. Бесит когда ой там хроника... Какая на фиг хроника.... Вирусы бьют куда угодно.. Господи.. Девочка 20лет переболела орви(саорее грипп) и все.. Начал её организм против себя антитела.. Капец... Её личико до сих пор пор у меня перед глазами.. Прошло 10лет..смотреть на ребенка разговаривать и знать что она не выживет.. Врачи бессильна.. Это страшно.. А с ковид всем наплевать.. Я не видел еще ковидного больного так поедь 17больницу..на запорожца вроде ковидное открывается.. В 9...не видел.... 0.2 процента? Я посмотрю что вы запоете когда ваши родители туда попадут или вы?
Это раз.. А два.. Вам скажут что у вас орви бронхит и перечисляет 20болячек пои которых пропадает запах....
А потом.. Вы начнете задыхаться и вам скажут пить парацетамол и ждать понедельника)))))
Пейте парацетамол и ждите.. Ковид сам уйдет.. Вот вас послушает и уйдет..
показати весь коментар
29.11.2020 19:50 Відповісти
Какие страхи вы пишете, прямо как из Бергамо весной (
показати весь коментар
29.11.2020 19:55 Відповісти
Точно ,Точно тоді якраз такий "крик душі " навішували на мозГи.
показати весь коментар
29.11.2020 22:12 Відповісти
Зараз просто бракує лакових трун з трояндочками.
показати весь коментар
29.11.2020 23:06 Відповісти
Тоді показували кадри трйохрічної давності ,як хоронили потопельників котрі намагалися потрапити в макаронію. Але їм ніхто трояндочок не малював,навіть вувузели не грали!
показати весь коментар
30.11.2020 08:52 Відповісти
Та як це?

показати весь коментар
30.11.2020 08:57 Відповісти
Там трояндочки на трунах лежать. Дивно що в такій католицькій країні на труні немає розпяття.
показати весь коментар
30.11.2020 10:19 Відповісти
Это мои страхи...
И я прошла через это..
И мне не смешно..
показати весь коментар
29.11.2020 20:09 Відповісти
Странно, у меня очень много знакомых, ну болеют, ну кашляют, простуда как и в прошлых годах, выздоравливают почти на ногах, где то человек 50 поставили "ковид" в разное время. Понимаете о чем я, я техник и дивным рассказам из телевизора, гугла, фейсбука и ютуба не верю.
показати весь коментар
29.11.2020 21:06 Відповісти
Ты тупое животное хрюсское необучаемое
показати весь коментар
29.11.2020 21:12 Відповісти
Напиши Крим - це Україна.
показати весь коментар
29.11.2020 21:36 Відповісти
Кароче... Я рада за вас что у вас все хорошо..

Но лично я попала а этот переплет.. И если б мне вовремя была оказала медицинская помощь.. Ч об этом не писала.. Делать мне больше нечего... Мне еще по узким специалистам ходить... Ковид ударил по сосудам

Просто негативный опыт это тоже опыт..аот счас позвонила знакомая и паникует что у нее пур плюс... И что? Она не задыхается.. Нос заложен.
Говорю пей чаи с лимоном.. Принимай витамины и следи за симптомами..
..мне не повезло.
Это не значит что другим должно быть плохо

Просто надо сделать выводы и все
..а антиковидники быстро превращаются в коаидников.. Когда их жареный петушок клюет
Проверено...
показати весь коментар
29.11.2020 21:47 Відповісти
Де взяли таку смертність 31%, 28%, 1,7-5%? Це було б у середньому десь 15,%. А на виявлених 12 тисяч померло 120 чоловік, то є при грубому підрахунку 1 на 100. У нас в області виявляють на день двісті- триста, помирає 7-8 чоловік. Де є кожен третій померлий (31%!!) ???десять % - було б сьогодні 1200 померлих.
показати весь коментар
29.11.2020 22:46 Відповісти
А вы внимательно читаете, или просматриваете по диагонали? Эти цифры - не процент умерших от всех заболевших, а распределение покойников по возрастным группам
показати весь коментар
30.11.2020 01:40 Відповісти
Болею девятые сутки, температура спадает только на ночь, с утра опять поднимается и до позднего вечера. Вкусы запахи исчезли на четвёртый день и возобновляться не думают. Диарея задолбала так, что на туалетную бумагу с содроганием смотрю) По ощущениям с каждым днём скорее немного хуже становится, чем лучше. С учётом того, что не припомню, в каком десятилетии последний раз гриппом болел - писец просто какой-то пришёл, врагу не пожелаю... Носите чёртовы маски и не снимайте
показати весь коментар
29.11.2020 23:07 Відповісти
А ти шо, маску не носив?
показати весь коментар
29.11.2020 23:25 Відповісти
Бредовый вывод в заголовке. Утверждение об опасности для пожилых в показателе летальности, а не в "заболевших" или заразившихся. Среди детей, нн исключено, что зараженных в разы больше, но подавляющее большинство бессимптомных.
показати весь коментар
29.11.2020 23:21 Відповісти
Носите масочки, что б дожить до Пасочки...
показати весь коментар
30.11.2020 06:07 Відповісти
НЕ коректные данные о смертности - выложили в процентах а это ложь, смертность измеряется в промиле (единица на тысячу заболевших) а не на сто как у вас вышло.
показати весь коментар
30.11.2020 08:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 