COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА
Серед захворілих на коронавірус COVID-19 людей віком 30-39 стільки ж, скільки 60-69-річних і майже стільки ж - скільки людей у віковій групі 40-49 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Так, станом на неділю, 29 листопада, 17,8% хворих зафіксовано у віковій групі 30+, ще 17,3% - у групі 60+ і трохи більше - 18,7% - серед людей, старших за 40. Майже чверть хворих - 21,6% - фіксується у групі 50-59 років.
Водночас смертність вища серед людей, старших за шістдесят (31,3%), на другому місці - люди віком 70-79 років (28%), на третьому і четвертому - представники вікових груп 50+ та 80+ (15,1 і 16,6% відповідно).
Смертність серед людей середнього віку, від 30 до 49 років, коливається в межах 1,7-5%.
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Это раз.. А два.. Вам скажут что у вас орви бронхит и перечисляет 20болячек пои которых пропадает запах....
А потом.. Вы начнете задыхаться и вам скажут пить парацетамол и ждать понедельника)))))
Пейте парацетамол и ждите.. Ковид сам уйдет.. Вот вас послушает и уйдет..
И я прошла через это..
И мне не смешно..
Но лично я попала а этот переплет.. И если б мне вовремя была оказала медицинская помощь.. Ч об этом не писала.. Делать мне больше нечего... Мне еще по узким специалистам ходить... Ковид ударил по сосудам
Просто негативный опыт это тоже опыт..аот счас позвонила знакомая и паникует что у нее пур плюс... И что? Она не задыхается.. Нос заложен.
Говорю пей чаи с лимоном.. Принимай витамины и следи за симптомами..
..мне не повезло.
Это не значит что другим должно быть плохо
Просто надо сделать выводы и все
..а антиковидники быстро превращаются в коаидников.. Когда их жареный петушок клюет
Проверено...