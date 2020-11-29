COVID-19 більше не вибирає: хворих віком 30-39 років майже стільки ж, скільки 60-69-річних. ІНФОГРАФІКА

Серед захворілих на коронавірус COVID-19 людей віком 30-39 стільки ж, скільки 60-69-річних і майже стільки ж - скільки людей у ​​віковій групі 40-49 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, станом на неділю, 29 листопада, 17,8% хворих зафіксовано у віковій групі 30+, ще 17,3% - у групі 60+ і трохи більше - 18,7% - серед людей, старших за 40. Майже чверть хворих - 21,6% - фіксується у групі 50-59 років.

Водночас смертність вища серед людей, старших за шістдесят (31,3%), на другому місці - люди віком 70-79 років (28%), на третьому і четвертому - представники вікових груп 50+ та 80+ (15,1 і 16,6% відповідно).

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Смертність серед людей середнього віку, від 30 до 49 років, коливається в межах 1,7-5%.

За даними міністерства охорони здоров'я, в Україні завантажені 52% ковідних ліжок, при цьому менше половини з них мають підключення до кисню. Крім того, не вистачає обладнання, включаючи кисневі концентратори.

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