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Новини Силовики
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П'яний автомобіліст побився з поліцейськими і вкусив одного з них в Одесі

П'яний автомобіліст побився з поліцейськими і вкусив одного з них в Одесі

Патрульні зупинили на вулиці Отамана Головатого в Одесі BMW316, який порушував правила дорожнього руху. Водій - 34-річний житель Тарутиного, що на Одещині, - сів п'яним за кермо.

Як стало відомо "Думской" від джерела в поліції, після зупинки чоловік повівся агресивно - відмовлявся виходити з машини і показувати водійські права, інформує Цензор.НЕТ.

Після цього він почав кидатися на поліцейських і провокувати бійку. Бешкетник завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку в районі біцепса і вдарив у коліно.

Порушника вдалося скрутити і доставити на медичний огляд стану сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульні за п'ять років впіймали п'яними за кермом кілька сотень суддів, - глава патрульних Жуков

Автор: 

Одеса (5442) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) патрульна поліція (1441)


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Топ коментарі
+4
нам только зомби-апокалиспсиса не хватало до кучи. и астероида
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29.11.2020 18:35
+4
смішно-то таке...
але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
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29.11.2020 18:48
+3
Страх воно втратило!
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
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29.11.2020 18:50
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нам только зомби-апокалиспсиса не хватало до кучи. и астероида
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29.11.2020 18:35 Відповісти
Треба було пристрелити цю бикоту з Тарутіно.
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29.11.2020 19:08 Відповісти
А тепер треба буде пристрелити ще й мента покусанного. )))
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29.11.2020 20:19 Відповісти
Ось чому давно потрібні шокери.
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29.11.2020 18:37 Відповісти
Дуже смішно.
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29.11.2020 18:43 Відповісти
смішно-то таке...
але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
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29.11.2020 18:48 Відповісти
От ти зараз серйозно? І чим Овочу допомогла озброєна до зубів беркутня та снайпери? А патрульним від сказу тепер треба робити щеплення.
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29.11.2020 18:51 Відповісти
може майданівська сотня менше воінів в себе зібрала б?нє?
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29.11.2020 18:56 Відповісти
Раніше ти такої повної дурні не писав.
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29.11.2020 18:58 Відповісти
Хто б казав.
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29.11.2020 19:06 Відповісти
"Я гнлась за Вам из три дня и три ночи чтобы сказать, как вы мне безразличны".(С)
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29.11.2020 19:23 Відповісти
Та бачу котячий хвіст - чому б не наступити 😄
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29.11.2020 19:37 Відповісти
Ще й мазохістка
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29.11.2020 19:48 Відповісти
вечно вам тайніе заговорі мнятся...
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29.11.2020 20:50 Відповісти
По собі оцінюють )
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29.11.2020 21:04 Відповісти
І стикери на скло з зображенням божевільного пса.....
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29.11.2020 19:15 Відповісти
Страх воно втратило!
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
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29.11.2020 18:50 Відповісти
Тому що нікого кримінально не притягують,а за таке не завадило б.
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29.11.2020 18:53 Відповісти
шариков прекрате кусать и душить людёв)))
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29.11.2020 18:53 Відповісти
Когда то давно, курс лечения от бешенства предполагал 48 очень болезненных уколов в живот.
Может имеет смысл вместо штрафа, внедрить такое наказание?
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29.11.2020 18:56 Відповісти
Краще палицею по дупі. Чи по п'ятах.
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29.11.2020 18:59 Відповісти
най най нананай!!
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29.11.2020 18:58 Відповісти
кто написал этот заголовок?
очень безграмотно((
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29.11.2020 19:10 Відповісти
Та й справді. Де побилися - невідомо, а укусив аж в Одессі. )))
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29.11.2020 20:21 Відповісти
"...сел пьяным за руль..."
И что? Я тоже люблю присесть пьяным за руль припаркованого автомобиля😊
Может, он все-таки "управлял автомобилем в состоянии опьянения?"
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29.11.2020 19:16 Відповісти
цих ...дарасів авакінських пора вбивати, а не кусати!
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29.11.2020 20:12 Відповісти
на сказ проверьте.
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29.11.2020 23:59 Відповісти
 
 