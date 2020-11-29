П'яний автомобіліст побився з поліцейськими і вкусив одного з них в Одесі
Патрульні зупинили на вулиці Отамана Головатого в Одесі BMW316, який порушував правила дорожнього руху. Водій - 34-річний житель Тарутиного, що на Одещині, - сів п'яним за кермо.
Як стало відомо "Думской" від джерела в поліції, після зупинки чоловік повівся агресивно - відмовлявся виходити з машини і показувати водійські права, інформує Цензор.НЕТ.
Після цього він почав кидатися на поліцейських і провокувати бійку. Бешкетник завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку в районі біцепса і вдарив у коліно.
Порушника вдалося скрутити і доставити на медичний огляд стану сп'яніння.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).
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але дуже дебільно давати ментам додаткові сили та засоби у той час,коли зелена пліснява чипляється за владу як тико може
Якби придавили коліном, як в Штатах негра що і здох, то воно б до кінця життя не кидалось би на поліцейських!
От із цієї безнаказаності і ртзпочинається бардак в країні!
Мордою в асфальт на три години!
Может имеет смысл вместо штрафа, внедрить такое наказание?
очень безграмотно((
И что? Я тоже люблю присесть пьяным за руль припаркованого автомобиля😊
Может, он все-таки "управлял автомобилем в состоянии опьянения?"