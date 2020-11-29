П'яний автомобіліст побився з поліцейськими і вкусив одного з них в Одесі

Патрульні зупинили на вулиці Отамана Головатого в Одесі BMW316, який порушував правила дорожнього руху. Водій - 34-річний житель Тарутиного, що на Одещині, - сів п'яним за кермо.

Як стало відомо "Думской" від джерела в поліції, після зупинки чоловік повівся агресивно - відмовлявся виходити з машини і показувати водійські права, інформує Цензор.НЕТ.

Після цього він почав кидатися на поліцейських і провокувати бійку. Бешкетник завдав лейтенантові поліції травму плечового суглоба правої руки, а молодшого сержанта вкусив за руку в районі біцепса і вдарив у коліно.

Порушника вдалося скрутити і доставити на медичний огляд стану сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу).

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