Вибори в Чернівцях: поліція відкрила 2 кримінальні провадження, ще 7 повідомлень перевіряють

Чернівецькі поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецькій області.

Зокрема, у зверненнях йшлося про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців. Також буковинські правоохоронці зареєстрували два випадки незаконних дій з виборчими бюлетенями. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.

У відомстві також нагадали, сьогодні вранці на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів. Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени виборчкому в Чернівцях розписалися в порожніх бланках протоколів, - поліція

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Таким чином жінка-виборець здійснила волевиявлення за себе та свого сина. Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Інформацію щодо інших 7 повідомлень, що стосуються виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці зараз перевіряють. За результатами перевірок співробітники поліції приймуть відповідні рішення.