УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11086 відвідувачів онлайн
Новини
7 765 121

Тіхановська сумнівається у вторгненні військ РФ у Білорусь і хоче зустрітися з Путіним

Тіхановська сумнівається у вторгненні військ РФ у Білорусь і хоче зустрітися з Путіним

Лідерка білоруської опозиції, кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська поки не бачить передумов для військового вторгнення Росії на територію її країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, Тіхановська оцінила ймовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе Лукашенко утримати владу в охопленій протестами країні.

"Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?" – запитала Тіхановська.

Водночас Тіхановська зараз не вбачає активної підтримки режиму Лукашенка з боку Кремля і висловила бажання зустрітися з президентом РФ.

Також читайте: "Якщо Лукашенко не піде - ми посилюватимемо тиск", - Тіхановська

Нагадаємо, 25 серпня цього року речник Путіна Дмитро Пєсков привітав заяву представників Координаційної ради білоруської опозиції про те, що вони не розглядають питання відмови від взаємодії з Росією. Водночас Лукашенко підтримує активний контакт із Путіним і в розпал протестів – 14 вересня – зустрівся з російським президентом у Сочі. Під час цієї зустрічі Путін пообіцяв надати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. А як повідомив 12 жовтня сайт Мінфіну РФ, Росія надала Білорусі перші 500 мільйонів доларів кредиту. Це здійснено через підконтрольну РФ Раду Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР). Ще 1 мільярд доларів кредиту Білорусь отримає безпосередньо від Росії: перші 500 мільйонів цього року, наступний транш – у 2021 році.

Світлана Тіхановська зверталася до Володимира Путіна в день його зустрічі з Олександром Лукашенком.

"Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме юридичної сили", – стверджувала Тіхановська.

За її словами, всі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.

Автор: 

Білорусь (7922) путін (23733) росія (64846) Тіхановська (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
давай, у нас тоже есть такой заглядыватель в глаз *****. будешь следующей мечтательницей
показати весь коментар
29.11.2020 19:09
+33
Высшее "достижение" оппозиции- встретиться с }{уйлом. Это всё, что нужно знать о том, кто организовал эту "оппозицию".
показати весь коментар
29.11.2020 19:10
+20
блин, из-за нового вырвиглазного "дизайна" даже заходить на цензор не хочется. сорри за оффтоп. з.ы. тихановская - это то, каким бы был узеленский без 95 квохтала
показати весь коментар
29.11.2020 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Крысы Путлера орудуют не только в Минске...но ИХТАМНЕТ)))Тихановская хочет стать Зеленским,увидевшим мир в глазах террориста №1 в Мире)))
показати весь коментар
29.11.2020 21:49 Відповісти
Зачем эту болотную фею Бидон в вайтхаус пригласил? толку с нее нету.
показати весь коментар
29.11.2020 21:57 Відповісти
Дура...
показати весь коментар
29.11.2020 22:04 Відповісти
Сомневается ??? 🤣🤣🤣 Гражданская война в РФ начнётся именно со стороны Белоруссии , а дальше ??? дальше пошла и поехала , миллионы жертв и смертей, в конце распад РФ 2023 году 🔥
показати весь коментар
29.11.2020 22:21 Відповісти
Ваши слова та до бога.
показати весь коментар
29.11.2020 23:49 Відповісти
Федя?... Ну и дура!
показати весь коментар
29.11.2020 22:48 Відповісти
в Україні теж був майдан проти виродка одного.шо було далі всі знають.
показати весь коментар
29.11.2020 22:56 Відповісти
наивно. путя ввёл после майдана и встречаться с ним нет смысла.
показати весь коментар
30.11.2020 00:00 Відповісти
правильно, зачем делать вторжение туда где они уже есть))
пока тихановская отвлекает внимание - идет поглощение Беларуси рф.. уже банковская система объединяется..
а эта и дальше может рассказывать как космические корабли бороздят просторы большого театра
показати весь коментар
30.11.2020 00:04 Відповісти
Все правильно пишет.
показати весь коментар
30.11.2020 00:09 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
показати весь коментар
30.11.2020 00:16 Відповісти
Зайве підтаердження трго,що домогосподарку на гарматний постріл не можна допускати до управління Державою.
показати весь коментар
30.11.2020 01:04 Відповісти
Пашинян в юбке. Тоже ухитрилась как и наш Зеленский увидеть " в глазах Путина мир".
показати весь коментар
30.11.2020 04:09 Відповісти
Почему Вы решили, что она заглядывала именно в глаза? Может быть значительно ниже. А там полный мир.
показати весь коментар
30.11.2020 16:50 Відповісти
Пороблено їм
показати весь коментар
30.11.2020 08:36 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 09:27 Відповісти
НУ И ДУРА!!!
показати весь коментар
30.11.2020 09:35 Відповісти
Вот пазлы и складываются. ВАНА верит козломордым, как себе. Ратует за то, шобы смотреть на Крым в прошедшем времени, мол, как есть, она не будет баллотироваться во время перевыборов президента, она призывает раболепски иммитировать протест( с цветочками)... Тогда возникает вопрос: что ты и для чего ты... Отмазки, типо, я - из деревни, даЙОшь процветанье, в РТОТУЙКЕ даЙОшь, мол, я - лидер... ЗДЕСЬ НЕ ПРОХОДЯТ. https://www.youtube.com/watch?v=eG7Mk0axZfs
показати весь коментар
30.11.2020 12:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 