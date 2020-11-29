Тіхановська сумнівається у вторгненні військ РФ у Білорусь і хоче зустрітися з Путіним

Лідерка білоруської опозиції, кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська поки не бачить передумов для військового вторгнення Росії на територію її країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Зокрема, Тіхановська оцінила ймовірність сценарію, за яким Москва військовим шляхом допоможе Лукашенко утримати владу в охопленій протестами країні.

"Я дуже сумніваюсь в якомусь вторгненні. Тому що немає необхідності. У нас жодним чином не йдеться про геополітику. Наша боротьба скерована проти однієї людини – проти режиму і диктатури. Тому жодної необхідності в цьому немає. У нас – абсолютно мирна революція, проти кого які війська вводити?" – запитала Тіхановська.

Водночас Тіхановська зараз не вбачає активної підтримки режиму Лукашенка з боку Кремля і висловила бажання зустрітися з президентом РФ.

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Нагадаємо, 25 серпня цього року речник Путіна Дмитро Пєсков привітав заяву представників Координаційної ради білоруської опозиції про те, що вони не розглядають питання відмови від взаємодії з Росією. Водночас Лукашенко підтримує активний контакт із Путіним і в розпал протестів – 14 вересня – зустрівся з російським президентом у Сочі. Під час цієї зустрічі Путін пообіцяв надати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. А як повідомив 12 жовтня сайт Мінфіну РФ, Росія надала Білорусі перші 500 мільйонів доларів кредиту. Це здійснено через підконтрольну РФ Раду Євразійського фонду стабілізації та розвитку (ЄФСР). Ще 1 мільярд доларів кредиту Білорусь отримає безпосередньо від Росії: перші 500 мільйонів цього року, наступний транш – у 2021 році.

Світлана Тіхановська зверталася до Володимира Путіна в день його зустрічі з Олександром Лукашенком.

"Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме юридичної сили", – стверджувала Тіхановська.

За її словами, всі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.