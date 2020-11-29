Трамп заявив про причетність Мін'юсту і ФБР до "шахрайства" на виборах в США
Чинний президент США Дональд Трамп допустив, що ФБР і Мін'юст могли бути причетні до втручання у вибори глави держави.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.
"Ці вибори - тотальне шахрайство", - заявив Трамп. За його словами, в ході них було подано безліч голосів людей, які вже як 10-15 років мертві.
"Що ФБР і Міністерства юстиції [робили]? Не знаю, можливо, вони причетні", - сказав Трамп.
На його думку, ЗМІ не хочуть висвітлювати "шахрайство", яке відбулося на президентських виборах.
"У нас немає свободи преси в країні", - заявив він.
Так, за словами Трампа, преса в США може замовчувати деякі події. "Ви не можете влаштувати скандал, якщо ЗМІ не повідомлять про це", - додав президент.
Вибори президента США пройшли 3 листопада. Джо Байден заявив про свою перемогу на виборах.
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=істочнікі= тільки міняються.
з іншого - мільярдні борги ху&лу, які руда мавпа не відпрацювала.
є, чого "брикатись"!😎
Я розглядаю дану ситуацію з виборами, як можливість дану американцям аби поправитти свою виборчу систему. Я б заборонив голосувати не платникам податків (пенсіонери із платників можуть звичайно ж). Голосування по пошті - дуже вдалий хід для фальшування результатів. Краще вже голосувати по інтернету з електронним захищеним підписом. І то можуть хакнути. але там може бути програмне забезпечення перевірки правильності власного голосу - як саме він зарахований.
Откуда такая инфа?
Чи вас це откровення так накрило, що ви від шоку тільки поржать в колі однодумців сюди приходите ?
Звичайно є програма. Більше того - реалізовувалась 4 роки. Це у Байдена ви її не знайдете, вірніше вона десь є, її але треба по кусочках витягувати.
Ваши эпитеты в сторону Джулиани к вопросу не относятся.
"и свору руспропагандонов выгнав при этом Американскую прессу" - та невже? А CNN нам казали що свічку тримали в Russian Collusion.
Вся ця Russian Collusion - з пальця висмоктана, хотіли фальшивкою Трампа заімпічити, не вийшло.
"пропагандонити кремлівські методички" - це ваша особиста думка. Як адмін, могли б знати що я заходжу з чистого ай-пі в центрі Торонто, навіщо мені якісь методичкі?
"ображати Форумчан" - я не ображав, а от від вас постійно чутив стилі "бісовухудобу".
Мене можна деактивувати, але ж це буде цензурою.
https://nationalfile.com/the-kraken-retired-general-says-us-military-intel-group-nicknamed-kraken-seized-dominion-servers-in-germany/
Той на відміну від Байдена проводив активну кампанію та взагалі харизмат.