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Трамп заявив про причетність Мін'юсту і ФБР до "шахрайства" на виборах в США

Трамп заявив про причетність Мін'юсту і ФБР до

Чинний президент США Дональд Трамп допустив, що ФБР і Мін'юст могли бути причетні до втручання у вибори глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК, про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

"Ці вибори - тотальне шахрайство", - заявив Трамп. За його словами, в ході них було подано безліч голосів людей, які вже як 10-15 років мертві.

"Що ФБР і Міністерства юстиції [робили]? Не знаю, можливо, вони причетні", - сказав Трамп.

Також читайте: Перерахунок голосів в окрузі штату Вісконсин збільшив відрив Байдена від Трампа

На його думку, ЗМІ не хочуть висвітлювати "шахрайство", яке відбулося на президентських виборах.

"У нас немає свободи преси в країні", - заявив він.

Так, за словами Трампа, преса в США може замовчувати деякі події. "Ви не можете влаштувати скандал, якщо ЗМІ не повідомлять про це", - додав президент.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Джо Байден заявив про свою перемогу на виборах.

Автор: 

вибори (6682) США (22395) Трамп (5414)


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Топ коментарі
+26
И как американцы такого идиота в Овальном кабинете терпели? Хотя у нас такой же придурок уже полтора года на Банковой видосики снимает
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29.11.2020 19:44
+23
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29.11.2020 19:35
+22
Дональд. Збирай манатки на Ростов. Там уже місце прогріте.)
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29.11.2020 19:31
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Але ж 70 мільйонів проголосувало таки за Трампа. Це ті люди, що не готові втрачати свою роботу. На відміну від темношкірих та ЛГБТ, які не проти сидіти на карантині та субсидіях до кінця життя.
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29.11.2020 20:14 Відповісти
Так шо робити ?? Особливо нам , тут , в Україні ? Всією Україною просити Байдена , за якого о речі , проголосувала на 5 млн більше , щоб він визнав поразку , і відмовився від посади президента ?? ЩО ви , нитіки трамповські ,пропонуєте , ЩО хочете від українців ,, і доки ви будете тут скиглити ??
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29.11.2020 20:25 Відповісти
Не спорь с Оьгинским гемофродитом, это смешно со стороны. ))
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29.11.2020 20:36 Відповісти
Його або Вищий Суд, або сенат в січні "попросить".
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29.11.2020 20:43 Відповісти
Все нормально будет. Коллективный психоз обычно проходит без особых последствий, как только исчезает источник индуцированного бреда.
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29.11.2020 20:45 Відповісти
Так. Усе ця байденофілія розсмокчеться найпізніше 20 січня.
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29.11.2020 20:48 Відповісти
Нет, фанаты Трампа перестанут истерить, вернутся к реальности и убедятся в том, что их страхи были абсолютно беспочвенными.
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29.11.2020 20:50 Відповісти
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29.11.2020 21:52 Відповісти
В Україні не проходить. Він - перманентний.
=істочнікі= тільки міняються.
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29.11.2020 21:00 Відповісти
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29.11.2020 21:08 Відповісти
В Украине аналогичная ситуация наблюдалась у избирателей Януковича в 2004 году, когда он проиграл выборы, которые на полном серьезе ждали злых нациков из западной Украины, которые приедут на Донбасс гнобить местных шахтьоров. Оно в прочем и вовсе не удивительно, технологии предвыборной "промывки мозгов" в Украине 2004 и США 2020 придумал один и тот же человек по фамилии Манафорт.
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29.11.2020 21:15 Відповісти
В українського населення вони вже начисто вимиті. І без виборів.
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29.11.2020 21:43 Відповісти
Та ясна річ, з одного боку - кримінальні справи (гвалтування, ухиляння від налогів, перевищення повноважень, etc.);
з іншого - мільярдні борги ху&лу, які руда мавпа не відпрацювала.
є, чого "брикатись"!😎
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29.11.2020 20:15 Відповісти
Вот...никогда,вот,этого не было...и опять...
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29.11.2020 20:17 Відповісти
Такої ганьби в Америці ще не було. Додік - це самий паскудний президент за всю історію.
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29.11.2020 20:20 Відповісти
І досье Мюлера...
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29.11.2020 20:21 Відповісти
Позорить свою країну Доні.Такого сорому там ще не було.
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29.11.2020 20:30 Відповісти
Ще піджак червоний і буже кольорами схожий на кляту трикольорову ганчірку
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29.11.2020 20:32 Відповісти
Це він про вибори 2016 року?
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29.11.2020 20:34 Відповісти
А ЦРУ, а МИН Обороны? Авороны и зайцы? А забор вокруг Белого Дома? А, забыл, а белки? Просто, засилие какое-то анти Трамповских белок!
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29.11.2020 20:43 Відповісти
кто бы мог подумать
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29.11.2020 20:52 Відповісти
Деятельность президента Трампа беспрецедентна в основном в содержании и тоне его твитов и заявлений. Его действия вполне прецедентны. Многие политики в США оспаривают результаты выборов в суде. Суды, как правило, не вмешиваются в результаты выборов - нарушение должно быть настолько значительным, чтобы, если обвинение было справедливым, это должно поменять итоги. (Поэтому, например, судьи в Пенсильвании раз за разом указывали юристам Трампа - у вас есть свидетельства трёх нарушений? да даже трёх тысяч нарушений? Нельзя из-за этого отменять результат выборов, где разница составила восемьдесят тысяч голосов.) Но политики судятся - юристы Никсона оспаривали итоги выборов 1960 года несколько месяцев. В 2004 году Конгресс голосовал по поводу оспаривания результатов президентских выборов в Огайо. (Если бы - чудесным образом - победа в Огайо была бы присуждена демократу Керри, то он бы стал президентом, хотя тогдашний президент Буш набрал почти на 3 миллиона голосов больше.) В 2000 году суды продолжались почти полтора месяца.
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29.11.2020 20:54 Відповісти
Действия его беспрецедентны. Ни один президент США в обозримом прошлом не пытался подорвать доверие к одной из основ американской демократии - избирательной системе, бездоказательно заявляя о масштабной фальсификации. Хотя делая такие заявления, он стреляет себе в ногу, фактически признаваясь в неспособности обеспечить одну из основных функций государства - честные выборы.
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29.11.2020 21:38 Відповісти
Больше ада, Лохматое Чмо, больше ада! Ты еще не всем доказал, кто ты есть!
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29.11.2020 20:58 Відповісти
це ж клінічний ідіот. Америка в кінці кінців, щоб встряхнутись. повинна була отримати саме такого, не все ж Україні періодично мучитись. цей ідіот з унітаза керував країною, він давно зрозумів, що телеящик - ключ до успіху. Наш пішов таким же шляхом. Ми потім також будемо кепкувати із себе за такого Преза.
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29.11.2020 20:58 Відповісти
от мені не зрозуміла така неприязнь до Трампа багатьох коментаторів. Якщо ви не громадяни США, то яка вам різниця. Ні, аж захльобуються слиною, плюючи у Трампа. Але у трьох штатах іде судова відміна результатів. Мільйон мертвих душ - це не дещиця, як тут хтось писакав. це - масштабна фальсифікація.
Я розглядаю дану ситуацію з виборами, як можливість дану американцям аби поправитти свою виборчу систему. Я б заборонив голосувати не платникам податків (пенсіонери із платників можуть звичайно ж). Голосування по пошті - дуже вдалий хід для фальшування результатів. Краще вже голосувати по інтернету з електронним захищеним підписом. І то можуть хакнути. але там може бути програмне забезпечення перевірки правильності власного голосу - як саме він зарахований.
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29.11.2020 20:59 Відповісти
Але у трьох штатах іде судова відміна результатів. Мільйон мертвих душ - це не дещиця, як тут хтось писакав. це - масштабна фальсифікація.(ц)
Откуда такая инфа?
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29.11.2020 21:54 Відповісти
Трампыч создал вокруг себя одних предателей за 4 года)))Вот хады,изменили гаранту)))
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29.11.2020 21:03 Відповісти
Коли переслідує невезуха...
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29.11.2020 21:19 Відповісти
Надо полагать, что его успокаивает сечин.
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29.11.2020 21:35 Відповісти
Да, такого голливудского кина я давно не видел. Трамп открывает для сатириков целую эпоху. Надеюсь, что они через год от него камня на камне не оставят и вся Америка, в том числе и республиканцы, над ним будут, просто со смеху, уссикаться.
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29.11.2020 21:39 Відповісти
дайте,нарешті,рудому паспорт днр...
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29.11.2020 21:47 Відповісти
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29.11.2020 21:48 Відповісти
Окрім *********, хтось може заперечити що в США "нет свободы прессы"?

Чи вас це откровення так накрило, що ви від шоку тільки поржать в колі однодумців сюди приходите ?
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29.11.2020 22:26 Відповісти
И сколько же трампоидных пропагандонских побрехушек тут закрыто?
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29.11.2020 22:33 Відповісти
Ось і я вас питаю: скільки відсотків часу ведучі телеканали США позитивно висвитлювали програму Трампа?
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29.11.2020 23:46 Відповісти
Fox, OAN, и прочие - 24/7. А ,кстати, у него была программа?
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30.11.2020 00:07 Відповісти
Ви ще Infowars згадайте. Fox, OAN - не є "ведучі телеканали США".
Звичайно є програма. Більше того - реалізовувалась 4 роки. Це у Байдена ви її не знайдете, вірніше вона десь є, її але треба по кусочках витягувати.
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30.11.2020 00:21 Відповісти
FOX - не ведущее? Вы уверены? Ну а насчет вселенского заговора против Рыцаря Света и Гения Межгалактического масштаба - это к трансвеститу Джулиани с его потеками краски для волос по всей морде
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30.11.2020 00:33 Відповісти
Допустим. Как видите, на Фоксе весь подсчет у вас и остановился. Ну и какова доля Фокса на вещательном рынке США в сравнении с ABC, CNN, MSNBC которые все против Трампа?
Ваши эпитеты в сторону Джулиани к вопросу не относятся.
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30.11.2020 00:52 Відповісти
Тут дело в том, шо даже FOX в конце концов прозрел насчет Рыжего. Началось их прозрение после того как Рыжий вылил тонны грязи из своей пасти на одного из самых заслуженных генералов ВС США - Бешеного Пса Мэттиса. Так шо всю поддержку СМИ просрал Рыжий сам, с помощью своей грязной пасти .
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30.11.2020 01:03 Відповісти
Аааа це називається - "прозрєл". Просто ісчадіє ада цей ваш "рижий", тільки на четвертий рік ФОКС "прозрєл", ну ну ....
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30.11.2020 01:07 Відповісти
А CNN, ABC, MSNBC - навпаки не "прозрєл" після того як ціле літо забайденська гопота організовувала республіки, грабувала і палила - під прикриттям звісно демократичних мерів.
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30.11.2020 01:10 Відповісти
Бесновались те дикие мартышки, которые братья русских. Причем подобное в США - не новость. А вот Президент, который первым делом после заезда в Белый Дом притаскивает в Овальный Кабинет лаврова с кисляком и свору руспропагандонов, выгнав при этом Американскую прессу - вот такого в истории США точно до Трампуйла не случалось. Как и постоянного недоверия Американским спецслужбам при заявлениях на весь Мир о том, шо оно верит *****.
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30.11.2020 01:16 Відповісти
ага "Бесновались те дикие мартышки" виключно в демократичних вотчинах. А а хто їм дав таке право і посилав Трампа коли той пропонував Нацгвардію? Демократичні губернатори та мери.
"и свору руспропагандонов выгнав при этом Американскую прессу" - та невже? А CNN нам казали що свічку тримали в Russian Collusion.
Вся ця Russian Collusion - з пальця висмоктана, хотіли фальшивкою Трампа заімпічити, не вийшло.
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30.11.2020 06:52 Відповісти
Китайцы финансировали мартышек которые бесновались на улицах . Это факт . Но одноклеточным везде мерещаться рузкие . То что спецлужбы США коррумпированы и используются как политический инструмент давно не секрет .
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30.11.2020 07:12 Відповісти
Т.е., одноклеточное не заметило лаврова и кисляка в Овальном Оффисе? Собственно, неудивительно, вонючая русня поддерживает Трампуйла.
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30.11.2020 12:28 Відповісти
Одноклеточный офицерик , сколько тебе пуйло военную пенсию платит ? Небось регулярно денежки получаешь ? Тупые военные отставники никогда не отличались умом . Ты клоун не исключение . После увольнения в Балтийские страны такое говно как ты не пускали . Вот и запрудили одноклеточные в погонах Украину и Беларусь .
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15.12.2020 23:39 Відповісти
этому бесполезно что-то объяснять . одноклеточный повторяет по записанной в него программе одно и то же . тяжелое наследие советского режима . одна извилина и та от фуражки .
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30.11.2020 07:14 Відповісти
У США є все, навіть більше ніж ти собі уявляєш. Ми сюди приходимо читати новини та залишати свої враження про події, які відбуваються у нас та в світі, спілкуватися з однодумцями. Це ти приходиш сюди пропагандонити кремлівські методички, обзивати та ображати Форумчан та проклинати Цензор. Коли тебе вже деактивують, бісовухудобу.
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29.11.2020 23:15 Відповісти
"читати новини та залишати свої враження про події" - і я теж.
"пропагандонити кремлівські методички" - це ваша особиста думка. Як адмін, могли б знати що я заходжу з чистого ай-пі в центрі Торонто, навіщо мені якісь методичкі?
"ображати Форумчан" - я не ображав, а от від вас постійно чутив стилі "бісовухудобу".
Мене можна деактивувати, але ж це буде цензурою.
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29.11.2020 23:53 Відповісти
Тролей не годую.
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29.11.2020 23:58 Відповісти
Навкруги самі зрадники, реваншисти та фальсифікатори...
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29.11.2020 22:30 Відповісти
Опять вранье.Трамп задал вопрос публично руководству ФБР и Минюсту- ребята а вы чего не шевелетись? Или ждёте особого приглашения ? Но на днях была пресс конференция генерала Флина, где он четко сказал- " Я в теме и в деле!". Ждем его назначения на должность в ФБР или в реформирование ЦРУ. В курсе ,что ЦРУ больше не будет существовать в том виде которое есть? Его разделят на два отдела, один уходит под Минестерство обороны, другой в Антитеррористическое бюро. После истории с серверами в Германии и Испании, доверия им больше нет!
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29.11.2020 22:59 Відповісти
Дай Бог силы, времени и средств Трампу разрулить весь этот процесс, кто следит той поймет.
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29.11.2020 23:31 Відповісти
всё верно сказал. пять крупнейших тв компаний 5 лет ездили по ушам, какой Трамп плохой.
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30.11.2020 00:04 Відповісти
А не подскажите, немного не в тему, сколько телекомпаний в Украине юзало по ушам, что Порох плохой?
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30.11.2020 08:10 Відповісти
нисколько.
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30.11.2020 10:12 Відповісти
В США точно ни сколько. Впрочем вам, пензюку из вашей парши этого не видно.
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30.11.2020 10:19 Відповісти
в США все только и говорят о порош 24 в сутки. хехе. а в Украине нискольно Впрочем, не мне, а вам пензюку из вашей парши этого не видно. Моя Перемога.
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30.11.2020 10:56 Відповісти
Ну не хотите быть пензюком то оставайтесь мокшанином. Впоочем, для вас, парашников какая разн ца кто вы, у вас же общее название "гражданин Российской *********".
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30.11.2020 11:57 Відповісти
хорошее самовнушение вы сами себе написали, одобряю. читайте перед сном: "Ну не хотите быть пензюком то оставайтесь мокшанином . Впоочем, для вас, парашников какая разн ца кто вы, у вас же общее название "гражданин Российской *********"."
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30.11.2020 21:19 Відповісти
Да, не каждному скобарю из Параши, как вам, понравится мой пост.
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30.11.2020 21:25 Відповісти
хорошее самовнушение вы сами себе написали, одобряю. читайте перед сном всё вместе: "Да, не каждному скобарю из Параши, как вам, понравится мой пост. Ну не хотите быть пензюком то оставайтесь мокшанином . Впоочем, для вас, парашников какая разн ца кто вы, у вас же общее название "гражданин Российской *********""
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01.12.2020 09:31 Відповісти
трамп давит на всех, мозги любит... он будет это делать до 14 декабря, затем сдуется индюк...
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30.11.2020 01:47 Відповісти
Генерал в отставке McInerney заявил в интервью что отдел специальных операций армии США , 305 батальен разведки Kraken захватил серверы программы Dominion которую демократы использовали для переброски голосов от Трампа Байдену и фальсификации выборов . Сервер находился во Франкфурте Германия , на секретной ферме ЦРУ . Военные приняли участие в операции , по заявлению генерала , потому что ФБР и ЦРУ находятся на стороне Deep State фальсифицируещего выборы в пользу Байдена .

https://nationalfile.com/the-kraken-retired-general-says-us-military-intel-group-nicknamed-kraken-seized-dominion-servers-in-germany/
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30.11.2020 07:07 Відповісти
Как там у вас погода? И хороший ли вид из окна посольства Параши в США?
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30.11.2020 08:05 Відповісти
https://nationalfile.com/the-kraken-retired-general-says-us-military-intel-group-nicknamed-kraken-seized-dominion-servers-in-germany/
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30.11.2020 07:08 Відповісти
Байден майже всю виборчу компанію просидів в бейсменті, а набрав голосів більше Обами?
Той на відміну від Байдена проводив активну кампанію та взагалі харизмат.
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30.11.2020 07:57 Відповісти
Мало того, что этот шестикратный банкрот и бездарь с крайне низким уровнем интелекта побил с ФБР горшки за время своего никчемного нахождения в Белом Доме, так он этим своим высером ещё более обозлил и Минюст и ФБР. С нетерпением жду 21 января 2021 года.
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30.11.2020 08:08 Відповісти
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