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Новини Обмін полоненими
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Інформація про зрив обміну полоненими - шантаж і маніпуляція з боку Росії, - Арестович

Інформація про зрив обміну полоненими - шантаж і маніпуляція з боку Росії, - Арестович

РФ дискредитує Нормандський і Мінський формати, щоб почати прямі перемовини зі США. Заяви про зрив утримуваними особами зроблені в контексті російського інформаційного порядку денного. Шанси залишаються.

Про це сказав в коментарі УНН речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нас шантажують. Це інформаційне забезпечення процесів, які вони проводять. Процеси ці виглядають на теперішній час так, що вони зрозуміли небезпеку, яку несе в собі приход (Джозефа) Байдена і його адміністрації у Сполучених Штатах, і хочуть збити Мінський і Нормандський формат, для того, щоб вийти напряму на перемовини (зі США — ред.), мені здається", — сказав речник української делегації.

Він нагадав, що наразі кандидатами на ключові безпекові посади в майбутній адміністрації президента США є люди, які "кажуть про санкції, які мають вже не стримувати, а калічити".

Також читайте: Росія не погодиться провести на Донбасі обмін утримуваними особами до кінця року, - РосЗМІ

"Я так думаю, вони (росіяни — ред.) побачили, що відбувається, зрозуміли, що вони в’язнуть у середовищі, яке створила Україна, Франція і Німеччина. Тому що три поспіль заяви МЗС Франції і Німеччини про те, що Україна робить сильні кроки, що вони нас підтримують, а Росія не підтримує. Майже автоматичне продовження європейських санкцій 10 грудня. Вони все це побачили і вирішили зіграти зі Сполученими Штатами... Для цього їм треба нівелювати Нормандський і Мінський формат, сказати, що Франція і Німеччина не впораються, Україна взагалі провокує. А "дорослі хлопчики вирішать між собою", — зазначив Арестович.

Так, з його слів, позиція української сторони полягає в тому, щоб зустрітись на вищому рівні у Нормандському форматі, і "примусити Путіна до конкретизації".

На думку Арестовича, саме президент РФ має сказати, чи збирається виконувати домовленості, які були досягнуті рік тому у Парижі. З іншого боку, російська сторона не хоче цього, бажають "вести перемовини на верхньому поверсі, зі Сполученими Штатами".

"Для цього робляться і демарші на перемовинах, і відповідне інформаційне забезпечення, зокрема по дуже чутливих питаннях — обміну полоненими, щоб звинуватити Президента Зеленського і його команду, взагалі Україну, в тому, що ми нехтуємо життям полонених тощо... Можу сказати, що буде — буде нарощуватись звинувачення нас, і лінія буде така, що ми дезавуювали мінський формат, що ми "негадяї і сволоти" тощо. До цього треба бути готовими", — підкреслив він.

На запитання про те, чи можна наразі говорити про повноцінний зрив "нормандської" зустрічі та обміну утримуваними особами, співрозмовник зазначив, що надія на певний конструктив все ж залишається.

Читайте: Україна подала списки з 11 осіб на обмін із терористами, - Кравчук

"Ще ні. Це (інформація про зрив — ред.) — шантаж і маніпуляція. Росія завжди робить сценарно, дивиться на декілька сценаріїв одразу. І не виключено, що, наприклад, в останній момент, за дві години до 9 грудня, вийде Путін і виступить "спасителем отечества", який всіх обміняє, про все домовиться, скаже, що "все добре, не переживайте, я все вирішив", — сказав він.

Нагадаємо, напередодні в російських ЗМІ з'явилася інформація, нібито Росія і терористи ОРДЛО відмовилися від пропозиції України провести обмін утримуваними особами до Нового року.

Автор: 

США (22395) мінські угоди (2231) нормандська четвірка (1526) полонені (2248) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+11
Да. По этому Порошенко хотел посадить и США за стол переговоров. А против была Макшания. У Арестовича железная логика. Как у зетипиллов.
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29.11.2020 20:04
+8
Зелена сопля не в змозі впоратися ні з одним завданням, ні з одним своїм обіцянкою.
Більш ганебного президента України ще не бачила в своїй історії
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29.11.2020 20:01
+6
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29.11.2020 21:01
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ты дывы,и французы оказывается тоже среду создавали))).
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29.11.2020 19:59 Відповісти
Україну також не влаштовує Мінський та Нормандський формат переговорів, які не можуть примусити росію вивести війська з окупованих територій! Потрібно відмовлятись і від Мінських угод і від Мінського-нормандського формату як від неефективних! путін хоче щось міняти - ми маємо від цього тільки виграти! ЗСУ мають йти у наступ вже завтра!
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29.11.2020 20:38 Відповісти
то тебе не влаштовує...та *****.
Україну поки що влаштовує.
як не буде влаштовувати-тоді притомна влада про це скаже.
а непритомна нехай нічого руками не чипає...бо зламає
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29.11.2020 20:45 Відповісти
Зелена сопля не в змозі впоратися ні з одним завданням, ні з одним своїм обіцянкою.
Більш ганебного президента України ще не бачила в своїй історії
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29.11.2020 20:01 Відповісти
Я не фан Зеленого але вибери більш грамотний онлайн перекладач
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29.11.2020 20:21 Відповісти
усё по гугелу
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29.11.2020 21:36 Відповісти
Арестович не дурний,але маніпулянт і любить розповідати казочки.
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29.11.2020 20:01 Відповісти
с шантажистом всегда тяжело, скорее почти невозможно, договориться о том, что для тебя важнее, чем для него...... а рашке наши пофиг...
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29.11.2020 20:03 Відповісти
Да. По этому Порошенко хотел посадить и США за стол переговоров. А против была Макшания. У Арестовича железная логика. Как у зетипиллов.
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29.11.2020 20:04 Відповісти
А нічого, що за 7 років в світі багато чого змінилося? Он в США вже третій президент.
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29.11.2020 20:14 Відповісти
А что хотел в данном случае Порошенко?

2017 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, -
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30.11.2020 10:20 Відповісти
КДБ завжди грало багаторівневі ігри- погоджуся тут з Арестовичем.
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29.11.2020 20:10 Відповісти
В чому ти погодися?
Вже опубліковані дані по операії, підтверджені слідчими, прокурорами, працівниками та бувшим керівництвом ГУР.
Арестович твої мізки зовсім заср&в?)))
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29.11.2020 20:40 Відповісти
З Арестовичем я полаявся так, що він навічно забанив мене на ФБ.
Які в біса операції, які слідчі...
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29.11.2020 20:43 Відповісти
рашка враг, с которым бесполезно базарить. Нужно делать своё дело - тщательно подготовиться, заручиться поддержкой союзников и освобождать по азербайжанскому сценарию. С ходячими манипуляциями тоже пора заканчивать их у нас минимум четыре: зеля, ермак, кравчук и арестович...
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29.11.2020 20:12 Відповісти
А Арменія щось окупувала в України- до чого тут азербайджанський сценарій? І хто гатиме роль Турції?
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29.11.2020 20:16 Відповісти
По вкусу хорватский сценарий? Без проблем. Пусть будет хорватский.
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29.11.2020 20:23 Відповісти
А яка там була довжина кордону з Рашкою?
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29.11.2020 20:25 Відповісти
Это имеет значение? А какая была у Латвии, Литвы и Эстони?
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29.11.2020 21:38 Відповісти
То яка?
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30.11.2020 02:06 Відповісти
Вот я и спрашиваю, какая?
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30.11.2020 09:31 Відповісти
"І хто гатиме роль Турції? "


А хто "грав роль Турції" у 2014-му?
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29.11.2020 23:18 Відповісти
Нужно делать своё дело - тщательно подготовиться, заручиться поддержкой союзников и освобождать по азербайжанскому сценарию.

Основной урок Карабахской войны не в том как армянам по мордам надавали, а в том что она закончилась по команде из Москвы. Что и кому возвращать или решать силой в Москве решают.
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29.11.2020 20:51 Відповісти
Я не бот и мне лень что-то доказывать индивидуумам, в болезненном воображении которых, "москава всё решает"... много чести для скотов ... оставайтесь при своём мнении мне пох... просто есть вещи, которые очевидны для любого адекватного человека...
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29.11.2020 21:11 Відповісти
У Джо - сильнейшая команда.Военные ждут его прихода.Исчезнет сумбурность политики.Орда сейчас сильно топит за Трампа.Тихановскую уже пригласили на инаугурацию и переговоры.Байден прекрасно знает нужды Украины,неоднократно тут бывал.( хотя Обама тоже бывал,но выводы из навалы Кремля сделал недостаточные и США получили большую проблему кругом даже у себя).Орда признаёт только кувалду в лоб.
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29.11.2020 20:14 Відповісти
Не скажете, коли і скільки Обама бував ?
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29.11.2020 20:51 Відповісти
Обама был в 2007 году.Сенатором,вместе с сенатором -республиканцем.У меня даже есть фото их с ЮВТ.
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29.11.2020 21:14 Відповісти
Он остался не доволен Украинским истеблишментом.
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29.11.2020 21:15 Відповісти
Вот ещё раскопал.Ющенко разочаровал молодого Обаму
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29.11.2020 21:36 Відповісти
Тобто, ви підтвердили, що у якості президента Обама жодного разу не відвідав Україну.
https://hromadske.radio/podcasts/hromadska-hvylya/obama-yedynyy-prezydent-ssha-yakyy-ne-vidvidav-********-ganna-gopko

Обама, до речі, - перший президент, який за свої два терміни правління жодного разу не приїхав до України.
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29.11.2020 21:40 Відповісти
Я шо-то пропустил? Когда это рыжий любовник ***** был в Украине?
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29.11.2020 22:13 Відповісти
Ему хватило одного раза побывать,чтобы понять,что руководство Украины сплошь -рабы Орды.https://gordonua.com/publications/neizvestnyy-vizit-baraka-obamy-v-doneck.html
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29.11.2020 22:17 Відповісти
Так-так, але цьому =голубу миру= не вистачило двох візитів на рашку, щоб =пАнять=, хто стоїть там при владі. Ще й москальня до нього =нєпанятлівого= їздила.
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29.11.2020 22:26 Відповісти
Ага, Ага - вот как прийдёт Америка, так убьёт все наших врагов. И нас накормит.
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29.11.2020 20:54 Відповісти
Именно так и будет,уверяю Вас.А не иначе,не тешьтесь.Двуглавой курице -амбец.
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29.11.2020 22:21 Відповісти
такой же клоун только с 96 квартала
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29.11.2020 21:40 Відповісти
Нынешняя власть основной упор политики государства сделалана умиротворении агрессора- московии - и на обмене украинских военнопленных на бандитов- московитов, так как экономику страны за 1.5 года турбулентного правления угробили. Но и ставка на мир и обмен ....... провалилась! Кремлёвский карлик не позволит дилетанту Зеленскому получать гефешт на обмене. Московия будет требовать новых уступок вплоть до капитуляции. Чемберлен в глазах Гитлера тоже увидел мир....чем всё закончилось. "Учите историю, учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости" - У Черчилль. Зеленский - это украинский вариант чемберлена!
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29.11.2020 20:25 Відповісти
Повія образила сутенера😂
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29.11.2020 20:31 Відповісти
Козломордия поставила зюзю в позу бобра.
Вернее он сам в ту позу ломился как усратый.
Теперь все зюзины "здобутки" в войне полностью зависят от хорошего его поведения с точки зрения Козломордии. Шаг влево, даже не шаг а мысль о шаге, сразу обернутся ескалацией на Донбассе.
но идиот потому и идиот...
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29.11.2020 20:38 Відповісти
очєрєдное зе чючєло хочєт встрєтітся с хйлом і спросіть.
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29.11.2020 20:44 Відповісти
Скажем так: о ЧЕМ конкретно(!!!) договорились в декабре 2019 - ничего толком не известно/не понятно......
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29.11.2020 21:00 Відповісти
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29.11.2020 21:01 Відповісти
зачетный бандрхендж
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29.11.2020 21:41 Відповісти
Мужики не танцуют?))
Или челябинский сталевар?)
Ти в курсі, що найголосніше ворає про пі.арів - схильний до **********?))
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29.11.2020 21:56 Відповісти
Очередной звиздун. Повторяю. У Зеленского нет на обмен никого, кто нужен был путлеру. Чья это заслуга знает каждый
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29.11.2020 21:28 Відповісти
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29.11.2020 21:53 Відповісти
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
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09.07.2021 17:49 Відповісти
 
 