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НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, - "слуга народу" Леонов

НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, -

Депутат "Слуги народу" Олексій Леонов повідомив про свої плани на наступний тиждень.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook нардепа.

Серед питань, якими він планує займатися - закон про РРО №4439 ( "Тексту поки не бачив, але свою позицію неодноразово озвучував, потрібно переносити і йти на поступки"), запровадження повного локдауну ("Потребує вивчення і обговорення. Але цифри зростають і розмов про те, що інших варіантів немає, стає все більше"), закон президента про підтримку бізнесу №4429-4431, закони про конституційну кризу (декларації №4434, Назка і закон про Конституційний Суд).

Також читайте: Ситник не має морального права очолювати НАБУ і мусить піти, - заступник голови ОП Татаров

Також Леонов згадує "закон про НАБУ" №4437. "Моя позиція повністю збігається з позицією заступника голови Офісу Президента Олега Татарова щодо глави НАБУ Ситника! Вчора він написав:"НАБУ - це не українська історія, яка, на жаль, перебуває за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але коренем проблем в антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету", - підкреслює депутат.

Крім того, за його інформацією, бюджет на 2021 рік наступного тижня прийматися не буде. Швидше за все, позачергова сесія пройде після 7 грудня.

Леонов запланував і низку зустрічей в Кабміні: "Дуже хочу дізнатися, яких конкретно результатів ми досягли, за три тижні "Карантину вихідного дня".

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереженняпосади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, - слуга народу Леонов 01

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский гарантировал послам G7 сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Также читайте: "После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

Кабмин во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

На следующий день законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Комментируя этот документ, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров заявил, что Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

Автор: 

НАБУ (5055) держбюджет (2387) Ситник (862) Слуга народу (2809) Леонов Олексій (13)


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Топ коментарі
+32
Корень всех проблем в Украине - поголовная вездесущая корупция и 5я колона сепаров в раде и правительства !
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29.11.2020 21:54
+30
А все считают, что коорень проблемы это вы и ваш предводитель. Безвиз уже надоел?
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29.11.2020 21:50
+30
Ти диви, яка боротьба з корупцією у Слузі народу)). Немає НАБУ - немає корупції. МВФ, дай гроші))
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29.11.2020 21:55
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А все считают, что коорень проблемы это вы и ваш предводитель. Безвиз уже надоел?
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29.11.2020 21:50 Відповісти
Этим безвиз только в ********* нужен.
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29.11.2020 21:52 Відповісти
Им нужен билет в один конец.
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29.11.2020 21:53 Відповісти
Мрази 🤢🤡💩🎪👿запустили пробный шар 🎱
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30.11.2020 03:34 Відповісти
Хоть дубинский и его мама и любит скорость, но кажись известна информация о начале лохаДауна зеленского

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29.11.2020 21:51 Відповісти
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29.11.2020 21:52 Відповісти
А СН украинская история?Ибо придумали этот позорный проект явно люди не украинской национальности.
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29.11.2020 21:53 Відповісти
Корень всех проблем в Украине - поголовная вездесущая корупция и 5я колона сепаров в раде и правительства !
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29.11.2020 21:54 Відповісти
коррупция в Украине лишь меняет свой денежый эквивалент, но не меняет лиц! Также известны Олигархи, сидящие на бюджетных деньгах - они не только не похудели, но и более вальяжно при зеленском себя чувствуют , чем при порохе...
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29.11.2020 21:57 Відповісти
Однозначно!
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29.11.2020 23:58 Відповісти
Ти диви, яка боротьба з корупцією у Слузі народу)). Немає НАБУ - немає корупції. МВФ, дай гроші))
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29.11.2020 21:55 Відповісти
Сепарня наглеет все больше и больше.
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29.11.2020 21:55 Відповісти
НАБУ - последний неподконтрольный этой шобле орган. Мы видим, как все остальные сражаются с коррупцией.
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29.11.2020 21:56 Відповісти
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29.11.2020 21:57 Відповісти
Ананист Киви ! ))
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29.11.2020 22:02 Відповісти
Антиукраинские выродки, типа этого "слуги", при Зеленском - власть.
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29.11.2020 22:06 Відповісти
уроди, якщо цього дрібного корупціонера Ситника зараз погоните - то можете бюджет-2021 заради МВФ взагалі не приймати. Бабла не буде, вам не довіряють
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29.11.2020 22:06 Відповісти
Бабла и так не будет. Без аудита трат последнего транша. А его не будет.
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29.11.2020 22:14 Відповісти
"Значит хорошие сапоги..." (С)
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29.11.2020 22:10 Відповісти
Mason Lemberg

Зеленський призначив Гриновецького головою Одеської ОДА "На днях в столице Бельгии состоялась презентация книги "Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?", выпущенной на английском и русском языках.
Это коллективный труд П.Симоненко, Д.Табачника и С.Гриневецкого"
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29.11.2020 22:11 Відповісти
Они так ненавидят загнивающий запад, что издают там книги... У нормального человека такие вещи просто в логический ряд не ложатся, а вата за этих утырков еще и голосует. Это же какой отбитый мозг надо иметь, чтобы не видеть очевидных нестыковок в словах и действиях своих "кумиров"?
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30.11.2020 00:22 Відповісти
можу впевнено сказати, "слуга народу", не знаю тільки якого.... це точно не українська історія, і не місце цій блазенській"слузі" на нашій землі.
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29.11.2020 22:14 Відповісти
На жаль "слуга народу", це українська історія.
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29.11.2020 22:31 Відповісти
Угу. Сытник виноват. Расстрелять гада. Вот тогда и заживем. Да?
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29.11.2020 22:15 Відповісти
Если НАБУ не нравтится этим животным, значит Сытник делает все правильно!
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29.11.2020 22:15 Відповісти
Даже никто не сомневается что Сытник корень ваших проблем, а вы проблема страны всей.
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29.11.2020 22:16 Відповісти
жучари засмикалися..
стало припікати..
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29.11.2020 22:17 Відповісти
Редиска ты ЛЕША.А кто по вашему Ермак с брательником? По моему корень зла там а не в Сытнике .И вообще ребята оглядывайтесь по сторонам,потому что отпуска можете проводить только в Геническе и то в лучшем случае.А другу -татарке-передай что жизнь состоит из разных полос.Сегодня у него белая,а жизнь мчит не успеваеш оглядываться.
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29.11.2020 22:19 Відповісти
Тупое чмо
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29.11.2020 22:20 Відповісти
Сытника нужно убрать сразу после посадки ЗЕ и его банды
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29.11.2020 22:22 Відповісти
если он их посадит, то ему надо будет орден дать
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29.11.2020 23:19 Відповісти
И памятник поставить
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30.11.2020 05:40 Відповісти
у него нет сажательніх функций. один фиг все на уровне генеральной прокуратурі и судов развалится
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30.11.2020 13:12 Відповісти
ВР взяли, суди взяли, майже всі силові структури взяли (тільки аваков ще ні те ні се), партія з 15% підтримки в державі намагається повністю узурпувати владу.
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29.11.2020 22:26 Відповісти
ты на себя погляди, корень...
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29.11.2020 22:30 Відповісти
ну, очень извиняюсь, хочу спросить про врагов народа-это ,что у нас такая партия "Враги народа" или это там у них ,но против нас ,чего надумали ,так вы скажите, мы подсобим,привычные Ну, кто чем может , Ох доиграются защитники народные ,тьфу ,враги народные ,запутались совсем!
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29.11.2020 22:36 Відповісти
мразота ватная!еще один портнвовский чмырь
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29.11.2020 22:38 Відповісти
Хто это Леонов? Чем он знаменит? Или как и завхоз Осла - выходец из квартала 95?
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29.11.2020 22:39 Відповісти
Оно известно тем,что возложило цветы и лило крокодильи слезы по сгоревшему сепарскому шашлыку в Одессе 2 мая. Выводы очевидны,что это такое.
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29.11.2020 23:43 Відповісти
Українська історія це знахабнілі корупціонери в усіх гілках влади,корінь проблеми це продажні слуги не українського народу,які цинічно знищують НАБУ та ВАКС,органи яким тільки й довіряють УКРАЇНЦІ
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29.11.2020 22:43 Відповісти
Как же вам тварям мешает НАБУ и Сытник!
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29.11.2020 22:51 Відповісти
смотрел бы Леонов, вместе с татаровым, за своей задницей, ибо Джо Байден илект-президент. Когда он станет просто президентом, очко Татарова и того же леонова может не выдержать нагрузки, например от директора НАБУ Сытника. Но есть много желающих, имя им народ Украины - отправить команду Зеленского в положенное место. Так вот не устану повторять - начинать нужно с предателей - с того же Леонова, Ермака и Тататора
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29.11.2020 23:19 Відповісти
они стрелочники, надо с бородатого и клована начинать
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29.11.2020 23:24 Відповісти
Рыгью и сепарью Сытник не нравится. К чему бы это?
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29.11.2020 23:39 Відповісти
Всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось

Слуга народа Алексей Леонов впервые за время работы выехал на одну ночь на фронт и... стал зрадофилом!

Леонов написал пост, как попал под обстрел в 54-й механизированной бригаде, и узнал, что так называемые «провокации» - это обстрелы россиянами украинских военнослужащих на украинской земле. И написал, что происходят обстрелы каждый день!

Это как же понимать - Леонов отрицает прекращение огня? Ведь всего две недели Леонов уверял всех, что прекращение огня уже состоялось! Это ж зрада!
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30.11.2020 00:05 Відповісти
Леонов є співвласником мережі ресторанів «Pizza&Grill» та ресторану «Slow Piggy»

Освіта

2000-2002 - навчався в Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу (спеціальність «Кухар судновий»
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30.11.2020 00:10 Відповісти
Корень проблем - олигархический строй в Украине , а мускулы этого строя - такие вот деятели, а подпитка этого строя - наше нежелание понять , что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что голосовать надо не за обещания и популизм , а за идею и преданность этой идее. А идеей должна быть -успешная Украина.
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30.11.2020 00:28 Відповісти
який у нього писок інтелігентний.
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30.11.2020 04:39 Відповісти
Не нравится, давайте конкретные факты. Пора бы прекратить мудословие.
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30.11.2020 08:32 Відповісти
Как плющет всех воров он анти-корупционных органов! А представьте, что бы было с ворами, если бы эти органы работали эффективно.
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30.11.2020 08:38 Відповісти
що ж, мєдвєдчук, шарій, портнов, а тепер маячню про "зованішнєуправління" почала разганяти й так звана "влада", тьфу.

семимільними в бік росії.
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30.11.2020 09:03 Відповісти
"НАБУ - ето нє украінская історія" - таке може сказати тільки кінчений кацап.
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30.11.2020 09:26 Відповісти
Питання безпеки виникає коли такі як татаров і леонов з"являються у владі.
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30.11.2020 09:47 Відповісти
 
 