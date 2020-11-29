Заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського, - ОП

Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова про діяльність НАБУ - його особиста думка, а не офіційна позиція глави держави.

Офіс Президента назвав "особистою думкою" заяву заступника голови ОП Олега Татарова про те, що Ситник не має морального права очолювати НАБУ і має піти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-представництво президента.

"Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України", - наголошується в публікації.

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Там також наводиться коментар Олега Татарова: "Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

Пресслужба зазначає, що Татаров працює в команді глави держави і повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".