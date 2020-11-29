Заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського, - ОП
Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова про діяльність НАБУ - його особиста думка, а не офіційна позиція глави держави.
Офіс Президента назвав "особистою думкою" заяву заступника голови ОП Олега Татарова про те, що Ситник не має морального права очолювати НАБУ і має піти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-представництво президента.
"Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України", - наголошується в публікації.
Там також наводиться коментар Олега Татарова: "Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".
Пресслужба зазначає, що Татаров працює в команді глави держави і повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.
За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.
Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.
На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.
Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".
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Але, якщо не звільнять, то - ЗЕ і його ПО - позицію поділяють!
"заявление Портнова не отражает мнение Зеленского, потомушта Ермак не согласовал мнение Портнова с Зеленским, и вообще кокаин закончился..
Ні, я розумію, що взагалі то таке неможливо... там, в Вашингтоні. Але в Києві, з-за цієї зебільної влади - та на раз...
И это прямое подтверждение того, что более подлой и продажной твари чем зеленский, в Украине еще не было.
Мерзавец, ненавидящий и презирающий Украину ее язык, традиции и культуру.
мордамлицам не одаренных умом соснаминдивидуумов с дипломами "Трускавецких курсов по управлению государством через смартфон" - провалился !! дупенкабородька офіційного повідомлення про відставку Татарова...Чекаю....Чекаю...Чекаю🙄
Его следует повесить на фонарном столбе разом с Медведчуком и Польчевским (для противовеса). И висеть им там до начала весны.
Чому він досі на посаді?
Ви там у яку гру граєтесь, довбодятли???
Вообще, если при овоще основные повестки массовых протестов были именно геополитические шаги власти, то сегодня, разговаривая с людьми, сделал вывод, что на майдан их могут толкнуть чисто экономические причины. Да и в этом случае, не все так просто: Аваков зачистил систему от долбней, которые могут дать команду спецназу пойти и разогнать просто стоящих людей. А без этого, как показывает практика, даже полицеймкий произвол, если он будет ответом на нападение, не вызовет массовых протестов. Михомайдан гарантирует.