УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8015 відвідувачів онлайн
Новини
12 918 88

Заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського, - ОП

Заява Татарова про НАБУ не відображає офіційної позиції президента України Зеленського, - ОП

Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова про діяльність НАБУ - його особиста думка, а не офіційна позиція глави держави.

Офіс Президента назвав "особистою думкою" заяву заступника голови ОП Олега Татарова про те, що Ситник не має морального права очолювати НАБУ і має піти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтернет-представництво президента.

"Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України", - наголошується в публікації.

Також читайте: НАБУ - це не українська історія. Корінь проблем - Ситник, - "слуга народу" Леонов

Там також наводиться коментар Олега Татарова: "Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

Пресслужба зазначає, що Татаров працює в команді глави держави і повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 19 листопада президент Володимир Зеленський гарантував послам G7 збереження посади директора Національного антикорупційного бюро за Артемом Ситником.

Кабмін під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.

На наступний день законопроєкт про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" зареєстрований у Верховній Раді.

Коментуючи цей документ, заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров заявив, що Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти".

Автор: 

НАБУ (5055) Зеленський (23642) Єрмак Андрій (1365) Офіс Президента (2018) Татаров Олег (425)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+55
Зеленые шизофреники
показати весь коментар
29.11.2020 22:50
+42
Якщо не відповідає позиціі Бубочки ,то чому ця потвора працює в ОП ???)))
показати весь коментар
29.11.2020 22:54
+41
Опять "интеллектуальный" локдаун....
показати весь коментар
29.11.2020 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленые шизофреники
показати весь коментар
29.11.2020 22:50 Відповісти
Звіздят кому що заманеться !!! )))
показати весь коментар
29.11.2020 22:55 Відповісти
Вони ж всі презЕденти.
показати весь коментар
29.11.2020 23:14 Відповісти
полный звиздец
показати весь коментар
30.11.2020 08:46 Відповісти
Якби не подіяли, то не призначили б в ОП. А після цього скандалу - звільнили б...

Але, якщо не звільнять, то - ЗЕ і його ПО - позицію поділяють!
показати весь коментар
29.11.2020 23:29 Відповісти
об Зеленского ноги вытирают кому не попадя
показати весь коментар
30.11.2020 01:17 Відповісти
Друже, Nekromuse, не займайтеся некромантiей. Ще кiлька мiсяцiв тому, Ви були у захопленi вiд дiяльностi" Слуг". Що трапилось?
показати весь коментар
30.11.2020 13:15 Відповісти
Ты снова бояры паленой перепил или опять с бутылки свалился?
показати весь коментар
01.12.2020 19:05 Відповісти
Дык, увольняй его нах.., президент! Размазня а не президент в Украине!(((
показати весь коментар
29.11.2020 22:54 Відповісти
У нас нельзя просто взять и уволить ! А неустойку кто платить будет ?
показати весь коментар
29.11.2020 22:57 Відповісти
А якщо перед цим повісити?
показати весь коментар
30.11.2020 00:07 Відповісти
Вэрри вэрри гуудд !!! 👍
показати весь коментар
30.11.2020 06:01 Відповісти
Якщо не відповідає позиціі Бубочки ,то чому ця потвора працює в ОП ???)))
показати весь коментар
29.11.2020 22:54 Відповісти
Опять "интеллектуальный" локдаун....
показати весь коментар
29.11.2020 22:54 Відповісти
А кого вообще посадили из корупционеров ???
показати весь коментар
29.11.2020 22:59 Відповісти
Ситник нікого не може засудить. Засуджує суд. Судом керують Портнов і Вовки при Зеленському. Не по тому адресу звертаєтесь
показати весь коментар
29.11.2020 23:14 Відповісти
Нахрена нам рассказывать об "укреплении независимости всех антикоррупционных органов" в то время, как на взяточников и коррупционеров закрываются уголовные дела?
показати весь коментар
29.11.2020 22:55 Відповісти
Наконец то народ просыпается !
показати весь коментар
29.11.2020 23:00 Відповісти
просинається, заварює каву, мне між пальців цигарку...
показати весь коментар
30.11.2020 06:55 Відповісти
так въ*бите его без вазелина!
показати весь коментар
29.11.2020 22:57 Відповісти
правильно читать так:

"заявление Портнова не отражает мнение Зеленского, потомушта Ермак не согласовал мнение Портнова с Зеленским, и вообще кокаин закончился..
показати весь коментар
29.11.2020 22:57 Відповісти
А кого вообще интересует мнение статиста Зеленского.
показати весь коментар
29.11.2020 23:01 Відповісти
Это значит что Татарова контролирует не Зеленский, а тот кто ему его подсадил, что лишний раз показывает что Зеленский никакой собственной политики не проводит, ситуацию не контролирует, самостоятельных решений не принимает.
показати весь коментар
29.11.2020 22:59 Відповісти
Тобто через Татарова фактично ОП керує Портнов. Жах. Зробим їх ще раз (с)
показати весь коментар
30.11.2020 00:17 Відповісти
Портнов все вирішує через Єрмака, він є "першою скрипкою", а всі вони разом є агентами впливу Москви куди тягнуться всі кінці, Зеленський це той хто читає з підкладеного папірця, його ніхто не сприймає серьйозно ані у Кремлі ані на Заході. Все це приречено на крах, тому що ніхто з тих в ОП хто приймає рішення гадки не мають про реальні політичні процесси, всі вони пов'язані лише дріб'язковими інтересами та дешевими інтригами.
показати весь коментар
30.11.2020 01:02 Відповісти
В таком случае , а зачем Украине ДЕГЕНЕРАТ В КОКАИНОВОМ ДУРМАНЕ ?
показати весь коментар
30.11.2020 03:14 Відповісти
Слова і справи ОП не відповідають позиції призидента. Просим не хвилюватися. ОП
показати весь коментар
29.11.2020 22:59 Відповісти
Як кажуть в Одесі "нє дєлайтє мнє нєрви". Яка може бути позиція! Тільки гнутися і коливатися.
показати весь коментар
30.11.2020 11:07 Відповісти
зупиняйте скормлювати важки ліки не по призначенню
показати весь коментар
29.11.2020 23:01 Відповісти
Понятно, Зеленский за свой Офис не отвечает. Аминь.
показати весь коментар
29.11.2020 23:04 Відповісти
Ще не взяв під особистий контроль.
показати весь коментар
30.11.2020 11:17 Відповісти
Да мы уже догадались. Его слова вырвали из контекста. )))
показати весь коментар
29.11.2020 23:05 Відповісти
А-ха-ха-ха!!!!!! Опять, "вырвано из контекста")))))))))))) Дебилы, вы зачем дебилов к власти привели?!
показати весь коментар
29.11.2020 23:06 Відповісти
Опять двадцать пять: личное мнение........наша пісня гарна й нова, починаймо її знову(с)☹️
показати весь коментар
29.11.2020 23:07 Відповісти
який кловун, такі й замєстітєлі.
показати весь коментар
29.11.2020 23:08 Відповісти
Ви уявляєте, що було би, якби клерк з офісу Крісталіни Георгієвої заявив "Зеленський корупціонер, він защораз намагаєтья наіпати МВФ, тому місія МВФ в Україну не приїде, допоки Зеленського не переоберуть"? Які пости в телеграмі чи в твітері надрукувала Крісталіна?

Ні, я розумію, що взагалі то таке неможливо... там, в Вашингтоні. Але в Києві, з-за цієї зебільної влади - та на раз...
показати весь коментар
29.11.2020 23:09 Відповісти
А по законам злочинного світу за "базар" потрібно тримати відповідь. Тому при Януковичу цей клерк навіть би не пікнув.
показати весь коментар
30.11.2020 11:12 Відповісти
Вообще-то, грустная диспозиция - если Зеленский не в состоянии руководить даже собственным Офисом, то как он может руководить Украиной? Правильно - никак.
показати весь коментар
29.11.2020 23:12 Відповісти
Опять Осел набросал гамна на вентелятор. Посмотрел как зебиллы его проглотят.
показати весь коментар
29.11.2020 23:12 Відповісти
Питання не по темі(про зелене шапіто все і так зрозуміло)-народ,хто підкаже де в цьому новому дизайні знайти останній шедевр Василя Рибнікова?Не встигла прочитати,а десь шукати лінуюсь
показати весь коментар
29.11.2020 23:18 Відповісти
показати весь коментар
29.11.2020 23:34 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
29.11.2020 23:36 Відповісти
Тогда удалите эту должность и не тратьте на нее зарплату! А если нет значит отражает)
показати весь коментар
29.11.2020 23:18 Відповісти
Неймовірно дика за тупістю заява. Якщо ви не згодні з думкою свого чиновника, він має перестати бути чиновником. Інакше або він не чиновник, або ви не керівники. Це вже реальна ганьба. Якщо президент боїться проросійської мафії, хай поступається місцем комусь менш лякливому...
показати весь коментар
29.11.2020 23:36 Відповісти
Заявление Татарова, Фомина, Кравчука, Ермака, это пробные шары, которые забрасывает именно Зеленский.

И это прямое подтверждение того, что более подлой и продажной твари чем зеленский, в Украине еще не было.

Мерзавец, ненавидящий и презирающий Украину ее язык, традиции и культуру.
показати весь коментар
29.11.2020 23:36 Відповісти
Вот именно, кто бы разрешил патякать тому Татарову? Ему свыше поручили вскукарекнуть. А потом почитают комментарии...
показати весь коментар
29.11.2020 23:53 Відповісти
Забібали вже... То вирвано, то не так понялі, то не відображає... Накуя він там тоді пібікає?
показати весь коментар
29.11.2020 23:41 Відповісти
Татаров только озвучил решение КСУ, которое обжалованию не подлежит! И кто там "пібікає" - еще вопрос!
показати весь коментар
29.11.2020 23:55 Відповісти
Ага, лапоть, в решении ксу так и написано: рука Вашингтона
показати весь коментар
30.11.2020 00:03 Відповісти
Цитату із рішення в студію!
показати весь коментар
30.11.2020 02:08 Відповісти
Шо,опять личное мнение?
показати весь коментар
29.11.2020 23:56 Відповісти
Ну то шо, може вже "будем дякувати" цим "слугам" ? Бо до весни не залишиться не тільки кого, а й кому саджати. Навіть картоплю.
показати весь коментар
30.11.2020 00:00 Відповісти
Новым зеленым мордам лицам не одаренных умом соснам индивидуумов с дипломами "Трускавецких курсов по управлению государством через смартфон" - провалился !!
показати весь коментар
30.11.2020 00:02 Відповісти
Снова вырвали из контекста, та что ж такое опять😀
показати весь коментар
30.11.2020 00:02 Відповісти
по данным телеграмм канала "генерал СВР" Татаров очень давно завербован рф. Кличка "Кувшинов".
показати весь коментар
30.11.2020 00:10 Відповісти
Ну хай Лєонов представник Медведчука у СН, а наче Татаров помічник самого Єрмака. Хто блефує зараз?
показати весь коментар
30.11.2020 00:11 Відповісти
Знову хтось там з контекса випав, чи вирвали... Так-так, саме з контекса, а не з контекста)
показати весь коментар
30.11.2020 00:12 Відповісти
В тому кодлі ОП в кожного дуже паскудні думки, але колективна думка зі страху вимушена бути трошки задовільною.
показати весь коментар
30.11.2020 01:30 Відповісти
Це типово для клоунів. Запускають пробник і дивляться реакцію суспільства. Якщо реакція негативна, зразу списують на особисту думку, яка не відповідає позиції президента.
показати весь коментар
30.11.2020 00:26 Відповісти
Байден в Украине не слушает никого, кроме Яценюка, Порошенка та Турчинова. тяжеліе времена для зеленів
показати весь коментар
30.11.2020 00:45 Відповісти
Но отражает неофициальнцю позицию
показати весь коментар
30.11.2020 00:54 Відповісти
З нетерпінням чекаю від ,,рішучого і безкомпромісного,, Голодупенкабородька офіційного повідомлення про відставку Татарова...Чекаю....Чекаю...Чекаю🙄
показати весь коментар
30.11.2020 02:50 Відповісти
Хвост вертит собакой? А чо, нормально по нынешним временам! Всё смешалось в доме зеленских...
показати весь коментар
30.11.2020 04:27 Відповісти
Татаров- мудило. Я бы доверил ему вещать из дворового сортира (и не более).

Его следует повесить на фонарном столбе разом с Медведчуком и Польчевским (для противовеса). И висеть им там до начала весны.
показати весь коментар
30.11.2020 04:40 Відповісти
зачем? товарищ не ф формі... єто сильно просто. треба - лишить посади, забрать пільги та дотації. лишити пенсії , вислуги та майна. забрати ліцензію на адвокатсво, заборонити мати геть які посади... це - все! ))) сподобається)))))їому
показати весь коментар
30.11.2020 05:02 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 06:31 Відповісти
Ну це ще так, скоріше дурник яким крутять вороги українців.
показати весь коментар
30.11.2020 08:26 Відповісти
Правда странно? Если бы это сказал кто то из Партии Слуг ,тут еще можно оправдываться ,но прямой подчиненный .... тут уже извините.По идее он должен был на выход
показати весь коментар
30.11.2020 06:38 Відповісти
НУ ТО ТАК, ВИСРАВСЯ, перепрошую,А ТАМ " поедет или не поедет"!
показати весь коментар
30.11.2020 06:51 Відповісти
права рука не знає що робить ліва, а в цілому це виглядає на невдало складену іграшку.
показати весь коментар
30.11.2020 07:24 Відповісти
ОП без руля і без вітрил. Якщо Татаров ляпає не те, що треба чому його не вигнали наступного дня? значить з ним бубочка згоден, але сцикотно вигнати Ситника
показати весь коментар
30.11.2020 08:23 Відповісти
Вы тоже заметили, что такого раньше не было, а при клоунах постоянно? 😁
показати весь коментар
30.11.2020 08:52 Відповісти
А слова Зеленского, Ермака можно разценивать тоже как личное мнение? Хрен поймешь, где личное где государственное. Прежде чем сказать надо предупреждать.
показати весь коментар
30.11.2020 09:04 Відповісти
А чью позицию отражает? В Украине,высокопоставленный чиновник офиса преЗедента?
показати весь коментар
30.11.2020 09:25 Відповісти
А Тартаров має моральне право займати посаду?
показати весь коментар
30.11.2020 09:31 Відповісти
А хто його призначав?

Чому він досі на посаді?

Ви там у яку гру граєтесь, довбодятли???
показати весь коментар
30.11.2020 09:49 Відповісти
Зебильониш не виноватий, ему просто не дают и Порошенко гадит!
показати весь коментар
30.11.2020 10:59 Відповісти
Зебил воюет с собственним офисом... Тяжелие последствия многолетней наркомании.
показати весь коментар
30.11.2020 11:02 Відповісти
Зеидиоты, а кто тогда Татаров? Может он "левый", а что он тогда делает в ОП?
показати весь коментар
30.11.2020 11:22 Відповісти
Что меня больше всего удивляет - это непонимание власти некоторых вещей. Ну при всем желании сегодня не соберешь майдан против попыток напасть на НАБУ или заморозить конфликт на Донбассе. Зато, как выяснилось, могут быть чреваты попытки закрутить гайки ФОПам. Но почему то власть боиться именно первых.

Вообще, если при овоще основные повестки массовых протестов были именно геополитические шаги власти, то сегодня, разговаривая с людьми, сделал вывод, что на майдан их могут толкнуть чисто экономические причины. Да и в этом случае, не все так просто: Аваков зачистил систему от долбней, которые могут дать команду спецназу пойти и разогнать просто стоящих людей. А без этого, как показывает практика, даже полицеймкий произвол, если он будет ответом на нападение, не вызовет массовых протестов. Михомайдан гарантирует.
показати весь коментар
30.11.2020 11:49 Відповісти
Портновская шестёрка...
показати весь коментар
30.11.2020 12:43 Відповісти
А шо, шнурок типа патронажной службы типа президента страны выражает оказывается личное мнение. Нормалёк как для этого "песочника" этих "мальчиковибунчиков" (с)
показати весь коментар
30.11.2020 12:51 Відповісти
А Татаров має моральне право прцювати у вищих органах влади після того, що він робив у часи Майдана? А що клерки у ОП можуть на загал виказувати своє особисту думку? Поки Зе у Феофанії мармизу наїдав, прищики з ОП в'явили себе фігурами національного масштабу.
показати весь коментар
30.11.2020 14:16 Відповісти
 
 