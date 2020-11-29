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Громадянин України, підозрюваний у пораненні двох співвітчизників у Польщі, здався поліції

Громадянин України, підозрюваний у пораненні двох співвітчизників у Польщі, здався поліції

У Польщі затримали 19-річного громадянина України, який підозрюється в нападі на двох українських студентів. Він самостійно здався польським правоохоронцям після оголошення в розшук.

Як повідомили в пресслужбі поліції Підкарпатського воєводства, підозрюваний сам вранці 28 листопада,  наступного дня після оголошення його в розшук, прийшов у відділення поліції в Жешуві та був арештований, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 27 листопада в польському Жешуві двоє українських студентів 19 і 21 років дістали важкі ножові поранення і були госпіталізовані. Інцидент стався близько третьої години ночі.

За інформацією ЗМІ, один був знайдений непритомним в орендованій квартирі, а інший з множинними ножовими пораненнями - перед будинком. У квартирі були явні сліди бійки.

Дивіться: За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця. ФОТО

Після цього поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, вважаючи, що він може бути причетний до інциденту.

Автор: 

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30.11.2020 09:57 Відповісти
 
 