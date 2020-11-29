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Новини
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ВООЗ радить дорослим витрачати мінімум 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження

ВООЗ радить дорослим витрачати мінімум 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження

Спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити 5 мільйонів смертей на рік, кажуть у ВООЗ, і закликають людей більше рухатися.

За підрахунками експертів організації, 1 з 4 дорослих та 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, і серед жінок і дівчат активність нижче, ніж серед чоловіків і хлопців, і це позначається на здоров'ї населення і економіці країн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, пов'язаних з неактивним способом життя, а також про втрату продуктивності праці.

У звіті ВООЗ наголошується, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабету, раку, зменшити прояви Альцгеймера.

Експерти кажуть, що почати бути фізично активними ніколи не пізно. Адже йдеться не тільки про професійний або виснажливий спорт: ходьба, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді - все це допоможе зміцненню здоров'я.

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Особливо це важливо під час COVID-19. "Якщо ми не будемо активними, ми ризикуємо створити іншу пандемію - погане здоров'я через сидячий спосіб життя", - заявив Рудігер Крех, керівник програми ВООЗ з просування здорового способу життя.

ВООЗ радить дорослим витрачати мінімум 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, і від години на  день для дітей і підлітків. Зокрема, активність важлива для людей старше 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.

Автор: 

ВООЗ (770) здоров'я (444) спорт (1611)


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Топ коментарі
+6
Спочатку всіх залякали і уряди країн загнали людей в чотири стіни,а тепер насміхаються.
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30.11.2020 00:03
+5
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.

Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.

Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

В.ВЫСОЦКИЙ
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29.11.2020 23:35
+5
Не треба було бігати, треба було ходити.
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29.11.2020 23:35
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У мене сусіда з ранкової пробіжки (він бігав щоранку, скільки його пам'ятаю) рік назад віднесли вперед ногами. Інсульт.
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29.11.2020 23:30 Відповісти
Не треба було бігати, треба було ходити.
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29.11.2020 23:35 Відповісти
зож жесток и беспощаден
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29.11.2020 23:43 Відповісти
Всё надо в меру
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29.11.2020 23:46 Відповісти
какая там мера для какого-нить фердыщенки преклонного возраста. Там уже и трухать в развалку опасно.
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30.11.2020 00:18 Відповісти
В книгу рекордов Гиннеса занесён индус,в 100 лет бегает марафоны.
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30.11.2020 08:52 Відповісти
Перед плануванням фіз вправ треба сходити до лікаря і як мінімум зробити ЕКГ з дозованим навантаженням , узі серця та судин.
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30.11.2020 00:05 Відповісти
и ежедневный контроль кровяного давления , по нескольку раз на день.
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30.11.2020 00:29 Відповісти
у него диплом за сао куплен в трускавецком университете
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30.11.2020 00:40 Відповісти
Потрібно ще стежити за своїм харчуванням, приймати вітаміни, розріджувати кровь.Всё це знижує ймовірність інсульту, тим більше у мужиків шанс його виникнення вище.
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30.11.2020 08:50 Відповісти
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.

Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.

Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.

Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.

В.ВЫСОЦКИЙ
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29.11.2020 23:35 Відповісти
кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро: то там 100 грамм, то здесь 100 грамм - на то оно и утро.
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30.11.2020 00:20 Відповісти
Как счастлив тот кто по утру

Имеет стул без напряженья,

Тому и пища по нутру

И все другие наслажденья!
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30.11.2020 06:50 Відповісти
Треба хоча б 8000 кроків робити у день. Я купила собі фітнесбраслет, який рахує кожний крок, виміряє пульс, незамінний на тренуваннях. Дуже всім раджу завести собі такий гаджет.
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29.11.2020 23:38 Відповісти
и очки нужно в придачу бо не могу без них микроскопический шрифт увидеть. валяются в упаковке.Интересно жена забросила или нет.
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30.11.2020 00:22 Відповісти
а в солнечную погоду вааще умора, не видно что на циферблате-мониторе, такое впечатление , шо эти шагомеры расчтаны к использованию в темное время суток... А разве на смарте эта функция отсутствует? Еще и локацию покажет . Не заблудиться в стороне от трассы здоровья , если слегонца уклониться налево...
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30.11.2020 00:25 Відповісти
боян: "теперь я знаю, что до пивного ларька 3000 шагов"
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30.11.2020 01:08 Відповісти
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30.11.2020 01:10 Відповісти
Спочатку всіх залякали і уряди країн загнали людей в чотири стіни,а тепер насміхаються.
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30.11.2020 00:03 Відповісти
ты помнишь , про запрет паров этой Весной????
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30.11.2020 05:11 Відповісти
Паров?
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30.11.2020 06:37 Відповісти
Думаю он имел в виду парКов
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30.11.2020 07:26 Відповісти
Когда бежишь по утрам, то всегда представляй - что ты убегаешь из страны. Так легче..
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30.11.2020 00:13 Відповісти
Памятка кацапу на ягелеядии?
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30.11.2020 00:16 Відповісти
если тока 20-30 минут в сутки, тада полный отказ от завтрако-обеда... И ваша пузяра заморозится
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30.11.2020 00:15 Відповісти
Если посчитать сколько идти на кухню и обратно, в туалет, и оттуда, то и наберётся тех самых 20 минут ходьбы в день. А многократный подъём полной ложки на уровень челюстей ? А жевание до шума в ушах ? Надо себя беречь, чтобы при осторожном пуканье не получить сотрясение мозга.
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30.11.2020 01:28 Відповісти
а час на работу и час с работы в общественном транспорте сойдут за "физическую нагрузку"?

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30.11.2020 01:42 Відповісти
Хочете навантажень? Вихід є. Зі святом!

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30.11.2020 06:41 Відповісти
Хто це започаткував таке свято на другий день Посту ?
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30.11.2020 06:52 Відповісти
https://www.unian.net/lite/holidays/den-seksa-2020-ukraina-istoriya-prazdnika-pozdravleniya-s-dnem-seksa-v-kartinkah-i-otkrytkah-11235974.html
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30.11.2020 07:29 Відповісти
А шо такоє, смертність від сидіння стала перевищувати реальну смертність від ковидла?
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30.11.2020 07:18 Відповісти
ВОЗ пропустили пандемию. Своей бездеятельностью и успокаиванием допустили распространение ковид из Китая по всему миру. А теперь тиражируют информацию, которую и так все знают, и для озвучивания которой не нужно быть ВОЗ. И
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30.11.2020 07:46 Відповісти
Секс можна рахувати фізичним навантаженням?
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30.11.2020 08:48 Відповісти
Однозначно
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30.11.2020 08:59 Відповісти
 
 