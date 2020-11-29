ВООЗ радить дорослим витрачати мінімум 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження
Спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити 5 мільйонів смертей на рік, кажуть у ВООЗ, і закликають людей більше рухатися.
За підрахунками експертів організації, 1 з 4 дорослих та 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, і серед жінок і дівчат активність нижче, ніж серед чоловіків і хлопців, і це позначається на здоров'ї населення і економіці країн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, пов'язаних з неактивним способом життя, а також про втрату продуктивності праці.
У звіті ВООЗ наголошується, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабету, раку, зменшити прояви Альцгеймера.
Експерти кажуть, що почати бути фізично активними ніколи не пізно. Адже йдеться не тільки про професійний або виснажливий спорт: ходьба, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді - все це допоможе зміцненню здоров'я.
Особливо це важливо під час COVID-19. "Якщо ми не будемо активними, ми ризикуємо створити іншу пандемію - погане здоров'я через сидячий спосіб життя", - заявив Рудігер Крех, керівник програми ВООЗ з просування здорового способу життя.
ВООЗ радить дорослим витрачати мінімум 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, і від години на день для дітей і підлітків. Зокрема, активність важлива для людей старше 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.
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